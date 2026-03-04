Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Завършена теокрация: Синът на Али Хаменей го наследява

4 Март, 2026 03:18

Корпусът на стражите на Ислямската революция са оказали натиск за избирането на Моджтаба Хосейни Хаменей

Снимка: БГНЕС
Съветът на експертите в Иран е избрал нов върховен духовен водач - аятолах. Това е синът на убития Али Хаменей – Моджтаба Хосейни Хаменей. Той е второто от шестте деца на убития от САЩ и Израел аятолах и беше сочен за евентуален негов наследник.

Избирането на Моджтаба Хосейни Хаменей за върховен лидер е станало под натиск от Корпуса на стражите на Ислямската революция , писа Iran International.

Хаменей е на 57 години и освен духовник е бил и участник в Ирано-иракската война в периода 1987-1988 година. Първоначално се съобщаваше, че Моджтаба Хаменей също е загинал при обстрела на Израел и САЩ срещу Иран, но впоследствие тази информация беше опровергана.

Избирането на върховен духовен водач на Иран се извършва от Съветът на експертите. Той има 88 членове и се състои предимно от теолози, изповядващи крайно консервативна идеология.

  • 1 Сатана Z

    8 16 Отговор
    Един достоен наследник ,който ще продължи делото на покойният си баща станал мъченик по волята на Аллах за правото на Иран да бъде независима държава в продължение на 5000 години.Наледници на Персийската империя!

    Коментиран от #2

    03:21 04.03.2026

  • 2 Таймера е стартиран

    14 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Да видим колко часа ще остане жив

    Коментиран от #5, #7

    03:23 04.03.2026

  • 3 Карго 200

    8 7 Отговор
    "Защо мълчите?
    За два дни те блокираха интернет и убиха 40 000 души. 53 000 души са арестувани и подложени на изтезания. Жените са изнасилвани!
    10 000 души са ослепени!
    Къде бяхте вие?“

    Иранската активистка Лейла Фарахбахш блокира мирния марш във Флоренция срещу военната атака на САЩ и Израел.
    Тя вика с цяло сърце, докато „пацифистите“ се опитват да я заглушат.

    „Аз съм иранка. Имам право да говоря!“

    03:26 04.03.2026

  • 4 Голям пердах

    7 11 Отговор
    Братски Иран разказа играта на коалиция Еπщайн и без да чака някой да му налага πεдоφилска демокрация. Иран предпочете да ρазмаже ционистите и техните марионетки без никаква помощ със собствени сили и дух, като явно Русия и Китай много добре са си свършили работата в подготовката.
    На помощ на ционисτите вече се притичват другите от πεдоφилскаτа коалиция - Германия, Франция, Англия, Гърция, защото господарите им яко го закъсаха.
    А след като иранците удариха краварското корито наречено Линкълн , което позорно избяга с целия си антураж килнато на една страна в посока базата Диего Гарсия преди да е потънало, Франция изпраща спешно на негово място своя самолетоносач деГол.
    Цената на газа вече е 60+ % нагоре, цената на петрола 20% нагоре, златото 10% нагоре, Путин е много доволен.
    Само за днес Русия спечели от въздуха поне 100 милиарда долара, а коалицията на Еπщайн загуби поне 100 милиарда унищожени в оръжия и още толкова от скъпи суровини.
    Краваρите вършат отлична работата. Унищожават оръжията, които можеха да отидат за Украйна, унищожават суровините на евроφашистите и вдигат цените на всички суровини. Русия е супер доволна.
    Китай потрива ръце, защото може в момента необезпокоявано също да си прибере Тайван и вероятно ще го направи.
    Дори Ирак е въстанал в подкрепа на Иран и след като иранците приключат с базите в Кувейт иракчаните ще си го приберат отново.
    Забавни работи се случват.

    Та какво питахте за демокрацията в Иран!?

    Впрочем утре петролъ

    Коментиран от #13, #14

    03:27 04.03.2026

  • 5 Сатана Z

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Таймера е стартиран":

    Този пич е духовен лидер,а не някакъв измамник ,който е на всяка страница в досиетата на Епстейн като неговия баджанак Доналд.Както казват в Обора:
    "Не е важно за кой гласуват Американците,те винаги избират Бени Натеняхо"
    Сега мръдни,че ми пречиш.

    03:31 04.03.2026

  • 6 За всички Психотични

    3 7 Отговор
    Чалмари лекарството е само едно :

    Патрон в некротизиралите тикви.

    03:33 04.03.2026

  • 7 Абе

    4 7 Отговор

    До коментар #2 от "Таймера е стартиран":

    Чудя се дали има оганизирани залози колко дълго ще е жив

    Коментиран от #8

    03:36 04.03.2026

  • 8 Един т–пак задава въпрос

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Абе":

    И същият си отговаря

    03:40 04.03.2026

  • 9 Двуличие?

    5 1 Отговор
    Ми то като Тръмп и сина му...

    03:44 04.03.2026

  • 10 Хабиби

    1 0 Отговор
    Тоз нали го свитнахме бе? От къде изпълзя.

    03:52 04.03.2026

  • 11 Карго 200

    0 3 Отговор
    Заработих 100 долара и отивам да мия чинии.

    03:53 04.03.2026

  • 12 Добре дошъл

    2 0 Отговор
    при 40-те девици

    03:57 04.03.2026

  • 13 Бе ги

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Голям пердах":

    при тях щом са братя .Кат гледам бая те пердаши .

    03:57 04.03.2026

  • 14 Ачо

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Голям пердах":

    Хубав коментар!Браво!

    04:09 04.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ъъъъъъ

    0 2 Отговор
    "Завършена теокрация: Синът на Али Хаменей го наследява$

    Ми ако искате да извикат на Нетаняху сина му да наследи Хаменей, а? Искате ли?

    04:10 04.03.2026

