"Завършена теокрация: Синът на Али Хаменей го наследява$

Съветът на експертите в Иран е избрал нов върховен духовен водач - аятолах. Това е синът на убития Али Хаменей – Моджтаба Хосейни Хаменей. Той е второто от шестте деца на убития от САЩ и Израел аятолах и беше сочен за евентуален негов наследник.
Избирането на Моджтаба Хосейни Хаменей за върховен лидер е станало под натиск от Корпуса на стражите на Ислямската революция , писа Iran International.
Хаменей е на 57 години и освен духовник е бил и участник в Ирано-иракската война в периода 1987-1988 година. Първоначално се съобщаваше, че Моджтаба Хаменей също е загинал при обстрела на Израел и САЩ срещу Иран, но впоследствие тази информация беше опровергана.
Избирането на върховен духовен водач на Иран се извършва от Съветът на експертите. Той има 88 членове и се състои предимно от теолози, изповядващи крайно консервативна идеология.
Корпусът на стражите на Ислямската революция са оказали натиск за избирането на Моджтаба Хосейни Хаменей.
1 Сатана Z
Коментиран от #2
03:21 04.03.2026
2 Таймера е стартиран
До коментар #1 от "Сатана Z":Да видим колко часа ще остане жив
Коментиран от #5, #7
03:23 04.03.2026
3 Карго 200
За два дни те блокираха интернет и убиха 40 000 души. 53 000 души са арестувани и подложени на изтезания. Жените са изнасилвани!
10 000 души са ослепени!
Къде бяхте вие?“
Иранската активистка Лейла Фарахбахш блокира мирния марш във Флоренция срещу военната атака на САЩ и Израел.
Тя вика с цяло сърце, докато „пацифистите“ се опитват да я заглушат.
„Аз съм иранка. Имам право да говоря!“
03:26 04.03.2026
4 Голям пердах
На помощ на ционисτите вече се притичват другите от πεдоφилскаτа коалиция - Германия, Франция, Англия, Гърция, защото господарите им яко го закъсаха.
А след като иранците удариха краварското корито наречено Линкълн , което позорно избяга с целия си антураж килнато на една страна в посока базата Диего Гарсия преди да е потънало, Франция изпраща спешно на негово място своя самолетоносач деГол.
Цената на газа вече е 60+ % нагоре, цената на петрола 20% нагоре, златото 10% нагоре, Путин е много доволен.
Само за днес Русия спечели от въздуха поне 100 милиарда долара, а коалицията на Еπщайн загуби поне 100 милиарда унищожени в оръжия и още толкова от скъпи суровини.
Краваρите вършат отлична работата. Унищожават оръжията, които можеха да отидат за Украйна, унищожават суровините на евроφашистите и вдигат цените на всички суровини. Русия е супер доволна.
Китай потрива ръце, защото може в момента необезпокоявано също да си прибере Тайван и вероятно ще го направи.
Дори Ирак е въстанал в подкрепа на Иран и след като иранците приключат с базите в Кувейт иракчаните ще си го приберат отново.
Забавни работи се случват.
Та какво питахте за демокрацията в Иран!?
Впрочем утре петролъ
Коментиран от #13, #14
03:27 04.03.2026
5 Сатана Z
До коментар #2 от "Таймера е стартиран":Този пич е духовен лидер,а не някакъв измамник ,който е на всяка страница в досиетата на Епстейн като неговия баджанак Доналд.Както казват в Обора:
"Не е важно за кой гласуват Американците,те винаги избират Бени Натеняхо"
Сега мръдни,че ми пречиш.
03:31 04.03.2026
6 За всички Психотични
Патрон в некротизиралите тикви.
03:33 04.03.2026
7 Абе
До коментар #2 от "Таймера е стартиран":Чудя се дали има оганизирани залози колко дълго ще е жив
Коментиран от #8
03:36 04.03.2026
8 Един т–пак задава въпрос
До коментар #7 от "Абе":И същият си отговаря
03:40 04.03.2026
9 Двуличие?
03:44 04.03.2026
10 Хабиби
03:52 04.03.2026
11 Карго 200
03:53 04.03.2026
12 Добре дошъл
03:57 04.03.2026
13 Бе ги
До коментар #4 от "Голям пердах":при тях щом са братя .Кат гледам бая те пердаши .
03:57 04.03.2026
14 Ачо
До коментар #4 от "Голям пердах":Хубав коментар!Браво!
04:09 04.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ъъъъъъ
Ми ако искате да извикат на Нетаняху сина му да наследи Хаменей, а? Искате ли?
04:10 04.03.2026