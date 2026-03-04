"Завършена теокрация: Синът на Али Хаменей го наследява$

Съветът на експертите в Иран е избрал нов върховен духовен водач - аятолах. Това е синът на убития Али Хаменей – Моджтаба Хосейни Хаменей. Той е второто от шестте деца на убития от САЩ и Израел аятолах и беше сочен за евентуален негов наследник.

Избирането на Моджтаба Хосейни Хаменей за върховен лидер е станало под натиск от Корпуса на стражите на Ислямската революция , писа Iran International.



Хаменей е на 57 години и освен духовник е бил и участник в Ирано-иракската война в периода 1987-1988 година. Първоначално се съобщаваше, че Моджтаба Хаменей също е загинал при обстрела на Израел и САЩ срещу Иран, но впоследствие тази информация беше опровергана.



Избирането на върховен духовен водач на Иран се извършва от Съветът на експертите. Той има 88 членове и се състои предимно от теолози, изповядващи крайно консервативна идеология.



Корпусът на стражите на Ислямската революция са оказали натиск за избирането на Моджтаба Хосейни Хаменей.