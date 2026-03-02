Новини
Руският посланик Елеонора Митрофанова се скара на "кабинета Гюров"

2 Март, 2026

  • елеонора митрофанова-
  • русия-
  • кремъл-
  • посланик-
  • критики-
  • българия

Убедена съм, че в един момент всичко ще започне да се променя, посочи дипломатът

Руският посланик Елеонора Митрофанова се скара на "кабинета Гюров" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В навечерието на националния празник 3 март руският посланик у нас Елеонора Митрофанова се качи на връх Шипка и се скара на служебното правителство на Андрей Гюров.

"Реториката на новите български власти стана по-остра, при това напълно неоправдано. Това вероятно се дължи до голяма степен на предизборната кампания, която, макар и да не е обявена официално, вече е започнала. Политиците се опитват да угодят на своите покровители, и точно затова негативът спрямо Русия се засилва", е цитирана Митрофанова от държавната ТАСС и в страницата на руското посолство в социалните мрежи.

"В същото време оптимизмът е последното нещо, което напуска душите ни, мислите ни. Убедена съм, че в един момент всичко ще започне да се променя. Тук, в България, има специално отношение към Русия; тези чувства живеят в хората, дълбоко в паметта им, и нищо не може да заличи тези трайни връзки", посочва тя.

От съобщенията на руското посолство става ясно, че тя е провела срещи на Шипка с хора, които "помнят и познават добре историята на страната си, историята на нейното освобождение - въпреки продължаващото влошаване на българо-руските отношения".

Впечатление прави, че подобен тон към кабинета Гюров не бе демонстриран срещу проевропейското редовно правителство на Росен Желязков.


  • 1 Ивелин Михайлов

    36 41 Отговор
    ВЕЛИЧИЕ БЛАГОДАРИ НА РУСИЯ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НИ ОТ ТУРСКО РОБСТВО!

    Коментиран от #16, #107

    20:03 02.03.2026

  • 2 Програмист

    40 39 Отговор
    СЛАВА РОССИИ! ГЕРОЯМ СЛАВА!

    20:03 02.03.2026

  • 3 Гей

    37 39 Отговор
    СЛАВА УКРАйна! ГЕРОЙЕМ СЛАВА!

    Коментиран от #37

    20:04 02.03.2026

  • 4 Ха ха ха

    37 38 Отговор
    Вън мусор руский.....

    Коментиран от #6

    20:04 02.03.2026

  • 5 Исторически парк

    39 40 Отговор
    Истината е, че без Русия, България никога нямаше да се появи отново на картата подобно на кюрдистан!

    Коментиран от #9, #11

    20:04 02.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ДрайвингПлежър

    38 31 Отговор
    Права е! А кабинета е на ППДБ - най-продажните откаченяци, които и майка си ще продадат!!!

    Само ненормални гласуват за тия!

    Коментиран от #18, #57

    20:05 02.03.2026

  • 8 Наблюдател

    23 44 Отговор
    Време е за Възраждане!!!

    Коментиран от #12

    20:06 02.03.2026

  • 9 ....

    37 17 Отговор

    До коментар #5 от "Исторически парк":

    То и без бг нямаше да пишат на кирилица и да са православни.

    Коментиран от #28, #85

    20:06 02.03.2026

  • 10 Учител

    35 21 Отговор
    Без руските полкове от руските градове Курск и Брянск, българите никога нямаше да удържат Шипка! Добре, че беше руснакът Радецки да спаси положението!

    Коментиран от #30

    20:06 02.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Програмист

    14 25 Отговор

    До коментар #8 от "Наблюдател":

    ВРЕМЕ НИ Е ЗА ВЕЛИЧИЕ! ОТ ПЕПЕЛТА КЪМ СЛЪНЦЕТО ДА СИ ВЪРНЕМ ВЕЛИЧИЕТО!

    Коментиран от #41

    20:07 02.03.2026

  • 13 Наглия

    28 25 Отговор
    Скоро ще се мазнят ЯКО! Без Русия сме за никъде. Нс никой не му дреме за нас. Имаме късмет че поне една велика сила е свързана с нас с писменост и религия!

    Коментиран от #44, #113

    20:07 02.03.2026

  • 14 Последния Софиянец

    15 18 Отговор
    Гюров и Калушев са протежета на Дими Паница -българският Епщайн.

    Коментиран от #26, #87

    20:07 02.03.2026

  • 15 Вечна признателност и поклон

    28 17 Отговор
    пред падналите за Освобождението ни руски войни.

    20:07 02.03.2026

  • 16 Кога

    13 25 Отговор

    До коментар #1 от "Ивелин Михайлов":

    е имало робство ?

    Коментиран от #23, #24, #120

    20:07 02.03.2026

  • 17 Мутрофанова

    15 22 Отговор
    ТОВАРИШЧИ булгари , скоро благодарение и на НАШИТЕ ДРУГАРИ от БКП и ДС името на държавата ви ще е ЗАДУНАЙСКАЯ !!!

    Коментиран от #22, #25

    20:07 02.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Юрист

    12 19 Отговор
    НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК В СВЕТА ДО ВАРНА Е НОВАТА ШИПКА В БОРБАТА С ПЕПЕЙСКО-ГЕРБАВАТА МАФИЯ!🔥🔥🔥

    Коментиран от #32

    20:07 02.03.2026

  • 20 Да питам

    20 14 Отговор
    Митрофанова , къде си на 24.05 или се правиш на ощипана?

    20:07 02.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ивелин Михайлов

    19 11 Отговор

    До коментар #16 от "Кога":

    От 1396 до 1878. Явно си спал в училище когато по литература са ти чели Крали Марко освобождава 3 синджира роби

    Коментиран от #58

    20:08 02.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ходжа Копейкин

    13 18 Отговор

    До коментар #17 от "Мутрофанова":

    Това е шефката ,баш кадън ефенди Мутрофанова. Тя ни каза ,да крещиме .Аллаху Акбар.

    Коментиран от #35

    20:09 02.03.2026

  • 26 А бе,

    7 4 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Я си чисти запетайките в "заведението" !!!

    20:09 02.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Исторически парк

    14 7 Отговор

    До коментар #9 от "....":

    То и без Византия нямаше да има Кирил И Методий

    20:10 02.03.2026

  • 29 Ейййй

    21 14 Отговор
    Копейкеее. Я се качвай на Москвича и за Москвето. И ти само ни липсваше. Машкеее ма коя беше и ти мааа

    20:10 02.03.2026

  • 30 ....

    12 8 Отговор

    До коментар #10 от "Учител":

    Добре че беше Александър Втори, умнико.

    20:10 02.03.2026

  • 31 Ренферас от паветата

    4 5 Отговор

    До коментар #11 от "до всички милеещи за раша":

    Ах, как сте демоукратичен, как въ възжелах! Шъ благоволте ли да съ напраим яйцъ на очи?

    20:10 02.03.2026

  • 32 Нека да пиша

    5 4 Отговор

    До коментар #19 от "Юрист":

    Пак ли понци схемите на ивелинчо мамин.

    Коментиран от #39

    20:10 02.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Полковник Марков

    7 10 Отговор
    ВЕЛИЧИЕ ЩЕ БЛАГОДАРИ НА РУСИЯ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НИ ОТ ЕС И НАТОВСКО РОБСТВО!

    Коментиран от #40

    20:11 02.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 "Последния" кен Еф

    4 1 Отговор
    Това е моят губернатор !!!

    20:11 02.03.2026

  • 37 Звездоброец

    6 8 Отговор

    До коментар #3 от "Гей":

    Слава кокаина и златните тоалетни!!!

    20:11 02.03.2026

  • 38 Българин

    5 10 Отговор
    Руснаците и украинците са ни братя, колкото и да опитват да ни карат, братята рано или късно се разбират! Всички предатели на българския народ пред НАРОДЕН СЪД!!,

    Коментиран от #55

    20:11 02.03.2026

  • 39 Юрист

    2 4 Отговор

    До коментар #32 от "Нека да пиша":

    Дано да има повече такива понци схеми в България. Като си финансово неграмотен и не разбираш от право по-добре не се излагай

    Коментиран от #48

    20:11 02.03.2026

  • 40 Ивелин Михайлов

    5 7 Отговор

    До коментар #34 от "Полковник Марков":

    Марков гербаджия и предател

    Коментиран от #54

    20:12 02.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 журналистката

    6 6 Отговор
    Атанасова дали прави разлика м/у "каране" и обективна констатация?Кое не е вярно и точно в думите на посланик Митрофанова?Само провокации търсите,за да сте в менстрийма и оправдаете заплатите!

    20:12 02.03.2026

  • 43 рашките

    6 5 Отговор

    До коментар #41 от "Ще си":

    НА ГРЕС!!!

    Коментиран от #49

    20:13 02.03.2026

  • 44 681

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Наглия":

    Не бе, те има късмет.

    20:14 02.03.2026

  • 45 Стига

    11 7 Отговор
    Русия не ни е никаква, не сме съветска република. Митрофанова докога ще я търпим, това е намеса във вътрешните работи.

    20:15 02.03.2026

  • 46 И кой е питал

    12 7 Отговор
    тази бабушка,какво мисли и сънува за специалните и силни връзки м/у нас и блатните.Защо въобще е допусната да скверни това свято за нас място.Кой я качи на Шипка.Кой и осигури превоз и охрана.КОЙ?

    20:15 02.03.2026

  • 47 И Киев е Руски

    7 7 Отговор
    ШибаЙте жълто Паветата

    20:15 02.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Божеее

    6 6 Отговор
    Толкова Ватенки и Копейки не е имало никога по тези земи.

    20:16 02.03.2026

  • 51 Бесен - Язовец

    6 7 Отговор
    Пише се нейно превъзходство Елеонора Митрафанова руския посланик. Това да не ви байчовицата Херо Мустафа

    20:16 02.03.2026

  • 52 Митрофанова

    4 3 Отговор
    Кой не скача е бедняк и не мОе си плати тока

    20:17 02.03.2026

  • 53 Мисира

    2 0 Отговор
    Те ги събраха от кофите тези не им се нерви.

    20:17 02.03.2026

  • 54 Нека да пиша

    4 2 Отговор

    До коментар #40 от "Ивелин Михайлов":

    Смешник ,много смешен акцент имаш

    Коментиран от #95

    20:17 02.03.2026

  • 55 Ха,ха

    2 3 Отговор

    До коментар #38 от "Българин":

    Кви братя са ти тия от Жечпосполитието. Не моЕм повече.

    Коментиран от #68

    20:18 02.03.2026

  • 56 Колкото и да не искат Митрофанова им го

    5 5 Отговор
    каза, нещата ще се променят. Забележете откак се качиха тея поддръжници на секти как троловете им се увеличиха. Хубаво е след управлението им да се направи ревизия какви пари къде са давани и да им се потърси сметка тея боклуци тук защо им се дава народна пара за да хулят нашите братя.

    20:20 02.03.2026

  • 57 Хаха

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    Троле, троле пътувай за Русия и ще си получиш пътуващото удоволствие. Много си смахнат.

    20:21 02.03.2026

  • 58 Хахахаха

    4 8 Отговор

    До коментар #23 от "Ивелин Михайлов":

    А ти чел ли си, от кои градове са дошли да ни освободят от турско робство? Бригади и отряди от Мариупол, Харков, Херсон, Запорожие, Киев, Николаев, Одеса, Бердянск и други градове намиращи се на територията на днешна Украйна и там където техните наследници в момента водят Отечествена война! Понеже си "голям историк" трябва да ги знаеш тези неща.

    Коментиран от #67, #74, #78, #80, #81, #88, #114

    20:22 02.03.2026

  • 59 Ердоган

    2 2 Отговор
    Кон бе кон

    20:22 02.03.2026

  • 60 Третомартенски манеж...

    4 6 Отговор
    На Шипка всичко беше спокойно, докато не се появи циркаджийска русофилска трупа водена от мадам Елеонора, утре цирковите изпълнения на копейки, русороби продължават с пълна сила.

    20:23 02.03.2026

  • 61 Българите обичаме руския народ!

    6 4 Отговор
    Винаги ще сме ви благодарни! Ако прочетете негативен коментар относно вас, то той е от някакви други хора от друга народност. Знаете, че тук имаме, роми, гагаузи, турци, арменци.. всякви. БЪЛГАРИН ЛОШО НЯМА ДА КАЖЕ ЗА БРАТА СИ!!!

    Коментиран от #70, #72, #83

    20:23 02.03.2026

  • 62 Крайно

    5 5 Отговор
    време е да го изгонят от България това недуразумение !

    20:24 02.03.2026

  • 63 Козяк мрази 3-ти март

    3 3 Отговор
    Ам да ги беше и набила. Направо нея да си я изберем за вожд, по-добра работа ще свърши от Галя от Посолството

    20:25 02.03.2026

  • 64 Сивер

    5 7 Отговор
    Разкарайте я тая.

    20:25 02.03.2026

  • 65 Що за заглавие?!

    5 3 Отговор
    И защо да няма мнение?

    20:25 02.03.2026

  • 66 Север

    6 5 Отговор
    Разкарайте я тая.

    20:25 02.03.2026

  • 67 Учител

    7 3 Отговор

    До коментар #58 от "Хахахаха":

    Ми това са все руски градове населени с рускоезично население.. украинци има само в лвов, ковел и ровно, които за австрийски градове. Двойка по история. Седни си.

    Коментиран от #92

    20:26 02.03.2026

  • 68 Българин

    5 2 Отговор

    До коментар #55 от "Ха,ха":

    Нормално е да немоеш повече. Анадолската ти жилка няма как да разбере българската ни душа. Ха ха-хо хо

    20:27 02.03.2026

  • 69 стоян георгиев

    7 7 Отговор
    Слава Русия 🇧🇬🇧🇬❤️🇷🇺🇷🇺

    Гяуров е боклук

    Коментиран от #77, #79

    20:27 02.03.2026

  • 70 Гуру Гарабед

    4 4 Отговор

    До коментар #61 от "Българите обичаме руския народ!":

    Тъ,пак про.ст,те не са ни братя бе неграмотен цъ,рвул. Никога повече България няма да е колония на рузката из,мет.

    Коментиран от #109

    20:27 02.03.2026

  • 71 Българин

    0 2 Отговор
    Ако стане напечено в Русия можем да дадем политическо убежище на Митрофснова.Срещу заплащане. Пазар икономика

    20:27 02.03.2026

  • 72 марш в русия

    3 4 Отговор

    До коментар #61 от "Българите обичаме руския народ!":

    ЕНИЧАРИН!

    Коментиран от #124

    20:28 02.03.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Ивелин Михайлов

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "Хахахаха":

    По тая логика в Македония няма българи 🤣🤣🤣🤣😂😂

    Коментиран от #103, #119

    20:28 02.03.2026

  • 75 Бабабанга

    1 3 Отговор
    Не вярвам на врачки и простотии, ама нали баба ти Ванга беше казала, че руса жена ще оправи България. Ами ето я русата жена на снимката, до взема една гьостерица и да влезе в НС да ги намарузи всички родоостъпници вътре. Квито са меки китки всичките, само ще се разбягат

    20:29 02.03.2026

  • 76 Демократ

    3 3 Отговор
    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    20:29 02.03.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Евроатлантик с чалма и фес

    2 2 Отговор

    До коментар #58 от "Хахахаха":

    Това дса едни от най-руските градове!

    Коментиран от #89

    20:29 02.03.2026

  • 79 Напускай бре

    5 2 Отговор

    До коментар #69 от "стоян георгиев":

    Руско Мекере.Напускай семката ти д........ба.,заедно с това руско Г Ю Б Р Е.

    20:29 02.03.2026

  • 80 .....

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Хахахаха":

    Бе нали ти казвам, добре че е бил Александър Втори.

    20:29 02.03.2026

  • 81 Абе

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "Хахахаха":

    Що пишеш глупости?Щот си пррр0ст и ли щот си платен?

    20:29 02.03.2026

  • 82 чебурашките

    3 2 Отговор
    на С А П У Н!!!!!

    20:30 02.03.2026

  • 83 Абе копейко безумно про....

    5 2 Отговор

    До коментар #61 от "Българите обичаме руския народ!":

    .... ста, хващай пътя за Русия, не мърси България.

    20:30 02.03.2026

  • 84 демократ

    5 1 Отговор
    От Мерцедес ли слиза или от Волга че не виждам.

    20:30 02.03.2026

  • 85 Дядо ви

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "....":

    Именно! И това само подчертава само жертвени подвиг, който Русия извърши, жертвайки толкова свои синове за освобождаването на България. Неблагодарността е най-черния порок. България винаги ще помни.

    20:30 02.03.2026

  • 86 Вън руската иzzмет от цивилизацията

    4 0 Отговор
    ВЪН,ВЪН,ВЪН!!!!!

    20:30 02.03.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Хахахаха":

    Аз мислех, че от Волжка България са дошли.

    Коментиран от #96

    20:31 02.03.2026

  • 89 Ше те ши бам в ауспуха

    3 0 Отговор

    До коментар #78 от "Евроатлантик с чалма и фес":

    Руска шлю хо,прозта.

    Коментиран от #97

    20:31 02.03.2026

  • 90 Евратлантик с чалма и фес

    0 4 Отговор
    Османофилите атлантически са каъо хлебарките. Както се третират те, така и атлантетата османофилски!

    Коментиран от #94, #98

    20:31 02.03.2026

  • 91 поредното доказателство

    2 0 Отговор
    че България си е руска Губерния. Губернатора е Леонид Решетников и скоро му изтича десетгодишния период на Персона Нон Грата в България.

    20:31 02.03.2026

  • 92 Хахахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #67 от "Учител":

    Ами нали рускоезични воюват в момента във ВСУ и воюват срещу путлера? Кой е казал, че езика определя държавата? И в България има турско говорящи! Южна Америка е испано говорящи, а Северна Америка е англо говоряща. Това какво променя, да не би да променя границите? Те точно това, че са руско говорящи а са живели в Украйна, е че не са искали да живеят в раша. Кой ги е спирал да заминат? Никой. Не са искали в раша, а в Украйна. В момента ВСУ е руско говоряща армия, с руснак генерал и полуруснак президент на Украйна. Това не означава, че Украйна е раша. А в раша има много не руско говорящи.

    20:32 02.03.2026

  • 93 Фарфалюлю

    7 0 Отговор
    Рузките просяци пак квичат. Хахаха рузите -човешките утайки.

    20:32 02.03.2026

  • 94 важното е

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Евратлантик с чалма и фес":

    Важното е монголоидите да са добре и да им се снася редовно самагон.

    20:32 02.03.2026

  • 95 Ивелин Михайлов

    1 3 Отговор

    До коментар #54 от "Нека да пиша":

    Това е акцентът на 80% от българите бе шопееее

    Коментиран от #104

    20:32 02.03.2026

  • 96 Мисли тоя

    3 0 Отговор

    До коментар #88 от "Хахаха":

    Който може да мисли.Ти руска У рус пи йо не можеш,семчицата ти едногънкова.

    20:32 02.03.2026

  • 97 Евроатлантик с чалма и фес

    1 4 Отговор

    До коментар #89 от "Ше те ши бам в ауспуха":

    Османофиле петрохански, ще последвашнпримера на ламата скоро!

    20:32 02.03.2026

  • 98 Горуков

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "Евратлантик с чалма и фес":

    Ша бараш на чеченците резанио салам

    20:33 02.03.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 az СВО Победа 80

    2 3 Отговор
    Педофилите ще бъдат тричани!

    20:33 02.03.2026

  • 101 99999

    1 1 Отговор
    За да бъдем точни руски и финландски войски освобождават България а не само руски.

    Коментиран от #116

    20:33 02.03.2026

  • 102 Русофили против България...

    5 2 Отговор
    Абе ей бунаци, тая пача ви унижава и не ви смята за хора, а вие и лазите в краката, нямате ли достойнство на българи?

    Коментиран от #111

    20:33 02.03.2026

  • 103 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "Ивелин Михайлов":

    В Македония има българи, ама Македония е Македония и не е България (вече), нали? Езика не определя границите на държавите. Границите са определени и приети.

    20:34 02.03.2026

  • 104 Колко процента

    2 0 Отговор

    До коментар #95 от "Ивелин Михайлов":

    Мякат според тебе бе Смех.

    20:34 02.03.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Евроатлантик с чалма и фес

    0 2 Отговор
    Османофилите петрохански ги е хванал антибългapcкия бяс. Съответно какво се прави с бесните животни...

    20:35 02.03.2026

  • 107 Киро шофер във Валенсия

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ивелин Михайлов":

    Плащай ми делата бе! Заради тебе ми запориха сметкитИ! Прусташки ме занули бе ивелине.

    20:35 02.03.2026

  • 108 Механик

    3 2 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    20:35 02.03.2026

  • 109 Разбирам думите ти и ги уважавам

    0 1 Отговор

    До коментар #70 от "Гуру Гарабед":

    Някой по горе беше написал-в България има хора от различни етноси. Ние българите сме толерантни. Нормално е като ром, турчин или англичанин да не харесваш нашите братя, но това не означава, че ние българите не ги обичаме! БЪЛГАРИНА Е БЛАГОДАРЕН НА НАШИТЕ БРАТЯ РУСНАЦИ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НИ ОТ ОСМАНСКО РОБСТВО!

    Коментиран от #118

    20:36 02.03.2026

  • 110 Вън руските варвари от..

    3 2 Отговор
    България... Вън... вън... вън!... и копейките тоже....

    20:36 02.03.2026

  • 111 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #102 от "Русофили против България...":

    Недей ше ги убидиш. Естествено, че русофилите имат достойнство, за това обичат русия, а не България.

    20:37 02.03.2026

  • 112 И да се знае!

    1 0 Отговор
    Украинци са воювали на Шипка!Не татаромонголи,иранци, севернокорейци.
    Украинци!

    20:37 02.03.2026

  • 113 Дядо ви

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Наглия":

    Това не е "късмет", при свети цар Борис Михаил България е имала най-голямо землище, при това без войни! Същия този цар Борис Михаил воден от съвестта и своята прозорливост - Божия Промисъл спасява и приютява учениците на Кирил и Методий и чрез тези святи хора построява "Държавата на Духа". Разгръща невиждана просветителска и научна дейност и България "избухва" с Божията Светлина и нов език създаден от Бога за познаване на неговото Слово.... На вси славяни книга да четат...

    20:37 02.03.2026

  • 114 Мисира

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "Хахахаха":

    Ти де ги четеш тази работи?Още малко и Украйна ни е освободила а?Шемет.

    Коментиран от #121

    20:38 02.03.2026

  • 115 Българин

    0 1 Отговор
    За 35г. Българина разбра, западното поробване е за предпочитане пред руското освобождение. Освобождение от собственост, собствено мнение, суровини…

    20:38 02.03.2026

  • 116 Що забравяш румънците

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "99999":

    Бе бай Онзи.А сърбите водят бойни действия и изгонват турците от сръбските земи по късно ратифицирани в СанСтефанския мирен договор.За разлика от освободената половин България.

    20:38 02.03.2026

  • 117 АЙДЕ МАРШ!

    0 0 Отговор
    ВЪН!

    20:38 02.03.2026

  • 118 Евроатлантик с чалма и фес

    0 0 Отговор

    До коментар #109 от "Разбирам думите ти и ги уважавам":

    Туземните евросманофили няма как да са благодарни за каквото и да е. Ъе още не логат да простят, че нратушките им развалиха 500 годишния рахат. Рпбско племе какво да го правиш, все си търси господар, дали османци дали евроатланти едно и също подлизурско поведение.

    20:38 02.03.2026

  • 119 Здрасти

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Ивелин Михайлов":

    Той тоз е глупав. Толкоз си може.

    20:39 02.03.2026

  • 120 Дядо ви

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Кога":

    За теб очевидно робството още продължава. Няма по-страшно робство от робството вътре в човека.

    20:39 02.03.2026

  • 121 Ами прочети

    0 1 Отговор

    До коментар #114 от "Мисира":

    Имената на загиналите по памет и ите беТъ пун гер.Да те четат не знам къде ,д...ба и тъ по пи те ка.

    20:40 02.03.2026

  • 122 Гюров

    2 1 Отговор
    бий шута на тая шпионка. Нали са ни обявили за неприятелска държава. Тя какво прави на наша територия? Качвай я на първата платнохотка и са Русия при главореза!

    20:40 02.03.2026

  • 123 Петър Първи -първият руски император

    1 0 Отговор
    "Със западняците можеш да се разбереш.А аз се опитвам от животни да направя хора."

    20:41 02.03.2026

  • 124 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "марш в русия":

    Това че си от Анадола или Индия не ти дава правото да се разпореждаш на българска земя с българския народ.

    20:41 02.03.2026

  • 125 Хааа

    0 0 Отговор
    Рашистите за прокобата на България от десетки години.

    20:41 02.03.2026

