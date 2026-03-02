Руският посланик Елеонора Митрофанова се скара на "кабинета Гюров"

В навечерието на националния празник 3 март руският посланик у нас Елеонора Митрофанова се качи на връх Шипка и се скара на служебното правителство на Андрей Гюров.
"Реториката на новите български власти стана по-остра, при това напълно неоправдано. Това вероятно се дължи до голяма степен на предизборната кампания, която, макар и да не е обявена официално, вече е започнала. Политиците се опитват да угодят на своите покровители, и точно затова негативът спрямо Русия се засилва", е цитирана Митрофанова от държавната ТАСС и в страницата на руското посолство в социалните мрежи.
"В същото време оптимизмът е последното нещо, което напуска душите ни, мислите ни. Убедена съм, че в един момент всичко ще започне да се променя. Тук, в България, има специално отношение към Русия; тези чувства живеят в хората, дълбоко в паметта им, и нищо не може да заличи тези трайни връзки", посочва тя.
От съобщенията на руското посолство става ясно, че тя е провела срещи на Шипка с хора, които "помнят и познават добре историята на страната си, историята на нейното освобождение - въпреки продължаващото влошаване на българо-руските отношения".
Впечатление прави, че подобен тон към кабинета Гюров не бе демонстриран срещу проевропейското редовно правителство на Росен Желязков.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ивелин Михайлов
Коментиран от #16, #107
20:03 02.03.2026
2 Програмист
20:03 02.03.2026
3 Гей
Коментиран от #37
20:04 02.03.2026
4 Ха ха ха
Коментиран от #6
20:04 02.03.2026
5 Исторически парк
Коментиран от #9, #11
20:04 02.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ДрайвингПлежър
Само ненормални гласуват за тия!
Коментиран от #18, #57
20:05 02.03.2026
8 Наблюдател
Коментиран от #12
20:06 02.03.2026
9 ....
До коментар #5 от "Исторически парк":То и без бг нямаше да пишат на кирилица и да са православни.
Коментиран от #28, #85
20:06 02.03.2026
10 Учител
Коментиран от #30
20:06 02.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Програмист
До коментар #8 от "Наблюдател":ВРЕМЕ НИ Е ЗА ВЕЛИЧИЕ! ОТ ПЕПЕЛТА КЪМ СЛЪНЦЕТО ДА СИ ВЪРНЕМ ВЕЛИЧИЕТО!
Коментиран от #41
20:07 02.03.2026
13 Наглия
Коментиран от #44, #113
20:07 02.03.2026
14 Последния Софиянец
Коментиран от #26, #87
20:07 02.03.2026
15 Вечна признателност и поклон
20:07 02.03.2026
16 Кога
До коментар #1 от "Ивелин Михайлов":е имало робство ?
Коментиран от #23, #24, #120
20:07 02.03.2026
17 Мутрофанова
Коментиран от #22, #25
20:07 02.03.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Юрист
Коментиран от #32
20:07 02.03.2026
20 Да питам
20:07 02.03.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ивелин Михайлов
До коментар #16 от "Кога":От 1396 до 1878. Явно си спал в училище когато по литература са ти чели Крали Марко освобождава 3 синджира роби
Коментиран от #58
20:08 02.03.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ходжа Копейкин
До коментар #17 от "Мутрофанова":Това е шефката ,баш кадън ефенди Мутрофанова. Тя ни каза ,да крещиме .Аллаху Акбар.
Коментиран от #35
20:09 02.03.2026
26 А бе,
До коментар #14 от "Последния Софиянец":Я си чисти запетайките в "заведението" !!!
20:09 02.03.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Исторически парк
До коментар #9 от "....":То и без Византия нямаше да има Кирил И Методий
20:10 02.03.2026
29 Ейййй
20:10 02.03.2026
30 ....
До коментар #10 от "Учител":Добре че беше Александър Втори, умнико.
20:10 02.03.2026
31 Ренферас от паветата
До коментар #11 от "до всички милеещи за раша":Ах, как сте демоукратичен, как въ възжелах! Шъ благоволте ли да съ напраим яйцъ на очи?
20:10 02.03.2026
32 Нека да пиша
До коментар #19 от "Юрист":Пак ли понци схемите на ивелинчо мамин.
Коментиран от #39
20:10 02.03.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Полковник Марков
Коментиран от #40
20:11 02.03.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 "Последния" кен Еф
20:11 02.03.2026
37 Звездоброец
До коментар #3 от "Гей":Слава кокаина и златните тоалетни!!!
20:11 02.03.2026
38 Българин
Коментиран от #55
20:11 02.03.2026
39 Юрист
До коментар #32 от "Нека да пиша":Дано да има повече такива понци схеми в България. Като си финансово неграмотен и не разбираш от право по-добре не се излагай
Коментиран от #48
20:11 02.03.2026
40 Ивелин Михайлов
До коментар #34 от "Полковник Марков":Марков гербаджия и предател
Коментиран от #54
20:12 02.03.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 журналистката
20:12 02.03.2026
43 рашките
До коментар #41 от "Ще си":НА ГРЕС!!!
Коментиран от #49
20:13 02.03.2026
44 681
До коментар #13 от "Наглия":Не бе, те има късмет.
20:14 02.03.2026
45 Стига
20:15 02.03.2026
46 И кой е питал
20:15 02.03.2026
47 И Киев е Руски
20:15 02.03.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Божеее
20:16 02.03.2026
51 Бесен - Язовец
20:16 02.03.2026
52 Митрофанова
20:17 02.03.2026
53 Мисира
20:17 02.03.2026
54 Нека да пиша
До коментар #40 от "Ивелин Михайлов":Смешник ,много смешен акцент имаш
Коментиран от #95
20:17 02.03.2026
55 Ха,ха
До коментар #38 от "Българин":Кви братя са ти тия от Жечпосполитието. Не моЕм повече.
Коментиран от #68
20:18 02.03.2026
56 Колкото и да не искат Митрофанова им го
20:20 02.03.2026
57 Хаха
До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":Троле, троле пътувай за Русия и ще си получиш пътуващото удоволствие. Много си смахнат.
20:21 02.03.2026
58 Хахахаха
До коментар #23 от "Ивелин Михайлов":А ти чел ли си, от кои градове са дошли да ни освободят от турско робство? Бригади и отряди от Мариупол, Харков, Херсон, Запорожие, Киев, Николаев, Одеса, Бердянск и други градове намиращи се на територията на днешна Украйна и там където техните наследници в момента водят Отечествена война! Понеже си "голям историк" трябва да ги знаеш тези неща.
Коментиран от #67, #74, #78, #80, #81, #88, #114
20:22 02.03.2026
59 Ердоган
20:22 02.03.2026
60 Третомартенски манеж...
20:23 02.03.2026
61 Българите обичаме руския народ!
Коментиран от #70, #72, #83
20:23 02.03.2026
62 Крайно
20:24 02.03.2026
63 Козяк мрази 3-ти март
20:25 02.03.2026
64 Сивер
20:25 02.03.2026
65 Що за заглавие?!
20:25 02.03.2026
66 Север
20:25 02.03.2026
67 Учител
До коментар #58 от "Хахахаха":Ми това са все руски градове населени с рускоезично население.. украинци има само в лвов, ковел и ровно, които за австрийски градове. Двойка по история. Седни си.
Коментиран от #92
20:26 02.03.2026
68 Българин
До коментар #55 от "Ха,ха":Нормално е да немоеш повече. Анадолската ти жилка няма как да разбере българската ни душа. Ха ха-хо хо
20:27 02.03.2026
69 стоян георгиев
Гяуров е боклук
Коментиран от #77, #79
20:27 02.03.2026
70 Гуру Гарабед
До коментар #61 от "Българите обичаме руския народ!":Тъ,пак про.ст,те не са ни братя бе неграмотен цъ,рвул. Никога повече България няма да е колония на рузката из,мет.
Коментиран от #109
20:27 02.03.2026
71 Българин
20:27 02.03.2026
72 марш в русия
До коментар #61 от "Българите обичаме руския народ!":ЕНИЧАРИН!
Коментиран от #124
20:28 02.03.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Ивелин Михайлов
До коментар #58 от "Хахахаха":По тая логика в Македония няма българи 🤣🤣🤣🤣😂😂
Коментиран от #103, #119
20:28 02.03.2026
75 Бабабанга
20:29 02.03.2026
76 Демократ
20:29 02.03.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Евроатлантик с чалма и фес
До коментар #58 от "Хахахаха":Това дса едни от най-руските градове!
Коментиран от #89
20:29 02.03.2026
79 Напускай бре
До коментар #69 от "стоян георгиев":Руско Мекере.Напускай семката ти д........ба.,заедно с това руско Г Ю Б Р Е.
20:29 02.03.2026
80 .....
До коментар #58 от "Хахахаха":Бе нали ти казвам, добре че е бил Александър Втори.
20:29 02.03.2026
81 Абе
До коментар #58 от "Хахахаха":Що пишеш глупости?Щот си пррр0ст и ли щот си платен?
20:29 02.03.2026
82 чебурашките
20:30 02.03.2026
83 Абе копейко безумно про....
До коментар #61 от "Българите обичаме руския народ!":.... ста, хващай пътя за Русия, не мърси България.
20:30 02.03.2026
84 демократ
20:30 02.03.2026
85 Дядо ви
До коментар #9 от "....":Именно! И това само подчертава само жертвени подвиг, който Русия извърши, жертвайки толкова свои синове за освобождаването на България. Неблагодарността е най-черния порок. България винаги ще помни.
20:30 02.03.2026
86 Вън руската иzzмет от цивилизацията
20:30 02.03.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Хахаха
До коментар #58 от "Хахахаха":Аз мислех, че от Волжка България са дошли.
Коментиран от #96
20:31 02.03.2026
89 Ше те ши бам в ауспуха
До коментар #78 от "Евроатлантик с чалма и фес":Руска шлю хо,прозта.
Коментиран от #97
20:31 02.03.2026
90 Евратлантик с чалма и фес
Коментиран от #94, #98
20:31 02.03.2026
91 поредното доказателство
20:31 02.03.2026
92 Хахахаха
До коментар #67 от "Учител":Ами нали рускоезични воюват в момента във ВСУ и воюват срещу путлера? Кой е казал, че езика определя държавата? И в България има турско говорящи! Южна Америка е испано говорящи, а Северна Америка е англо говоряща. Това какво променя, да не би да променя границите? Те точно това, че са руско говорящи а са живели в Украйна, е че не са искали да живеят в раша. Кой ги е спирал да заминат? Никой. Не са искали в раша, а в Украйна. В момента ВСУ е руско говоряща армия, с руснак генерал и полуруснак президент на Украйна. Това не означава, че Украйна е раша. А в раша има много не руско говорящи.
20:32 02.03.2026
93 Фарфалюлю
20:32 02.03.2026
94 важното е
До коментар #90 от "Евратлантик с чалма и фес":Важното е монголоидите да са добре и да им се снася редовно самагон.
20:32 02.03.2026
95 Ивелин Михайлов
До коментар #54 от "Нека да пиша":Това е акцентът на 80% от българите бе шопееее
Коментиран от #104
20:32 02.03.2026
96 Мисли тоя
До коментар #88 от "Хахаха":Който може да мисли.Ти руска У рус пи йо не можеш,семчицата ти едногънкова.
20:32 02.03.2026
97 Евроатлантик с чалма и фес
До коментар #89 от "Ше те ши бам в ауспуха":Османофиле петрохански, ще последвашнпримера на ламата скоро!
20:32 02.03.2026
98 Горуков
До коментар #90 от "Евратлантик с чалма и фес":Ша бараш на чеченците резанио салам
20:33 02.03.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 az СВО Победа 80
20:33 02.03.2026
101 99999
Коментиран от #116
20:33 02.03.2026
102 Русофили против България...
Коментиран от #111
20:33 02.03.2026
103 Хахахаха
До коментар #74 от "Ивелин Михайлов":В Македония има българи, ама Македония е Македония и не е България (вече), нали? Езика не определя границите на държавите. Границите са определени и приети.
20:34 02.03.2026
104 Колко процента
До коментар #95 от "Ивелин Михайлов":Мякат според тебе бе Смех.
20:34 02.03.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Евроатлантик с чалма и фес
20:35 02.03.2026
107 Киро шофер във Валенсия
До коментар #1 от "Ивелин Михайлов":Плащай ми делата бе! Заради тебе ми запориха сметкитИ! Прусташки ме занули бе ивелине.
20:35 02.03.2026
108 Механик
20:35 02.03.2026
109 Разбирам думите ти и ги уважавам
До коментар #70 от "Гуру Гарабед":Някой по горе беше написал-в България има хора от различни етноси. Ние българите сме толерантни. Нормално е като ром, турчин или англичанин да не харесваш нашите братя, но това не означава, че ние българите не ги обичаме! БЪЛГАРИНА Е БЛАГОДАРЕН НА НАШИТЕ БРАТЯ РУСНАЦИ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НИ ОТ ОСМАНСКО РОБСТВО!
Коментиран от #118
20:36 02.03.2026
110 Вън руските варвари от..
20:36 02.03.2026
111 Хахахаха
До коментар #102 от "Русофили против България...":Недей ше ги убидиш. Естествено, че русофилите имат достойнство, за това обичат русия, а не България.
20:37 02.03.2026
112 И да се знае!
Украинци!
20:37 02.03.2026
113 Дядо ви
До коментар #13 от "Наглия":Това не е "късмет", при свети цар Борис Михаил България е имала най-голямо землище, при това без войни! Същия този цар Борис Михаил воден от съвестта и своята прозорливост - Божия Промисъл спасява и приютява учениците на Кирил и Методий и чрез тези святи хора построява "Държавата на Духа". Разгръща невиждана просветителска и научна дейност и България "избухва" с Божията Светлина и нов език създаден от Бога за познаване на неговото Слово.... На вси славяни книга да четат...
20:37 02.03.2026
114 Мисира
До коментар #58 от "Хахахаха":Ти де ги четеш тази работи?Още малко и Украйна ни е освободила а?Шемет.
Коментиран от #121
20:38 02.03.2026
115 Българин
20:38 02.03.2026
116 Що забравяш румънците
До коментар #101 от "99999":Бе бай Онзи.А сърбите водят бойни действия и изгонват турците от сръбските земи по късно ратифицирани в СанСтефанския мирен договор.За разлика от освободената половин България.
20:38 02.03.2026
117 АЙДЕ МАРШ!
20:38 02.03.2026
118 Евроатлантик с чалма и фес
До коментар #109 от "Разбирам думите ти и ги уважавам":Туземните евросманофили няма как да са благодарни за каквото и да е. Ъе още не логат да простят, че нратушките им развалиха 500 годишния рахат. Рпбско племе какво да го правиш, все си търси господар, дали османци дали евроатланти едно и също подлизурско поведение.
20:38 02.03.2026
119 Здрасти
До коментар #74 от "Ивелин Михайлов":Той тоз е глупав. Толкоз си може.
20:39 02.03.2026
120 Дядо ви
До коментар #16 от "Кога":За теб очевидно робството още продължава. Няма по-страшно робство от робството вътре в човека.
20:39 02.03.2026
121 Ами прочети
До коментар #114 от "Мисира":Имената на загиналите по памет и ите беТъ пун гер.Да те четат не знам къде ,д...ба и тъ по пи те ка.
20:40 02.03.2026
122 Гюров
20:40 02.03.2026
123 Петър Първи -първият руски император
20:41 02.03.2026
124 Българин
До коментар #72 от "марш в русия":Това че си от Анадола или Индия не ти дава правото да се разпореждаш на българска земя с българския народ.
20:41 02.03.2026
125 Хааа
20:41 02.03.2026