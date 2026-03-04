Новини
Тръмп хвърля срещу Иран и стратегическите бомбардировачи Б-52

4 Март, 2026 05:24 1 694 43

За 72 часа американските сили са атакували над 1700 цели в Иран

Тръмп хвърля срещу Иран и стратегическите бомбардировачи Б-52 - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Американските военни разполагат стратегически бомбардировача Б-52 с голям обсег във военните си операции в Иран.

Това съобщи Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), цитирано от Ройтерс и БТА.

СЕНТКОМ обяви, че това е започнало в първите 48 до 72 часа след началото на операция „Епична ярост” в събота.

Бомбардировачите Б-52 могат да пренасят бомби за унищожаване на бункери, отбеляза Ройтерс.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ съобщи още, че за 72 часа американските сили са атакували над 1700 цели в Иран.

Над 50 000 американски войници, 200 изтребителя и два самолетоносача участват в операцията срещу Иран, а САЩ са нанесли удари по 2000 цели в Иран от началото на операцията. допълниха от CENTCOM.

САЩ и Израел са нанесли удари по цели, принадлежащи на проирански шиитски милиции в Ирак, съобщава Tasnim.

Саудитска Арабия е готова да предприеме всички мерки, за да гарантира сигурността на страната, според изявление на саудитското правителство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Нали

    18 4 Отговор
    CNN, позовавайки се на високопоставен американски служител , съобщи , че запасите от американски ракети, включително крилати ракети „Томахоук“, бързо се изчерпват.

    Коментиран от #4, #26

    05:25 04.03.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Нали":

    Имат Томахавки. Бай Дончо не ги продаде на Зеленски. Каза му, че му трябват.

    05:31 04.03.2026

  • 5 Сссссс

    14 2 Отговор
    По интересно е дали ирански дронове/рекети/ могат да достигнат летище София

    Коментиран от #34

    05:31 04.03.2026

  • 6 Жоро

    22 5 Отговор
    Голям залък е Иран ще се задавят!

    Коментиран от #15, #23

    05:32 04.03.2026

  • 7 Прогноза

    10 1 Отговор
    Ционите сигурно няма да мирясат докато Техеран не заприлича на Газза

    05:32 04.03.2026

  • 8 Най-важното е

    4 3 Отговор
    Ама нали вече не ви е скучно
    на разните там шмекерчета и АйТи -та

    05:32 04.03.2026

  • 9 Айде пак

    2 16 Отговор
    Иран няма повече флот. Целият се присъедини към Крейсер Москва.

    В Киев умират от срам. Те потопиха само половината руски флот в Черно море с големи мъки. Тръмп приключи с иранския за 72 часа.

    Коментиран от #16

    05:32 04.03.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    15 2 Отговор
    За Зеленски вече нито Томахавки, нито Патриоти. Всичко се мята в Иран.

    05:33 04.03.2026

  • 12 Мемед

    9 2 Отговор
    Братя хамериканци правете много колесници да има за сички

    05:33 04.03.2026

  • 14 Айде пак

    2 9 Отговор
    Иран няма повече флот. Целият се присъедини към Крейсер Москва.

    В Киев умират от срам. Те потопиха само половината руски флот в Черно море с големи мъки. Тръмп приключи с иранския за 72 часа.

    05:34 04.03.2026

  • 15 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Жоро":

    Че е голям, голям е. Но и устите на американците големи.

    05:35 04.03.2026

  • 16 Абе

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Айде пак":

    Голямкур лапни голяма дума не казвай

    05:35 04.03.2026

  • 17 1700

    2 1 Отговор
    аятоласи има ли?

    Коментиран от #20

    05:36 04.03.2026

  • 19 Даам

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мурка":

    сърбите още са шеметни!

    05:37 04.03.2026

  • 20 Дони

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "1700":

    наведи се ако видиш два пакета ИМА

    05:38 04.03.2026

  • 22 Дайте си сметка

    5 13 Отговор
    С ДВА самолетоносача САЩ попиляха Иран. Няма аятоляси. Нямат ПВО. Нямат флот. Нямат небе - САЩ си летят като у тях.

    А САЩ имат още ДЕВЕТ ядрени самолетоносача.

    Коментиран от #31

    05:40 04.03.2026

  • 23 Не голям

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Жоро":

    казва се-отровен!

    05:41 04.03.2026

  • 25 Сръбски рибар с ПВО

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Рибар":

    Почти колкото два самолетоносача беше, чесно ти казвам.

    05:45 04.03.2026

  • 26 Язък

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Нали":

    Да бе нали? Американците мятат лопати с чипове от китайски перални, а брадати ирански глави фъркат.

    05:48 04.03.2026

  • 27 Б-52 са

    14 4 Отговор
    "Пенсионери"! Иран има руски ПВО системи от последните години. И китайски радари. Ще стане мазало за краварите, ако някоя от тези птици тупне?
    Ще разберат, че Иран не е Ирак или Либия.

    Коментиран от #30, #39, #40, #41

    05:48 04.03.2026

  • 28 Берия

    2 3 Отговор
    Навсякъде американците се трепят,накрая руснаците слагат водач,техен човек!Само в Украйна не успяха!

    05:48 04.03.2026

  • 29 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор
    Явно персите крият ракетните установки дълбоко под земята щом вкарват и Б52. Ще ги бухат с боеприпаси с обеднен уран.

    Коментиран от #35

    05:51 04.03.2026

  • 30 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Б-52 са":

    Просто загубен самолет. Случва се по време на война.

    05:53 04.03.2026

  • 31 Това е война с

    6 2 Отговор

    До коментар #22 от "Дайте си сметка":

    НЕядрена страна. Ако беше Китай или Русия само с некакви си 300 Килотона и цяла авионосна група е при Атлантида. Голяма заблуда е, че Русия, Китай или Северна Корея са "лесни жертви", като Ирак, Югославия, Сирия или сега Иран.

    Коментиран от #33

    05:53 04.03.2026

  • 32 Ахтунг

    0 0 Отговор
    Най-опасните бомбардировачи са Е В над 52. Ужас направо.

    05:56 04.03.2026

  • 33 Данко Харсъзина

    0 3 Отговор

    До коментар #31 от "Това е война с":

    Русия вече я видяхме. 4 години война, 3ри превзети села. За 4 години Сталин извървя пътя от Москва до Берлин.

    Коментиран от #36

    05:58 04.03.2026

  • 34 Шопо

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сссссс":

    Американските самолети са едни черни без прозорци, по цял ден ги виждам да прелитат захождайки към летището.
    И през нощта бучат.

    05:59 04.03.2026

  • 35 Абе персите

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Данко Харсъзина":

    Разбраха от генерал Уесли Кларк още през 2001-ва година, че са "на листа на Пентагона " да бъдат унищожени. Ако не са се подготвили за цели 25 г., то сами са си виновни. Видеото още го има..."7 страни, които сащ иска да премахне..." . Уесли Кларк в оригинал на английски още след падането на двете кули в Ню Йорк 2001 г. Тъпо е, да си знаел цели 25 г., че искат да ти унищожат държавата и да не си подготвен....

    06:00 04.03.2026

  • 36 Това е само

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Данко Харсъзина":

    Конвенционална война. Ядрена се прави абсолютно лесно. Участват само няколко офицера и главнокомандуващият.... И от противника не остава нищо.

    06:02 04.03.2026

  • 37 Пустиня(к)

    3 0 Отговор
    Тва па що? Нали сичко беше унищожил тоя юнак? Да не са е обръкал нещо?

    06:06 04.03.2026

  • 38 Ами

    4 1 Отговор
    Сега с В-2 Лансер и В-52 с дълбинни бомби ще изровят от дупките и последния брадат козел.До се готви Ботоксовия,че е омазал бункера и смърдии...

    06:07 04.03.2026

  • 39 Тинтири Минтри

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Б-52 са":

    Имаха. Вече нямат.

    06:14 04.03.2026

  • 40 По-точно

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Б-52 са":

    Иран имаШЕ руски ПВО системи от последните години. ИмаШЕ и китайски радари. Вече ги няма.

    06:17 04.03.2026

  • 41 Хм...

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Б-52 са":

    Руските пво системи никой не ги иска вече. Сигурно е защото са много добри?

    06:18 04.03.2026

  • 42 гдфгфдг

    0 0 Отговор
    американците ще потънат в блатото и фалита чука на вратата

    06:20 04.03.2026

  • 43 ДОНЧО срива Иран

    0 0 Отговор
    Путин в тих ужас, СИ не смее да мъцне, Кимчо още не разбра кво са случва

    06:23 04.03.2026

