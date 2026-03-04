Тръмп хвърля срещу Иран и стратегическите бомбардировачи Б-52

Американските военни разполагат стратегически бомбардировача Б-52 с голям обсег във военните си операции в Иран.

Това съобщи Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), цитирано от Ройтерс и БТА.

СЕНТКОМ обяви, че това е започнало в първите 48 до 72 часа след началото на операция „Епична ярост” в събота.

Бомбардировачите Б-52 могат да пренасят бомби за унищожаване на бункери, отбеляза Ройтерс.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ съобщи още, че за 72 часа американските сили са атакували над 1700 цели в Иран.

Над 50 000 американски войници, 200 изтребителя и два самолетоносача участват в операцията срещу Иран, а САЩ са нанесли удари по 2000 цели в Иран от началото на операцията. допълниха от CENTCOM.

САЩ и Израел са нанесли удари по цели, принадлежащи на проирански шиитски милиции в Ирак, съобщава Tasnim.

Саудитска Арабия е готова да предприеме всички мерки, за да гарантира сигурността на страната, според изявление на саудитското правителство.