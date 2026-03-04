Тръмп хвърля срещу Иран и стратегическите бомбардировачи Б-52

Американските военни разполагат стратегически бомбардировача Б-52 с голям обсег във военните си операции в Иран.
Това съобщи Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), цитирано от Ройтерс и БТА.
СЕНТКОМ обяви, че това е започнало в първите 48 до 72 часа след началото на операция „Епична ярост” в събота.
Бомбардировачите Б-52 могат да пренасят бомби за унищожаване на бункери, отбеляза Ройтерс.
Централното командване на въоръжените сили на САЩ съобщи още, че за 72 часа американските сили са атакували над 1700 цели в Иран.
Над 50 000 американски войници, 200 изтребителя и два самолетоносача участват в операцията срещу Иран, а САЩ са нанесли удари по 2000 цели в Иран от началото на операцията. допълниха от CENTCOM.
САЩ и Израел са нанесли удари по цели, принадлежащи на проирански шиитски милиции в Ирак, съобщава Tasnim.
Саудитска Арабия е готова да предприеме всички мерки, за да гарантира сигурността на страната, според изявление на саудитското правителство.
Нали
05:25 04.03.2026
Данко Харсъзина
До коментар #1 от "Нали":Имат Томахавки. Бай Дончо не ги продаде на Зеленски. Каза му, че му трябват.
05:31 04.03.2026
Сссссс
05:31 04.03.2026
Жоро
05:32 04.03.2026
Прогноза
05:32 04.03.2026
Най-важното е
на разните там шмекерчета и АйТи -та
05:32 04.03.2026
Айде пак
В Киев умират от срам. Те потопиха само половината руски флот в Черно море с големи мъки. Тръмп приключи с иранския за 72 часа.
05:32 04.03.2026
Данко Харсъзина
05:33 04.03.2026
Мемед
05:33 04.03.2026
Айде пак
В Киев умират от срам. Те потопиха само половината руски флот в Черно море с големи мъки. Тръмп приключи с иранския за 72 часа.
05:34 04.03.2026
Данко Харсъзина
До коментар #6 от "Жоро":Че е голям, голям е. Но и устите на американците големи.
05:35 04.03.2026
Абе
До коментар #9 от "Айде пак":Голямкур лапни голяма дума не казвай
05:35 04.03.2026
1700
05:36 04.03.2026
Даам
До коментар #11 от "Мурка":сърбите още са шеметни!
05:37 04.03.2026
Дони
До коментар #17 от "1700":наведи се ако видиш два пакета ИМА
05:38 04.03.2026
Дайте си сметка
А САЩ имат още ДЕВЕТ ядрени самолетоносача.
05:40 04.03.2026
Не голям
До коментар #6 от "Жоро":казва се-отровен!
05:41 04.03.2026
Сръбски рибар с ПВО
До коментар #21 от "Рибар":Почти колкото два самолетоносача беше, чесно ти казвам.
05:45 04.03.2026
Язък
До коментар #1 от "Нали":Да бе нали? Американците мятат лопати с чипове от китайски перални, а брадати ирански глави фъркат.
05:48 04.03.2026
Б-52 са
Ще разберат, че Иран не е Ирак или Либия.
05:48 04.03.2026
Берия
05:48 04.03.2026
Данко Харсъзина
05:51 04.03.2026
Данко Харсъзина
До коментар #27 от "Б-52 са":Просто загубен самолет. Случва се по време на война.
05:53 04.03.2026
Това е война с
До коментар #22 от "Дайте си сметка":НЕядрена страна. Ако беше Китай или Русия само с некакви си 300 Килотона и цяла авионосна група е при Атлантида. Голяма заблуда е, че Русия, Китай или Северна Корея са "лесни жертви", като Ирак, Югославия, Сирия или сега Иран.
05:53 04.03.2026
Ахтунг
05:56 04.03.2026
Данко Харсъзина
До коментар #31 от "Това е война с":Русия вече я видяхме. 4 години война, 3ри превзети села. За 4 години Сталин извървя пътя от Москва до Берлин.
05:58 04.03.2026
Шопо
До коментар #5 от "Сссссс":Американските самолети са едни черни без прозорци, по цял ден ги виждам да прелитат захождайки към летището.
И през нощта бучат.
05:59 04.03.2026
Абе персите
До коментар #29 от "Данко Харсъзина":Разбраха от генерал Уесли Кларк още през 2001-ва година, че са "на листа на Пентагона " да бъдат унищожени. Ако не са се подготвили за цели 25 г., то сами са си виновни. Видеото още го има..."7 страни, които сащ иска да премахне..." . Уесли Кларк в оригинал на английски още след падането на двете кули в Ню Йорк 2001 г. Тъпо е, да си знаел цели 25 г., че искат да ти унищожат държавата и да не си подготвен....
06:00 04.03.2026
Това е само
До коментар #33 от "Данко Харсъзина":Конвенционална война. Ядрена се прави абсолютно лесно. Участват само няколко офицера и главнокомандуващият.... И от противника не остава нищо.
06:02 04.03.2026
Пустиня(к)
06:06 04.03.2026
Ами
06:07 04.03.2026
Тинтири Минтри
До коментар #27 от "Б-52 са":Имаха. Вече нямат.
06:14 04.03.2026
По-точно
До коментар #27 от "Б-52 са":Иран имаШЕ руски ПВО системи от последните години. ИмаШЕ и китайски радари. Вече ги няма.
06:17 04.03.2026
Хм...
До коментар #27 от "Б-52 са":Руските пво системи никой не ги иска вече. Сигурно е защото са много добри?
06:18 04.03.2026
гдфгфдг
06:20 04.03.2026
ДОНЧО срива Иран
06:23 04.03.2026