DW: Руски дронове срещу Украйна летят с германски компоненти
  Тема: Украйна

4 Март, 2026 04:41 938 14

Най-голяма част от компонентите идват от Infineon Technologies, други са произведени от TDK Electronics, Würth Elektronik, Bosch и Pierburg, дъщерна на гиганта Rheinmetall Group

DW: Руски дронове срещу Украйна летят с германски компоненти - 1
Снимка: Армията на Украйна
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В руските дронове, които атакуват Украйна, са открити компоненти на германска компания, пише Deutsche Welle (DW). При анализ на машините "Геран-5“ (аналог на иранските "Шахед“) са открити транзистори на фирмата Infineon Technologies, уточни "Фокус".

В дроновете са открити и други електронни компоненти, произведени от западни компании. По данни на украинското разузнаване повечето елементи са произведени в САЩ и Китай, но в списък с намерените части има 137 компонента, произведени в Германия. От тях поне половината са използвани в ударните дронове, пише DW.

Останалите са били намирани в ракети, радиолокационно оборудване, транспортни средства и хеликоптери. Транзисторите са най-често използваният елемент, техният брой е над 50. Освен това често се срещат помпи, кондензатори, трансформатори и батерии.

Най-голяма част от компонентите идват от Infineon Technologies, други са произведени от TDK Electronics, Würth Elektronik, Bosch и Pierburg, дъщерна на гиганта Rheinmetall Group. Между 8 и 12 транзистора се използват в платките за управление на дроновете "Геран“, разказват в украинското разузнаване. Те са широко разпространени и се продават и за битова електроника, затова е лесно да бъдат купени и внесени в Русия.

Според ГУР Русия се опитва да намали зависимостта си от западното оборудване и към момента около 60% от електронните компоненти пристигат от Китай, допълва DW.


Германия
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Компот от компоненти

    10 0 Отговор
    Дроновете не "летят извънредно", а съвсем планирано и целенасочено.

    04:44 04.03.2026

  • 2 Да добре

    12 0 Отговор
    Парите не миришат.

    Коментиран от #5

    04:46 04.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хихи

    11 2 Отговор
    ами като свършиха чиповете от украински перални минаха на германски вибротори(които пък са китайски)

    04:52 04.03.2026

  • 5 хихи

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Да добре":

    и природния газ е с пари(демократичния даже е по-скъп)

    Коментиран от #6

    04:53 04.03.2026

  • 6 Мурка

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "хихи":

    много се харчи И ТРЪГНАХА ЗА ОЩЕ ДЕМОКРАТИЧЕН ГАЗ

    04:58 04.03.2026

  • 7 Перо

    8 2 Отговор
    Нали украинското “разузнаване” твърдеше, че се ползват електронни части от перални и др. битова техника! Щом и с такива изделия руската армия напредва, тогава украинците са неандерталци!

    Коментиран от #9

    04:59 04.03.2026

  • 8 Ъхъ

    9 0 Отговор
    Това са наши германци, от ГДРто!😂🤣

    05:00 04.03.2026

  • 9 Варненец

    1 7 Отговор

    До коментар #7 от "Перо":

    На теб кой ти каза, че в.атенките напредват? Риа новости ли? Пет години не са мръднали.

    Коментиран от #10

    05:08 04.03.2026

  • 10 Дони

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Варненец":

    донецк и луганск са се освободили от украинското иго значи сами

    05:14 04.03.2026

  • 11 дронове?руски?

    2 0 Отговор
    тва са лопати.с перални.русите немат дронове.не моат а ги праят....

    05:30 04.03.2026

  • 12 Ей урки гнусни

    2 0 Отговор
    вие що ползвате български снаряди?Да казвам ли по колко палета на ден шрапнели поцинковаме.

    05:59 04.03.2026

  • 13 Парите не миришат

    2 0 Отговор
    Абе имате капитализъм... Всичко се продава от частни фирми. Кво се чудят още? И немските фирми също трябва да продават за да живеят.

    06:11 04.03.2026

  • 14 Печатар

    0 0 Отговор
    Стикери имат ли?

    06:12 04.03.2026

