DW: Руски дронове срещу Украйна летят с германски компоненти

В руските дронове, които атакуват Украйна, са открити компоненти на германска компания, пише Deutsche Welle (DW). При анализ на машините "Геран-5“ (аналог на иранските "Шахед“) са открити транзистори на фирмата Infineon Technologies, уточни "Фокус".

В дроновете са открити и други електронни компоненти, произведени от западни компании. По данни на украинското разузнаване повечето елементи са произведени в САЩ и Китай, но в списък с намерените части има 137 компонента, произведени в Германия. От тях поне половината са използвани в ударните дронове, пише DW.

Останалите са били намирани в ракети, радиолокационно оборудване, транспортни средства и хеликоптери. Транзисторите са най-често използваният елемент, техният брой е над 50. Освен това често се срещат помпи, кондензатори, трансформатори и батерии.

Най-голяма част от компонентите идват от Infineon Technologies, други са произведени от TDK Electronics, Würth Elektronik, Bosch и Pierburg, дъщерна на гиганта Rheinmetall Group. Между 8 и 12 транзистора се използват в платките за управление на дроновете "Геран“, разказват в украинското разузнаване. Те са широко разпространени и се продават и за битова електроника, затова е лесно да бъдат купени и внесени в Русия.

Според ГУР Русия се опитва да намали зависимостта си от западното оборудване и към момента около 60% от електронните компоненти пристигат от Китай, допълва DW.