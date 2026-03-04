Мосад използвал хакери и изкуствен интелект, за да убие Али Хаменей

Мосад е проникнал в обширната мрежа от камери за наблюдение на трафика в Техеран, за да проследява бодигардовете на бившия ирански върховен лидер Али Хаменей и други висши ирански служители. Израел е използвал разработени от него AI инструменти и алгоритми, за да сортира огромното количество данни, които е събрал за иранското ръководство и неговите ежедневни навици.

Това разкри "Файненшъл таймс" (FT), позовавайки се на пожелали анонимност двама души, писа news.bg.

Чрез камерите за контрол на трафика в Техеран израелското разузнаване е съставило досиета с адресите на охранителите, графиците им на работа и лицата, които са били натоварени да охраняват както бившия аятолах Али Хаменей, така и висши служители на режима.

Мосад и ЦРУ са имали твърди данни, че висши служители на режима на аятоласите са на път за фаталната среща, на която беше убит Али Хаменей. ЦРУ също е имало човек от близкото обкръжение на режима, който е предоставил и допълнителна информация преди фаталния удар от въздуха.

Смята се, че камерите за контрол на трафика в Иран са част от държавния апарат за наблюдение, който им позволява да идентифицират и преследват протестиращи и опоненти на режима.

Но Мосад е успял да ги използва срещу управляващите в Техеран.