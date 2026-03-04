4 март 1977 г. Трусът във Вранча

Румъния е разтърсена от най-силното в историята земетресение в Югоизточна Европа, епицентърът е в Източните Карпати, Окръг Вранча, Румъния, и е с магнитуд около 7.2 по скалата на Рихтер.
Хипоцентърът се намира на дълбочина 94 км. Тръсът довежда до разрушаването на над 8500 сгради и убива повече от 1600 души в Румъния и България. Земетресението в България е усетено най-силно в Свищов, където под руините на сградите загиват над 100 души. Съборени са жилищни блокове на ул. “33-ти свищовски полк”, общежитие на "Свилоза", административната сграда на "Рудметал". Сериозно е повредена търговската гимназия, училище "Димитър Благоев", консервната фабрика, църквата "Св.Троица", строена от Кольо Фичето.
Причината за силната разрушителна мощ е в неблагоприятна насоченост на излъчването на огнището на земетресението, лоши инженерно-геоложки условия и некачествено строителство.
1 гост
07:38 04.03.2019
07:38 04.03.2019
2 Балон
07:55 04.03.2019
3 Пешо
До коментар #1 от "гост":За сефте чувам, че Кольо Фичето е строил некачествено. Ало, АФтора, ти редовен ли си?
08:08 04.03.2019
08:08 04.03.2019
4 Цецо шлифера
08:20 04.03.2019
08:20 04.03.2019
5 Опааа
09:08 04.03.2019
09:08 04.03.2019
6 фжр
До коментар #1 от "гост":Строителство е МНОГО силно казано - това което се строи сега е КИНОДЕКОР И БУТАФОРИЯ, при това НЕКАЧЕСТВЕНА, но пък цената на кв./м. я пишат за балкона и измерено "отвънка". Дано не се случва земетресение от тоя магнитуд, че всичките им комплексчета и хотелчета от карти ще станат на тесте!
09:12 04.03.2019
7 ДА ПИТАМ НЕЩО
До коментар #5 от "Опааа":По добре живееха мързеливците, защото работят не работят взимаха заплати,той затова се срина прекрасния социализъм
09:18 04.03.2019
8 някой
До коментар #3 от "Пешо":Не става дума за некачествено строителство от страна на майстор Кольо Фичето. По него време никой не е предвиждал земетресенията. Никой не е знаел характеристиките- магнитуд, дълбочина на труса, епицентър и т.н. И по тия причини хората са си строели както си знаят... Некачественото строителство е в случаите на жил. блок, общежитието, абе все съвременни обекти в сравнение с църквата. След това земетресение в България се приеха задължителни противоземетръсни строителни норми. Преди това бяха само пожелателни.
09:35 04.03.2019
10 ААА
18:13 04.03.2019
11 ЕКСПЕРТА
До коментар #1 от "гост":въпрос на време е
23:57 04.03.2019
12 vasik atanasova
БАЯ СЕ ЛЮЛЯХМЕ
ДАНО БОГ НИ ПАЗИ ОТ ПОДОБНИ КАТАКЛИЗМИ
00:36 07.03.2019
13 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
03:17 04.03.2026
14 Пръц
До коментар #4 от "Цецо шлифера":Влади Горанов има имоти в Дубай.Не го съжалявай! Неговото не се губи.
03:27 04.03.2026
15 АФтора
До коментар #3 от "Пешо":си пише статийте като удари една парцуца, той е алкохолик и само под упойка пише
03:32 04.03.2026