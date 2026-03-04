Вземете 50% отстъпка за хостинг от

4 март 1977 г. Трусът във Вранча

4 Март, 2026 03:12 6 012 15

  • вранча-
  • земетресение-
  • румъния-
  • българия

Трусът довежда до разрушаването на над 8500 сгради и убива повече от 1600 души в Румъния и България

Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Румъния е разтърсена от най-силното в историята земетресение в Югоизточна Европа, епицентърът е в Източните Карпати, Окръг Вранча, Румъния, и е с магнитуд около 7.2 по скалата на Рихтер.

Хипоцентърът се намира на дълбочина 94 км. Тръсът довежда до разрушаването на над 8500 сгради и убива повече от 1600 души в Румъния и България. Земетресението в България е усетено най-силно в Свищов, където под руините на сградите загиват над 100 души. Съборени са жилищни блокове на ул. “33-ти свищовски полк”, общежитие на "Свилоза", административната сграда на "Рудметал". Сериозно е повредена търговската гимназия, училище "Димитър Благоев", консервната фабрика, църквата "Св.Троица", строена от Кольо Фичето.

Причината за силната разрушителна мощ е в неблагоприятна насоченост на излъчването на огнището на земетресението, лоши инженерно-геоложки условия и некачествено строителство.


Румъния
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    33 2 Отговор
    Молете се сега да не удари такова земетресение , че половината София и черноморието ще се срутят със това качествено строителство което се практикува последните 29 години.

    Коментиран от #3, #6, #11

    07:38 04.03.2019

  • 2 Балон

    25 5 Отговор
    Сега ако удари едно такова земетресение ще спука имотния балон, който шайката на Бойко ведно с алчните брокери и банки надуха !

    07:55 04.03.2019

  • 3 Пешо

    11 14 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    За сефте чувам, че Кольо Фичето е строил некачествено. Ало, АФтора, ти редовен ли си?

    Коментиран от #8, #9, #15

    08:08 04.03.2019

  • 4 Цецо шлифера

    30 4 Отговор
    Не говорете за заметресения, че Влади Горанов го е много страх и ще вземе да ни остави и да отиде в Монако, за по-сигурно.

    Коментиран от #14

    08:20 04.03.2019

  • 5 Опааа

    21 3 Отговор
    И земетресения ни удряха и пак живеехме по добре, а бяхме и хора не консуматори и скотове като сега, имаше истински приятелства, децата бяха нормални......!

    Коментиран от #7

    09:08 04.03.2019

  • 6 фжр

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    Строителство е МНОГО силно казано - това което се строи сега е КИНОДЕКОР И БУТАФОРИЯ, при това НЕКАЧЕСТВЕНА, но пък цената на кв./м. я пишат за балкона и измерено "отвънка". Дано не се случва земетресение от тоя магнитуд, че всичките им комплексчета и хотелчета от карти ще станат на тесте!

    09:12 04.03.2019

  • 7 ДА ПИТАМ НЕЩО

    8 8 Отговор

    До коментар #5 от "Опааа":

    По добре живееха мързеливците, защото работят не работят взимаха заплати,той затова се срина прекрасния социализъм

    09:18 04.03.2019

  • 8 някой

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пешо":

    Не става дума за некачествено строителство от страна на майстор Кольо Фичето. По него време никой не е предвиждал земетресенията. Никой не е знаел характеристиките- магнитуд, дълбочина на труса, епицентър и т.н. И по тия причини хората са си строели както си знаят... Некачественото строителство е в случаите на жил. блок, общежитието, абе все съвременни обекти в сравнение с църквата. След това земетресение в България се приеха задължителни противоземетръсни строителни норми. Преди това бяха само пожелателни.

    09:35 04.03.2019

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ААА

    7 0 Отговор
    Съвременното ни строителство , обхващащо периода след "Стражица" може да се нарече-- сигурно и стабилно , от конструктивна гледна точка , естествено при грамотно изпълнен конструктивен план.От тогава се въвеждат нормативи , които стават все по взискателни , и конструктивно обезопасени. Съвременното ни строителство има много проблеми , НО ТЕ- ПОВТАРЯМ НЕ СА СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВИНАТА НА КОНСТРУКЦИЯТА . Това не значи , че при някое изключително силно земетресение , не би имало проблеми , може да си припомним силното земетресение в Кобе(Япония) разрушенията и жертвите , дори при японците се случва. Като цяло такива силни земетресения са по скоро изключение, и може в нашият живот , да не усетим такова. Проблемите идват от по старите къщи , където тухлени стени , без необходимите колони , носят плочи гредореди , и покриви .Тогава се получава трагичният резултат - " плоча върху плоча " , и дано никой не попада между две плочи. Старите църкви , манастири , джамии ,катедрали, замъци и др. са правени от истински майстори на камъка , и някои от тях са издържали стотици години и земетресения . Все пак да не забравяме , че тогава са рязали и главите на некадърниците.

    18:13 04.03.2019

  • 11 ЕКСПЕРТА

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    въпрос на време е

    23:57 04.03.2019

  • 12 vasik atanasova

    4 0 Отговор
    ПОМНЯ ГО
    БАЯ СЕ ЛЮЛЯХМЕ
    ДАНО БОГ НИ ПАЗИ ОТ ПОДОБНИ КАТАКЛИЗМИ

    00:36 07.03.2019

  • 13 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 0 Отговор
    Коментарите преди мен са от 2019 г. Добре, че няма от 1977 г.

    03:17 04.03.2026

  • 14 Пръц

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Цецо шлифера":

    Влади Горанов има имоти в Дубай.Не го съжалявай! Неговото не се губи.

    03:27 04.03.2026

  • 15 АФтора

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пешо":

    си пише статийте като удари една парцуца, той е алкохолик и само под упойка пише

    03:32 04.03.2026

