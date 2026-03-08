Израел заплашва да преследва всеки наследник на върховния лидер на Иран

Израелската армия обяви, че ще продължи да проследява и да предприема действия срещу всеки потенциален наследник на върховния лидер на Иран, съобщава Ройтерс, позовавайки се на публикация на военните в социалната платформа „X“ на фарси, предава БТА.

В изявлението се уточнява, че Израел ще следи и всеки, който се опита да назначи наследник на аятолах Али Хаменей, като се има предвид духовният орган, който отговаря за избора на нов върховен лидер на Ислямската република.

Според съобщение на иранската агенция Fars, Съветът на експертите - органът, натоварен с избора на следващия върховен лидер - трябва да се събере „в следващите 24 часа“. Аятолах Али Хаменей беше убит в първия ден на израелско-американските удари, което ускорява процеса по определяне на наследника.