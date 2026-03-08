Израел заплашва да преследва всеки наследник на върховния лидер на Иран

Израелската армия обяви, че ще продължи да проследява и да предприема действия срещу всеки потенциален наследник на върховния лидер на Иран, съобщава Ройтерс, позовавайки се на публикация на военните в социалната платформа „X“ на фарси, предава БТА.
В изявлението се уточнява, че Израел ще следи и всеки, който се опита да назначи наследник на аятолах Али Хаменей, като се има предвид духовният орган, който отговаря за избора на нов върховен лидер на Ислямската република.
Според съобщение на иранската агенция Fars, Съветът на експертите - органът, натоварен с избора на следващия върховен лидер - трябва да се събере „в следващите 24 часа“. Аятолах Али Хаменей беше убит в първия ден на израелско-американските удари, което ускорява процеса по определяне на наследника.
3 хохохо
Коментиран от #6, #14, #25
11:28 08.03.2026
4 Ха ха
11:28 08.03.2026
6 Посочи ли те Израел
До коментар #3 от "хохохо":Омрел си.
11:30 08.03.2026
7 Видяхме
До коментар #5 от "Здравейте руски sвине":свинскаБандера се изнесе с 200.
Коментиран от #34
11:31 08.03.2026
8 Шопо
Няма значение кога и как, муслиманите знаят къде се намират училищата в САЩ.
Коментиран от #119
11:32 08.03.2026
9 Не по чакваме
11:32 08.03.2026
11 име
Коментиран от #13
11:33 08.03.2026
12 яница
11:33 08.03.2026
15 Саймън каза
Коментиран от #41
11:35 08.03.2026
17 име
До коментар #5 от "Здравейте руски sвине":Голтаците от Азов пак ли не са успели да превземат Купянск? За кой път тази година, че им изгубих бройката?
11:35 08.03.2026
19 Питам се
11:35 08.03.2026
20 Домакина
11:36 08.03.2026
21 Питам
Коментиран от #71
11:37 08.03.2026
22 Кравите
11:37 08.03.2026
23 име
До коментар #14 от "Гледай":Умник, пейджъра гърми веднъж и приключва, а ирансите ракети и дронове си думкат по ционистката кочина всеки ден. Миналата година на дванадесетия ден почнаха да молят за безусловно спиране на огъня щото им свършиха ракетите за ПВОто, да видим сега колко ще издържат, осми ден сме.
11:37 08.03.2026
24 Дончо
До коментар #10 от "Атома фъргай бай Дончо!":Чакай да изям боба!
11:38 08.03.2026
25 Ционист
До коментар #3 от "хохохо":Така си мислиш ,виж историята и тогава коментирай !
Коментиран от #35
11:38 08.03.2026
28 Израел са ненормални фанатици
11:39 08.03.2026
30 Мурка
До коментар #16 от "Васил":А БЕ ТЕ КОДЖА ВРЕМЕ ГО НОСЯТ и САДЕ ЩЕ ГО НОСЯТ БИБИ ИМА ЛИ УШИ ОНИЯ ОТ ЦЕНТЪРА В НЕБОСТЪРГАЧА КВО НОСЯТ ЧЕ СЕ ЗАПАЛИЛ ИЗВЕСТИЕ НА ХАРОН ЛИ
11:41 08.03.2026
11:41 08.03.2026
32 Ъъъъ
Коментиран от #46, #54
34 Питащ
До коментар #7 от "Видяхме":При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?
11:43 08.03.2026
35 име
До коментар #25 от "Ционист":Историята е неумолима, едно племе 5000 години го гонят по Земята. От време на време племето прави някоя държава, която изкарва около 80г. Само едно еврейско царство е изкарало малко повече от 80 години и пак в осмото десетилетие са се забелязвали признаците на разпада.
Коментиран от #67, #76
11:43 08.03.2026
36 ,,Един ще падне"
11:43 08.03.2026
39 Ъъъъъ
До коментар #37 от "А МОЧАТА?":"Възстановиха ли МОЧАТА?$
Коментиран от #50, #56
40 Последния Софиянец
11:45 08.03.2026
41 име
До коментар #15 от "Саймън каза":Дженди, тея лафове в стил "саймън сейс" не са актуални от поне 20г.
11:45 08.03.2026
43 Да умиргат
До коментар #34 от "Питащ":Бандери , Азовци и Десни сектори.
44 Последния Софиянец
Квотата за гориво за лични карти е намалена от 30 литра на ден на 20 литра. Очаква се квотите да се върнат към предишните си нива след два до три дни."
11:46 08.03.2026
45 Пенчо
11:46 08.03.2026
46 Населението няма никакво
До коментар #32 от "Ъъъъ":значение. Кога САЩ са казали, че ще избиват населението. Целта им е избиване само на терористичната групировка на радикалния Ислямистски ирански корпус на джихадистите. Населението няма общо, дали са 100млн или 10млн, все тая.
11:48 08.03.2026
47 🐔🐔🐔🐔🐔
До коментар #16 от "Васил":,,За всяка наша капка кръв ще бликнат нови хиляди бойци"
11:48 08.03.2026
48 Отговорящ
До коментар #34 от "Питащ":За да може запада да изхарчи сто милиарда, да фалира, да се напълни в Украйна с гробове на азовци и неонацистки наемници.
Коментиран от #55, #60
11:49 08.03.2026
49 Пенчо
11:49 08.03.2026
50 Ха-ха
До коментар #39 от "Ъъъъъ":Русийката е под вода, без шнорхел. Украйна не я мисли.!
11:49 08.03.2026
52 Израел си проси боя
11:51 08.03.2026
54 Имат
До коментар #32 от "Ъъъъ":дастатъчно, тия 92 милиона население, поне за 50 години напред, да рият руини, и да си строят наново държавата.
11:52 08.03.2026
55 Глупости
До коментар #48 от "Отговорящ":Запада има приход от 20 трилиона долара, Русия вече фалира. Запада го чакаме да фалира от 30 години :)))
11:53 08.03.2026
57 Този
Коментиран от #63
11:54 08.03.2026
58 Белият дом омаловажи
😂
11:54 08.03.2026
60 Мишел
До коментар #48 от "Отговорящ":Само копейките палат свещи пред джамията и се надяват на чудо!
11:56 08.03.2026
61 Кюрдистан
До коментар #51 от "Последния Софиянец":Не знам руснаците кой изоставят ама ела да видиш нас кво ни прави армията на Идил в Сирия и си прави сметка кво ще се случи с теб като те оставят без приходи и гръб от посолството
Коментиран от #68
11:56 08.03.2026
62 стоян георгиев
Коментиран от #83
11:56 08.03.2026
66 Бай Гого
Коментиран от #70
11:59 08.03.2026
67 Ционист
До коментар #35 от "име":Пълни глупости ,без исторически факти.
11:59 08.03.2026
68 да питам
До коментар #61 от "Кюрдистан":крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците напускащи Сирия ?
Коментиран от #82
12:00 08.03.2026
70 Задължително всички хазари
До коментар #66 от "Бай Гого":преминавате сюнетЪТ още като си изцвъкат да мърсите света.
12:03 08.03.2026
71 Пак ти отговарям
До коментар #21 от "Питам":Когато шефчето ви Оземпика с два пръста чело от село Крушари отново стане 200 кила.
12:05 08.03.2026
72 акад. Ники Сапуна
До коментар #18 от "Любо":Сапун ли чух? Някой май ме вика.
12:08 08.03.2026
74 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
12:10 08.03.2026
75 Георги
12:11 08.03.2026
76 ЪХЪ
До коментар #35 от "име":Ти гледай от това"племе" да те не докопат.
Коментиран от #80
12:13 08.03.2026
78 Банго Костя
12:15 08.03.2026
79 Ушко
12:17 08.03.2026
80 чезвай
До коментар #76 от "ЪХЪ":През комина!
12:17 08.03.2026
81 Иван
Коментиран от #108
12:18 08.03.2026
82 Спас
До коментар #68 от "да питам":Путин щял да прати самолетоносача Кобзон на помощ
Коментиран от #88
12:19 08.03.2026
83 име
До коментар #62 от "стоян георгиев":Не си прав, трябав да има територия с името Украйна, където всички оцелели бандери да бъдат натикати и да изплащат дълговете в продължение на векове. Щото няма как руснаците да ги денацифицират всички и ако няма Украйна, тая паплач ще плъзне из Европа ( не че сега не са плъзнали) и ще носи само проблеми.
Коментиран от #86, #89
12:21 08.03.2026
85 Моше
Католикът:
- Имам толкова пари, че мога да купя "Сити банк".
Протестантът:
- Толкова съм богат, че мога да купя "Дженерал мотърс".
Мюсюлманинът:
- Смятам скоро да купя "Майкрософт".
След това всички се обръщат към евреина. Той бавно разбърква кафето си, поставя лъжичката на масата, поглежда останалите и небрежно казва:
- Да, ама аз нищо не продавам.
12:23 08.03.2026
86 Копейкотрошач
До коментар #83 от "име":Вратленцето ти колко минути ще издържи бе пенсио?
Коментиран от #100
12:24 08.03.2026
88 Иван
До коментар #82 от "Спас":Путин щял да арестува американските астронавти на Луната.
Коментиран от #94, #107
12:25 08.03.2026
89 Па аз
До коментар #83 от "име":Чяп за каца не става нито от съветският съюз на Путин,нито от войската му,нито от руснаците, нито от копейките.
12:26 08.03.2026
91 Иван
12:33 08.03.2026
93 Теслатъ
Коментиран от #95
12:40 08.03.2026
94 Спас
До коментар #88 от "Иван":Много добра идея! Подкрепям!
Ти мани, ами Медведев щял да изпрати и негов личен водконосач,,Ленин",ще размажт американците
12:41 08.03.2026
95 Тимур
До коментар #93 от "Теслатъ":С какво да отговори? Може само да активира терористичните си клетки,прокситата им вече и те заминават
Коментиран от #98, #104
12:43 08.03.2026
96 въпрос
12:45 08.03.2026
97 Тимур
12:46 08.03.2026
98 Лука
До коментар #95 от "Тимур":Еееех Тимур ,Тимур ,пак ще сокк кашш моя гоуеммм ....р .
Коментиран от #105
12:49 08.03.2026
99 Жорко
12:50 08.03.2026
100 Оня с мотиката
До коментар #86 от "Копейкотрошач":Само сапа ще ползвам с як замах зад врата ,а мотиката е за копане на квото се сетиш .
12:51 08.03.2026
102 Така Така
12:55 08.03.2026
103 Перо
12:57 08.03.2026
104 Екзорсиста
До коментар #95 от "Тимур":Тимур имаш ли нещо общо с оня Тимур и негова команда който помагал на възрастни хора или поредния козяшки многоников трол представящ се като Лука ,Костадин Костадинов и Тимур ?Да знаеш Кармата е ку4 каа и ще те намери теб и семейството ти,точно когато си мислиш ,че си най добре и нищо не може да ти се случи ,въпреки че в момента си хилиш истерично и си мислиш ,че си уникален
Коментиран от #120, #121
12:58 08.03.2026
105 Тимур
До коментар #98 от "Лука":Чобанче,пусни лупата и приеми реалноста.
12:59 08.03.2026
106 До международния съд в Хага
Коментиран от #111
13:01 08.03.2026
107 да питам
До коментар #88 от "Иван":верно ли най-новата руска космическа станция катастрофира на луната ?
Коментиран от #110
13:03 08.03.2026
108 доктор
До коментар #81 от "Иван":Като бъде избито известно количество копейки България ще се оправи.
13:04 08.03.2026
109 Ицо
Коментиран от #113
13:06 08.03.2026
111 Хага
До коментар #106 от "До международния съд в Хага":Ами не.Не е.Като го утрепат тогава ще помислим 🤣
13:08 08.03.2026
112 Отряд1
Толкова с равноправието! Битката не е за злато, петрол, или ресурси! Битката е за човешкото съзнание, което оформя нашата реалност; този, който е господар над човеците, той е господар на света, който човеците може да създадат.
Битката е за твоето подчинение!
Битката е за твоята душа!
13:08 08.03.2026
113 пиночет
До коментар #109 от "Ицо":Ицка ,ба щатти и м@й катти ,почвай ги с дебърциня !
13:08 08.03.2026
114 Карго 200
13:09 08.03.2026
115 Град Пловдив
До коментар #110 от "Иван":ще си събираш кар ан тийките в джоба
Коментиран от #123
13:09 08.03.2026
116 Ицо
13:10 08.03.2026
117 тогава да питам друго
До коментар #110 от "Иван":верно ли Беларус и Русия правили морско учение с 6 кораба, но 2 от тях потънали по време на учението ?
13:10 08.03.2026
118 ето затова никой не трябва да се пита
Коментиран от #122
13:11 08.03.2026
119 Свилен
До коментар #8 от "Шопо":Те са шиити прави разлика .Повечето сунити ги мразят и се радват на тази война. Не обобщавай като не разбираш.
13:11 08.03.2026
120 Тимур
До коментар #104 от "Екзорсиста":Ама ти си бил екзорсист? Дядо ти шаман ли беше, а баба ти врачка? Все пак тва е църковно дело, а ти си тъп, пак провери
13:11 08.03.2026
121 Гробаря
До коментар #104 от "Екзорсиста":Копам те плитко под Альошата!
13:11 08.03.2026
122 Руската пропаганда
До коментар #118 от "ето затова никой не трябва да се пита":Има за цел глупака.
13:12 08.03.2026
123 Иван
До коментар #115 от "Град Пловдив":Къв Пловдив си бре Столипиновски минн .диллл ,жив щаа копам ,да се мъчиш повече .
13:12 08.03.2026