Израел заплашва да преследва всеки наследник на върховния лидер на Иран

8 Март, 2026 11:25

Армията на Израел обяви, че ще следи и реагира на всякакви опити за назначаване на наследник на аятолах Али Хаменей

Израел заплашва да преследва всеки наследник на върховния лидер на Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Израелската армия обяви, че ще продължи да проследява и да предприема действия срещу всеки потенциален наследник на върховния лидер на Иран, съобщава Ройтерс, позовавайки се на публикация на военните в социалната платформа „X“ на фарси, предава БТА.

В изявлението се уточнява, че Израел ще следи и всеки, който се опита да назначи наследник на аятолах Али Хаменей, като се има предвид духовният орган, който отговаря за избора на нов върховен лидер на Ислямската република.

Според съобщение на иранската агенция Fars, Съветът на експертите - органът, натоварен с избора на следващия върховен лидер - трябва да се събере „в следващите 24 часа“. Аятолах Али Хаменей беше убит в първия ден на израелско-американските удари, което ускорява процеса по определяне на наследника.


Израел
  • 3 хохохо

    35 14 Отговор
    и3cpаeл плашат пустинните гарги. А гевгирът тече ли тече откъм ирански ракети.

    Коментиран от #6, #14, #25

    11:28 08.03.2026

  • 4 Ха ха

    22 20 Отговор
    Днес върховният аятолах,утре Папата и Вселенския Патриарх.Всички в юдеи ще превърнем.

    11:28 08.03.2026

  • 6 Посочи ли те Израел

    14 31 Отговор

    До коментар #3 от "хохохо":

    Омрел си.

    11:30 08.03.2026

  • 7 Видяхме

    28 11 Отговор

    До коментар #5 от "Здравейте руски sвине":

    свинскаБандера се изнесе с 200.

    11:31 08.03.2026

    41 12 Отговор
    След убийството на Хаменей смисъл на живота на всеки муслиманин е да убива израелци и американци.
    Няма значение кога и как, муслиманите знаят къде се намират училищата в САЩ.

    Коментиран от #119

    11:32 08.03.2026

  • 9 Не по чакваме

    32 6 Отговор
    Друго от терористи исатанисти

    11:32 08.03.2026

    Има ли поне едни функционално грамотен кoзяк, който може да обясни късе се дянаха прословутите ционистки ПВО лазери, дето щяха да им дадат на бандерите да свалят дронове и ракети в Бандеристан? Щот нещо нито в Израел се вижда да има такива, нито в Бандеристан? На ционистите железния купол явно е като гевгир и пропуска яко, а в Бандеристан постоянно реват че нямат ток, вода и парно?!

    Коментиран от #13

    11:33 08.03.2026

  • 12 яница

    16 8 Отговор
    на мага терориста, светът ще му бъде тесен въпрос на време е !!!! хвана се на въдицата на еврейна и ако нещата се проточат ще эаседнат в блатото, като тоэи от бункерния плъх

    11:33 08.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Саймън каза

    13 25 Отговор
    Коментиран от #41

    11:35 08.03.2026

  • 17 име

    22 14 Отговор

    До коментар #5 от "Здравейте руски sвине":

    11:35 08.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

    24 11 Отговор
    Колко време още ще има Израел?

  • 20 Домакина

    Новият Аятолах го пиша като режиен разход.

    11:36 08.03.2026

  • 21 Питам

    10 25 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    Коментиран от #71

    11:37 08.03.2026

  • 22 Кравите

    Ядат голям бой станаха за смях.те си признаха че да страна на педофили,избират идиоти за президенти ,просто пълен тазпад

    11:37 08.03.2026

  • 23 име

    23 11 Отговор

    До коментар #14 от "Гледай":

    Умник, пейджъра гърми веднъж и приключва, а ирансите ракети и дронове си думкат по ционистката кочина всеки ден. Миналата година на дванадесетия ден почнаха да молят за безусловно спиране на огъня щото им свършиха ракетите за ПВОто, да видим сега колко ще издържат, осми ден сме.

    11:37 08.03.2026

  • 24 Дончо

    До коментар #10 от "Атома фъргай бай Дончо!":

    Чакай да изям боба!

    11:38 08.03.2026

  • 25 Ционист

    9 9 Отговор

    До коментар #3 от "хохохо":

    Така си мислиш ,виж историята и тогава коментирай !

    Коментиран от #35

    11:38 08.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Израел са ненормални фанатици

    19 11 Отговор
    Варварите от Израел са убийци

    11:39 08.03.2026

  • 30 Мурка

    10 7 Отговор

    До коментар #16 от "Васил":

    А БЕ ТЕ КОДЖА ВРЕМЕ ГО НОСЯТ и САДЕ ЩЕ ГО НОСЯТ БИБИ ИМА ЛИ УШИ ОНИЯ ОТ ЦЕНТЪРА В НЕБОСТЪРГАЧА КВО НОСЯТ ЧЕ СЕ ЗАПАЛИЛ ИЗВЕСТИЕ НА ХАРОН ЛИ

    11:41 08.03.2026

  • 31 яница

    7 13 Отговор
    мага терориста ще му се види тесен света, въпрос на време е !!! хвана се на въдицата с еврейна и май че задминаха бункерния плъх ☢️

    11:41 08.03.2026

  • 32 Ъъъъ

    14 11 Отговор
    Плашат гаргите! При население от 92 милиона.... То няма толкова ракети на земята, за да убият всеки следващ аятолах..... 🤣

    Коментиран от #46, #54

    11:41 08.03.2026

  • 34 Питащ

    10 21 Отговор

    До коментар #7 от "Видяхме":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #43, #48

    11:43 08.03.2026

  • 35 име

    23 9 Отговор

    До коментар #25 от "Ционист":

    Историята е неумолима, едно племе 5000 години го гонят по Земята. От време на време племето прави някоя държава, която изкарва около 80г. Само едно еврейско царство е изкарало малко повече от 80 години и пак в осмото десетилетие са се забелязвали признаците на разпада.

    Коментиран от #67, #76

    11:43 08.03.2026

  • 36 ,,Един ще падне"

    11 8 Отговор

    До коментар #16 от "Васил":

    Друг ще го замести"!!! ТОЛКУС!!!! Какво тук значи ,, някъква си личност?????

    11:43 08.03.2026

  • 39 Ъъъъъ

    18 10 Отговор

    До коментар #37 от "А МОЧАТА?":

    "Възстановиха ли МОЧАТА?$

    Повече бих се притеснявал за Украйна.... Нея със сигурност няма да има кой да я възстанови. 🤔

    Коментиран от #50, #56

    11:45 08.03.2026

  • 40 Последния Софиянец

    10 16 Отговор
    "Изстрелванията на ракети от Иран са намалели с около 90% от първия ден на военните действия, а изстрелванията на дронове са намалели с 83%, според адмирал Брад Купър, началник на Централното командване на САЩ."

    11:45 08.03.2026

  • 41 име

    12 8 Отговор

    До коментар #15 от "Саймън каза":

    Дженди, тея лафове в стил "саймън сейс" не са актуални от поне 20г.

    11:45 08.03.2026

  • 43 Да умиргат

    14 13 Отговор

    До коментар #34 от "Питащ":

    Бандери , Азовци и Десни сектори.

    11:45 08.03.2026

  • 44 Последния Софиянец

    2 8 Отговор
    "Според Tasnim, губернаторът на Техеран Мотамедиян заяви, че прекъсванията на доставките на гориво ще бъдат бързо разрешени.

    Квотата за гориво за лични карти е намалена от 30 литра на ден на 20 литра. Очаква се квотите да се върнат към предишните си нива след два до три дни."

    11:46 08.03.2026

  • 45 Пенчо

    8 5 Отговор
    Тези си мислят, че са вечни!?

    11:46 08.03.2026

  • 46 Населението няма никакво

    8 12 Отговор

    До коментар #32 от "Ъъъъ":

    значение. Кога САЩ са казали, че ще избиват населението. Целта им е избиване само на терористичната групировка на радикалния Ислямистски ирански корпус на джихадистите. Населението няма общо, дали са 100млн или 10млн, все тая.

    11:48 08.03.2026

  • 47 🐔🐔🐔🐔🐔

    3 7 Отговор

    До коментар #16 от "Васил":

    ,,За всяка наша капка кръв ще бликнат нови хиляди бойци"

    11:48 08.03.2026

  • 48 Отговорящ

    6 8 Отговор

    До коментар #34 от "Питащ":

    За да може запада да изхарчи сто милиарда, да фалира, да се напълни в Украйна с гробове на азовци и неонацистки наемници.

    Коментиран от #55, #60

    11:49 08.03.2026

  • 49 Пенчо

    4 6 Отговор
    Тези си мислят, че са вечни!?

    11:49 08.03.2026

  • 50 Ха-ха

    10 12 Отговор

    До коментар #39 от "Ъъъъъ":

    Русийката е под вода, без шнорхел. Украйна не я мисли.!

    11:49 08.03.2026

  • 52 Израел си проси боя

    5 13 Отговор
    Така изглежда. Съжалявам.

    11:51 08.03.2026

  • 54 Имат

    8 7 Отговор

    До коментар #32 от "Ъъъъ":

    дастатъчно, тия 92 милиона население, поне за 50 години напред, да рият руини, и да си строят наново държавата.

    11:52 08.03.2026

  • 55 Глупости

    12 8 Отговор

    До коментар #48 от "Отговорящ":

    Запада има приход от 20 трилиона долара, Русия вече фалира. Запада го чакаме да фалира от 30 години :)))

    11:53 08.03.2026

  • 57 Този

    7 10 Отговор
    Това да имаш Папа, Аятолах, за най-главен (той да определя посокота на развитие) в една държава е най-голямата глупост на света. Това е все едно да искаш да искаш "Светата Инквизиция" да управлява. По- лошо от това е да имаш Костя- простия копейкин в парламента да врещи за щяло и нещяло с едни и същи епитети. Костя отивай при Медведев нали сте си дружки

    Коментиран от #63

    11:54 08.03.2026

  • 58 Белият дом омаловажи

    9 8 Отговор
    доклада за помощта, която Русия ще предостави на Иран - разузнавателна информация за местоположението на американски военни активи в Близкия изток. Говорителката Каролайн Левит заяви, че такава информация не оказва никакво влияние върху хода на военните операции. Военният министър на САЩ Пийт Хегсет също омаловажи ролята на Русия като военен съюзник на Иран, заявявайки, че тя „не е особен фактор".

    😂

    11:54 08.03.2026

  • 60 Мишел

    6 6 Отговор

    До коментар #48 от "Отговорящ":

    Само копейките палат свещи пред джамията и се надяват на чудо!

    11:56 08.03.2026

  • 61 Кюрдистан

    6 3 Отговор

    До коментар #51 от "Последния Софиянец":

    Не знам руснаците кой изоставят ама ела да видиш нас кво ни прави армията на Идил в Сирия и си прави сметка кво ще се случи с теб като те оставят без приходи и гръб от посолството

    Коментиран от #68

    11:56 08.03.2026

  • 62 стоян георгиев

    10 4 Отговор
    Важното е едно и само едно и това е да няма държава украйна на кртата след като бъде премазана, разчленена и поделена. Украйна е държава терорист в момента превзета от алчна кръвожадна и корумпирана хунта.

    Коментиран от #83

    11:56 08.03.2026

  • 66 Бай Гого

    3 5 Отговор
    А бре верно ли бая блатни робове са преминали успешно сюнетът???!! 😂😂😂😂

    Коментиран от #70

    11:59 08.03.2026

    5 5 Отговор

    До коментар #35 от "име":

    Пълни глупости ,без исторически факти.

    11:59 08.03.2026

  • 68 да питам

    8 7 Отговор

    До коментар #61 от "Кюрдистан":

    крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците напускащи Сирия ?

    Коментиран от #82

    12:00 08.03.2026

  • 70 Задължително всички хазари

    4 3 Отговор

    До коментар #66 от "Бай Гого":

    преминавате сюнетЪТ още като си изцвъкат да мърсите света.

    12:03 08.03.2026

  • 71 Пак ти отговарям

    4 4 Отговор

    До коментар #21 от "Питам":

    Когато шефчето ви Оземпика с два пръста чело от село Крушари отново стане 200 кила.

    12:05 08.03.2026

  • 72 акад. Ники Сапуна

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Любо":

    Сапун ли чух? Някой май ме вика.

    12:08 08.03.2026

  • 74 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    8 4 Отговор
    От тук нататък всеки чи.фут еврейн ще бъде преследван като дивеч навсякъде по света...няма да има спокойствие за вас ционисти мръсни..почваме ви още това лято по морето ...нож в гръкляна на всеки еврейн

    12:10 08.03.2026

  • 75 Георги

    7 4 Отговор
    Те да не плашат много,че как е тръгнало, ще има само един голям паркинг на мястото на тяхната изкуствено създадена "държава"...

    12:11 08.03.2026

  • 76 ЪХЪ

    3 3 Отговор

    До коментар #35 от "име":

    Ти гледай от това"племе" да те не докопат.

    Коментиран от #80

    12:13 08.03.2026

  • 78 Банго Костя

    6 7 Отговор
    Циганите от иранското посолство да бъдат изгонени в Русия,а посолството закрито.

    12:15 08.03.2026

  • 79 Ушко

    2 3 Отговор
    Хаменей ме гледаше от прозореца, видях го.................още е жив.........

    12:17 08.03.2026

  • 80 чезвай

    1 2 Отговор

    До коментар #76 от "ЪХЪ":

    През комина!

    12:17 08.03.2026

  • 81 Иван

    1 3 Отговор
    Германия заплашваше да преследва всеки наследник на хазарите.

    Коментиран от #108

    12:18 08.03.2026

  • 82 Спас

    5 3 Отговор

    До коментар #68 от "да питам":

    Путин щял да прати самолетоносача Кобзон на помощ

    Коментиран от #88

    12:19 08.03.2026

  • 83 име

    3 4 Отговор

    До коментар #62 от "стоян георгиев":

    Не си прав, трябав да има територия с името Украйна, където всички оцелели бандери да бъдат натикати и да изплащат дълговете в продължение на векове. Щото няма как руснаците да ги денацифицират всички и ако няма Украйна, тая паплач ще плъзне из Европа ( не че сега не са плъзнали) и ще носи само проблеми.

    Коментиран от #86, #89

    12:21 08.03.2026

  • 85 Моше

    5 2 Отговор
    Католик, протестант, мюсюлманин и евреин след обилен съвместен обяд започнали спор, кой е най-богат.
    Католикът:
    - Имам толкова пари, че мога да купя "Сити банк".
    Протестантът:
    - Толкова съм богат, че мога да купя "Дженерал мотърс".
    Мюсюлманинът:
    - Смятам скоро да купя "Майкрософт".
    След това всички се обръщат към евреина. Той бавно разбърква кафето си, поставя лъжичката на масата, поглежда останалите и небрежно казва:
    - Да, ама аз нищо не продавам.

    12:23 08.03.2026

  • 86 Копейкотрошач

    5 3 Отговор

    До коментар #83 от "име":

    Вратленцето ти колко минути ще издържи бе пенсио?

    Коментиран от #100

    12:24 08.03.2026

  • 88 Иван

    4 2 Отговор

    До коментар #82 от "Спас":

    Путин щял да арестува американските астронавти на Луната.

    Коментиран от #94, #107

    12:25 08.03.2026

  • 89 Па аз

    4 5 Отговор

    До коментар #83 от "име":

    Чяп за каца не става нито от съветският съюз на Путин,нито от войската му,нито от руснаците, нито от копейките.

    12:26 08.03.2026

  • 91 Иван

    1 4 Отговор
    Сатанинският Израел иска гнусните сатанински хазарски коварни евреи Стив Уитков и Джеред Кушнер да изберат следващият лидер на Иран.

    12:33 08.03.2026

  • 93 Теслатъ

    2 4 Отговор
    Време еи Иран да отговори по същия, реципрочен начин....

    Коментиран от #95

    12:40 08.03.2026

  • 94 Спас

    5 0 Отговор

    До коментар #88 от "Иван":

    Много добра идея! Подкрепям!
    Ти мани, ами Медведев щял да изпрати и негов личен водконосач,,Ленин",ще размажт американците

    12:41 08.03.2026

  • 95 Тимур

    3 0 Отговор

    До коментар #93 от "Теслатъ":

    С какво да отговори? Може само да активира терористичните си клетки,прокситата им вече и те заминават

    Коментиран от #98, #104

    12:43 08.03.2026

  • 96 въпрос

    2 3 Отговор
    към правителството - колко ни струва охраната на пристигащите от Тел Авив? Жандармерията, разположена на летищата при всеки полет, струва пари, които плащаме ние. Това са нашите пари и имаме право да знаем колко ни струва лукса да посрещаме тези самолети и ако излиза твърде скъпо, не е ли добре да се мисли да не се приемат полети от Израел? Питам, защото държавата няма пари за българите, но охранява евреите, а това не изглежда нормално.

    12:45 08.03.2026

  • 97 Тимур

    4 1 Отговор
    Бил избран новията наследник на аятолаха съобщиха от Иран, но, забележете ,щяли по- късно да обевят името му. Сигурно му тъсдят бункер

    12:46 08.03.2026

  • 98 Лука

    1 4 Отговор

    До коментар #95 от "Тимур":

    Еееех Тимур ,Тимур ,пак ще сокк кашш моя гоуеммм ....р .

    Коментиран от #105

    12:49 08.03.2026

  • 99 Жорко

    4 3 Отговор
    Гадни подлоги,отвратен съм от тях,никога не съм мислил че ще има втори отвратителни американци,но какво се чудя над 6 млн евреи има в щатите и се клатушкат заедно...

    12:50 08.03.2026

  • 100 Оня с мотиката

    1 4 Отговор

    До коментар #86 от "Копейкотрошач":

    Само сапа ще ползвам с як замах зад врата ,а мотиката е за копане на квото се сетиш .

    12:51 08.03.2026

  • 102 Така Така

    1 4 Отговор
    Лоши хора са и такива ще си останот израелците

    12:55 08.03.2026

  • 103 Перо

    2 2 Отговор
    Населението на Иран /около 80 млн./ е съставено от множество малцинства, разделени на етнически и религиозен принцип, които имат множество различия и противоречия! Тази агресия на Израел ги обедини, под идеологията на аятоласите и “доказа”, че аятоласите са праведни! Богатите иранци от шахския режим /предимно евреи/ се установиха в Лонг Айлънд, до NY, след преврата, през 1979 г. Иран никога не е развивал ядрена военна програма и не са заплашвали никой, което спомага за доверието към властта! Израел, от страх си вкара голям автогол, защото насърчи към вражда и другите арабски страни към него! Имаха създадени политически и икономически връзки със Саудитска Арабия, които се прекъснаха.Тази война урежда само положението на САЩ, които спряха доставките на петрол от Близкия изток, вкл. Иран и оставиха два източника Венецуела и Русия! Първите са под американски контрол, другите под санкции! И за двете възможности ще се създадат условия, само с посредничеството на САЩ! ЕС ще е само платец на задължителните цени, а Тръмп ще си оправи вътрешното положение!

    12:57 08.03.2026

  • 104 Екзорсиста

    2 5 Отговор

    До коментар #95 от "Тимур":

    Тимур имаш ли нещо общо с оня Тимур и негова команда който помагал на възрастни хора или поредния козяшки многоников трол представящ се като Лука ,Костадин Костадинов и Тимур ?Да знаеш Кармата е ку4 каа и ще те намери теб и семейството ти,точно когато си мислиш ,че си най добре и нищо не може да ти се случи ,въпреки че в момента си хилиш истерично и си мислиш ,че си уникален

    Коментиран от #120, #121

    12:58 08.03.2026

  • 105 Тимур

    3 0 Отговор

    До коментар #98 от "Лука":

    Чобанче,пусни лупата и приеми реалноста.

    12:59 08.03.2026

  • 106 До международния съд в Хага

    4 4 Отговор
    Заплахата за УБИЙСТВО не е ли ПРЕСТЪПЛЕНИЕ?

    Коментиран от #111

    13:01 08.03.2026

  • 107 да питам

    3 2 Отговор

    До коментар #88 от "Иван":

    верно ли най-новата руска космическа станция катастрофира на луната ?

    Коментиран от #110

    13:03 08.03.2026

  • 108 доктор

    3 0 Отговор

    До коментар #81 от "Иван":

    Като бъде избито известно количество копейки България ще се оправи.

    13:04 08.03.2026

  • 109 Ицо

    3 0 Отговор
    Има ли недоръъгани копейки?

    Коментиран от #113

    13:06 08.03.2026

  • 111 Хага

    1 0 Отговор

    До коментар #106 от "До международния съд в Хага":

    Ами не.Не е.Като го утрепат тогава ще помислим 🤣

    13:08 08.03.2026

  • 112 Отряд1

    0 3 Отговор
    Ако отидете в кой да е американски град и започнете да крещите “аз мразя българите” най- вероятно ще Ви сметнат за луд. Ако отидете в друг, кой да е американски град, и започнете да крещите “аз мразя евреите” - ще ви обявят за терорист, и много вероятно е първо да ви теглят 1 куршум, и после да ви изкарат лошият…

    Толкова с равноправието! Битката не е за злато, петрол, или ресурси! Битката е за човешкото съзнание, което оформя нашата реалност; този, който е господар над човеците, той е господар на света, който човеците може да създадат.

    Битката е за твоето подчинение!
    Битката е за твоята душа!

    13:08 08.03.2026

  • 113 пиночет

    0 1 Отговор

    До коментар #109 от "Ицо":

    Ицка ,ба щатти и м@й катти ,почвай ги с дебърциня !

    13:08 08.03.2026

  • 114 Карго 200

    3 0 Отговор
    САЩ поискаха от Украйна оръжия за защита срещу ирански дронове. Зеленски им каза да преговарят, тъй като нямат никакви карти.

    13:09 08.03.2026

  • 115 Град Пловдив

    2 0 Отговор

    До коментар #110 от "Иван":

    ще си събираш кар ан тийките в джоба

    Коментиран от #123

    13:09 08.03.2026

  • 116 Ицо

    0 2 Отговор
    Има ли недоръъъгани козяци на терен ?Започнати и недовършени !

    13:10 08.03.2026

  • 117 тогава да питам друго

    2 0 Отговор

    До коментар #110 от "Иван":

    верно ли Беларус и Русия правили морско учение с 6 кораба, но 2 от тях потънали по време на учението ?

    13:10 08.03.2026

  • 118 ето затова никой не трябва да се пита

    0 2 Отговор
    защо Иран ненавижда и казва че ще унищожи Израел

    Коментиран от #122

    13:11 08.03.2026

  • 119 Свилен

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Шопо":

    Те са шиити прави разлика .Повечето сунити ги мразят и се радват на тази война. Не обобщавай като не разбираш.

    13:11 08.03.2026

  • 120 Тимур

    3 0 Отговор

    До коментар #104 от "Екзорсиста":

    Ама ти си бил екзорсист? Дядо ти шаман ли беше, а баба ти врачка? Все пак тва е църковно дело, а ти си тъп, пак провери

    13:11 08.03.2026

  • 121 Гробаря

    1 1 Отговор

    До коментар #104 от "Екзорсиста":

    Копам те плитко под Альошата!

    13:11 08.03.2026

  • 122 Руската пропаганда

    0 0 Отговор

    До коментар #118 от "ето затова никой не трябва да се пита":

    Има за цел глупака.

    13:12 08.03.2026

  • 123 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #115 от "Град Пловдив":

    Къв Пловдив си бре Столипиновски минн .диллл ,жив щаа копам ,да се мъчиш повече .

    13:12 08.03.2026