9 Март, 2026 01:58, обновена 9 Март, 2026 02:02 664 12

Производството и транспортът в Близкия изток са сериозно възпрепятствани заради войната

Цената на суровия петрол сорт „Брент“ надхвърли 100 долара за барел за първи път от повече от три години и половина - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Цената на суровия петрол сорт „Брент“ надхвърли 100 долара за барел за първи път от повече от три години и половина, защото производството и транспортът в Близкия изток са сериозно възпрепятствани заради войната в Иран, съобщи Асошиейтед прес.

Цената на барела „Брент“ достигна 101,19 долара малко след възобновяването на търговията на Чикагската стокова борса – с 9,2 процента по-висока от средната цена от 92,69 процента при затварянето на борсата в петък.

Сортът „Уест Тексас Интермидиът“ (West Texas Intermediate) се продаваше за 107,06 долара за барел или с 16,2 процента по-скъпо от петък.

През миналата седмица американският суров петрол поскъпна с 36 процента, а сортът „Брент“ от Северно море, който е референтен за Европа – с 28 процента.

Около 15 милиона барела суров петрол, около 20 процента от световното производство, обикновено се транспортират ежедневно през Ормузкия проток, показват данни на независимата изследователска компания „Райстад Енерджи“ (Rystad Energy). Заплахата от ирански атаки с ракети и дронове обаче почти напълно е спряла движението на танкери по този морски път.

Ирак, Кувейт и Обединените арабски емирства ограничиха производството си заради запълването на петролните си резервоари в резултат на намалената възможност да изнасят суров петрол.

Иран, Израел и САЩ също така от началото на войната атакуваха петролни и газови инсталации, което допълнително задълбочи опасенията за доставките.

През уикенда израелската армия нанесе удари срещу ирански петролни складове и петролен терминал за претоварване. Иран изнася около 1,6 млн. барела петрол дневно, основно за Китай, който може да бъде принуден да потърси алтернативни доставки, ако иранският експорт бъде спрян. Това е допълнителен фактор, който може да тласне петролните цени нагоре.

За последен път американският суров петрол се търгуваше над 100 долара за барел на 30 юни 2022 г., когато цената му достигна до 105,76 долара. За сорта „Брент“ това се случи последно на 29 юли 2022 г., когато цената му беше 104 долара, припомня АП.

В САЩ цената на галон обикновен бензин достигна 3,45 долара в неделя или с 47 цента повече отколкото седмица по-рано. Дизеловото гориво се продава за 4,60 долара галона.


  • 1 таксиджия 🚖

    3 1 Отговор
    Тртмпоча, Джаред Кушнер зиониста и Тртмпоча младши известни като Уолстрийт бойс, залагат на казиното и печелят милиарди. Това е възможно само заради позицията на дебелака нацапан със оранжево.

    Знаейки за атаката по Иран, са купили фючърси на петрол и шортват акциите по индекси. То със инсайд информейшън е много лесно!

    02:12 09.03.2026

  • 2 И още ще "хвърли"

    3 1 Отговор
    Не беше трудно да се предвиди. Който е на дълги на ойл ще кара сега нова кола !

    02:13 09.03.2026

  • 3 гумата

    0 4 Отговор
    Спекулантите хапят като за последно! електрички и хибриди вече са господарите на пътя. времето на тия амуджи е преброено.

    Коментиран от #4

    02:20 09.03.2026

  • 4 таксиджия 🚖

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "гумата":

    Ти мислиш, че цената на електроенергията ще остане същата при това рязко поскъпване на петрола!?

    Теоретично ако повечето преминем към електрокари, цената зареждане ще се изравни със това на петрол. Помниш ли когато метана беше по-евтин от газта?

    02:26 09.03.2026

  • 5 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    При 110$ за барел аз съм аут от пазара. Продавам джипа ми Вранглер. Много харчи. Търся Пежо/Ситроен със 1.6 дизел

    Коментиран от #6

    02:30 09.03.2026

  • 6 в момента е $107

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ивелин Михайлов":

    ,но се очаква малко корекция. По нататък ще мине 110 , ако продължават да се замярват.

    02:35 09.03.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор
    ВЕЧЕ Е НАД 110 ДОЛАРА
    .....
    МОЖЕ МАЛКО ДА ВЪРНЕ 2-3 ДОЛАРА ДО КРАЯ НА ДЕНЯ
    ....
    ТРЪМП ПАК ОПРАВИ БЮДЖЕТА НА РФ И
    ПАК ЗАКОПА АМЕРИКАНСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ"

    Коментиран от #8

    02:49 09.03.2026

  • 8 Един

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    И по всичко личи, че отива стремглаво нагоре към невероятните 150 $. На глупостите в залива не им се вижда края

    Коментиран от #9

    02:54 09.03.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Един":

    СТРУВА МИ СЕ ЧЕ МАЙМУНАТА С АВТОМАТА
    ЩЕ УДАРИ КУБА
    .....
    ТРЯБВА МУ ПОБЕДА ... ДАНО БРАТУШКИТЕ ВЕЧЕ ДА СА СЛОЖИЛИ КОНТЕЙНЕРИТЕ С РАКЕТИ НА ОСТРОВА НА СВОБОДАТА:)

    02:56 09.03.2026

  • 10 Тъй ръчи чичо Дони

    0 8 Отговор
    Краткосрочните цени на петрола, които ще паднат бързо, когато унищожаването на иранската ядрена заплаха приключи, са много малка цена за САЩ, за света, за безопасността и мира. САМО ГЛУПАЦИ БИХА МИСЛИЛИ РАЗЛИЧНО!

    Коментиран от #11

    02:57 09.03.2026

  • 11 Хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тъй ръчи чичо Дони":

    А ако Иран победи САЩ, така както Виетнам и Афганистан победиха САЩ , къде ще са цените ??

    Коментиран от #12

    03:22 09.03.2026

  • 12 Един

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хи хи":

    Няма значение байно кой ще победи. Важното е корабите да тръгнат през Ормуз. Защото сега май само за Китай се пускат през протока, а другите които се опитват ги бомбят. И явно САЩ немогат да направят нищо, че ще загубят доста флот, или просто рижият мошеник си прави борсови манипулации...кой знае.

    03:31 09.03.2026

Новини по държави:
