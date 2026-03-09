Цената на суровия петрол сорт „Брент“ надхвърли 100 долара за барел за първи път от повече от три години и половина, защото производството и транспортът в Близкия изток са сериозно възпрепятствани заради войната в Иран, съобщи Асошиейтед прес.
Цената на барела „Брент“ достигна 101,19 долара малко след възобновяването на търговията на Чикагската стокова борса – с 9,2 процента по-висока от средната цена от 92,69 процента при затварянето на борсата в петък.
Сортът „Уест Тексас Интермидиът“ (West Texas Intermediate) се продаваше за 107,06 долара за барел или с 16,2 процента по-скъпо от петък.
През миналата седмица американският суров петрол поскъпна с 36 процента, а сортът „Брент“ от Северно море, който е референтен за Европа – с 28 процента.
Около 15 милиона барела суров петрол, около 20 процента от световното производство, обикновено се транспортират ежедневно през Ормузкия проток, показват данни на независимата изследователска компания „Райстад Енерджи“ (Rystad Energy). Заплахата от ирански атаки с ракети и дронове обаче почти напълно е спряла движението на танкери по този морски път.
Ирак, Кувейт и Обединените арабски емирства ограничиха производството си заради запълването на петролните си резервоари в резултат на намалената възможност да изнасят суров петрол.
Иран, Израел и САЩ също така от началото на войната атакуваха петролни и газови инсталации, което допълнително задълбочи опасенията за доставките.
През уикенда израелската армия нанесе удари срещу ирански петролни складове и петролен терминал за претоварване. Иран изнася около 1,6 млн. барела петрол дневно, основно за Китай, който може да бъде принуден да потърси алтернативни доставки, ако иранският експорт бъде спрян. Това е допълнителен фактор, който може да тласне петролните цени нагоре.
За последен път американският суров петрол се търгуваше над 100 долара за барел на 30 юни 2022 г., когато цената му достигна до 105,76 долара. За сорта „Брент“ това се случи последно на 29 юли 2022 г., когато цената му беше 104 долара, припомня АП.
В САЩ цената на галон обикновен бензин достигна 3,45 долара в неделя или с 47 цента повече отколкото седмица по-рано. Дизеловото гориво се продава за 4,60 долара галона.
Производството и транспортът в Близкия изток са сериозно възпрепятствани заради войната
1 таксиджия 🚖
Знаейки за атаката по Иран, са купили фючърси на петрол и шортват акциите по индекси. То със инсайд информейшън е много лесно!
02:12 09.03.2026
2 И още ще "хвърли"
02:13 09.03.2026
3 гумата
Коментиран от #4
02:20 09.03.2026
4 таксиджия 🚖
До коментар #3 от "гумата":Ти мислиш, че цената на електроенергията ще остане същата при това рязко поскъпване на петрола!?
Теоретично ако повечето преминем към електрокари, цената зареждане ще се изравни със това на петрол. Помниш ли когато метана беше по-евтин от газта?
02:26 09.03.2026
5 Ивелин Михайлов
Коментиран от #6
02:30 09.03.2026
6 в момента е $107
До коментар #5 от "Ивелин Михайлов":,но се очаква малко корекция. По нататък ще мине 110 , ако продължават да се замярват.
02:35 09.03.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
МОЖЕ МАЛКО ДА ВЪРНЕ 2-3 ДОЛАРА ДО КРАЯ НА ДЕНЯ
....
ТРЪМП ПАК ОПРАВИ БЮДЖЕТА НА РФ И
ПАК ЗАКОПА АМЕРИКАНСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ"
Коментиран от #8
02:49 09.03.2026
8 Един
До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":И по всичко личи, че отива стремглаво нагоре към невероятните 150 $. На глупостите в залива не им се вижда края
Коментиран от #9
02:54 09.03.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #8 от "Един":СТРУВА МИ СЕ ЧЕ МАЙМУНАТА С АВТОМАТА
ЩЕ УДАРИ КУБА
.....
ТРЯБВА МУ ПОБЕДА ... ДАНО БРАТУШКИТЕ ВЕЧЕ ДА СА СЛОЖИЛИ КОНТЕЙНЕРИТЕ С РАКЕТИ НА ОСТРОВА НА СВОБОДАТА:)
02:56 09.03.2026
10 Тъй ръчи чичо Дони
Коментиран от #11
02:57 09.03.2026
11 Хи хи
До коментар #10 от "Тъй ръчи чичо Дони":А ако Иран победи САЩ, така както Виетнам и Афганистан победиха САЩ , къде ще са цените ??
Коментиран от #12
03:22 09.03.2026
12 Един
До коментар #11 от "Хи хи":Няма значение байно кой ще победи. Важното е корабите да тръгнат през Ормуз. Защото сега май само за Китай се пускат през протока, а другите които се опитват ги бомбят. И явно САЩ немогат да направят нищо, че ще загубят доста флот, или просто рижият мошеник си прави борсови манипулации...кой знае.
03:31 09.03.2026