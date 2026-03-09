Вземете 50% отстъпка за хостинг от

9 март 1230 г. Битката при Клокотница

9 Март, 2026

Иван Асен ІІ заповядал пергамента с нарушения мирен договор да бъде набучен на копие

9 март 1230 г. Битката при Клокотница - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов

С триумфа на цар Иван Асен ІІ /1218 – 1241/ край хасковското село Клокотница се гордеят поколения българи. Тук великият ни владетел разбива на пух и прах многобройната войска на епирския деспот Теодор Комнин, тръгнал да граби българска земя въпреки сключения мирен договор. Чужденецът бил толкова сигурен в победата си, че взел в похода цялото си семейство и куп придворни. В ранните часове на 9 март 1230 година /деня на св. 40 мъченици/ двете враждуващи армии се срещнали край река Клокотница на 10 км западно от Хасково. За да окрили по-малобройната си войска от българи и кумани, Иван Асен ІІ заповядал пергамента с нарушения мирен договор да бъде набучен на копие.

В последвалата битка българския цар проявил хитрост и отлична военна тактика и обърнал в бягство ромеите и франкските рицари – наемници. Самият Теодор Комнин паднал в плен заедно със синовете и дъщерите си.

Победителят заповядал височайшите пленници да бъдат откарани в столицата, а заловените обикновени войници да бъдат нахранени и пуснати по домовете им. Заради нечуваното си благородство и човечност цар Иван Асен ІІ бил почитан и обичан “и не само от българите, но и от ромеите, и от другите народи” – пише византийският хронист Георги Акрополит.

Според една легенда ранените български войни били лекувани край днешните Хасковски минерални бани. Част от местния фолклор е и големият събор “Банско одуше”, за който се говори, че се провежда от векове в памет на загиналите в битката при Клокотница.

И днес пътуващите по магистрала Е – 80 могат да видят бронзовия барелеф на Иван Асен ІІ, издигнат близо до историческото място, за да напомня за великата му победа край Хасково.

Победата при Клокотница е най-блестящата в средновековната българска история, съчетавайки тотален тактически превес над врага с дългосрочни стратегически и политически последици, надминаващи многократно резултатите от Върбишкия проход, Ахелой или Одрин. Последвалият две години по-късно успех срещу унгарците в Браничевска област циментира България като първостепенна балканска сила, за чийто съседи Йоан II Асен спокойно ще заяви, че „те се покоряваха под ръката [скиптъра] на моето царство, понеже нямаха друг цар освен мене и благодарение на мене прекарваха дните си…“ (Търновски надпис)


България
    Един нов Иван - Асен втори ни трябва да набие на кол всички крадливи копелета ,като започне от патладжаните и завърши с политиците.Тогава ще настъпи рай и просперитет за България

    К'ви магистрали, к'ви 5 лв. бре, списващите! Паметника е в краят на с. Клокотница, на самия стар вече път (I-8) за Хасково (посока към Кап. Андреево).

    Римската история е добре документирана и систематизирана. Съхранени са огромно количество данни за възникването и развитието на Вечния. Има обаче едно странно изключение. Стане ли дума за трако-илирийските императори данните се оказват оскъдни, неясни и трудно достъпни. Това е неестествено защото все пак става дума за върховни владетели, а не просто за данъчни чиновници, или пък свещеници с нисък ранг. Наивно е да се смята, че римляните не са искали да знаят къде са родени техните владетели и от какъв произход са. Явно данните за някои неиталийиски императори са били неудобни някому затова и след време се “позагубили при приписването”.



    В днешно време пък бе лансирана теорията, че траки и илири са изчезнали безследно. Ако тези народи действително бяха изчезнали, то те щяха да са много удобни, защото мъртвите не пречат на никого. За сметка на това живите наследници рано, или късно ще предявят претенции за своето. Страхът от наследниците на траки и илири става причина за укриване на важни исторически свидетелства...



    Ще бъде предтавен кратък списък на владетели, произлезли от средите на население, което след време ще стане основен елемент в оформянето на държавата България.



    Максимин Тракиецът е първият трако-илирийски император на Рим. Максимин е роден през 173 година в Северна България. Родителите му са обитавали селце в подножието на Стара планина. Епитетът Тракиецът показва ясно към кой етнос е приналежал този способен войник, койт

    благодарение на своите качествата и на уважението на легионите се издига до императорския престол.



    Галериий е роден в тракийско селце в близост до София. Гордеел се е с дакийския си произход и дори е възнамерявал да преименува империята от Римска на Дакийска. Трябва да се уточни, че в Именника ( на българските князе) се споменава, че петстотин години преди Аспарух българи са имали царство на север от Дунав, а това е Дакия. Ще бъде напомнено, че имената на дакийските царе Буребиста и Скорило са обясними на български език (1). Това показва, че Страбон е напълно прав, когато споменава, че даки и гети говорят един и същи език, а също и че са роднини с мизите. Същите мизи, които в продължение на хиляда години са отъждествявани със старите българи.



    Максимин Дая е поредния тракиец на римски престол. Името Дая означава дакиец, както обяснява Страбон в книга VII.



    Ветран е роден в Мизия, която по негово време се нарича България. Този владетел дори не е благоволил да промени името си, за да е по-приемливо в Рим. Ветран идва от старобългарската дума ветръ – вятър.



    Констанций- I е бащата на един от най известните владетели на Римската империя – Константин Велики. Констанций е роден в Мизия, неговите биографи разказват, че бил извънредно добродушен и учтив, обичан искрено от своите поданници. Толерирал и подпомагал християните, които до тогава са били преследвани. Загива в Британия защитавайки северната граница на империята от пиктите.

    Константин Велики е роден в Мизия. В своята работа “Езикът на Константин Велики “ Г. Сотиров обясни много добре, че този известен император не е грък, или римлянин, а тракиец. Бил е поклонник на бога-слънце Митра, но преди битката с Лициний приема Християнството и слага кръст на своите знамена. Има предание, че на сън той чува глас – С този знак ще победиш! Действително Константин побеждава и прави от Християнството официална религия на Римската империя. Християнството на Константин обаче е било тракийското верую, същото което е изповядвано от гетите и заклеймено след време от гърците като ерес.

    Днес обаче те си приписват Константин Велики. Това е един жалък опит за манипулация на историята. Първият Християнски император не може да е грък защото дядо му е дардан, а дарданите са безспорно тракийско племе. Константин е роден и отраснал в Ниш – тракийски град. Обичал е много София ( със старо име Сердика ) и е казвал за този красив град- Това е моят Рим! Юлиан Апостат, който е роднина на Константин споменава, че е от тракийски произход. Ако Константин беше грък нямаше да постави новата столица на империята във Византе – сърцето на Тракия (2), а в Атина, или Спарта.



    Лициний е роден в Дакия, по времето когато според Именника там са господствали българите. Валерий Лициний е зет, но и съперник на Константин Велики.



    Юлиан Апостат ( Отстъпникът) е гонител на християните и прави опит за възвръщане на паганизма. Това завършва с неуспех, но пък то

    Максимин Тракиецът, Лъв весът, Константин велики и останалите трако- илирийски императори достигат до престола благодарение на изключителните си качества като военоначалници. Не случайно Юстиниян пише в Aутентикa -“ Tова е важно и всекимо известно, че ако някой спомене името Tракия, веднага щом думите излетят от устните му, слушащия осъзнава благододните качества на този народ – невероятна мъжественост и страховита войнственост, изпитани по всякакав начин на бойните полета. Teзи качества са типични само за тях, те ги имат по рождени в кръвта си .’’



    Някои императори от тракийски произход са действали в ущърб на своите сънародници, но за сметка на това други за защитавали интересите на народа, от който са произлизали. Г. Сотиров цитира Кодин, който пише, че Константин Велики построил четири града, а именно Перстлаба, Плискуба, Констанция, и Дристра. Според Сотиров това са Преслав, Плиска, Констанца и Дръстър-Силистра. Понеже освен Констанца ( по името на императора) останалите три имат обяснение на български, то явно Константин Велики е искал да се отблагодари на българи.

    Много от крепостите изградени по времето на Юстиниан също носят български имена. Тулеус ( тулъ-колчан), Ракуле (ракла), Дебре ( дебри), Водас ( вода), Бисдина ( бездна), Беледина ( бледна), Тамонбари ( тъмна бара), Ездикея ( ездаческа), Бредас ( брести- бродя), Беластура ( бела страна)...



    Нашите деди дават не само императори на Римската империя, но и знаменити военонач

    Вечна слава за всички паднали в бой за майка България.............

    Има болни изкарваши си някоя баничка с провокации като този примат

    Ти си за АДА идиот недоклатен!

    Какво Хасково през 1230г?

