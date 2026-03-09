9 март 1230 г. Битката при Клокотница

С триумфа на цар Иван Асен ІІ /1218 – 1241/ край хасковското село Клокотница се гордеят поколения българи. Тук великият ни владетел разбива на пух и прах многобройната войска на епирския деспот Теодор Комнин, тръгнал да граби българска земя въпреки сключения мирен договор. Чужденецът бил толкова сигурен в победата си, че взел в похода цялото си семейство и куп придворни. В ранните часове на 9 март 1230 година /деня на св. 40 мъченици/ двете враждуващи армии се срещнали край река Клокотница на 10 км западно от Хасково. За да окрили по-малобройната си войска от българи и кумани, Иван Асен ІІ заповядал пергамента с нарушения мирен договор да бъде набучен на копие.
В последвалата битка българския цар проявил хитрост и отлична военна тактика и обърнал в бягство ромеите и франкските рицари – наемници. Самият Теодор Комнин паднал в плен заедно със синовете и дъщерите си.
Победителят заповядал височайшите пленници да бъдат откарани в столицата, а заловените обикновени войници да бъдат нахранени и пуснати по домовете им. Заради нечуваното си благородство и човечност цар Иван Асен ІІ бил почитан и обичан “и не само от българите, но и от ромеите, и от другите народи” – пише византийският хронист Георги Акрополит.
Според една легенда ранените български войни били лекувани край днешните Хасковски минерални бани. Част от местния фолклор е и големият събор “Банско одуше”, за който се говори, че се провежда от векове в памет на загиналите в битката при Клокотница.
И днес пътуващите по магистрала Е – 80 могат да видят бронзовия барелеф на Иван Асен ІІ, издигнат близо до историческото място, за да напомня за великата му победа край Хасково.
Победата при Клокотница е най-блестящата в средновековната българска история, съчетавайки тотален тактически превес над врага с дългосрочни стратегически и политически последици, надминаващи многократно резултатите от Върбишкия проход, Ахелой или Одрин. Последвалият две години по-късно успех срещу унгарците в Браничевска област циментира България като първостепенна балканска сила, за чийто съседи Йоан II Асен спокойно ще заяви, че „те се покоряваха под ръката [скиптъра] на моето царство, понеже нямаха друг цар освен мене и благодарение на мене прекарваха дните си…“ (Търновски надпис)
08:01 09.03.2019
08:06 09.03.2019
МОМКОВО
До коментар #1 от "Соц табела":ЧЕРВЕЙ ЕВРУПЕЙСКИ НЯМА ДА ТИ ДАМ ДА СА СКРИЙШ В ЗЕМЯТА А ЩА ТАРКАЛЯМ И БЪХТЯ В ПРАХУЛЯКА....
08:11 09.03.2019
Коментиран от #4, #5
08:11 09.03.2019
Соц табела
До коментар #3 от "МОМКОВО":Смешко ще те разПоря с ножа да ти изтечат червата
08:17 09.03.2019
Коментиран от #6
08:17 09.03.2019
6 ИЗВЛАЧИ СЕ ДУ СЕЛО
ИЗВЛАЧИ СЕ ДУ СЕЛО
До коментар #4 от "Соц табела":НЯМА ДЪ ПОЛЗУВАМ ПРАВАТА ЛОПАТА ЧЕ БЪРЗУ Ш СЪ СПОМИНЕШ А ЩЪ ЗЪКЪЧЪ ЗА БЕЛЪРУСА И ЩЪ ВЛАЧЪ ЧЕРВЕЮ ДОКЪТ СА ИЗПИЛИШ КЪТ ВЕСТИК С ИНЪ СТРАНИЦЪ...
08:21 09.03.2019
Коментиран от #7
08:21 09.03.2019
Гост
До коментар #8 от "Бойко тиквата":Боже, до какво води недостига на средства в Курило, нямат дори и ризи с дълги ръкави, боже-е.....
08:33 09.03.2019
08:33 09.03.2019
08:38 09.03.2019
09:38 09.03.2019
Груьо
В днешно време пък бе лансирана теорията, че траки и илири са изчезнали безследно. Ако тези народи действително бяха изчезнали, то те щяха да са много удобни, защото мъртвите не пречат на никого. За сметка на това живите наследници рано, или късно ще предявят претенции за своето. Страхът от наследниците на траки и илири става причина за укриване на важни исторически свидетелства...
Ще бъде предтавен кратък списък на владетели, произлезли от средите на население, което след време ще стане основен елемент в оформянето на държавата България.
Максимин Тракиецът е първият трако-илирийски император на Рим. Максимин е роден през 173 година в Северна България. Родителите му са обитавали селце в подножието на Стара планина. Епитетът Тракиецът показва ясно към кой етнос е приналежал този способен войник, койт
12:00 09.03.2019
Груьо
Галериий е роден в тракийско селце в близост до София. Гордеел се е с дакийския си произход и дори е възнамерявал да преименува империята от Римска на Дакийска. Трябва да се уточни, че в Именника ( на българските князе) се споменава, че петстотин години преди Аспарух българи са имали царство на север от Дунав, а това е Дакия. Ще бъде напомнено, че имената на дакийските царе Буребиста и Скорило са обясними на български език (1). Това показва, че Страбон е напълно прав, когато споменава, че даки и гети говорят един и същи език, а също и че са роднини с мизите. Същите мизи, които в продължение на хиляда години са отъждествявани със старите българи.
Максимин Дая е поредния тракиец на римски престол. Името Дая означава дакиец, както обяснява Страбон в книга VII.
Ветран е роден в Мизия, която по негово време се нарича България. Този владетел дори не е благоволил да промени името си, за да е по-приемливо в Рим. Ветран идва от старобългарската дума ветръ – вятър.
Констанций- I е бащата на един от най известните владетели на Римската империя – Константин Велики. Констанций е роден в Мизия, неговите биографи разказват, че бил извънредно добродушен и учтив, обичан искрено от своите поданници. Толерирал и подпомагал християните, които до тогава са били преследвани. Загива в Британия защитавайки северната граница на империята от пиктите.
12:01 09.03.2019
Груьо
Днес обаче те си приписват Константин Велики. Това е един жалък опит за манипулация на историята. Първият Християнски император не може да е грък защото дядо му е дардан, а дарданите са безспорно тракийско племе. Константин е роден и отраснал в Ниш – тракийски град. Обичал е много София ( със старо име Сердика ) и е казвал за този красив град- Това е моят Рим! Юлиан Апостат, който е роднина на Константин споменава, че е от тракийски произход. Ако Константин беше грък нямаше да постави новата столица на империята във Византе – сърцето на Тракия (2), а в Атина, или Спарта.
Лициний е роден в Дакия, по времето когато според Именника там са господствали българите. Валерий Лициний е зет, но и съперник на Константин Велики.
Юлиан Апостат ( Отстъпникът) е гонител на християните и прави опит за възвръщане на паганизма. Това завършва с неуспех, но пък то
12:02 09.03.2019
Груьо
Някои императори от тракийски произход са действали в ущърб на своите сънародници, но за сметка на това други за защитавали интересите на народа, от който са произлизали. Г. Сотиров цитира Кодин, който пише, че Константин Велики построил четири града, а именно Перстлаба, Плискуба, Констанция, и Дристра. Според Сотиров това са Преслав, Плиска, Констанца и Дръстър-Силистра. Понеже освен Констанца ( по името на императора) останалите три имат обяснение на български, то явно Константин Велики е искал да се отблагодари на българи.
Много от крепостите изградени по времето на Юстиниан също носят български имена. Тулеус ( тулъ-колчан), Ракуле (ракла), Дебре ( дебри), Водас ( вода), Бисдина ( бездна), Беледина ( бледна), Тамонбари ( тъмна бара), Ездикея ( ездаческа), Бредас ( брести- бродя), Беластура ( бела страна)...
Нашите деди дават не само императори на Римската империя, но и знаменити военонач
12:03 09.03.2019
12:32 09.03.2019
Име
До коментар #1 от "Соц табела":Има болни изкарваши си някоя баничка с провокации като този примат
13:34 09.03.2020
13:34 09.03.2020
Вова
До коментар #1 от "Соц табела":Ти си за АДА идиот недоклатен!
01:30 10.03.2020
01:30 10.03.2020
Petrov
11:05 10.03.2020