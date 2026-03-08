Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Ядреният обект в Исфахан пострада при атака на САЩ и Израел

Ядреният обект в Исфахан пострада при атака на САЩ и Израел

8 Март, 2026 21:06 586 21

  • ядрен обект-
  • исфахан-
  • сащ-
  • израел-
  • атака

Ракетен удар нанесе сериозни щети на завода за обогатяване на уран, без данни за радиационно замърсяване

Ядреният обект в Исфахан пострада при атака на САЩ и Израел - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ядреният обект в провинция Исфахан, Централен Иран, е претърпял сериозни щети след ракетна атака, извършена на 7 март от САЩ и Израел, съобщи иранската информационна агенция ISNA. До момента няма информация за радиационно замърсяване, предава Фокус.

Заводът за преобразуване на уран в Исфахан, въведен в експлоатация за индустриални тестове през 2004 г., позволява превръщането на концентриран прах от уранова руда в уранов тетрафлуорид и след това в хексафлуорид. Тези газове се подават в центрофуги за получаване на обогатен уран. През април 2009 г. в обекта беше открита лаборатория за производство на гориво с ниско обогатяване, подходящо за ядрени централи. В началото на 2024 г. Иран обяви изграждането на нов изследователски реактор в същия комплекс.

Информацията за атаката е била предоставена на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Според израелски и американски източници по-голямата част от високообогатения уран се съхранява в подземни тунели в Исфахан, докато останалите запаси са разпределени между съоръженията във Фордоу и Натанз. Уранът може да се използва както за гориво за ядрени реактори, така и за допълнително обогатяване за производство на ядрени оръжия, което Иран отрича.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смокини и черници!

    1 2 Отговор
    Химнът на нашето време, потърсете и ще разберете защо The Heils - Hate to Say I Told You So

    21:10 08.03.2026

  • 2 хаха

    1 5 Отговор
    Браво! Глазирай целия "близък изток". Даже и Пуйкия и Поркистан!
    Че и за някой друг милион байганьовци няма да има проблем...те и без това са си безполезни паразити.

    21:10 08.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    2 8 Отговор
    Отивам в аптеката за йод.

    Коментиран от #7, #9

    21:10 08.03.2026

  • 4 Австрийския художник

    4 1 Отговор
    Не ми е приятно, да ви го напомням, но:
    АЗ ВИ БЯХ ПРЕДУПРЕДИЛ...

    21:11 08.03.2026

  • 5 Дежурен наблюдател

    1 1 Отговор
    Счупени са керемидите и гнездото на гълъбчето на мира е разрушено.6828

    21:12 08.03.2026

  • 6 Град Козлодуй

    2 10 Отговор
    Тук е пълно със смахнати тролове копейки.

    Коментиран от #13

    21:12 08.03.2026

  • 7 Пепи Волгата

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Вкарай си го в ушите.

    21:13 08.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ей черпак

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Вз3ми си шлиферчета, щото като дойдат ще родиш.

    21:14 08.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Вуте от Бусманци

    1 6 Отговор
    Абе това арабеските биле големи говеда.
    Оти се не кротнат , че да им е мирна главата ?

    21:14 08.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ДЕТЕ

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Град Козлодуй":

    Чичо Вальо, много е разочароващо да разбера че сте жив.

    21:15 08.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Шопо

    3 1 Отговор
    Иран иман атомна бомба , купили са ги от Русия

    21:16 08.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 хаха

    0 0 Отговор
    Преди година и нещо кухоглавите ориенталци как му слагаха на тоя.
    путлераски добичета...г0ведарски добичета...всичките биха чакали на опашка, за да му цАлуват диRника
    ХАХАХА
    А сега са се разврещяли тези тикво-шопари. Без такива ве м@нгусти!

    21:22 08.03.2026

  • 21 Путин от 10 дена не е излизал от бункера

    0 0 Отговор
    Съобщи ТАСС!

    21:24 08.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания