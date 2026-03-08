Ядреният обект в Исфахан пострада при атака на САЩ и Израел

Ядреният обект в провинция Исфахан, Централен Иран, е претърпял сериозни щети след ракетна атака, извършена на 7 март от САЩ и Израел, съобщи иранската информационна агенция ISNA. До момента няма информация за радиационно замърсяване, предава Фокус.
Заводът за преобразуване на уран в Исфахан, въведен в експлоатация за индустриални тестове през 2004 г., позволява превръщането на концентриран прах от уранова руда в уранов тетрафлуорид и след това в хексафлуорид. Тези газове се подават в центрофуги за получаване на обогатен уран. През април 2009 г. в обекта беше открита лаборатория за производство на гориво с ниско обогатяване, подходящо за ядрени централи. В началото на 2024 г. Иран обяви изграждането на нов изследователски реактор в същия комплекс.
Информацията за атаката е била предоставена на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).
Според израелски и американски източници по-голямата част от високообогатения уран се съхранява в подземни тунели в Исфахан, докато останалите запаси са разпределени между съоръженията във Фордоу и Натанз. Уранът може да се използва както за гориво за ядрени реактори, така и за допълнително обогатяване за производство на ядрени оръжия, което Иран отрича.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Смокини и черници!
21:10 08.03.2026
2 хаха
Че и за някой друг милион байганьовци няма да има проблем...те и без това са си безполезни паразити.
21:10 08.03.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #9
21:10 08.03.2026
4 Австрийския художник
АЗ ВИ БЯХ ПРЕДУПРЕДИЛ...
21:11 08.03.2026
5 Дежурен наблюдател
21:12 08.03.2026
6 Град Козлодуй
Коментиран от #13
21:12 08.03.2026
7 Пепи Волгата
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Вкарай си го в ушите.
21:13 08.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ей черпак
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Вз3ми си шлиферчета, щото като дойдат ще родиш.
21:14 08.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Вуте от Бусманци
Оти се не кротнат , че да им е мирна главата ?
21:14 08.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ДЕТЕ
До коментар #6 от "Град Козлодуй":Чичо Вальо, много е разочароващо да разбера че сте жив.
21:15 08.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Шопо
21:16 08.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 хаха
путлераски добичета...г0ведарски добичета...всичките биха чакали на опашка, за да му цАлуват диRника
ХАХАХА
А сега са се разврещяли тези тикво-шопари. Без такива ве м@нгусти!
21:22 08.03.2026
21 Путин от 10 дена не е излизал от бункера
21:24 08.03.2026