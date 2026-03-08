Ядреният обект в Исфахан пострада при атака на САЩ и Израел

Ядреният обект в провинция Исфахан, Централен Иран, е претърпял сериозни щети след ракетна атака, извършена на 7 март от САЩ и Израел, съобщи иранската информационна агенция ISNA. До момента няма информация за радиационно замърсяване, предава Фокус.

Заводът за преобразуване на уран в Исфахан, въведен в експлоатация за индустриални тестове през 2004 г., позволява превръщането на концентриран прах от уранова руда в уранов тетрафлуорид и след това в хексафлуорид. Тези газове се подават в центрофуги за получаване на обогатен уран. През април 2009 г. в обекта беше открита лаборатория за производство на гориво с ниско обогатяване, подходящо за ядрени централи. В началото на 2024 г. Иран обяви изграждането на нов изследователски реактор в същия комплекс.

Информацията за атаката е била предоставена на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Според израелски и американски източници по-голямата част от високообогатения уран се съхранява в подземни тунели в Исфахан, докато останалите запаси са разпределени между съоръженията във Фордоу и Натанз. Уранът може да се използва както за гориво за ядрени реактори, така и за допълнително обогатяване за производство на ядрени оръжия, което Иран отрича.