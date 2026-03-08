Новини
Украйна призна брака между мъже, Захарова видя в това "фантастични перспективи пред Зеленски"
  Тема: Украйна

Украйна призна брака между мъже, Захарова видя в това "фантастични перспективи пред Зеленски"

8 Март, 2026 21:11, обновена 8 Март, 2026 21:27 1 646 85

  • украйна-
  • зеленски-
  • захарова-
  • лгбт

Съдът отхвърли касационната жалба на общественото движение „Всички заедно!“ и потвърди решението на Деснянския районен съд на Киев

Украйна призна брака между мъже, Захарова видя в това "фантастични перспективи пред Зеленски" - 1
Тимур Левчук, адвокат Оксана Гуз и Зорян Кост, Снимка: Инсайт
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Върховният съд на Украйна призна за първи път фактическа брачна връзка между двама мъже, предаде УНИАН, цитиран от tsn.ua.

Въпросните мъже са Зорян Киса, първи секретар на украинското посолство в Израел, и Тимур Левчук, социален активист.

Това беше съобщено от неправителствената организация Insight LGBTQ (НПО "Insight").

„Противниците на равенството се опитаха да се намесят в личния живот на двама души и да анулират победата им. Но най-висшият съд на страната даде ясен отговор – организация на трета страна, която няма връзка с двойката, не може просто да дойде и да отмени решение, отнасящо се до семейството им“, се казва на страницата на неправителствената организация в социалните медии.

Съдът отхвърли касационната жалба на общественото движение „Всички заедно!“ и потвърди решението на Деснянския районен съд на Киев.

Решението на магистратите не остана незабелязано от говорителят на МВнР на Русия Мария Захарова, която коментира в характерния си хаплив стил в Телеграм:

Украйна призна брака между мъже, Захарова видя в това
Снимка: Телеграм

"Киевският режим успя да придаде на 8 март ново квазизначение. Но Зеленски, разбира се, има фантастични перспективи".

Кис Зорян и Тимур Левчук живеят заедно от 2015 г., споделяйки общо домакинство и бюджет. През 2021 г. двойката се ожени в Съединените щати.

През юни 2024 г., след като Зорян Кис беше назначен за първи секретар на украинското посолство в Израел, той се опита да емигрира с партньорката си като член на семейството. Украинското Министерство на външните работи тогава отказа разрешение поради определението за брак в украинското законодателство като съюз между мъж и жена. След това двойката се обърна към съда.

През юни 2025 г. Деснянският районен съд на Киев призна двойката за фактическо семейство. След това движението „Всички заедно!“ подаде касационна жалба до Върховния съд, позовавайки се на разпоредба от устава си, която се противопоставя на легализирането на еднополовите бракове в Украйна.

Върховният съд отхвърли жалбата, отбелязвайки, че организация, която не е страна по делото и не е пряко засегната от решението, не може да го обжалва. По този начин решението на по-долната инстанция остана в сила, потвърждавайки, че мъжете са във фактическа брачна връзка.

НПО „Insight“ съобщи, че решението на Върховния съд създава прецедент за защита на личния живот и правата на ЛГБТИ+ лицата в Украйна.

Зорян Кис е роден в Лвов. Баща му, Роман Кис, е културолог, философ и поет.


Украйна
Оценка 1.6 от 25 гласа.
Оценка 1.6 от 25 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хаха

    13 27 Отговор
    Чудо голямо! На байганьовците половината им "политици" са такива. И следователно и избирателите.

    Жендърбендъри Н1 на Балканите. Чак гърците и турците са изпреварили!

    Коментиран от #18, #23

    21:32 08.03.2026

  • 6 Име

    38 7 Отговор
    Всичката тая гадост ще си има последствия, защото е против Бог.

    Коментиран от #25, #37

    21:32 08.03.2026

  • 7 Здравей

    28 3 Отговор
    Марчет кефи. Много е готина

    21:33 08.03.2026

  • 8 Маша и медведь

    21 12 Отговор
    Освен червените, минаха и розовите линии вече.

    21:33 08.03.2026

  • 9 Хахахахаха

    34 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ехеее":

    Маняк пали за Украйна, сега ти е момента да си хванеш партньор, мисля че ще ти хареса ти да си нежната половинка в вашия брак

    Коментиран от #39

    21:33 08.03.2026

  • 10 Евгений Минчук

    20 5 Отговор
    Знаех си!

    21:34 08.03.2026

  • 11 ТИР

    24 3 Отговор
    И сега ще си народят чавета, и без това има нужда от прираст на населението.

    21:35 08.03.2026

  • 12 Да,бе

    29 3 Отговор
    С макрон ще сбъднат детските си мечти...Ама,като се обичат да се вземат пък може да се разменят.Баба ще свети с фенера...

    21:35 08.03.2026

  • 13 Съдията

    15 35 Отговор
    Голямо чудо... 😂 Какво да кажем за русофилите който в голямата си част са престъпници и педофили?

    21:37 08.03.2026

  • 14 хи😄😄😄хи😄😄😄хи

    15 2 Отговор
    ХА😄😄😄ХА😄😄😄ХА😄😄😄ХА

    21:39 08.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 хахахах

    37 1 Отговор
    Това й беше най-големият проблем на Украйна. Сега, когато браковете между мъже са легални вече всички важни за държавата проблеми са решени.

    21:40 08.03.2026

  • 18 И следователно и избирателите.

    12 2 Отговор

    До коментар #5 от "хаха":

    за тиквените ли?

    21:41 08.03.2026

  • 19 гейлорд кукорчу

    18 2 Отговор
    приветствам краинските пи-пи ди-би

    21:41 08.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Захарова се прави на ударена!

    4 30 Отговор
    В Раша има най много пен дели в света!

    Коментиран от #56

    21:42 08.03.2026

  • 22 кой му дреме

    4 22 Отговор
    ся зелето и путлер ще могат да се вземат

    21:42 08.03.2026

  • 23 И следователно и избирателите.

    13 2 Отговор

    До коментар #5 от "хаха":

    за на бай тикван ли

    21:43 08.03.2026

  • 24 90% от порно гей сайтовете са руски

    4 27 Отговор
    според статистика на Гугъл!

    Коментиран от #33, #49, #55

    21:44 08.03.2026

  • 25 Име

    14 2 Отговор

    До коментар #6 от "Име":

    Факти.бг има изявен интерес!

    21:45 08.03.2026

  • 26 стоян георгиев

    22 3 Отговор
    Разкошна страна е крайна 😂 от див фашизъм до гнусен содомизъм

    21:48 08.03.2026

  • 27 Хахаха!🎺🥳😀

    17 3 Отговор
    Пeдepaс е моя татко, пeдepaс ще бъда аз. Само да порасна, вижте ни тогаз!

    Коментиран от #67

    21:49 08.03.2026

  • 28 толе ле рантен

    13 1 Отговор
    Ако от такъв хомобрак се раждат все униформени войничета, защо експеримента от фронта да не се узакони?

    21:53 08.03.2026

  • 29 Е нема що

    17 4 Отговор
    Явно това им е приоритет. От ЕС ще ги похвалят. И пари ще им дадат. Мани мани . Тия съвсем изтрещяха.

    21:54 08.03.2026

  • 30 Анонимен

    14 3 Отговор
    Е за това се бие истинският азовец!

    21:56 08.03.2026

  • 31 Червени прашки

    7 2 Отговор
    Ша го пълня кат чушка, се някога ша роди, или ша му пръсна мозъка.... За 8 март съм му купил Червени прашки

    21:56 08.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Кажи честно

    9 3 Отговор

    До коментар #24 от "90% от порно гей сайтовете са руски":

    Вярваш ли си?!?

    21:59 08.03.2026

  • 34 Винаги

    14 3 Отговор
    Съм мислел украинците за гнусари, а теа ми оправдаха мислите.

    22:02 08.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Уточнение

    3 4 Отговор
    Че има ли още мъже там?

    Коментиран от #47

    22:05 08.03.2026

  • 37 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "Име":

    Няма последствия и ние тръгваме към Украйна🥳

    22:05 08.03.2026

  • 38 ОТКРОВЕН!

    10 5 Отговор
    До тук подкрепях Украйна!
    НО!
    След тази история...- без мен!
    Съжалявам,но ми се повръща от...целуващи се мъже...!

    Коментиран от #45

    22:06 08.03.2026

  • 39 Розовото пони Путин 🦄

    4 4 Отговор

    До коментар #9 от "Хахахахаха":

    Аз веднага бих тръгнал, но Песков не ме пуска извън бункера вече 4 та година 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    Коментиран от #53

    22:08 08.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Само ти ли не си разбрал?!

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Пак ли бе":

    Че тоя ,,Последният" е Първият от Редакцията,пущайки умишлено словесни въдички,за лайкове...!
    А вие се хващате и хващате,като шарани...

    22:09 08.03.2026

  • 42 Евгени Минчеф

    7 2 Отговор
    Възхитен съм! Браво!

    22:11 08.03.2026

  • 43 прави впечатление

    4 2 Отговор
    че брак между жени не е узаконен, въпреки женския празник.

    22:11 08.03.2026

  • 44 604

    4 2 Отговор
    наще да ходят там да се женят и на фронта....

    22:11 08.03.2026

  • 45 с.андално

    3 2 Отговор

    До коментар #38 от "ОТКРОВЕН!":

    Ей, че си гнуслиффф...

    22:13 08.03.2026

  • 46 аz СВО Победа 80

    4 6 Отговор
    Един детайл!
    Накратко:
    След обявяването на СВО-то през февруари 2022 година заболеваемостта от СПИН в руската армия се увеличи с

    Коментиран от #51

    22:14 08.03.2026

  • 47 Що за комплекси имате

    7 3 Отговор

    До коментар #36 от "Уточнение":

    Значи в тези държави няма мъже - САЩ, Канада, Белгия, Испания, Норвегия, Швеция, Франция, Нидерландия, Аржентина, Бразилия, Колумбия, Уругвай, Еквадор, Чили, Куба, Чехия, Хърватия, Кипър, Естония, Гърция, Унгария, Италия, Мексико, ЮАР, Тавайн, Малта, Люксембург.

    Коментиран от #54

    22:14 08.03.2026

  • 48 Показателно в колко жалко положение

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    може да изпадне този който си дава г@з@ под наем на чужди интереси!
    Неприятното е че и ние вече сме в подобно зависимо положение.

    22:14 08.03.2026

  • 49 Иво Димчев

    5 5 Отговор

    До коментар #24 от "90% от порно гей сайтовете са руски":

    " Български артист, композитор и изпълнител: Руската ми аудитория, се състои от гей мъже поддръжници на Путин. Скандалът напоследък обаче не е само в текстовете, а се пренесе и към живите му участия. Посред война, той се отправя към Москва за предстоящите му концерти. Мнозина критикуват решението на провокативния Иво Димчев да изнася представленията си в Русия. "Официално в Русия властта е враждебна към гей хората, неофициално обаче е съвсем различно", категоричен е изпълнителят. Според него ЛГБТ общността в Русия е огромна, а много от тези хора имат голяма власт в Кремъл, те са в кръга на Путин."

    22:16 08.03.2026

  • 50 Доктор

    7 3 Отговор
    Изроди.

    22:16 08.03.2026

  • 51 аz СВО Победа 80

    3 6 Отговор

    До коментар #46 от "аz СВО Победа 80":

    Да допълня накратко!
    Заболяевамоста от СПИН в руската армия се увеличи с 2 000 %.
    Втарая🤣🤣🤣

    22:17 08.03.2026

  • 52 Kaлпазанин

    5 3 Отговор
    Това ни очаква и нас Да ние честито и по важното е да не оставаме без банани

    22:18 08.03.2026

  • 53 Хахахахаха

    6 3 Отговор

    До коментар #39 от "Розовото пони Путин 🦄":

    Гледам обичаш да се пишеш с такива никове, празнуваш сигурно тази новина с твойте приятели, не ми се мисли как се заигравате в момента, съчуствам на баща ти, човека е искал истински мъж да е синът му, а си се родил ти.

    Коментиран от #66

    22:18 08.03.2026

  • 54 Българин

    4 2 Отговор

    До коментар #47 от "Що за комплекси имате":

    Браво на Тръмп: Тръмп е против танца на трансжендърството по площадите! Тръмп каза: На света има два пола - Мъж и Жена! На света има две икономики - мъжка и женска! Толкоз по дискусия за джендърската икономика!

    Коментиран от #72

    22:20 08.03.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Най-много има

    4 4 Отговор

    До коментар #21 от "Захарова се прави на ударена!":

    в Китай и Индия, защото населението им е голямо. В Русия разбера се има много повече ЛГБТ отколкото в Украйна, защото населението е доста повече.

    22:22 08.03.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Българин

    2 1 Отговор
    Новата къща на Цветанка Ризова и нейния мъж се намира в затворен комплекс в гръцки курорт на остров Лезбос.
    Лезбийки, при свои комшийки лезбийки за 450 000 евро.

    22:26 08.03.2026

  • 59 Ганя Путинофила

    4 2 Отговор
    Ама чакайте сега, нали путен каза, че с украинците са един народ?
    Нещо опорките на нашите путинофили пак се разминават!

    22:27 08.03.2026

  • 60 По резонно е м/у жени

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Те мъжете повечето загинаха. Другите са на Слънчка или Варна.

    Коментиран от #69

    22:27 08.03.2026

  • 61 Живот ли бе да го опишеш

    1 1 Отговор
    Умен мъж + Умна жена = РОМАНТИКА
    Умен мъж + Глyпава жена = АВАНТЮРА
    Глyпав мъж + Умна жена = БРАК
    Глyпав мъж +Глyпава жена = БРЕМЕНОСТ
    bTV мъж + Умна жена = ТУ ИМА ТУ НЯМА ПАРИ
    Умен мъж + bTV жена = КЪЩА НА ОСТРОВ ЛЕЗБОС ЗА 480 000 евро!

    22:28 08.03.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Човечец

    1 3 Отговор
    Гади ми се ...

    22:30 08.03.2026

  • 64 ?????

    1 3 Отговор
    Всичкото п@д@р@ст заедно.
    Машалла.

    22:30 08.03.2026

  • 65 Ту, ту, Рутка

    0 2 Отговор
    На кръстовище стоят милиционер и "Ту, ту, Рутка" и очакват да минават превозни стредства. Леки коли минават, но всички спазват правилата. "Ту, ту, Рутка"та маха с ръка да спре, някой шофьор, но никой не спира, понеже виждат полицая. Полицая се доближава до нея и "Ту, ту, Рутката" казва: "Петров, какво става при тебе, аз от 5 часа вися! Перов: "И при мене Нищо, Нищо! Хайде да измислим нещо!" Тя: "Какво да измислим нещо?" Полизцая: "Нямаш ли някоя тарифа за някакъв контролен орган?" Тя: Ахааа, Така ли било? Знаеш ли как е 50 лева, пълна програма. Той: Ай сега 50 лева, а намали за 20 лева. Тя: Това да не ти е на пазара? Той: А намали малко за 20 лева, моля ти се! Знаеш ли как ще те обичам? Тя: Казах 50 лева! Той: Еееей, знаеш ли каква си хитра като лисица? Айде 20 бе! Тя: 50! Той: Колко? Тя: 50! Той: Не те чух! Тя: 50! Той: Добре! Нави ме! Айде бягай в колата! Виж там имам едно питие, една водчица, налей си, пийни си, отпусни се, не се притеснявай! Мани го това напрежение, мани го бе! Тя влиза в колата на полицая и изпива една чаша водка! Тя: Наздраве! Той: Петров, 20 районно, документи за проверка моля? Тя: Петров, какви документи? Какво ти става? Той: Нямаш документи? Така ли? Ооо, я дъхни! Дъхни ми! Тя му духа. Той: И шофираш в нетрезво състояние? Тя: Петров тая кола не е моя! Той: Знаеш ли колко е глобата: 200 лева. Перов влиза и колата започва да се клати в такт на безплатна музика!

    Коментиран от #77

    22:31 08.03.2026

  • 66 Розовото пони Путин 🦄

    6 2 Отговор

    До коментар #53 от "Хахахахаха":

    Най-щастливия ми ден беше като се разведох с жена ми Людмилка. Сега сме супер двамата с Песков в бункера, макар и неофициално 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    22:31 08.03.2026

  • 67 Хахаха!

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    И при другаря Соловьев се предава по наследство 🎺🥳😀

    22:33 08.03.2026

  • 68 Иван

    4 0 Отговор
    Чудя се в Русия защо има толкова ляви резби сред мъжете при съотношение 80 мъже към 100 жени.

    22:35 08.03.2026

  • 69 Затова сега

    4 0 Отговор

    До коментар #60 от "По резонно е м/у жени":

    Русия ще внася 2 000 000 талибани заради огромния брой загинали руски войници, афгани и индийци ще попълват загубите. тъжно, но факт.

    22:35 08.03.2026

  • 70 Механик

    2 3 Отговор
    Млаее, да му мисли Оленя Зелинска.
    То и до сега се знаеше, че докато тя продава деца и органи, мъжът и шмърка и се пХлецва с Макароня и Шперца, ама вече окончателно тя попада в риск.
    п.п.
    Камара взводни командири и подчинените им ще почнат да се женят и да излизат по майчинство. Малееееее!!!
    п.п.п.
    Как се харесва това азовците и футболните фенове от Лвов??

    Коментиран от #75

    22:37 08.03.2026

  • 71 Гаджева

    4 0 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    Коментиран от #84

    22:37 08.03.2026

  • 72 А защо е разрешил

    4 0 Отговор

    До коментар #54 от "Българин":

    гей браковете в САЩ ?

    22:37 08.03.2026

  • 73 А50

    0 3 Отговор
    Е поне си струваше смърта на 1 500 000 мъже на фронта, за да може останалите да се вземат

    Коментиран от #76

    22:38 08.03.2026

  • 74 две едно старт

    1 1 Отговор
    Каквото и безобразие да научаваме от тая държава, вече нищо не ни учудва.

    22:39 08.03.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Така ще се смесят сега

    4 1 Отговор

    До коментар #73 от "А50":

    руснаци с талибани, че руската нация, която и бездруго е на изчезване, направо ще се претопи.

    Коментиран от #83

    22:41 08.03.2026

  • 77 Ту, ту, Рутка

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Ту, ту, Рутка":

    Напиши в търсачката на ютюб и напиши: "Велика България - 13.03.2011"

    Изгледай и очите ти ще се ококорят, че си написал истината!

    22:43 08.03.2026

  • 78 Ицо

    2 1 Отговор
    Има ли недоръъгани копейки?

    22:43 08.03.2026

  • 79 az СВО Победа 80

    1 3 Отговор
    🤣🤣🤣

    Е, сега вече официално украинците признаха, че са пе@ерасти!

    Коментиран от #81, #82, #85

    22:44 08.03.2026

  • 80 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    3 0 Отговор
    Аз оставам в бункера засега,при мен са откраднатите украински малки момченца, проблема е, че още ме болят задните части.

    22:45 08.03.2026

  • 81 уффф

    2 0 Отговор

    До коментар #79 от "az СВО Победа 80":

    то пък в Русия какво да кажат като са 3 пъти повече педа@лите 😂

    22:47 08.03.2026

  • 82 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #79 от "az СВО Победа 80":

    Ако ти резне зелката някой геИ за теб няма да има значение.

    22:49 08.03.2026

  • 83 Механик

    0 1 Отговор

    До коментар #76 от "Така ще се смесят сега":

    Абе ти нали викаше че няма руска нация и че били монголи? Та, коя руска нация щяла да изчезва??
    И в статията става въпрос, че вашите (укрите) са решили да се женят мъж с мъж. Не става въпрос за Русия.
    Калуш с Калуш !

    22:50 08.03.2026

  • 84 Волгата, Цомчо,Копейката и Евгени Минчеф

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "Гаджева":

    И не сме ходили😘😁

    22:51 08.03.2026

  • 85 Пьотр Илич Чайковски

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "az СВО Победа 80":

    Антон Красовски е гей кандидат за кмет на Москва.

    22:55 08.03.2026

