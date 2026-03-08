Украйна призна брака между мъже, Захарова видя в това "фантастични перспективи пред Зеленски"

Върховният съд на Украйна призна за първи път фактическа брачна връзка между двама мъже, предаде УНИАН, цитиран от tsn.ua.

Въпросните мъже са Зорян Киса, първи секретар на украинското посолство в Израел, и Тимур Левчук, социален активист.

Това беше съобщено от неправителствената организация Insight LGBTQ (НПО "Insight").

„Противниците на равенството се опитаха да се намесят в личния живот на двама души и да анулират победата им. Но най-висшият съд на страната даде ясен отговор – организация на трета страна, която няма връзка с двойката, не може просто да дойде и да отмени решение, отнасящо се до семейството им“, се казва на страницата на неправителствената организация в социалните медии.

Съдът отхвърли касационната жалба на общественото движение „Всички заедно!“ и потвърди решението на Деснянския районен съд на Киев.

Решението на магистратите не остана незабелязано от говорителят на МВнР на Русия Мария Захарова, която коментира в характерния си хаплив стил в Телеграм:

Снимка: Телеграм

"Киевският режим успя да придаде на 8 март ново квазизначение. Но Зеленски, разбира се, има фантастични перспективи".

Кис Зорян и Тимур Левчук живеят заедно от 2015 г., споделяйки общо домакинство и бюджет. През 2021 г. двойката се ожени в Съединените щати.

През юни 2024 г., след като Зорян Кис беше назначен за първи секретар на украинското посолство в Израел, той се опита да емигрира с партньорката си като член на семейството. Украинското Министерство на външните работи тогава отказа разрешение поради определението за брак в украинското законодателство като съюз между мъж и жена. След това двойката се обърна към съда.

През юни 2025 г. Деснянският районен съд на Киев призна двойката за фактическо семейство. След това движението „Всички заедно!“ подаде касационна жалба до Върховния съд, позовавайки се на разпоредба от устава си, която се противопоставя на легализирането на еднополовите бракове в Украйна.

Върховният съд отхвърли жалбата, отбелязвайки, че организация, която не е страна по делото и не е пряко засегната от решението, не може да го обжалва. По този начин решението на по-долната инстанция остана в сила, потвърждавайки, че мъжете са във фактическа брачна връзка.

НПО „Insight“ съобщи, че решението на Върховния съд създава прецедент за защита на личния живот и правата на ЛГБТИ+ лицата в Украйна.

Зорян Кис е роден в Лвов. Баща му, Роман Кис, е културолог, философ и поет.