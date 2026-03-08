Официално: Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран

Съветът на експертите избра Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер в Иран, предаде NOVA.
Вторият син на убития при израело-американските удари аятолах Али Хаменей, е на 56-годишна възраст. От основаването на Ислямската република през 1979 година, това е едва третият човек на поста - след аятоласите Хомейни и Хаменей.
Преди седмица ракетен удар в Техеран уби Али Хаменей и няколко членове на семейството му. Аятолахът беше на 86 години и евентуалния му заместник се обсъждаше още докато беше жив.
За фаворит беше сочен президентът Ебрахим Раиси, но той загина в катастрофа с хеликоптер преди 2 години. Синът на Али Хаменей също беше споменаван. Но се смяташе, че има съпротива сред аятоласите, защото ислямската революция свали от власт монархията и предаването на властта по наследствена линия би било грешен сигнал.
Предполага се, че Хаменей младши е избран по две причини - тежестта на фамилното му име и фактът, че враговете на режима убиха баща му, майка му и съпругата му. Това го приближава към категорията "жив мъченик", която аятоласите често използват за хора, понесли страдание в името на каузата.
1 Гост
Коментиран от #6
21:36 08.03.2026
2 Кухоглава копейка
21:36 08.03.2026
3 Ххх
21:36 08.03.2026
4 Софийски
21:36 08.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Наблюдател
Целият свят ги подкрепя в героичната им битка срещу коалицията на сатанистите-педоφили на Епщайн.
Коментиран от #26
21:37 08.03.2026
8 Да,бе
21:37 08.03.2026
9 Ха-ха
21:38 08.03.2026
10 Ти да видиш
21:38 08.03.2026
11 Глас от бункера
21:39 08.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Честит 8 март
21:40 08.03.2026
14 Конспиратор
21:40 08.03.2026
15 хаха
21:41 08.03.2026
16 Ех, ти, българино..
До коментар #5 от "Българин":Къде са ти стотинките?
Коментиран от #19
21:41 08.03.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ами
21:42 08.03.2026
19 Пепи Волгата
До коментар #16 от "Ех, ти, българино..":Аз избрах еврото!
21:43 08.03.2026
20 Бум
Русия: Военният „разрушител“ – Москва вероятно ще активира своята ядрена триада и ще обяви, че всеки удар по техен съюзник или блокиране на техните морски пътища ще се счита за директна атака срещу Русия. Те са единствените, които имат паритет със САЩ в ядрено отношение и могат да гарантират „взаимно унищожение“.
Китай: Икономическото „ядрено копче“ – Пекин може моментално да разпродаде всички американски държавни ценни книжа (трилиони долари) и да спре износа на всякакви стоки и компоненти за Запада. Това ще довърши американската икономика по-бързо от всяка ракета.
Коментиран от #23, #25
21:43 08.03.2026
21 Един
21:43 08.03.2026
22 хихи
21:43 08.03.2026
23 Не лъжи. Ето го отговора на Русия
До коментар #20 от "Бум":"Русия ще направи всичко възможно, за да създаде атмосфера, която ще направи военните действия на САЩ и Израел срещу Иран невъзможни, заяви руският външен министър Сергей Лавров. Всички наши приятели пострадаха от САЩ, ние поддържаме контакт с тях. Ще направим всичко възможно да работим с други миролюбиви членове на международната общност."
😂
Коментиран от #35
21:45 08.03.2026
24 Ицо
Коментиран от #60
21:46 08.03.2026
25 конгре джулейшънс
До коментар #20 от "Бум":Бум и направо ставаш за съветник на Вовата на мястото на Пригожин.
21:46 08.03.2026
26 Бинев
До коментар #7 от "Наблюдател":Ох миличкият...Колко ли дни му остават до срещата с Аллах? Поне ще се срещне със семейството.
Коментиран от #57
21:47 08.03.2026
27 Шопо
Познайте дали ще има преговори със САЩ и Израел ?
Муслиманите знаят къде се намират училищата в САЩ.
Коментиран от #36, #59
21:47 08.03.2026
28 Копейките
Коментиран от #41
21:48 08.03.2026
29 604
21:48 08.03.2026
30 шопо
21:49 08.03.2026
31 Перо
21:49 08.03.2026
32 Иран
21:49 08.03.2026
33 Курти
Коментиран от #38
21:50 08.03.2026
34 Честото
21:50 08.03.2026
35 Пляс
До коментар #23 от "Не лъжи. Ето го отговора на Русия":Ще видим когато ножа опре до кокала
21:51 08.03.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Ами
21:52 08.03.2026
38 въпрос с повишена трудност
До коментар #33 от "Курти":копейки и иранофили едно и също ли е ?
Коментиран от #50
21:52 08.03.2026
39 Виден
До коментар #36 от "Крали Марко":Ще им цепим трът ките и при Аллах.
21:53 08.03.2026
40 ей мухльо
До коментар #5 от "Българин":🌽👃👃👃👃👃👃👃🌽💀☠
21:54 08.03.2026
41 Копейка
До коментар #28 от "Копейките":На нас ни казаха да викаме за импийчмънт!
21:54 08.03.2026
42 Украина талантливая и рабатливая
21:55 08.03.2026
43 Васил
21:56 08.03.2026
44 ПРОГРЕСИВЕН ИГРАЕ СТАНИ БОГАТ КАМИЛАР
ВРЕМЕТО ЗА ОТГОВОР Е....ТРИЙСЕ СЕК. ....
Коментиран от #47
21:57 08.03.2026
45 дежурен наблюдател
Коментиран от #48, #52
21:57 08.03.2026
46 Новия
21:59 08.03.2026
47 Митрев
До коментар #44 от "ПРОГРЕСИВЕН ИГРАЕ СТАНИ БОГАТ КАМИЛАР":Тая чал ма ще изкара от ден до пладне. Бай Доню ще го прати при Аллах, или по скоро братята израелци.
22:00 08.03.2026
48 1945
До коментар #45 от "дежурен наблюдател":А дано ама надали
22:00 08.03.2026
49 Ганчев
22:01 08.03.2026
50 Курти
До коментар #38 от "въпрос с повишена трудност":Ми ти кажи,като копеите туриха чалмите
22:02 08.03.2026
51 БеГемот
22:02 08.03.2026
52 Ами
До коментар #45 от "дежурен наблюдател":Едва ли ако убият баща Ви ще сте дипломатичен.
Но може да сте гъвкав.
22:03 08.03.2026
53 .....
22:12 08.03.2026
54 Много кофти
22:14 08.03.2026
55 пловдив
22:15 08.03.2026
56 Точно Този Брадат Козел
Дните му вече са преброени.
22:16 08.03.2026
57 Нека да пиша
До коментар #26 от "Бинев":Ще се срещне със 72 -коча за компания да му са .
22:16 08.03.2026
58 ЦЕЛУВАНЕТО на КУРАнът
Разни Чалми и Ислямски Терористи
Се превърна в Ежедневие
За РУСОФИЛКИТЕ по Нашите Територии.
За новия АЯТОЛАХ
ВИКАЙТЕ БРАТЮШКИ..
22:18 08.03.2026
59 Ахмед
До коментар #27 от "Шопо":Към 2009 г. последователите на шиитския ислям наброяват над 200 милиона души.11 Шиитите са мнозинство в Иран, Ирак, Азербайджан и Бахрейн.
Сега 200 милиона шиити искат да убиват Американци.
22:20 08.03.2026
60 Има Изчаластрени Путерасти
До коментар #24 от "Ицо":Със Разколачени Бутчета.
22:21 08.03.2026
61 ,мотжтаба е водач
22:21 08.03.2026
62 нннн
Коментиран от #67
22:22 08.03.2026
63 Фикри
22:23 08.03.2026
64 Бате Ачо
22:24 08.03.2026
65 Много е Е Лесно
Защо РУСОФИЛОС БУЛГАРИКОС
Имат Слабост към
Брадати Чалмари .
Кадиров добре е работил
Когато ги е ползвал
За Наведени Козички .
Коментиран от #71
22:24 08.03.2026
66 Бат Венце Сикаджията
22:26 08.03.2026
67 Не е важно какви сметки
До коментар #62 от "нннн":има за уреждане, А какви са му възможностите.
22:26 08.03.2026
68 Пейтриът
22:27 08.03.2026
69 Днеска Путин
И хвана КОКЛЮШ
От Катъра Калантарян
Кашля като Магаре.
Коментиран от #74
22:32 08.03.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Шопо
До коментар #65 от "Много е Е Лесно":В знак на признателност към Българите русофоби САЩ ще махнат визите
22:38 08.03.2026
72 Име
22:41 08.03.2026
73 Възраждане
А Пиздюхин и Башо цаливат КУ РАна
22:44 08.03.2026
74 Хахаха
До коментар #69 от "Днеска Путин":А ти не се отделяш ,от прегръдката на приятелят!Боли ли отдаде😂То затова зеленият потник постоянно е навън в Европа и проси! Защото в Украйна не излиза от бункера си!😂
22:56 08.03.2026