Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Официално: Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран

Официално: Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран

8 Март, 2026 22:29, обновена 8 Март, 2026 21:34 2 224 74

  • избор-
  • аятолах-
  • иран-
  • хаменей-
  • война

Вторият син на убития при израело-американските удари аятолах Али Хаменей, е на 56-годишна възраст

Официално: Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съветът на експертите избра Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер в Иран, предаде NOVA.

Вторият син на убития при израело-американските удари аятолах Али Хаменей, е на 56-годишна възраст. От основаването на Ислямската република през 1979 година, това е едва третият човек на поста - след аятоласите Хомейни и Хаменей.

Преди седмица ракетен удар в Техеран уби Али Хаменей и няколко членове на семейството му. Аятолахът беше на 86 години и евентуалния му заместник се обсъждаше още докато беше жив.

За фаворит беше сочен президентът Ебрахим Раиси, но той загина в катастрофа с хеликоптер преди 2 години. Синът на Али Хаменей също беше споменаван. Но се смяташе, че има съпротива сред аятоласите, защото ислямската революция свали от власт монархията и предаването на властта по наследствена линия би било грешен сигнал.

Предполага се, че Хаменей младши е избран по две причини - тежестта на фамилното му име и фактът, че враговете на режима убиха баща му, майка му и съпругата му. Това го приближава към категорията "жив мъченик", която аятоласите често използват за хора, понесли страдание в името на каузата.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 34 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    32 13 Отговор
    Одобрен ли е от Тръмп?

    Коментиран от #6

    21:36 08.03.2026

  • 2 Кухоглава копейка

    29 23 Отговор
    Съболезнования.

    21:36 08.03.2026

  • 3 Ххх

    26 25 Отговор
    Да му пожелаем Успех срещу агресорите и да не ги жали въобще!

    21:36 08.03.2026

  • 4 Софийски

    30 18 Отговор
    Пътник

    21:36 08.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Наблюдател

    28 36 Отговор
    Браво на братята иранци!
    Целият свят ги подкрепя в героичната им битка срещу коалицията на сатанистите-педоφили на Епщайн.

    Коментиран от #26

    21:37 08.03.2026

  • 8 Да,бе

    18 15 Отговор
    Официално рижавият месия е едни гърди пред Сатаняху,като цел на джихада...Чудесна сделка.

    21:37 08.03.2026

  • 9 Ха-ха

    30 14 Отговор
    мах. след 24ч ще ни съобщят, че е бил ликвидиран.!

    21:38 08.03.2026

  • 10 Ти да видиш

    12 13 Отговор
    Тръмп: лошо ми е.....

    21:38 08.03.2026

  • 11 Глас от бункера

    16 3 Отговор
    Ще помагаме!

    21:39 08.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Честит 8 март

    14 20 Отговор
    Руски sвине.

    21:40 08.03.2026

  • 14 Конспиратор

    18 8 Отговор
    Макар предаването на властта по наследствена линия да е било грешен сигнал за принципите на ислямската революция, то в настоящата бомбастична ситуация на липсващи кандидати за върховния пост, на него му се пада късата клечка по наследство.

    21:40 08.03.2026

  • 15 хаха

    16 10 Отговор
    Аре едни бързи 3 томахока вгза.ком ... че да му излекува импотентноста на милиардерчето.

    21:41 08.03.2026

  • 16 Ех, ти, българино..

    8 8 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Къде са ти стотинките?

    Коментиран от #19

    21:41 08.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ами

    18 13 Отговор
    Да видим след колко време ще бъде при баща си

    21:42 08.03.2026

  • 19 Пепи Волгата

    15 10 Отговор

    До коментар #16 от "Ех, ти, българино..":

    Аз избрах еврото!

    21:43 08.03.2026

  • 20 Бум

    16 18 Отговор
    Ето какъв би бил отговорът на Русия и Китай ако усетят че губят Иран:
    Русия: Военният „разрушител“ – Москва вероятно ще активира своята ядрена триада и ще обяви, че всеки удар по техен съюзник или блокиране на техните морски пътища ще се счита за директна атака срещу Русия. Те са единствените, които имат паритет със САЩ в ядрено отношение и могат да гарантират „взаимно унищожение“.
    Китай: Икономическото „ядрено копче“ – Пекин може моментално да разпродаде всички американски държавни ценни книжа (трилиони долари) и да спре износа на всякакви стоки и компоненти за Запада. Това ще довърши американската икономика по-бързо от всяка ракета.

    Коментиран от #23, #25

    21:43 08.03.2026

  • 21 Един

    7 3 Отговор
    Звучи като Джаба.

    21:43 08.03.2026

  • 22 хихи

    6 4 Отговор
    изглежда 89 годишен няма да се справи със задачите

    21:43 08.03.2026

  • 23 Не лъжи. Ето го отговора на Русия

    16 9 Отговор

    До коментар #20 от "Бум":

    "Русия ще направи всичко възможно, за да създаде атмосфера, която ще направи военните действия на САЩ и Израел срещу Иран невъзможни, заяви руският външен министър Сергей Лавров. Всички наши приятели пострадаха от САЩ, ние поддържаме контакт с тях. Ще направим всичко възможно да работим с други миролюбиви членове на международната общност."
    😂

    Коментиран от #35

    21:45 08.03.2026

  • 24 Ицо

    14 8 Отговор
    Има ли недоръъгани копейки -надничари?

    Коментиран от #60

    21:46 08.03.2026

  • 25 конгре джулейшънс

    14 6 Отговор

    До коментар #20 от "Бум":

    Бум и направо ставаш за съветник на Вовата на мястото на Пригожин.

    21:46 08.03.2026

  • 26 Бинев

    14 10 Отговор

    До коментар #7 от "Наблюдател":

    Ох миличкият...Колко ли дни му остават до срещата с Аллах? Поне ще се срещне със семейството.

    Коментиран от #57

    21:47 08.03.2026

  • 27 Шопо

    19 11 Отговор
    Предполага се, че Хаменей младши е избран по две причини - тежестта на фамилното му име и фактът, че враговете на режима убиха баща му, майка му и съпругата му.
    Познайте дали ще има преговори със САЩ и Израел ?
    Муслиманите знаят къде се намират училищата в САЩ.

    Коментиран от #36, #59

    21:47 08.03.2026

  • 28 Копейките

    11 9 Отговор
    избраха Тръмп сега са недоволни

    Коментиран от #41

    21:48 08.03.2026

  • 29 604

    10 7 Отговор
    прилича на психопат......фанатик

    21:48 08.03.2026

  • 30 шопо

    9 11 Отговор
    Господ да го поживи в борбата срещу канибалите- сатанисти от епщайндържавата

    21:49 08.03.2026

  • 31 Перо

    8 11 Отговор
    И какво стана, ционистката държава подмлади аятоласите! Голяма “смяна на режима”! Не разбраха ли, че от 1979 г. до сега, са настъпили фундаментални промени и е настъпил същия процес на зомбиране на населението, като РСМ за 80 г.! По-добре е да се търси споразумение или договор със САЩ, отколкото да продължи войната, която може да свърши като Виетнам или Афганистан. Иран не е като упоменатите държави, а много по-силен! Парите от бюджета са отишли във ВПК за сметка на битовите нужди и стандарт на населението!

    21:49 08.03.2026

  • 32 Иран

    12 8 Отговор
    утече и Моджтаба няма да помогне

    21:49 08.03.2026

  • 33 Курти

    16 9 Отговор
    Копеите вият като сирени в Техеран

    Коментиран от #38

    21:50 08.03.2026

  • 34 Честото

    10 7 Отговор
    на печелившите ! Дълга няма да се радва на властта !

    21:50 08.03.2026

  • 35 Пляс

    5 3 Отговор

    До коментар #23 от "Не лъжи. Ето го отговора на Русия":

    Ще видим когато ножа опре до кокала

    21:51 08.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ами

    7 9 Отговор
    Дано още не са погребали бащата, че да сложат и сина при него

    21:52 08.03.2026

  • 38 въпрос с повишена трудност

    10 5 Отговор

    До коментар #33 от "Курти":

    копейки и иранофили едно и също ли е ?

    Коментиран от #50

    21:52 08.03.2026

  • 39 Виден

    9 6 Отговор

    До коментар #36 от "Крали Марко":

    Ще им цепим трът ките и при Аллах.

    21:53 08.03.2026

  • 40 ей мухльо

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    🌽👃👃👃👃👃👃👃🌽💀☠

    21:54 08.03.2026

  • 41 Копейка

    8 3 Отговор

    До коментар #28 от "Копейките":

    На нас ни казаха да викаме за импийчмънт!

    21:54 08.03.2026

  • 42 Украина талантливая и рабатливая

    5 2 Отговор
    От Тръмп зависи дали е този.

    21:55 08.03.2026

  • 43 Васил

    8 3 Отговор
    Официално ходещ мъртвец!

    21:56 08.03.2026

  • 44 ПРОГРЕСИВЕН ИГРАЕ СТАНИ БОГАТ КАМИЛАР

    2 2 Отговор
    НА ТОЗИ НА ФИГ.1☝
    ВРЕМЕТО ЗА ОТГОВОР Е....ТРИЙСЕ СЕК. ....

    Коментиран от #47

    21:57 08.03.2026

  • 45 дежурен наблюдател

    6 6 Отговор
    Дано този се окаже по-добър дипломат от баща му и по-състрадателен към страданията на обикновеният иранец. Не на религиозния фанатизъм и да на бързата и гъвкава дипломация!

    Коментиран от #48, #52

    21:57 08.03.2026

  • 46 Новия

    9 3 Отговор
    Сезон за отстел на аятоласи е открит

    21:59 08.03.2026

  • 47 Митрев

    8 1 Отговор

    До коментар #44 от "ПРОГРЕСИВЕН ИГРАЕ СТАНИ БОГАТ КАМИЛАР":

    Тая чал ма ще изкара от ден до пладне. Бай Доню ще го прати при Аллах, или по скоро братята израелци.

    22:00 08.03.2026

  • 48 1945

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "дежурен наблюдател":

    А дано ама надали

    22:00 08.03.2026

  • 49 Ганчев

    7 2 Отговор
    Путин играе с евреите.Няма избор иначе е следващият.Лично увери на тоя баща му да не ходи в бункерите понеже нямало опасност да бъде гръмнат.

    22:01 08.03.2026

  • 50 Курти

    8 1 Отговор

    До коментар #38 от "въпрос с повишена трудност":

    Ми ти кажи,като копеите туриха чалмите

    22:02 08.03.2026

  • 51 БеГемот

    4 4 Отговор
    И сега Ко ша прайми бай Дончо мислеше за друг чиляк ама не го питаха....аз ако съм чалнат като него направо пускам бомбата като при Хирошима и Нагазаки за да предотвратя те евентуално да имат такава след петдесет години....а и очевидно не го уважават НЕГО.....

    22:02 08.03.2026

  • 52 Ами

    2 5 Отговор

    До коментар #45 от "дежурен наблюдател":

    Едва ли ако убият баща Ви ще сте дипломатичен.
    Но може да сте гъвкав.

    22:03 08.03.2026

  • 53 .....

    3 8 Отговор
    Слава на новия аятолах, спасител на света с цар Путин

    22:12 08.03.2026

  • 54 Много кофти

    6 5 Отговор
    Поредният ислямски отпадък, този сигурно ще забрани на жените да дишат.

    22:14 08.03.2026

  • 55 пловдив

    3 4 Отговор
    никой не казва, че големият внук на хумейни е против аятоласите! 11 внука "?" и един умен!!!!!

    22:15 08.03.2026

  • 56 Точно Този Брадат Козел

    6 4 Отговор
    Няма да ръководи Иран над 30 години .

    Дните му вече са преброени.

    22:16 08.03.2026

  • 57 Нека да пиша

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Бинев":

    Ще се срещне със 72 -коча за компания да му са .

    22:16 08.03.2026

  • 58 ЦЕЛУВАНЕТО на КУРАнът

    5 3 Отговор
    И Фанатичната подкрепа за

    Разни Чалми и Ислямски Терористи

    Се превърна в Ежедневие

    За РУСОФИЛКИТЕ по Нашите Територии.


    За новия АЯТОЛАХ

    ВИКАЙТЕ БРАТЮШКИ..

    22:18 08.03.2026

  • 59 Ахмед

    3 6 Отговор

    До коментар #27 от "Шопо":

    Към 2009 г. последователите на шиитския ислям наброяват над 200 милиона души.11 Шиитите са мнозинство в Иран, Ирак, Азербайджан и Бахрейн.
    Сега 200 милиона шиити искат да убиват Американци.

    22:20 08.03.2026

  • 60 Има Изчаластрени Путерасти

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "Ицо":

    Със Разколачени Бутчета.

    22:21 08.03.2026

  • 61 ,мотжтаба е водач

    1 5 Отговор
    Убиха бащй му ,майка му и жена му,Иран не толерира каръци

    22:21 08.03.2026

  • 62 нннн

    5 6 Отговор
    Става още по- интересно. Новият аятолах има огромни сметки за уреждане с убийците на семейството му.

    Коментиран от #67

    22:22 08.03.2026

  • 63 Фикри

    5 2 Отговор
    Скоро и на него ще му търсят заместник..

    22:23 08.03.2026

  • 64 Бате Ачо

    8 2 Отговор
    Лоша работа - това да знаеш, че Израел и САЩ знаят къде си, ама са те избрали на поста. Никак не му блазе, да знаеш, че си ходещ труп.

    22:24 08.03.2026

  • 65 Много е Е Лесно

    5 2 Отговор
    Да Разберем

    Защо РУСОФИЛОС БУЛГАРИКОС

    Имат Слабост към

    Брадати Чалмари .

    Кадиров добре е работил
    Когато ги е ползвал
    За Наведени Козички .

    Коментиран от #71

    22:24 08.03.2026

  • 66 Бат Венце Сикаджията

    6 2 Отговор
    Хаменей младши да не го засилят на бърза ръка към старши?

    22:26 08.03.2026

  • 67 Не е важно какви сметки

    3 1 Отговор

    До коментар #62 от "нннн":

    има за уреждане, А какви са му възможностите.

    22:26 08.03.2026

  • 68 Пейтриът

    5 3 Отговор
    Ок. Подготвяме девиците.

    22:27 08.03.2026

  • 69 Днеска Путин

    3 2 Отговор
    Излезе от Бункера

    И хвана КОКЛЮШ

    От Катъра Калантарян

    Кашля като Магаре.

    Коментиран от #74

    22:32 08.03.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Шопо

    2 2 Отговор

    До коментар #65 от "Много е Е Лесно":

    В знак на признателност към Българите русофоби САЩ ще махнат визите

    22:38 08.03.2026

  • 72 Име

    0 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:41 08.03.2026

  • 73 Възраждане

    2 2 Отговор
    Съчувствам му. В москал вече пишат съболезнованията за Амуджата
    А Пиздюхин и Башо цаливат КУ РАна

    22:44 08.03.2026

  • 74 Хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Днеска Путин":

    А ти не се отделяш ,от прегръдката на приятелят!Боли ли отдаде😂То затова зеленият потник постоянно е навън в Европа и проси! Защото в Украйна не излиза от бункера си!😂

    22:56 08.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания