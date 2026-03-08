Техеран заплаши да атакува петролни обекти в региона, ако Израел не спре ударите срещу енергийната инфраструктура

Иранската армия днес заплаши да атакува петролни обекти в региона, ако Израел продължи с ударите срещу енергийната инфраструктура на Ислямската република, предаде Франс прес.
„Правителствата на ислямските страни трябва възможно най-скоро да предупредят престъпната Америка и дивия ционистки режим срещу подобни страхливи и нечовешки действия“, заяви централният щаб „Хатам ал-Анбия“, свързан с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).
„В противен случай ще бъдат предприети мерки в региона. А ако можете да си позволите петрол на цена над 200 долара за барел – продължавайте с тази игра“, се казва още в изявлението.
Френският президент Еманюел Макрон тази вечер заяви, че е провел разговор с иранския си колега Масуд Пезешкиан и е призовал Иран да спре ударите срещу други страни в региона, както и да отвори Ормузкия проток, предаде Ройтерс.
В публикация в социалната мрежа Екс Макрон повтори позицията на Франция, че е необходимо дипломатическо решение за прекратяване на конфликта.
Френският президент е провел разговор и с американския си колега Доналд Тръмп, добави Франс прес.
1 Само питам
Коментиран от #8, #13
21:03 08.03.2026
2 Българин
Коментиран от #17, #18
21:04 08.03.2026
3 Последния Софиянец
21:04 08.03.2026
4 Смокини и черници!
21:04 08.03.2026
5 Николова , София
Коментиран от #12
21:04 08.03.2026
6 хмм
Коментиран от #19
21:06 08.03.2026
7 Красимир Петров
Коментиран от #14
21:06 08.03.2026
8 Ще има много" клетки "
До коментар #1 от "Само питам":Значителни групи перси живеят и извън страата си, като най-големите групи са в САЩ, Германия, Великобритания, Израел, Канада, Кувейт, Франция, Италия, Турция.
21:06 08.03.2026
9 за съюзници по изнудване
Коментиран от #15
21:07 08.03.2026
10 Аятолах в хамак
21:07 08.03.2026
11 РЕАЛИСТ
21:08 08.03.2026
12 Шопо
До коментар #5 от "Николова , София":Бой по главите на Сунитите
21:09 08.03.2026
13 отговор
До коментар #1 от "Само питам":Постигнато превъзходство по въздух за 3 дни и един аятолах по-малко.
21:09 08.03.2026
14 Аятолах в хамак
До коментар #7 от "Красимир Петров":Какво да бомбят?Пак ли рисунки на самолети и хеликоптери?
Коментиран от #22
21:09 08.03.2026
15 Ъхъъъъъъ
До коментар #9 от "за съюзници по изнудване":Вчера един го каза:
България е на 8 минути от иранска ракета!
Коментиран от #23, #26
21:10 08.03.2026
16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
21:11 08.03.2026
17 баш кат теб
До коментар #2 от "Българин":тук е пълно със смахнати тролове русофоборсуци бълнуващи за копейка
21:11 08.03.2026
18 ТИР
До коментар #2 от "Българин":Копейкаджий,,, значи разумни, мислещи,,,
21:11 08.03.2026
19 Шопо
До коментар #6 от "хмм":Всички бази на САЩ са легитимна цел за Иран.
Пораженията по цивилна инфраструктура са съпътстваща щета.
21:12 08.03.2026
20 Фъргай атома бай Дончо!
21:13 08.03.2026
21 Цомчо Плюнката
21:14 08.03.2026
22 гъбарко
До коментар #14 от "Аятолах в хамак":То и Аятолаха беше също само картонена снимка на "сигурно" място, а новоизбрания ръководител на Иран не смее да си обяви името. Чувал ли си нещо подобно?
21:14 08.03.2026
23 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #15 от "Ъхъъъъъъ":Ще погинат сумати путинофили 😂😂😂
21:15 08.03.2026
24 Ъхъъъъ.....
21:16 08.03.2026
25 Пудинг
21:17 08.03.2026
26 съюзници по изнудване
До коментар #15 от "Ъхъъъъъъ":Така може да се запасираш с памперси. Затова Израел методически им намалява заводите за 8 минутните ракети.
21:18 08.03.2026
27 Балони с уран на прах нека над
21:21 08.03.2026
28 хаха
21:23 08.03.2026