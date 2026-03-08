Техеран заплаши да атакува петролни обекти в региона, ако Израел не спре ударите срещу енергийната инфраструктура

Иранската армия днес заплаши да атакува петролни обекти в региона, ако Израел продължи с ударите срещу енергийната инфраструктура на Ислямската република, предаде Франс прес.

„Правителствата на ислямските страни трябва възможно най-скоро да предупредят престъпната Америка и дивия ционистки режим срещу подобни страхливи и нечовешки действия“, заяви централният щаб „Хатам ал-Анбия“, свързан с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).

„В противен случай ще бъдат предприети мерки в региона. А ако можете да си позволите петрол на цена над 200 долара за барел – продължавайте с тази игра“, се казва още в изявлението.

Френският президент Еманюел Макрон тази вечер заяви, че е провел разговор с иранския си колега Масуд Пезешкиан и е призовал Иран да спре ударите срещу други страни в региона, както и да отвори Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

В публикация в социалната мрежа Екс Макрон повтори позицията на Франция, че е необходимо дипломатическо решение за прекратяване на конфликта.

Френският президент е провел разговор и с американския си колега Доналд Тръмп, добави Франс прес.