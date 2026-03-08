Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Техеран заплаши да атакува петролни обекти в региона, ако Израел не спре ударите срещу енергийната инфраструктура

Техеран заплаши да атакува петролни обекти в региона, ако Израел не спре ударите срещу енергийната инфраструктура

8 Март, 2026 20:56, обновена 8 Март, 2026 21:02

8 Март, 2026 20:56, обновена 8 Март, 2026 21:02 873 28

Макрон разговаря с иранския президент Масуд Пезешкиан

Техеран заплаши да атакува петролни обекти в региона, ако Израел не спре ударите срещу енергийната инфраструктура - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Иранската армия днес заплаши да атакува петролни обекти в региона, ако Израел продължи с ударите срещу енергийната инфраструктура на Ислямската република, предаде Франс прес.

„Правителствата на ислямските страни трябва възможно най-скоро да предупредят престъпната Америка и дивия ционистки режим срещу подобни страхливи и нечовешки действия“, заяви централният щаб „Хатам ал-Анбия“, свързан с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).

„В противен случай ще бъдат предприети мерки в региона. А ако можете да си позволите петрол на цена над 200 долара за барел – продължавайте с тази игра“, се казва още в изявлението.

Френският президент Еманюел Макрон тази вечер заяви, че е провел разговор с иранския си колега Масуд Пезешкиан и е призовал Иран да спре ударите срещу други страни в региона, както и да отвори Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

В публикация в социалната мрежа Екс Макрон повтори позицията на Франция, че е необходимо дипломатическо решение за прекратяване на конфликта.

Френският президент е провел разговор и с американския си колега Доналд Тръмп, добави Франс прес.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 Само питам

    11 6 Отговор
    Какво стана с Техеран за 3 дни?

    Коментиран от #8, #13

    21:03 08.03.2026

  • 2 Българин

    6 12 Отговор
    Тук е пълно със смахнати тролове копейкаджии.

    Коментиран от #17, #18

    21:04 08.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    8 7 Отговор
    В ЕС литър бензин стана 5 лв и още ще се дига.

    21:04 08.03.2026

  • 4 Смокини и черници!

    2 2 Отговор
    Най-новият хит в тубата: The Heils - Hate to Say I Told You So

    21:04 08.03.2026

  • 5 Николова , София

    13 3 Отговор
    Да атакува ,Иран е в правото си ! Никой няма право да влиза в чужд двор

    Коментиран от #12

    21:04 08.03.2026

  • 6 хмм

    5 4 Отговор
    Какво общо има региона с Израел и САЩ? Тея малоумници си унищожават петролните добиви от които печелят.

    Коментиран от #19

    21:06 08.03.2026

  • 7 Красимир Петров

    1 9 Отговор
    Удриии бай Дончо

    Коментиран от #14

    21:06 08.03.2026

  • 8 Ще има много" клетки "

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Само питам":

    Значителни групи перси живеят и извън страата си, като най-големите групи са в САЩ, Германия, Великобритания, Израел, Канада, Кувейт, Франция, Италия, Турция.

    21:06 08.03.2026

  • 9 за съюзници по изнудване

    4 2 Отговор
    Ако Израел не спре, Иран ще отмъщава на Израел като атакува съседите си.

    Коментиран от #15

    21:07 08.03.2026

  • 10 Аятолах в хамак

    12 2 Отговор
    Кво стана....краварите превзеха ли Техеран или още се крият по корабите?

    21:07 08.03.2026

  • 11 РЕАЛИСТ

    12 0 Отговор
    Израел завижда , щото осъзна тъпотията на Мойсей. Като ги водил през пустинята навсякъде му миришело и намерил земя по вкуса на носа му. Затова сега Израел в единствената държава в Близкия изток без петрол, щото той мирише.

    21:08 08.03.2026

  • 12 Шопо

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Николова , София":

    Бой по главите на Сунитите

    21:09 08.03.2026

  • 13 отговор

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Само питам":

    Постигнато превъзходство по въздух за 3 дни и един аятолах по-малко.

    21:09 08.03.2026

  • 14 Аятолах в хамак

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Красимир Петров":

    Какво да бомбят?Пак ли рисунки на самолети и хеликоптери?

    Коментиран от #22

    21:09 08.03.2026

  • 15 Ъхъъъъъъ

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "за съюзници по изнудване":

    Вчера един го каза:
    България е на 8 минути от иранска ракета!

    Коментиран от #23, #26

    21:10 08.03.2026

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 0 Отговор
    От три дни краварите май нищо не бомбят?Къде е Линкълн?

    21:11 08.03.2026

  • 17 баш кат теб

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    тук е пълно със смахнати тролове русофоборсуци бълнуващи за копейка

    21:11 08.03.2026

  • 18 ТИР

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Копейкаджий,,, значи разумни, мислещи,,,

    21:11 08.03.2026

  • 19 Шопо

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "хмм":

    Всички бази на САЩ са легитимна цел за Иран.
    Пораженията по цивилна инфраструктура са съпътстваща щета.

    21:12 08.03.2026

  • 20 Фъргай атома бай Дончо!

    1 6 Отговор
    Изпържи ги в свинска мас!

    21:13 08.03.2026

  • 21 Цомчо Плюнката

    0 0 Отговор
    Руският петрол пуска 3 пъти повече бензин..

    21:14 08.03.2026

  • 22 гъбарко

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "Аятолах в хамак":

    То и Аятолаха беше също само картонена снимка на "сигурно" място, а новоизбрания ръководител на Иран не смее да си обяви името. Чувал ли си нещо подобно?

    21:14 08.03.2026

  • 23 Тц,тц,тц 😂😂😂

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ъхъъъъъъ":

    Ще погинат сумати путинофили 😂😂😂

    21:15 08.03.2026

  • 24 Ъхъъъъ.....

    5 1 Отговор
    Техеран заплаши да атакува петролни обекти в региона....Ако Иран атакува например производството на петрол в Азербайджан, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства или производството на газ в Катар, крайният резултат ще бъде глобална енергийна криза - колапс на световната икономика. Това ще бъде катастрофално и за Иран. Ето защо иранците не са го направили; това е екзистенциално но е съвсем реално в настоящата обстановка. То ще срине всички заедно с Иран, ще опустоши петролната икономика на Иран и ще доведе до регионален хаос и анархия и пълен енергиен колапс. Факли ще горят с години както беше с Ирак и Кувейт. Ако пък пусне 25 000 морски мини в Урмузкият каквито има в наличност, поне 10 години забравете нещо от там да мине и толкова хубавичко ще стане че ЕС директно ще изгасне. Такива олигофрени са тея в САЩ че съвсем ще дестабилизират света. И капак ако и с подводници круйзни кораби почнат да се потапят ей тогава вече ще стане най хубавичко.

    21:16 08.03.2026

  • 25 Пудинг

    1 0 Отговор
    удри баце, пукнат кравар да не остане, да си събират пъртакешите в уса

    21:17 08.03.2026

  • 26 съюзници по изнудване

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ъхъъъъъъ":

    Така може да се запасираш с памперси. Затова Израел методически им намалява заводите за 8 минутните ракети.

    21:18 08.03.2026

  • 27 Балони с уран на прах нека над

    1 0 Отговор
    Израел полетят. Но първо 5-6 милиона балончета с напалм. Да си летят и да капят па да видим купола кво ще направи тогава с лазерчето. ммдааа....после и у Европата че тея санираните много хубаво казаха че горели

    21:21 08.03.2026

  • 28 хаха

    0 1 Отговор
    Да удрят по иснталациите за обезсоляване на вода! Няма какво да ми се лигавят тези брадатите пислямистки добичета.

    21:23 08.03.2026

