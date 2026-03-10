CNN: Администрацията във Вашингтон е в паника от скока на цените на петрола

Скокът в цените на петрола, причинен от американско-израелската операция срещу Иран, е хвърлил американската администрация в състояние на паника, съобщи CNN, позовавайки се на свои източници.

Според тях, съветниците на президента на САЩ Доналд Тръмп са очаквали краткосрочно покачване на цените на петрола в първите дни на военните действия, но действителният мащаб на пазарната реакция ги е хванал неподготвени. Първоначално американската администрация се е надявала да използва спада в цените на бензина като ключов аргумент за Републиканската партия преди междинните избори през ноември, отбелязва CNN. Когато обаче цените на петрола надхвърлиха 100 долара за барел, стана ясно, че предприетите от американските власти стъпки не са успели да успокоят опасенията от продължителна енергийна криза, отбелязва мрежата.

Президентът на САЩ преди това е твърдял, че цените на петрола са се повишили по-малко, отколкото е очаквал.

Междувременно цената на фючърсите на суровия петрол Brent с доставка през май 2026 г. на лондонската борса ICE падна под 90 долара за барел, малко повече от 24 часа след като достигна пик от 119 долара, според данни за търговия. Към 23:47 ч. българско време Brent се понижи с 3,42% до 89,52 долара за барел. Към 23:59 ч. Brent се търгуваше на цена от 89,70 долара за барел (намаление от 3,23%).

Според данни за търговия, сутринта на 9 март цената на суровия петрол Brent с доставка през май 2026 г. на лондонската борса ICE надхвърли 119 долара за барел за първи път от 17 юни 2022 г.