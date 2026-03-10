Вземете 50% отстъпка за хостинг от

CNN: Администрацията във Вашингтон е в паника от скока на цените на петрола

10 Март, 2026 03:31, обновена 10 Март, 2026 04:00 583 5

  • петрол-
  • война-
  • иран-
  • тръмп-
  • сащ-
  • цени

Действителният мащаб на пазарната реакция след ударите в Иран е хванал неподготвени съветниците на Тръмп

CNN: Администрацията във Вашингтон е в паника от скока на цените на петрола - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Скокът в цените на петрола, причинен от американско-израелската операция срещу Иран, е хвърлил американската администрация в състояние на паника, съобщи CNN, позовавайки се на свои източници.

Според тях, съветниците на президента на САЩ Доналд Тръмп са очаквали краткосрочно покачване на цените на петрола в първите дни на военните действия, но действителният мащаб на пазарната реакция ги е хванал неподготвени. Първоначално американската администрация се е надявала да използва спада в цените на бензина като ключов аргумент за Републиканската партия преди междинните избори през ноември, отбелязва CNN. Когато обаче цените на петрола надхвърлиха 100 долара за барел, стана ясно, че предприетите от американските власти стъпки не са успели да успокоят опасенията от продължителна енергийна криза, отбелязва мрежата.

Президентът на САЩ преди това е твърдял, че цените на петрола са се повишили по-малко, отколкото е очаквал.

Междувременно цената на фючърсите на суровия петрол Brent с доставка през май 2026 г. на лондонската борса ICE падна под 90 долара за барел, малко повече от 24 часа след като достигна пик от 119 долара, според данни за търговия. Към 23:47 ч. българско време Brent се понижи с 3,42% до 89,52 долара за барел. Към 23:59 ч. Brent се търгуваше на цена от 89,70 долара за барел (намаление от 3,23%).

Според данни за търговия, сутринта на 9 март цената на суровия петрол Brent с доставка през май 2026 г. на лондонската борса ICE надхвърли 119 долара за барел за първи път от 17 юни 2022 г.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Оня с коня

    0 0 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти ГЕHбългaрcки

    03:43 10.03.2026

  • 2 ФАКТИ

    4 0 Отговор
    САЩ и евреите съсипаха света,ООН не върши никаква работа,да го закриват.

    Коментиран от #3

    03:51 10.03.2026

  • 3 Атлантист+

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТИ":

    А как очакваш ООН да свърши някаква работа, след като Русия и Китай са винаги против всяко рационално атлантическо решение в Съвета за Сигурност

    Коментиран от #5

    03:57 10.03.2026

  • 4 ....

    0 0 Отговор
    Отрицателните цени на петрола (случили се исторически за първи път на 20 април 2020 г.) означават, че производителите плащат на купувачите да вземат петрола, поради липса на място за съхранение и срив в търсенето (COVID-19). Цената на американския лек суров петрол WTI падна до
    за барел, което означаваше, че продавачите покриват транспортните и складовите разходи, за да се отърват от физическите доставки.

    04:01 10.03.2026

  • 5 Мурка

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Атлантист+":

    ХУБАВА РАБОТА АМА АТЛАНТИЧЕСКА

    04:02 10.03.2026