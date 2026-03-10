КСИР: Техеран ще определи края на войната! Врагът няма да получи нито литър петрол от региона

Корпусът на стражите на ислямската революция твърди, че няма да позволи износ на петрол от региона към Съединените щати или страни, сътрудничещи с Вашингтон по време на продължаващия конфликт, заяви говорителят му, генерал Али Мохамад Наини.
„Предвид настоящата агресия на САЩ срещу Иран, въоръжените сили на Ислямската република няма да позволят износ на нито един литър петрол от региона към врага и неговите партньори до второ нареждане“, заяви Наини, цитиран от информационна агенция Tasnim.
Според генерала Иран е „готов да защити петролните ресурси и сигурността на региона“.
Наини също така заяви, че армията на Ислямската република е „готова да разшири войната“ и че Техеран ще определи края на войната“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ние
Коментиран от #2
03:54 10.03.2026
2 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Ние":Към кладбищата
Коментиран от #4
04:00 10.03.2026
3 Отстрани
Браво и на Хизбула, тази вечер изкърти зъбите на евреите, горяха бронетранспортьори, танкове меркава, хвърчаха купули на танкове, вчера сваляха еврейски хеликоптери, засипват с ракети окупираната част на Северна палесрина. Шапки долу!
Ционистите вече нямат контрол върху събитията, Иран ги попиля!
04:02 10.03.2026
4 Мурка
До коментар #2 от "Последния Софиянец":ЗАБРАВИ ДА НАПИШЕШ --ИРАН ВЕРОЛОМНО НАПАДНА ДЕМОКРАЦИЯТА И САЩ
04:05 10.03.2026