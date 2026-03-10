КСИР: Техеран ще определи края на войната! Врагът няма да получи нито литър петрол от региона

Корпусът на стражите на ислямската революция твърди, че няма да позволи износ на петрол от региона към Съединените щати или страни, сътрудничещи с Вашингтон по време на продължаващия конфликт, заяви говорителят му, генерал Али Мохамад Наини.

„Предвид настоящата агресия на САЩ срещу Иран, въоръжените сили на Ислямската република няма да позволят износ на нито един литър петрол от региона към врага и неговите партньори до второ нареждане“, заяви Наини, цитиран от информационна агенция Tasnim.

Според генерала Иран е „готов да защити петролните ресурси и сигурността на региона“.

Наини също така заяви, че армията на Ислямската република е „готова да разшири войната“ и че Техеран ще определи края на войната“.