САЩ и Израел нарушават международното право с атаките срещу Иран, предупреждават европейски лидери

8 Март, 2026 18:07

Правни експерти и политици предупреждават за нарушение на международното право и призовават за прекратяване на бойните действия

Снимка: БГНЕС
Съединените щати и Израел са нарушили международното право с въздушните си атаки срещу Иран, заяви швейцарският министър на отбраната Мартин Пфистер, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Пфистер е поредният европейски лидер, изразил загриженост относно ескалацията на конфликта. Според правни експерти много държави биха сметнали действията за неоправдани по Устава на ООН, който изисква държавите членки да се въздържат от използване на сила без разрешение от ООН или извън случаи на самозащита.

„Федералният съвет счита, че атаката срещу Иран представлява нарушение на международното право“, подчерта Пфистер, визирайки швейцарския кабинет. „Според нас това е нарушение на забраната за насилие“, добави той, като призова всички участващи страни да спрат бойните действия, за да се защити цивилното население.

Министърът уточни, че критиката му важи за всички, които нарушават забраната за насилие, включително САЩ и Израел. „Американците и Израел атакуваха Иран от въздуха. По този начин те, подобно на Иран, нарушиха международното право“, заяви Пфистер.

Думите му съвпадат с позицията на германския вицеканцлер и министър на финансите Ларс Клингбайл, който заяви, че има „сериозни съмнения, че тази война е легитимна според международното право“.

Клингбайл се обяви категорично срещу участието на Германия в конфликта: „Казвам ясно: това не е нашата война. Няма да участваме в тази война“. Той предупреди за „голяма опасност да се плъзгаме все по-дълбоко в свят без правила, където важи само законът на по-силния“.

Испания също осъди бомбардировките на САЩ и Израел срещу Иран, определяйки ги като безразсъдни и незаконни.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 4 Двамата авери тръмп и нетаняху

    56 6 Отговор
    При бай Ставри и на почивка !!!

    18:10 08.03.2026

  • 5 Ще има много" клетки "

    54 3 Отговор
    Значителни групи перси живеят и извън страата си, като най-големите групи са в САЩ, Германия, Великобритания, Израел, Канада, Кувейт, Франция, Италия, Турция.

    18:10 08.03.2026

  • 6 Хегемоните

    6 33 Отговор
    Когато си най силните на планетата и правото влиза в конфликт с интересите ти можеш да го заобиколиш или просто пренебрегване защото няма да има последици

    18:11 08.03.2026

  • 7 Историк

    97 6 Отговор
    Ако Путин беше убил 170 деца, знаете ли какъв рев щеше да е от дутрин до вечер.

    Когато коалиция Епщайн го направи, всички се ослушват-умно икрасиво. ММДЕ

    Коментиран от #75

    18:11 08.03.2026

  • 8 К ПЕЙКИ с чалми

    7 40 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    18:11 08.03.2026

  • 11 Терор

    42 4 Отговор
    Кой ще спре израело американските терористи?!

    Коментиран от #45, #52

    18:12 08.03.2026

  • 13 Хи хи хи

    53 5 Отговор
    Съд и затвор за терористите нетаняху и тръмп !
    Направиха голяма грешка със тази предизвикана от тях война , стъпиха накриво и се чудят как да се измъкнат като победители от нея !!!!!!

    Коментиран от #22

    18:13 08.03.2026

  • 14 Мнение

    31 2 Отговор

    До коментар #3 от "Геро":

    Прав си, че мнения на хора като теб, нямат никакво значение!

    18:13 08.03.2026

  • 15 Евро бурка

    3 33 Отговор
    Важното е че козарите няма да имат атомно оръжие всичко друго са подробности

    18:13 08.03.2026

  • 16 Анонимен

    30 3 Отговор
    Кои европейски лидери? Защото урсулите си предоставиха базите.

    18:14 08.03.2026

  • 18 уточнение

    8 29 Отговор
    3-та световна война започна и борбата е между демокрацията и тоталитарните шемети,така,че международното право ще почака!

    Коментиран от #91

    18:14 08.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Официално

    37 3 Отговор
    Държавата Норвегия обяви еврейската нация и израел за най агресивната нация в света.

    18:15 08.03.2026

  • 22 Ами

    4 11 Отговор

    Първо за Путин обача и чак тогава може и за тях

    18:15 08.03.2026

  • 23 ИПИЙЧМЪНТ за тръмп

    27 1 Отговор
    ИПИЙЧМЪНТ за тръмп , наруши законите на краварите !

    18:15 08.03.2026

  • 25 Така е

    До коментар #3 от "Геро":

    Но пропадналият запад не спира да ги ползва за евтини глупаци!

    18:16 08.03.2026

  • 26 Защото

    28 4 Отговор

    До коментар #9 от "Ами":

    Украйна е Русия но Иран не е САЩ. Ако и това не можеш да вденеш.

    Коментиран от #30, #44

    18:17 08.03.2026

  • 27 СИНЯ СИЛА

    3 17 Отговор
    Нека ГнуZ200 на блатний оркове и брадати козари бъде обилен както досега. УСПЕХ на СИНИТЕ!!

    Коментиран от #48

    18:18 08.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 да ама не

    2 24 Отговор
    АКО ИРАН НАПАРВИ АТОМНА БОМБА ТО КАК ЩЕ БЪДЕ СПРЯНА ГЕРМАНИЯ ,КАНАДА ,ЯПОНИЯ , ТУРЦИЯ И ОЩЕ
    ДЕСЕТИНА ДА НЕ СИ НАПРАВЯТ И ТЕ БОМБАТА--АМИ ТОВА Е ЯДРЕНА ВОЙНА И КРАЙ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

    Коментиран от #39, #50, #63

    18:18 08.03.2026

  • 30 Орк на тротинетка 🧌🛴

    5 13 Отговор

    До коментар #26 от "Защото":

    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    18:19 08.03.2026

  • 31 Факти

    3 25 Отговор
    Путин хвърли международното право на боклука с войната в Украйна. Много ясно, че Тръмп няма да стои и да гледа, докато Китай печели от нея. Войната в Иран е отговор на войната в Украйна.

    18:19 08.03.2026

  • 32 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 20 Отговор
    Дреме ми.....аз си мачкам Иран.

    Коментиран от #49

    18:20 08.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Фъргай атома бай Дончо!

    3 19 Отговор
    Атома!!!

    Коментиран от #41, #42

    18:20 08.03.2026

  • 35 Шопо

    12 5 Отговор

    До коментар #24 от "За билиони няма закони":

    Тайван е китайски.

    18:21 08.03.2026

  • 36 маке

    12 2 Отговор
    На чиф...я и дедето им е се тая..Първия изтрепа сума ти деца, те декларация пишат..

    18:21 08.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Банан

    17 0 Отговор
    Браво на Всички които са за Човечеството и за доброто на Народите.
    То си е ясно другите са алчни и кръвожадни

    18:22 08.03.2026

  • 39 Колко

    25 0 Отговор

    До коментар #29 от "да ама не":

    държави е нападнал Иран през последните 80 години и колко Израел и САЩ? Ти вярваш ли на сериен убиец?

    18:22 08.03.2026

  • 40 Пропагандата

    3 7 Отговор

    До коментар #37 от "Едва ли":

    винаги се цели в глупака!

    Коментиран от #57

    18:23 08.03.2026

  • 41 9689

    4 9 Отговор

    До коментар #34 от "Фъргай атома бай Дончо!":

    Фъргай атома бай Дончо по 34.

    18:23 08.03.2026

  • 42 Син оптик

    3 20 Отговор

    До коментар #34 от "Фъргай атома бай Дончо!":

    Нека слънцето изгрее в Техеран 3 часа сутринта

    Коментиран от #54

    18:23 08.03.2026

  • 43 Доналд Владетелят

    5 1 Отговор
    Я си трайте там, стига сте джафкали. Не съм доволен от вас. Ще дойда там и ще ви напляскам по дупетата за да ме слушкате!

    18:24 08.03.2026

  • 44 Друг път

    3 17 Отговор

    До коментар #26 от "Защото":

    Украйна не и никога няма да бъде Русия. Последните 4 години доказаха това по безспорен начин.

    Коментиран от #58

    18:24 08.03.2026

  • 45 Азз

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Терор":

    Господ

    18:25 08.03.2026

  • 46 Цветан Цветанов

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "На цял свят е ясно":

    Не се чувствам наказан, защото няма кой да ме накаже

    18:25 08.03.2026

  • 47 Хартиената мечка vs Орела на свободата

    3 13 Отговор

    До коментар #37 от "Едва ли":

    Даже не са интересни раша за главен Zлодей , Китай може би ама едва ли така че остават любителите на кози и религиозен терор

    18:26 08.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Факт

    8 1 Отговор

    До коментар #32 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Мачкаш. Таралежи

    18:27 08.03.2026

  • 50 Интересно

    4 16 Отговор

    До коментар #29 от "да ама не":

    Никой в региона не иска Иран да има ядрено оръжие. Пустия им мерак за бомба води до тук. Че може да стане и по зле.

    18:28 08.03.2026

  • 51 Ама ти сериозно

    14 3 Отговор

    До коментар #9 от "Ами":

    Ли мислиш всичко започна от Путин??? Ами всичките Войни до сега за какво бяха, ами,, Великите геогравски открития, "" ами ,, кръстоносните " походи, и на края всички войни на ,, световният полицай след ВС

    18:28 08.03.2026

  • 52 Пепи Волгата

    4 8 Отговор

    До коментар #11 от "Терор":

    Аз избрах еврото!

    Коментиран от #60

    18:28 08.03.2026

  • 53 Нетаняу

    2 7 Отговор
    През рязания ми е!

    18:28 08.03.2026

  • 54 Дякон Унуфрий Араллампиев

    13 3 Отговор

    До коментар #42 от "Син оптик":

    После ще изгрее във Вашингтон на обяд а в Лос Анджелис привечер И те така те

    18:29 08.03.2026

  • 55 Ало, ало...

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Геро":

    Именно, затова не трябва да се изказваш...

    18:30 08.03.2026

  • 56 Аааааа

    3 10 Отговор
    А Путин какво
    Право вече 5 години ?

    Изобщо не нарушава Международното право..
    Кога ще спре и той със Въздушните Удари
    В Украйна?

    18:30 08.03.2026

  • 57 Абе

    4 14 Отговор

    До коментар #40 от "Пропагандата":

    Пропагандата си е пропаганда, но реалните факти са друго нещо.
    Поредния съюзник на режима на Путин ще прекючи съществуването си като такъв. След Асад , Мадуро и Хаменей е извън властта. Следващия бивш съюзник на Русия ще бъде режима и в Куба. Така е разбира се, защото тридневната “специалната военна операция” в Украйна която навлезе в своята пета година си има много солена цена за Кремълския режим и освен всичко друго прогресивно свива международното влияние на Русия и я лишава от външни съюзници. Браво на Путин!

    Коментиран от #70

    18:31 08.03.2026

  • 58 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    3 15 Отговор

    До коментар #44 от "Друг път":

    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    Коментиран от #66

    18:31 08.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Цончо плюнката 💦☔

    3 3 Отговор

    До коментар #52 от "Пепи Волгата":

    Силвестърчо иска апартамент в Брюксел кажи някои оферти Пепи

    18:32 08.03.2026

  • 61 Само да попитам

    4 13 Отговор
    А Путлер не гази ли международното право?

    Коментиран от #64

    18:32 08.03.2026

  • 62 000

    15 4 Отговор
    Вчера в американския конгрес износаха с краката назад офицер от армията на сащ, защото искаше да каже, че американския народ не иска да умира за лудите ционисти - юдейски сататисти. Гледайте в ютюб. Сащ ще се разпадне в гражданска война.

    18:34 08.03.2026

  • 63 Ало, ало...

    14 0 Отговор

    До коментар #29 от "да ама не":

    Той Иран има подписан договор, но хайде сега да видим от кога не пуска да го проверяват...май откакто ги бомбандираха миналата година.

    18:35 08.03.2026

  • 64 Запознат

    11 3 Отговор

    До коментар #61 от "Само да попитам":

    "А Путлер не гази ли международното право?"

    Не не го гази - Русия има право според ООН да нападне всяка държава в която се зароди нацизъм.

    Коментиран от #68, #78

    18:35 08.03.2026

  • 65 ха ха

    10 3 Отговор
    първо изчакаха за да видят дали ще има съпротива , и като започнаха да остават без петрол се сетиха че имало международно право , ама ако може правото им да накаже пострадалия за да има плячка за джобовете и храна болните им мозъци

    18:37 08.03.2026

  • 66 Запознат

    11 1 Отговор

    До коментар #58 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Ами тя Украйна капитулира - само козячетата не го знаят. Ракети няма и няма да има за зеления - укрите с прашки ли ще свалят дроновете.

    Коментиран от #72, #81

    18:38 08.03.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 руз нацита

    1 9 Отговор

    До коментар #64 от "Запознат":

    Значи раша ще бъде нападната след като приключи иран заради Z рашизма

    18:38 08.03.2026

  • 69 Зайо Байо

    14 1 Отговор
    Всички т. нар. "демократични" страни /каквото е да о3на4ава това понятие/ , осъдиха Русия за войната в Украйна !
    Ще направят ли сега същото с Израел и САЩ ?
    Има ли разлика дали yмира украинец , руснак , иранец , евреин , американец ?

    18:39 08.03.2026

  • 70 Демек викаш

    9 4 Отговор

    До коментар #57 от "Абе":

    терориста САЩ ще вилнее, ще унищожава народи и държави, а света ще гледа. Колко ли ще изкара такъв свят на това дъно?

    Коментиран от #84, #87

    18:40 08.03.2026

  • 71 Е да

    2 5 Отговор

    До коментар #59 от "Ами":

    не е гостувал, а си е сътрудничел с него нормално за режима на Путин като актив на неговото разузнаване.

    18:40 08.03.2026

  • 72 2030 година

    3 7 Отговор

    До коментар #66 от "Запознат":

    К00ПЕЙКИТЕ: Украйна все още е почти капитулирала не виждате ли че нямат нищо ама ни ги пазим и действаме внимателно...🤩🤡🍌

    Коментиран от #80

    18:40 08.03.2026

  • 73 Помнещ

    11 0 Отговор
    "САЩ и Израел нарушават международното право с атаките срещу Иран, предупреждават европейски лидери"

    Козячета какво стана със "силното и сплотено НАТО като никога до сега" - май скоро ще се хванат за гушите "великите натовци"

    18:40 08.03.2026

  • 74 Тръмп Наш

    3 8 Отговор
    Тръмп Наш

    Сега ваш ли е
    Бре Рубло Идиоти?

    Помните ли
    Как се радвахте
    Че го избраха за Президент
    Бре Рубло Идиоти ?

    Изпаднахте в Алкохолен Делириум
    Тогава
    Жалки Русорабчета
    Путерасти продажни .

    18:40 08.03.2026

  • 75 Факти

    1 19 Отговор

    До коментар #7 от "Историк":

    Путин е убил много повече деца:
    Войната в Чечня - 35 000 убити деца
    Войната в Украйна - хиляди убити деца (730 доказани)
    Войната в Сирия - над 2 000 убити деца при руски въздушни удари
    Трагедията в Беслан (Русия) - 186 убити деца поради използване на прекомерна сила под командването на Путин
    Няма жив човек, който да е убил повече деца от Путин. В допълнение на директните жертви има и косвени. Русия и Украйна осигуряват 30% от световния износ на пшеница - една от основните храни в Африка. Нарушените доставки и лудата инфлация изостриха драстично глада в Африка и безброй деца умряха, отново заради Путин.

    Коментиран от #76

    18:41 08.03.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Жан Вължан

    9 1 Отговор
    Явно тъпите соросоиди пак са получили някакви пари и много се активизираха. Но препоръчвам на "Америка за България" да ги смени защото от техните писания лъха безкрайна тъпота, лиса на каквито и да било познания, а да не говорим за морал. Русофилите трябва да са много доволни, защото човек четеики глупавите им творения не може да не стане русофил.

    Коментиран от #82

    18:42 08.03.2026

  • 78 Българин

    2 8 Отговор

    До коментар #64 от "Запознат":

    Затова ВСУ вкарва руснаците в правият път/в чувалите де/.

    Коментиран от #85

    18:43 08.03.2026

  • 79 Ха сега да видим...

    11 2 Отговор
    Ще има ли санкции срещу агресорите...
    Щото Руслан не е нарушил устава на оонето...
    Съгласно който има право да започне военна операция в страна със зараждащ се нацизъм...

    18:43 08.03.2026

  • 80 Запознат

    7 3 Отговор

    До коментар #72 от "2030 година":

    Свърши внимателното действане - даже и зеления евреин заряза Украйна и отиде да помага на другите евреи. Путин не е мечтал че ще разпадне НАТО и ще фалира ЕС.

    Пък на нашите козячета пропагандата е само в бъдеще време

    Коментиран от #86

    18:43 08.03.2026

  • 81 Димяща ушанка 🤩💀

    3 7 Отговор

    До коментар #66 от "Запознат":

    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    Коментиран от #96

    18:44 08.03.2026

  • 82 В България няма русофили!

    0 9 Отговор

    До коментар #77 от "Жан Вължан":

    Русофил е бил капитан Петко войвода.
    Спас Турчев го е излекувал.

    18:44 08.03.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Ами

    2 6 Отговор

    До коментар #70 от "Демек викаш":

    Не САЩ не унищожават народи и страни, а асмо управляващите ги режими. Разликата е огромна. Друг е този който с армия завсема територи и ги обявява за свои.И имено точно за това разликата е огромна.

    Коментиран от #89, #110

    18:45 08.03.2026

  • 85 Запознат

    8 1 Отговор

    До коментар #78 от "Българин":

    И защо ВСУ отстъпва не ти ли казаха от посолството - само в козяшката пропаганда руските жернтви са "огромни" че вече няма с какво друго да се похвалят. Иначе размяната на тела до сега е 14 000 укри срещу 156 руснака.

    18:46 08.03.2026

  • 86 Честито ЕВРО

    2 9 Отговор

    До коментар #80 от "Запознат":

    Като на дете ще обясня защото си слабо умствено същество:

    Европейския съюз се увеличава защото влиза Исландия ще влиза и Украйна

    НАТО се увеличи и стана по силно защото влезнаха Финландия и Швеция също и Украйна ще влезне!

    Това е реалността А ти си пиши ако щеш и фантастика стил Артър Кларк

    Коментиран от #90

    18:47 08.03.2026

  • 87 Интересно

    5 1 Отговор

    До коментар #70 от "Демек викаш":

    Всички виждат какво прави САЩ. А ти би ли споменал унищожените държави и народи?

    Коментиран от #93

    18:48 08.03.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Помнещ

    10 4 Отговор

    До коментар #84 от "Ами":

    "САЩ не унищожават народи и страни"

    Хайде бе ами индианците къде са.

    Коментиран от #92, #98, #115

    18:48 08.03.2026

  • 90 Копейките освен че са предатели

    2 7 Отговор

    До коментар #86 от "Честито ЕВРО":

    Са и неграмотни.

    18:49 08.03.2026

  • 91 уточнение

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "уточнение":

    на КОЕ казваш демокрация ???!

    Коментиран от #107

    18:50 08.03.2026

  • 92 Овчи,

    2 2 Отговор

    До коментар #89 от "Помнещ":

    Ами къде е Волжка България?М?

    Коментиран от #97

    18:50 08.03.2026

  • 93 Помнещ

    6 1 Отговор

    До коментар #87 от "Интересно":

    "А ти би ли споменал унищожените държави и народи?"

    Унищожени държави - Ирак, Либия, Сирия, Сомалия, Судан - във всички цари анархия и разруха след господарите ти
    Унищожени народи - индианците на тяхната територия

    Коментиран от #95, #104, #109

    18:51 08.03.2026

  • 94 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 6 Отговор

    До коментар #88 от "Педро волгин":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?




    Благодаря за вниманието!

    18:51 08.03.2026

  • 95 Руската пропаганда

    2 6 Отговор

    До коментар #93 от "Помнещ":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #100

    18:52 08.03.2026

  • 96 Моля

    4 2 Отговор

    До коментар #81 от "Димяща ушанка 🤩💀":

    13 годишни лай...шитчета да не коментират.

    18:53 08.03.2026

  • 97 Помнещ

    5 2 Отговор

    До коментар #92 от "Овчи,":

    Ами къде е Волжка България?М?

    Там където е Византия.

    18:53 08.03.2026

  • 98 Ами

    3 3 Отговор

    До коментар #89 от "Помнещ":

    Ако ще се връщаш в колонялния период от преди три века всички страни са правили това, но сега нещата не са като тогава

    Коментиран от #106

    18:53 08.03.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Помнещ

    7 0 Отговор

    До коментар #95 от "Руската пропаганда":

    Мозъчето не стига ли за друго че повтаряш едно и също - копи-пейст.

    18:55 08.03.2026

  • 101 Ян Хус

    11 0 Отговор
    Да набележиш за убиване кокретни ръководители, а и обикновени хора, без да си обявил война, по време на преговори, за които при това твърдиш, че са успешни, е убийство и върховна подлост. Това е престъпление по всички международни и национални закони. Да оправдаваш такива хора и такива действия, означава че си закубил качеството хомосапиенс.

    18:56 08.03.2026

  • 102 Не може да бъде!

    8 2 Отговор
    Някой в ЕС-кoптоpa да не би да се е пробудул?

    18:57 08.03.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Интересно

    0 4 Отговор

    До коментар #93 от "Помнещ":

    Е как. Тези държави не съществуват? А за Судан и Сомалия са ти подсказали грешно.

    Коментиран от #108

    18:59 08.03.2026

  • 105 имало едно време

    9 0 Отговор
    всичко що е против руснаците са от коалицията на епщаин или .........

    18:59 08.03.2026

  • 106 Помнещ

    6 2 Отговор

    До коментар #98 от "Ами":

    "но сега нещата не са като тогава"

    И каква е разликата - господарите не унищожиха ли държавите Иран, Либия (много хубава държава), Сирия (сега там е шериат), Судан (война е откакто смъкнаха "диктатора")

    Пък руснаците не са унищожили местните племена в Сибир даже и имат републики - ти ще ми кажеш ли щата на апахите или шошоните.

    19:00 08.03.2026

  • 107 уточнение

    4 0 Отговор

    До коментар #91 от "уточнение":

    например в англия,полицията разследва брата на чарлз, андрю по аферата епщайн,а тук полицията замита следите на престъпници като например тиквоча,и къде мислиш има демокрация сега!?!

    19:02 08.03.2026

  • 108 Помнещ

    5 0 Отговор

    До коментар #104 от "Интересно":

    Тези държави не съществуват? А за Судан и Сомалия са ти подсказали грешно

    Каква държава съществува след като там се водят непрестанни войни - в Сомалия също няма държава а е пълна анархия. В Судан също не е преставала войната откакто господарите ти смъкнаха "диктатора" Омар Башир. То реално и Франция е съществувала след като Хитлер я превзема.

    19:04 08.03.2026

  • 109 Абе

    2 5 Отговор

    До коментар #93 от "Помнещ":

    Анархия не заначи окупирани и прсъединени територи. Това че когато се премахне един дългодишен терористичен диктаторски режим се минава през такав период не е основание режима да не бъде премахнат. Тези страни ще се възтоновят отново макар и след десетелетия, но никога не са били или няма да бъдат част от САЩ. Ето каде е съшествената разликата. Но нека сега да идем малко по-далече назад в историята и ще видим, че зад създаването и инсталирането на тези режими пряко или не пряко винаги стои, не друг, а именно Русия. За всички войни и насилие през последните 100 години е виновна пряко или не пряко само Русия и нейната политика. Тя е тумора на света които пуска метастази и трови всичко.

    Коментиран от #117

    19:04 08.03.2026

  • 110 Ами

    4 1 Отговор

    До коментар #84 от "Ами":

    Международното право забранява намесата
    във вътрешните работи на чужди страни.
    Видяхме какъв бе резултата от намесата на
    колективния запад в страни като Ирак и Либия.

    Коментиран от #111, #120

    19:05 08.03.2026

  • 111 Ами

    1 3 Отговор

    До коментар #110 от "Ами":

    Международното право забранява и диктаторите и потъпкването на човешкити права геноцида ама хаиде

    Коментиран от #116

    19:09 08.03.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 нннн

    3 2 Отговор
    ЕС да наложи санкции на САЩ и Израел!

    Коментиран от #119, #126

    19:13 08.03.2026

  • 114 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 3 Отговор
    Мачкам Иран. Ако направи атом Иран може да го даде на ХИЗБУЛА....къде го тогава международното право.

    19:14 08.03.2026

  • 115 Хеми значи бензин

    3 2 Отговор

    До коментар #89 от "Помнещ":

    Когато е имало битка с индианците Сащ не ебил една държава бягай да учиш история комунде тъ по.

    19:15 08.03.2026

  • 116 Ами

    3 1 Отговор

    До коментар #111 от "Ами":

    А какво мислите за действията на Израел спрямо Палестина?
    Там геноцидът е очеваден. Защо не протестирате?

    Коментиран от #121, #124

    19:15 08.03.2026

  • 117 Помнещ

    2 3 Отговор

    До коментар #109 от "Абе":

    "но никога не са били или няма да бъдат част от САЩ"

    Ами тя и Индия не била част от Англия ама е била нейна колония. За какво им е на САЩ местните аборигени - тях ги интересува какво могат да откраднат от колониите си. Това е по-лошо от завладяването и присъединяването защото местните стават поданици на държавата ти със същите права като останалите.

    Господарите ти просто са световни пирати - тях не ги интересуват кораба който превземат а богатствата му - даже и екипажа на кораба не ги интересува.

    Второ какви са господарите ти да определят кой е диктатор и кой не е и кой им е дал правото да се месят в суверенни държави - що не нападнаха ОАЕ ами нападнаха аятоласите - в ОАЕ още убиват жени с камъни.

    19:15 08.03.2026

  • 118 Какво

    3 2 Отговор
    е това международно право, къде го четете? Дайте някъде линк към пълния текст на закона. Всички говорят за "закона на международното право" но никой не го е виждал. Пратете линк и кажете кой закон и коя точка описва ситуацията и къде е нарушението. Иначе само въздухарски приказки.

    Коментиран от #122

    19:16 08.03.2026

  • 119 Болен мозък

    3 1 Отговор

    До коментар #113 от "нннн":

    Очаквам Путин, СИ и КИМЧО да санкционират САЩ.....ако им стиска де....

    Коментиран от #127

    19:16 08.03.2026

  • 120 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #110 от "Ами":

    Колкото до съдбата на една страна значение има месното население, и каккво то ще направи или не и колко бързо, защото това са независими държави които сами трява да определят садбата си. Поблема е че страни като Русия финасират и подпомагат месни който са им лоялни и не позволяват регионите да се възтановят и престрокторират бързо. Ако те не се месят нещата щаха да изглеждат по съвсем друг начин. Благодарение на “специална военна операция” сега такава намеса е невъзможна и момента е златен за света да се отарве от руското зло

    19:17 08.03.2026

  • 121 Геноцида на Путин

    2 1 Отговор

    До коментар #116 от "Ами":

    Е ненадминат. Над два милиона избити славяни....

    Коментиран от #123

    19:17 08.03.2026

  • 122 Ами

    0 1 Отговор

    До коментар #118 от "Какво":

    Натискате гооглето и пишете например:
    Устав на ООН или Харта за правата на човека.
    Другия вариант е ползвате И.И.
    За Вас втория вариант е по-подходящ.

    19:20 08.03.2026

  • 123 Пропагандата

    1 2 Отговор

    До коментар #121 от "Геноцида на Путин":

    винаги се цели в глупака!

    19:20 08.03.2026

  • 124 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #116 от "Ами":

    Геноцид е разбирасе обаче не от страна на Израел, а на Хамас, което е месното терористично прокси на Иран.
    Хамс са тези който пренуждават палистижите да стоят докато стелят и да омират от глад защото посто им тряват като жив щит

    Коментиран от #129

    19:21 08.03.2026

  • 125 Госあ

    1 0 Отговор
    националните ни медии и разни тюфлеци, некои пред умирачка, непрестанно ръсят мозък в обратното…

    19:23 08.03.2026

  • 126 👇👇👇👇👇

    0 0 Отговор

    До коментар #113 от "нннн":

    Налагай си главата с лед и легай 😅😀

    19:23 08.03.2026

  • 127 Госあ

    1 1 Отговор

    До коментар #119 от "Болен мозък":

    Си го санкционира неотдавна, когато епщайновеца се направи на отворен, като му спре тотално кранчето с критични суровини. Не помниш ли ?

    19:25 08.03.2026

  • 128 Подробности сега

    2 0 Отговор
    Нарушавали били закона.... а нелегалните хлебарки с надуваемите лодки спазват ли закона? За тях платени хотели и кеш а за ветераните от армията една безплатна паничка за просия.

    19:26 08.03.2026

  • 129 Ами

    2 2 Отговор

    До коментар #124 от "Ами":

    Не знам Хамас да е атакувал сграда и представители на ООН.
    Вероятно според Вас и предсавителите на ООН са терористи.

    Приятелски съвет. Имате сериозни отклонения. Потърсете помощ.

    19:27 08.03.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 То май

    1 2 Отговор

    До коментар #130 от "То май и":

    ако те докопат евреите ще станеш на молекули.

    19:32 08.03.2026

  • 132 Предупреждение се прави

    1 0 Отговор
    преди извършване на някакво действие.След извършването му то може да бъде осъдено, приветствано или констатирано.

    19:41 08.03.2026

  • 133 Карго 200

    1 1 Отговор
    Тепръве парада!
    Лека нощ Иран!!!

    19:41 08.03.2026

  • 134 Тнгжэ

    3 0 Отговор
    Пакет от санкции кога??!

    19:42 08.03.2026

  • 135 дядо поп

    2 0 Отговор
    Ами санкционирайте ги щом нарушават , или те не са Русия. Ясно се вижда двойния стандарт на европейците и във вътрешната политика (на скорости) и във външната предупреждения за САЩ и Израел и санкции до дупка на Русия.

    19:46 08.03.2026

  • 136 Испания

    0 0 Отговор
    Испания също осъди бомбардировките на САЩ и Израел срещу Иран, определяйки ги като безразсъдни и незаконни.

    Изпания забрани на САЩ да използва дори техните си американски военни бази за водене на агресивната и незаконна война на Сатаняху и неговия Риж Клоун срещу суверенен Иран.

    Каква е позицията на българските блюдолизци в антибългарското служебно правителство на Йотова, Борисов, Гюров... Костов?

    Кога ще изгонят американските окупатори по подобие на Испания?

    19:46 08.03.2026

