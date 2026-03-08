"САЩ и Израел нарушават международното право с атаките срещу Иран, предупреждават европейски лидери"

Съединените щати и Израел са нарушили международното право с въздушните си атаки срещу Иран, заяви швейцарският министър на отбраната Мартин Пфистер, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.
Пфистер е поредният европейски лидер, изразил загриженост относно ескалацията на конфликта. Според правни експерти много държави биха сметнали действията за неоправдани по Устава на ООН, който изисква държавите членки да се въздържат от използване на сила без разрешение от ООН или извън случаи на самозащита.
„Федералният съвет счита, че атаката срещу Иран представлява нарушение на международното право“, подчерта Пфистер, визирайки швейцарския кабинет. „Според нас това е нарушение на забраната за насилие“, добави той, като призова всички участващи страни да спрат бойните действия, за да се защити цивилното население.
Министърът уточни, че критиката му важи за всички, които нарушават забраната за насилие, включително САЩ и Израел. „Американците и Израел атакуваха Иран от въздуха. По този начин те, подобно на Иран, нарушиха международното право“, заяви Пфистер.
Думите му съвпадат с позицията на германския вицеканцлер и министър на финансите Ларс Клингбайл, който заяви, че има „сериозни съмнения, че тази война е легитимна според международното право“.
Клингбайл се обяви категорично срещу участието на Германия в конфликта: „Казвам ясно: това не е нашата война. Няма да участваме в тази война“. Той предупреди за „голяма опасност да се плъзгаме все по-дълбоко в свят без правила, където важи само законът на по-силния“.
Испания също осъди бомбардировките на САЩ и Израел срещу Иран, определяйки ги като безразсъдни и незаконни.
4 Двамата авери тръмп и нетаняху
18:10 08.03.2026
5 Ще има много" клетки "
18:10 08.03.2026
6 Хегемоните
18:11 08.03.2026
7 Историк
Когато коалиция Епщайн го направи, всички се ослушват-умно икрасиво. ММДЕ
Коментиран от #75
18:11 08.03.2026
8 К ПЕЙКИ с чалми
18:11 08.03.2026
11 Терор
Коментиран от #45, #52
18:12 08.03.2026
13 Хи хи хи
Направиха голяма грешка със тази предизвикана от тях война , стъпиха накриво и се чудят как да се измъкнат като победители от нея !!!!!!
Коментиран от #22
18:13 08.03.2026
14 Мнение
До коментар #3 от "Геро":Прав си, че мнения на хора като теб, нямат никакво значение!
18:13 08.03.2026
15 Евро бурка
18:13 08.03.2026
16 Анонимен
18:14 08.03.2026
18 уточнение
Коментиран от #91
18:14 08.03.2026
21 Официално
Коментиран от #28
18:15 08.03.2026
22 Ами
До коментар #13 от "Хи хи хи":Първо за Путин обача и чак тогава може и за тях
18:15 08.03.2026
23 ИПИЙЧМЪНТ за тръмп
18:15 08.03.2026
25 Така е
До коментар #3 от "Геро":Но пропадналият запад не спира да ги ползва за евтини глупаци!
18:16 08.03.2026
26 Защото
До коментар #9 от "Ами":Украйна е Русия но Иран не е САЩ. Ако и това не можеш да вденеш.
Коментиран от #30, #44
18:17 08.03.2026
27 СИНЯ СИЛА
Коментиран от #48
18:18 08.03.2026
29 да ама не
АКО ИРАН НАПАРВИ АТОМНА БОМБА ТО КАК ЩЕ БЪДЕ СПРЯНА ГЕРМАНИЯ ,КАНАДА ,ЯПОНИЯ , ТУРЦИЯ И ОЩЕ
ДЕСЕТИНА ДА НЕ СИ НАПРАВЯТ И ТЕ БОМБАТА--АМИ ТОВА Е ЯДРЕНА ВОЙНА И КРАЙ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
Коментиран от #39, #50, #63
18:18 08.03.2026
30 Орк на тротинетка 🧌🛴
До коментар #26 от "Защото":Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..
18:19 08.03.2026
31 Факти
32 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Коментиран от #49
18:20 08.03.2026
34 Фъргай атома бай Дончо!
Коментиран от #41, #42
18:20 08.03.2026
35 Шопо
До коментар #24 от "За билиони няма закони":Тайван е китайски.
18:21 08.03.2026
36 маке
18:21 08.03.2026
38 Банан
То си е ясно другите са алчни и кръвожадни
18:22 08.03.2026
39 Колко
До коментар #29 от "да ама не":държави е нападнал Иран през последните 80 години и колко Израел и САЩ? Ти вярваш ли на сериен убиец?
18:22 08.03.2026
40 Пропагандата
До коментар #37 от "Едва ли":винаги се цели в глупака!
Коментиран от #57
41 9689
До коментар #34 от "Фъргай атома бай Дончо!":Фъргай атома бай Дончо по 34.
18:23 08.03.2026
До коментар #34 от "Фъргай атома бай Дончо!":Нека слънцето изгрее в Техеран 3 часа сутринта
Коментиран от #54
18:23 08.03.2026
43 Доналд Владетелят
18:24 08.03.2026
44 Друг път
До коментар #26 от "Защото":Украйна не и никога няма да бъде Русия. Последните 4 години доказаха това по безспорен начин.
Коментиран от #58
45 Азз
До коментар #11 от "Терор":Господ
18:25 08.03.2026
46 Цветан Цветанов
До коментар #1 от "На цял свят е ясно":Не се чувствам наказан, защото няма кой да ме накаже
18:25 08.03.2026
47 Хартиената мечка vs Орела на свободата
До коментар #37 от "Едва ли":Даже не са интересни раша за главен Zлодей , Китай може би ама едва ли така че остават любителите на кози и религиозен терор
18:26 08.03.2026
49 Факт
До коментар #32 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Мачкаш. Таралежи
18:27 08.03.2026
50 Интересно
До коментар #29 от "да ама не":Никой в региона не иска Иран да има ядрено оръжие. Пустия им мерак за бомба води до тук. Че може да стане и по зле.
18:28 08.03.2026
51 Ама ти сериозно
18:28 08.03.2026
52 Пепи Волгата
До коментар #11 от "Терор":Аз избрах еврото!
Коментиран от #60
18:28 08.03.2026
53 Нетаняу
18:28 08.03.2026
54 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #42 от "Син оптик":После ще изгрее във Вашингтон на обяд а в Лос Анджелис привечер И те така те
18:29 08.03.2026
55 Ало, ало...
До коментар #3 от "Геро":Именно, затова не трябва да се изказваш...
18:30 08.03.2026
56 Аааааа
Право вече 5 години ?
Изобщо не нарушава Международното право..
Кога ще спре и той със Въздушните Удари
В Украйна?
18:30 08.03.2026
57 Абе
До коментар #40 от "Пропагандата":Пропагандата си е пропаганда, но реалните факти са друго нещо.
Поредния съюзник на режима на Путин ще прекючи съществуването си като такъв. След Асад , Мадуро и Хаменей е извън властта. Следващия бивш съюзник на Русия ще бъде режима и в Куба. Така е разбира се, защото тридневната “специалната военна операция” в Украйна която навлезе в своята пета година си има много солена цена за Кремълския режим и освен всичко друго прогресивно свива международното влияние на Русия и я лишава от външни съюзници. Браво на Путин!
Коментиран от #70
18:31 08.03.2026
58 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
До коментар #44 от "Друг път":Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира
Коментиран от #66
18:31 08.03.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Цончо плюнката 💦☔
До коментар #52 от "Пепи Волгата":Силвестърчо иска апартамент в Брюксел кажи някои оферти Пепи
18:32 08.03.2026
61 Само да попитам
Коментиран от #64
18:32 08.03.2026
62 000
18:34 08.03.2026
63 Ало, ало...
До коментар #29 от "да ама не":Той Иран има подписан договор, но хайде сега да видим от кога не пуска да го проверяват...май откакто ги бомбандираха миналата година.
18:35 08.03.2026
64 Запознат
До коментар #61 от "Само да попитам":"А Путлер не гази ли международното право?"
Не не го гази - Русия има право според ООН да нападне всяка държава в която се зароди нацизъм.
Коментиран от #68, #78
18:35 08.03.2026
65 ха ха
18:37 08.03.2026
66 Запознат
До коментар #58 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":Ами тя Украйна капитулира - само козячетата не го знаят. Ракети няма и няма да има за зеления - укрите с прашки ли ще свалят дроновете.
Коментиран от #72, #81
18:38 08.03.2026
68 руз нацита
До коментар #64 от "Запознат":Значи раша ще бъде нападната след като приключи иран заради Z рашизма
18:38 08.03.2026
69 Зайо Байо
Ще направят ли сега същото с Израел и САЩ ?
Има ли разлика дали yмира украинец , руснак , иранец , евреин , американец ?
18:39 08.03.2026
70 Демек викаш
До коментар #57 от "Абе":терориста САЩ ще вилнее, ще унищожава народи и държави, а света ще гледа. Колко ли ще изкара такъв свят на това дъно?
Коментиран от #84, #87
18:40 08.03.2026
71 Е да
До коментар #59 от "Ами":не е гостувал, а си е сътрудничел с него нормално за режима на Путин като актив на неговото разузнаване.
18:40 08.03.2026
72 2030 година
До коментар #66 от "Запознат":К00ПЕЙКИТЕ: Украйна все още е почти капитулирала не виждате ли че нямат нищо ама ни ги пазим и действаме внимателно...🤩🤡🍌
Коментиран от #80
18:40 08.03.2026
73 Помнещ
Козячета какво стана със "силното и сплотено НАТО като никога до сега" - май скоро ще се хванат за гушите "великите натовци"
18:40 08.03.2026
74 Тръмп Наш
Сега ваш ли е
Бре Рубло Идиоти?
Помните ли
Как се радвахте
Че го избраха за Президент
Бре Рубло Идиоти ?
Изпаднахте в Алкохолен Делириум
Тогава
Жалки Русорабчета
Путерасти продажни .
18:40 08.03.2026
75 Факти
До коментар #7 от "Историк":Путин е убил много повече деца:
Войната в Чечня - 35 000 убити деца
Войната в Украйна - хиляди убити деца (730 доказани)
Войната в Сирия - над 2 000 убити деца при руски въздушни удари
Трагедията в Беслан (Русия) - 186 убити деца поради използване на прекомерна сила под командването на Путин
Няма жив човек, който да е убил повече деца от Путин. В допълнение на директните жертви има и косвени. Русия и Украйна осигуряват 30% от световния износ на пшеница - една от основните храни в Африка. Нарушените доставки и лудата инфлация изостриха драстично глада в Африка и безброй деца умряха, отново заради Путин.
Коментиран от #76
18:41 08.03.2026
77 Жан Вължан
Коментиран от #82
18:42 08.03.2026
78 Българин
До коментар #64 от "Запознат":Затова ВСУ вкарва руснаците в правият път/в чувалите де/.
Коментиран от #85
18:43 08.03.2026
79 Ха сега да видим...
Щото Руслан не е нарушил устава на оонето...
Съгласно който има право да започне военна операция в страна със зараждащ се нацизъм...
18:43 08.03.2026
80 Запознат
До коментар #72 от "2030 година":Свърши внимателното действане - даже и зеления евреин заряза Украйна и отиде да помага на другите евреи. Путин не е мечтал че ще разпадне НАТО и ще фалира ЕС.
Пък на нашите козячета пропагандата е само в бъдеще време
Коментиран от #86
18:43 08.03.2026
81 Димяща ушанка 🤩💀
До коментар #66 от "Запознат":Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит
Коментиран от #96
18:44 08.03.2026
82 В България няма русофили!
До коментар #77 от "Жан Вължан":Русофил е бил капитан Петко войвода.
Спас Турчев го е излекувал.
18:44 08.03.2026
84 Ами
До коментар #70 от "Демек викаш":Не САЩ не унищожават народи и страни, а асмо управляващите ги режими. Разликата е огромна. Друг е този който с армия завсема територи и ги обявява за свои.И имено точно за това разликата е огромна.
Коментиран от #89, #110
18:45 08.03.2026
85 Запознат
До коментар #78 от "Българин":И защо ВСУ отстъпва не ти ли казаха от посолството - само в козяшката пропаганда руските жернтви са "огромни" че вече няма с какво друго да се похвалят. Иначе размяната на тела до сега е 14 000 укри срещу 156 руснака.
18:46 08.03.2026
86 Честито ЕВРО
До коментар #80 от "Запознат":Като на дете ще обясня защото си слабо умствено същество:
Европейския съюз се увеличава защото влиза Исландия ще влиза и Украйна
НАТО се увеличи и стана по силно защото влезнаха Финландия и Швеция също и Украйна ще влезне!
Това е реалността А ти си пиши ако щеш и фантастика стил Артър Кларк
Коментиран от #90
18:47 08.03.2026
87 Интересно
До коментар #70 от "Демек викаш":Всички виждат какво прави САЩ. А ти би ли споменал унищожените държави и народи?
Коментиран от #93
18:48 08.03.2026
89 Помнещ
До коментар #84 от "Ами":"САЩ не унищожават народи и страни"
Хайде бе ами индианците къде са.
Коментиран от #92, #98, #115
18:48 08.03.2026
90 Копейките освен че са предатели
До коментар #86 от "Честито ЕВРО":Са и неграмотни.
18:49 08.03.2026
91 уточнение
До коментар #18 от "уточнение":на КОЕ казваш демокрация ???!
Коментиран от #107
18:50 08.03.2026
92 Овчи,
До коментар #89 от "Помнещ":Ами къде е Волжка България?М?
Коментиран от #97
18:50 08.03.2026
93 Помнещ
До коментар #87 от "Интересно":"А ти би ли споменал унищожените държави и народи?"
Унищожени държави - Ирак, Либия, Сирия, Сомалия, Судан - във всички цари анархия и разруха след господарите ти
Унищожени народи - индианците на тяхната територия
Коментиран от #95, #104, #109
18:51 08.03.2026
94 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #88 от "Педро волгин":Как пък един клепар не замина за руският рай?
Благодаря за вниманието!
18:51 08.03.2026
95 Руската пропаганда
До коментар #93 от "Помнещ":Има за цел глупака.
Коментиран от #100
18:52 08.03.2026
96 Моля
До коментар #81 от "Димяща ушанка 🤩💀":13 годишни лай...шитчета да не коментират.
18:53 08.03.2026
97 Помнещ
До коментар #92 от "Овчи,":Ами къде е Волжка България?М?
Там където е Византия.
18:53 08.03.2026
98 Ами
До коментар #89 от "Помнещ":Ако ще се връщаш в колонялния период от преди три века всички страни са правили това, но сега нещата не са като тогава
Коментиран от #106
18:53 08.03.2026
100 Помнещ
До коментар #95 от "Руската пропаганда":Мозъчето не стига ли за друго че повтаряш едно и също - копи-пейст.
18:55 08.03.2026
101 Ян Хус
18:56 08.03.2026
102 Не може да бъде!
18:57 08.03.2026
104 Интересно
До коментар #93 от "Помнещ":Е как. Тези държави не съществуват? А за Судан и Сомалия са ти подсказали грешно.
Коментиран от #108
18:59 08.03.2026
105 имало едно време
18:59 08.03.2026
106 Помнещ
До коментар #98 от "Ами":"но сега нещата не са като тогава"
И каква е разликата - господарите не унищожиха ли държавите Иран, Либия (много хубава държава), Сирия (сега там е шериат), Судан (война е откакто смъкнаха "диктатора")
Пък руснаците не са унищожили местните племена в Сибир даже и имат републики - ти ще ми кажеш ли щата на апахите или шошоните.
19:00 08.03.2026
107 уточнение
До коментар #91 от "уточнение":например в англия,полицията разследва брата на чарлз, андрю по аферата епщайн,а тук полицията замита следите на престъпници като например тиквоча,и къде мислиш има демокрация сега!?!
19:02 08.03.2026
108 Помнещ
До коментар #104 от "Интересно":Тези държави не съществуват? А за Судан и Сомалия са ти подсказали грешно
Каква държава съществува след като там се водят непрестанни войни - в Сомалия също няма държава а е пълна анархия. В Судан също не е преставала войната откакто господарите ти смъкнаха "диктатора" Омар Башир. То реално и Франция е съществувала след като Хитлер я превзема.
19:04 08.03.2026
109 Абе
До коментар #93 от "Помнещ":Анархия не заначи окупирани и прсъединени територи. Това че когато се премахне един дългодишен терористичен диктаторски режим се минава през такав период не е основание режима да не бъде премахнат. Тези страни ще се възтоновят отново макар и след десетелетия, но никога не са били или няма да бъдат част от САЩ. Ето каде е съшествената разликата. Но нека сега да идем малко по-далече назад в историята и ще видим, че зад създаването и инсталирането на тези режими пряко или не пряко винаги стои, не друг, а именно Русия. За всички войни и насилие през последните 100 години е виновна пряко или не пряко само Русия и нейната политика. Тя е тумора на света които пуска метастази и трови всичко.
Коментиран от #117
19:04 08.03.2026
110 Ами
До коментар #84 от "Ами":Международното право забранява намесата
във вътрешните работи на чужди страни.
Видяхме какъв бе резултата от намесата на
колективния запад в страни като Ирак и Либия.
Коментиран от #111, #120
19:05 08.03.2026
111 Ами
До коментар #110 от "Ами":Международното право забранява и диктаторите и потъпкването на човешкити права геноцида ама хаиде
Коментиран от #116
19:09 08.03.2026
113 нннн
Коментиран от #119, #126
19:13 08.03.2026
114 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
19:14 08.03.2026
115 Хеми значи бензин
До коментар #89 от "Помнещ":Когато е имало битка с индианците Сащ не ебил една държава бягай да учиш история комунде тъ по.
19:15 08.03.2026
116 Ами
До коментар #111 от "Ами":А какво мислите за действията на Израел спрямо Палестина?
Там геноцидът е очеваден. Защо не протестирате?
Коментиран от #121, #124
19:15 08.03.2026
117 Помнещ
До коментар #109 от "Абе":"но никога не са били или няма да бъдат част от САЩ"
Ами тя и Индия не била част от Англия ама е била нейна колония. За какво им е на САЩ местните аборигени - тях ги интересува какво могат да откраднат от колониите си. Това е по-лошо от завладяването и присъединяването защото местните стават поданици на държавата ти със същите права като останалите.
Господарите ти просто са световни пирати - тях не ги интересуват кораба който превземат а богатствата му - даже и екипажа на кораба не ги интересува.
Второ какви са господарите ти да определят кой е диктатор и кой не е и кой им е дал правото да се месят в суверенни държави - що не нападнаха ОАЕ ами нападнаха аятоласите - в ОАЕ още убиват жени с камъни.
19:15 08.03.2026
118 Какво
Коментиран от #122
19:16 08.03.2026
119 Болен мозък
До коментар #113 от "нннн":Очаквам Путин, СИ и КИМЧО да санкционират САЩ.....ако им стиска де....
Коментиран от #127
19:16 08.03.2026
120 Ами
До коментар #110 от "Ами":Колкото до съдбата на една страна значение има месното население, и каккво то ще направи или не и колко бързо, защото това са независими държави които сами трява да определят садбата си. Поблема е че страни като Русия финасират и подпомагат месни който са им лоялни и не позволяват регионите да се възтановят и престрокторират бързо. Ако те не се месят нещата щаха да изглеждат по съвсем друг начин. Благодарение на “специална военна операция” сега такава намеса е невъзможна и момента е златен за света да се отарве от руското зло
19:17 08.03.2026
121 Геноцида на Путин
До коментар #116 от "Ами":Е ненадминат. Над два милиона избити славяни....
Коментиран от #123
19:17 08.03.2026
122 Ами
До коментар #118 от "Какво":Натискате гооглето и пишете например:
Устав на ООН или Харта за правата на човека.
Другия вариант е ползвате И.И.
За Вас втория вариант е по-подходящ.
19:20 08.03.2026
123 Пропагандата
До коментар #121 от "Геноцида на Путин":винаги се цели в глупака!
19:20 08.03.2026
124 Ами
До коментар #116 от "Ами":Геноцид е разбирасе обаче не от страна на Израел, а на Хамас, което е месното терористично прокси на Иран.
Хамс са тези който пренуждават палистижите да стоят докато стелят и да омират от глад защото посто им тряват като жив щит
Коментиран от #129
19:21 08.03.2026
19:23 08.03.2026
126 👇👇👇👇👇
До коментар #113 от "нннн":Налагай си главата с лед и легай 😅😀
19:23 08.03.2026
127 Госあ
До коментар #119 от "Болен мозък":Си го санкционира неотдавна, когато епщайновеца се направи на отворен, като му спре тотално кранчето с критични суровини. Не помниш ли ?
19:25 08.03.2026
128 Подробности сега
19:26 08.03.2026
129 Ами
До коментар #124 от "Ами":Не знам Хамас да е атакувал сграда и представители на ООН.
Вероятно според Вас и предсавителите на ООН са терористи.
Приятелски съвет. Имате сериозни отклонения. Потърсете помощ.
19:27 08.03.2026
131 То май
До коментар #130 от "То май и":ако те докопат евреите ще станеш на молекули.
19:32 08.03.2026
132 Предупреждение се прави
19:41 08.03.2026
133 Карго 200
Лека нощ Иран!!!
19:41 08.03.2026
19:42 08.03.2026
135 дядо поп
19:46 08.03.2026
136 Испания
Изпания забрани на САЩ да използва дори техните си американски военни бази за водене на агресивната и незаконна война на Сатаняху и неговия Риж Клоун срещу суверенен Иран.
Каква е позицията на българските блюдолизци в антибългарското служебно правителство на Йотова, Борисов, Гюров... Костов?
Кога ще изгонят американските окупатори по подобие на Испания?
19:46 08.03.2026