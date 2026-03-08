"САЩ и Израел нарушават международното право с атаките срещу Иран, предупреждават европейски лидери"

Съединените щати и Израел са нарушили международното право с въздушните си атаки срещу Иран, заяви швейцарският министър на отбраната Мартин Пфистер, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Пфистер е поредният европейски лидер, изразил загриженост относно ескалацията на конфликта. Според правни експерти много държави биха сметнали действията за неоправдани по Устава на ООН, който изисква държавите членки да се въздържат от използване на сила без разрешение от ООН или извън случаи на самозащита.

„Федералният съвет счита, че атаката срещу Иран представлява нарушение на международното право“, подчерта Пфистер, визирайки швейцарския кабинет. „Според нас това е нарушение на забраната за насилие“, добави той, като призова всички участващи страни да спрат бойните действия, за да се защити цивилното население.

Министърът уточни, че критиката му важи за всички, които нарушават забраната за насилие, включително САЩ и Израел. „Американците и Израел атакуваха Иран от въздуха. По този начин те, подобно на Иран, нарушиха международното право“, заяви Пфистер.

Думите му съвпадат с позицията на германския вицеканцлер и министър на финансите Ларс Клингбайл, който заяви, че има „сериозни съмнения, че тази война е легитимна според международното право“.

Клингбайл се обяви категорично срещу участието на Германия в конфликта: „Казвам ясно: това не е нашата война. Няма да участваме в тази война“. Той предупреди за „голяма опасност да се плъзгаме все по-дълбоко в свят без правила, където важи само законът на по-силния“.

Испания също осъди бомбардировките на САЩ и Израел срещу Иран, определяйки ги като безразсъдни и незаконни.