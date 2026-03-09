Тръмп каза, че войната срещу Иран е до голяма степен завършена

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че войната срещу Иран „е до голяма степен завършена“ и че Вашингтон е „напреднал много“ в първоначалния си график за действия от четири до пет седмици, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
„Смятам, че войната е до голяма степен завършена, общо взето. Те нямат военноморски флот, нямат комуникации, те нямат военновъздушни сили“, заяви Тръмп в интервю за американската телевизия „Си Би Ес Нюз“.
Американският президент каза и че САЩ са „напреднали много“ в първоначалната си предполагаема времева рамка за войната, която е била от четири до пет седмици.
„Нямам послание за него“, заяви Тръмп относно новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей. Той каза, че има някого на ум, който да смени Хаменей, но не даде повече подробности.
САЩ започнаха съвместна офанзива с Израел срещу Иран миналата събота - на 28 февруари.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес в интервю за американската телевизия "Ен Би Си Нюз", че е "прекалено рано да се говори" за конфискуване на петрола на Иран.
"Мисля, че те (иранците - бел. ред.) направиха голяма грешка", посочи от друга страна Тръмп по повод избора на Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Иран на мястото на убития при въздушен удар в рамките на съвместната американско-израелска военна кампания срещу Техеран негов баща Али Хаменей.
По-рано Тръмп каза пред американския в. "Ню Йорк пост", че "не е доволен“ от избора на нов върховен лидер на Иран.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Коментиран от #40, #48
22:36 09.03.2026
2 Дончо лудия се налудува
Коментиран от #41
22:36 09.03.2026
3 Така Така
22:37 09.03.2026
4 Мнение
22:37 09.03.2026
5 Йово
Коментиран от #35
22:38 09.03.2026
6 хаха
И ко?
Не случайно на този приятелчетата са му - путлер, ким и биби
ХАХАХА
22:39 09.03.2026
7 Рамбо Силек
22:39 09.03.2026
8 китайски балон
22:40 09.03.2026
9 Румен Радев
22:40 09.03.2026
10 Сталин
22:40 09.03.2026
11 Удри
22:41 09.03.2026
12 Kaлпазанин
22:45 09.03.2026
13 Ахахаха
22:45 09.03.2026
14 Газ
22:45 09.03.2026
15 Хаха
Коментиран от #24
22:47 09.03.2026
16 долу сащ
22:47 09.03.2026
17 Тома
Коментиран от #22
22:48 09.03.2026
18 политикоикономически обзор
22:48 09.03.2026
19 дяда дръмпи от дръмпир иде
Иран вече няма флот, няма средства за комуникация и няма военновъздушни сили, каза Тръмп. Затова той повтори американските оценки от последните няколко дни. Ракетите на страната също почти всички са унищожени, ирански дронове се свалят навсякъде. "Ако погледнете, те нямат нищо останало", подчерта американският президент. "От военна гледна точка нямат нищо останало."
Петролните пазари реагираха с облекчение на изявленията на Тръмп: цената на Brent в Северно море спадна с 5,2 процента до 87,87 долара в електронната търговия. Американският WTI загуби стойност от 7,47 процента и междувременно беше котиран на 84,11 долара.
Тръмп беше подложен на вътрешен политически натиск заради покачването на цените на петрола. Белият дом беше заявил преди публикуването на интервюто, че президентът разглежда "всички достоверни опции" за контрол на цените на петрола.
САЩ и Израел бяха извършили въздушни удари срещу Иран в края на февруари. Върховният лидер аятолах Али Хаменеи и други членове на иранското ръководство бяха убити. Техеран отговори с атаки срещу Израел, както и срещу няколко държави от
22:49 09.03.2026
20 Ехеее
22:49 09.03.2026
21 Тръмп е срам за САЩ
Казах ви че скоро ще declare GREAT Victory и ще избяга с 200... стандартна тактика на световните терористи
22:49 09.03.2026
22 Чалгопитек
До коментар #17 от "Тома":Ама се включихте в съвета му за мир и парасте готови да му дадете!
22:49 09.03.2026
23 Лукашенко
22:50 09.03.2026
24 Моето момче..
До коментар #15 от "Хаха":Сащ и Израел нямат ракети.. Не разбра ли?
Коментиран от #47
22:50 09.03.2026
25 Без коментар
22:51 09.03.2026
26 Урсулчо
22:53 09.03.2026
27 Има още работа за вършене,
22:53 09.03.2026
28 Като две капки вода
Коментиран от #36
22:54 09.03.2026
29 Уин уин
22:55 09.03.2026
30 Сега остава
22:56 09.03.2026
31 Дзак
22:57 09.03.2026
32 000
22:59 09.03.2026
33 Нали искаше
23:00 09.03.2026
34 Аятолах в хамак
Коментиран от #50
23:01 09.03.2026
35 Цък
До коментар #5 от "Йово":100 малко ли са? Руския Урал мина по цена Брент в Азия. Тръмп уж ще ще да мори Русия с ниска цена на нефта.
Коментиран от #42, #53
23:03 09.03.2026
36 дядо дръмпи те учи ,глупако
До коментар #28 от "Като две капки вода":На теб не ти изнася и той бяга???Ти знаеш ли какво е в иран в момента???нали ти дадох цена при затваряне на борсите в ню йорк.Къде видя 100$.Освен да пишеш лъжи можещш ли друго???Войната я свършиха предсрочно ,но сега ще им вземат не петрола ,а урана дето го направили на 60% според теб, а според мен е на 27% и ще ги оставят в тотална мизерия и анархия!Най богати на петрол страни иран и просия живеят като първобитни хора защото имат такива като теб управници !
Коментиран от #43, #46
23:04 09.03.2026
37 Иран
Дали евреите ще се задоволят с това? Едва ли. Но сами без САЩ не могат да постигнат нищо.
23:06 09.03.2026
38 Копейка
23:06 09.03.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Ами..
До коментар #1 от "Някой":Не. Никога няма да подвое опашка тоя. Просто пак ще излъже пак. Той само това може
23:06 09.03.2026
41 Отпуска съм
До коментар #2 от "Дончо лудия се налудува":Не мога в момента !
23:09 09.03.2026
42 Тъп . Да?
До коментар #35 от "Цък":Петролът е достигал до 150 $ за барел,а рашките са си мизерствали.
23:10 09.03.2026
43 Като две капки вода
До коментар #36 от "дядо дръмпи те учи ,глупако":Какви ги плещиш "умнико", пиян ли си? Или си говориш с извънземни?
23:10 09.03.2026
44 Айде бе,
23:10 09.03.2026
45 хаха
Някой да го преведе това на пеДоналд.
23:11 09.03.2026
46 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #36 от "дядо дръмпи те учи ,глупако":Точен сте господине!Копейките са клепари.
23:12 09.03.2026
47 Хаха
До коментар #24 от "Моето момче..":Иран имат, а САЩ и Израел нямат..това ли ви казват по руските медии.
23:12 09.03.2026
48 Иран не вярва на сълзи.
До коментар #1 от "Някой":Миналото лято мина номера , ама сега ..
23:12 09.03.2026
49 Съюзниците показаха
Сравнете с милион и кусур избити руснаци в Донбас и още под кривата круша.
Москвич и Мерцедес!
23:13 09.03.2026
50 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #34 от "Аятолах в хамак":Намериха ли главата на аятолаха?
23:13 09.03.2026
51 Тестер
23:14 09.03.2026
52 .....
23:15 09.03.2026
53 Да си копейка е Божие наказание
До коментар #35 от "Цък":Мда.
23:17 09.03.2026
54 Остави се,
Мъка русляшка!
23:18 09.03.2026
55 бай Даньо
23:19 09.03.2026
56 Българин
23:19 09.03.2026
57 В момента
Коментиран от #63, #64, #71
23:20 09.03.2026
58 куха краварска манерка
23:20 09.03.2026
59 Скоро
Но Дончо няма да го одобри, тъй като президентът ще е чернокож.
23:20 09.03.2026
60 Софиянец
23:21 09.03.2026
61 Бомбер
23:21 09.03.2026
62 Иран никога няма да има
Това е добра новина за целия свят!
Лудите чалми няма да имат ядрени бомби!
Това е целта на операцията!
Ако иранците искат да сменят режима - сега е моментът!
Ако не искат- после да не плачат, когато моллите избият още 30000 души!
23:21 09.03.2026
63 Хаха
До коментар #57 от "В момента":Пич, много са бавни тези твои бомбандировачи. Пътуват от миналия петък...
23:22 09.03.2026
64 Ще фъргат бомби!
До коментар #57 от "В момента":От големите!
23:23 09.03.2026
65 койлигоказа
23:25 09.03.2026
66 Петролът падна.
Клети копейки.
Коментиран от #69
23:26 09.03.2026
67 Към 9 март
Мъка, копейки!
А куда Кузя?
Коментиран от #72
23:26 09.03.2026
68 Феникс
23:27 09.03.2026
69 Петролеум
До коментар #66 от "Петролът падна.":Петролът падна, ма цените на горивата в България св дигнаха. Като всеки път.
23:28 09.03.2026
70 Симо
23:30 09.03.2026
71 бай Даньо
До коментар #57 от "В момента":Днес иранците обещаха че повече нямат ракети от под един тон полезен товар и ще изпозлват само над един тон... свършва скоро тая, свършва. Америка никога не е била управявна от такава камарила невнятни идиоти а Европа от такива безгръначни с изключение на испанците ....
23:30 09.03.2026
72 Арабист
До коментар #67 от "Към 9 март":В Арабско море, ама на 1000 километра от бреговете на Иран.
23:31 09.03.2026