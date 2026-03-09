Тръмп каза, че войната срещу Иран е до голяма степен завършена

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че войната срещу Иран „е до голяма степен завършена“ и че Вашингтон е „напреднал много“ в първоначалния си график за действия от четири до пет седмици, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Смятам, че войната е до голяма степен завършена, общо взето. Те нямат военноморски флот, нямат комуникации, те нямат военновъздушни сили“, заяви Тръмп в интервю за американската телевизия „Си Би Ес Нюз“.

Американският президент каза и че САЩ са „напреднали много“ в първоначалната си предполагаема времева рамка за войната, която е била от четири до пет седмици.

„Нямам послание за него“, заяви Тръмп относно новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей. Той каза, че има някого на ум, който да смени Хаменей, но не даде повече подробности.

САЩ започнаха съвместна офанзива с Израел срещу Иран миналата събота - на 28 февруари.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес в интервю за американската телевизия "Ен Би Си Нюз", че е "прекалено рано да се говори" за конфискуване на петрола на Иран.

"Мисля, че те (иранците - бел. ред.) направиха голяма грешка", посочи от друга страна Тръмп по повод избора на Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Иран на мястото на убития при въздушен удар в рамките на съвместната американско-израелска военна кампания срещу Техеран негов баща Али Хаменей.

По-рано Тръмп каза пред американския в. "Ню Йорк пост", че "не е доволен“ от избора на нов върховен лидер на Иран.