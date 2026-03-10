CNN: Иран планира специални тарифи за кораби на съюзниците на САЩ

Иран планира да наложи специални тарифи на петролни танкери и търговски кораби, принадлежащи на съюзници на САЩ, предаде CNN.

Според източник на медията, Ормузкият проток остава затворен, въпреки изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп за противното.

„Тарифи за сигурност“ могат да бъдат наложени на кораби в Персийския залив, ако те принадлежат на съюзници на САЩ, отбелязва CNN.

„Имаме лостове за влияние върху световните цени на петрола. Цените на енергията станаха нестабилни и ние ще продължим да се борим, докато Тръмп не обяви поражение“, каза източникът пред канала.