CNN: Иран планира специални тарифи за кораби на съюзниците на САЩ

10 Март, 2026 04:00, обновена 10 Март, 2026 04:05 821 4

Ормузкият проток остава затворен, заяви източник на медията

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран планира да наложи специални тарифи на петролни танкери и търговски кораби, принадлежащи на съюзници на САЩ, предаде CNN.

Според източник на медията, Ормузкият проток остава затворен, въпреки изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп за противното.

„Тарифи за сигурност“ могат да бъдат наложени на кораби в Персийския залив, ако те принадлежат на съюзници на САЩ, отбелязва CNN.

„Имаме лостове за влияние върху световните цени на петрола. Цените на енергията станаха нестабилни и ние ще продължим да се борим, докато Тръмп не обяви поражение“, каза източникът пред канала.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 Мурка

    3 0 Отговор
    ГЛЕИ ТИ КВО СЕ СЛУЧВА ----ЕМБАРГО ЛИ ЩЕ НАЛАГАТ МУМУРАНДОМИ А ЕДИН РАЗПРАВЯ ЧЕ ГИ СМАЗАЛ

    04:08 10.03.2026

  • 2 Пyтин

    1 1 Отговор
    и той щеше да прави газта 3000 долара. Пък европа умря няколко пъти от студ.

    04:14 10.03.2026

  • 3 Жоро

    1 2 Отговор
    Тия още си вярват,хахахаха.Клоуни сър!

    05:03 10.03.2026

  • 4 Чукчето

    0 0 Отговор
    За САЩ с Тръмп както се държеше до сега с другите - каквото почукало това се обадило

    05:39 10.03.2026

