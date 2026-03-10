The Wall Street Journal: Съветват Тръмп да търси изход от войната, за да запази обществената подкрепа

Съветниците на американския президент Доналд Тръмп го съветват в частни разговори да търси изход от войната срещу Иран, за да запази обществената подкрепа, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.

Според тях американският лидер е изненадан, че Техеран отказва да се предаде. Вътрешният кръг на президента смята, че е необходимо да се разработи план за излизане от военния конфликт и да се представи като следствие от постигането на заявените цели от американската армия.

Ниското ниво на обществена подкрепа за операцията срещу Иран може да намалее още повече, ако тя се превърне в продължителен конфликт, отбелязва изданието. „Когато цените на газа и петрола се покачват, всичко останало се покачва. Тъй като наличието на стоки и услуги вече беше проблем, новото увеличение на цените ще доведе до сериозни проблеми“, каза пред вестника извънщатният икономически съветник на Тръмп, Стивън Мур.

В понеделник американският президент заяви пред репортери, че вярва, че операцията срещу Иран ще приключи скоро.

Междувременно един човек бе убит, а няколко други ранени при атака на Иран срещу Бахрейн.

Според министерството на вътрешните работи на страната, иранска ракета е ударила жилищна сграда.

Точният брой на пострадаите все още не е съобщен.