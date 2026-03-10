Новини
The Wall Street Journal: Съветват Тръмп да търси изход от войната, за да запази обществената подкрепа

10 Март, 2026 04:10, обновена 10 Март, 2026 04:17 730 7

Американският лидер е изненадан, че Техеран отказва да се предаде, съобщава източник на изданието

The Wall Street Journal: Съветват Тръмп да търси изход от войната, за да запази обществената подкрепа - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съветниците на американския президент Доналд Тръмп го съветват в частни разговори да търси изход от войната срещу Иран, за да запази обществената подкрепа, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.

Според тях американският лидер е изненадан, че Техеран отказва да се предаде. Вътрешният кръг на президента смята, че е необходимо да се разработи план за излизане от военния конфликт и да се представи като следствие от постигането на заявените цели от американската армия.

Ниското ниво на обществена подкрепа за операцията срещу Иран може да намалее още повече, ако тя се превърне в продължителен конфликт, отбелязва изданието. „Когато цените на газа и петрола се покачват, всичко останало се покачва. Тъй като наличието на стоки и услуги вече беше проблем, новото увеличение на цените ще доведе до сериозни проблеми“, каза пред вестника извънщатният икономически съветник на Тръмп, Стивън Мур.

В понеделник американският президент заяви пред репортери, че вярва, че операцията срещу Иран ще приключи скоро.

Междувременно един човек бе убит, а няколко други ранени при атака на Иран срещу Бахрейн.

Според министерството на вътрешните работи на страната, иранска ракета е ударила жилищна сграда.

Точният брой на пострадаите все още не е съобщен.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    Тръмп и евреите ще изкарат трилиони долари от малоумните жени в Брюксел.Нямат изгода да приключват скоро.

    04:24 10.03.2026

  • 2 Ормузк

    0 0 Отговор
    Географско делене: По-голямата част от плавателните канали попадат в териториалните води на Оман и Иран, но според международното право те са отворени за преминаване.

    04:24 10.03.2026

  • 3 гост

    3 0 Отговор
    Вижте му физиономията и петната по лицето на този пътник от земния свят деменчев нарцис. И той като бясно куче - хани най-много когато си отива.

    04:25 10.03.2026

  • 4 хихи

    0 0 Отговор
    Чичо Дончо не ме чу, за Рогата!?
    хи хи хи

    с езика, трябваЧичо Дончос езика

    04:45 10.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хи хи

    3 0 Отговор
    Я кажете ся, Тръмпи дали е пyтлеpаст, като удари Иран, с което вдигна цените на въглеводородите, и това напълни джоба на Путин ???!!

    05:02 10.03.2026

  • 7 хаха

    0 0 Отговор
    Тоя като види дебелия край и винаги се н@сира ...
    ЕС да сключва споразумения с Канада за петрол и да започват разпродажба на амурикански бондове.

    05:19 10.03.2026