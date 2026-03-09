Новини
Свят »
ООН предупреди за тежки екологични последици от войната в Близкия изток

ООН предупреди за тежки екологични последици от войната в Близкия изток

9 Март, 2026 23:10 522 7

  • иран-
  • оон-
  • антонио гутериш-
  • близък изток

Няколко съоръжения за съхранение на петрол в Иран бяха поразени при израелски въздушни удари вчера

ООН предупреди за тежки екологични последици от войната в Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Говорителят на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш - Стефан Дюжарик, днес предупреди за „тежки екологични последици“ от продължаващите удари срещу петролни съоръжения в Близкия изток, както и за възможни последици за питейната вода и качеството на въздуха, предаде Франс Прес, съобщи БТА.

„Продължаваме да отправяме предупреждения за хуманитарните последици от ескалацията на насилието в части от Близкия изток, която води до повишаване на жертвите сред цивилното население, щети по цивилната инфраструктура и нарастващо разселване“, заяви Дюжарик по време на брифинг за медиите.

Той добави, че е „особено обезпокоен“ от „неотдавнашните удари срещу петролни съоръжения, които биха могли да имат сериозни екологични последици в целия регион с възможни незабавни последици за питейната вода, въздуха, който хората дишат, и храната“.

Дюжарик подчерта, че това е особено обезпокоително, предвид че тези удари идват в допълнение към „ударите по съоръжения за обезсоляване на вода, за които бе съобщено в няколко страни“.

„Бихме искали отново да повторим, че трябва да бъдат взети всички възможни предпазни мерки за защита на цивилните от последиците от военните действия, както и за да се избягва нанасянето на щети на здравни учреждения, училища, системи за водоснабдяване и друга жизненоважна инфраструктура“, каза говорителят в заключение.

Няколко съоръжения за съхранение на петрол в Иран бяха поразени при израелски въздушни удари вчера, посочва Ройтерс. След началото на конфликта Иран също нанесе удари срещу няколко петролни съоръжения в региона.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    3 0 Отговор
    Да кажат на кравите и лудото Бени, ние си знаем....

    23:13 09.03.2026

  • 2 хаха

    2 0 Отговор
    Много важно. Да пращат грета да чисти.

    Коментиран от #4

    23:18 09.03.2026

  • 3 Сталин

    5 0 Отговор
    Трябва да а се осъдят кошерните плъхове и техните пудели от Вашингтон да плащат репарации на Иран за 1 трилион

    Коментиран от #7

    23:20 09.03.2026

  • 4 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "хаха":

    Тя една чисница, та мани, мани...

    23:26 09.03.2026

  • 5 Ахааа

    1 0 Отговор
    Тези се събудиха и измислиха с какво да се отчетат, да заблудят спонсорите че правят нещо.

    23:26 09.03.2026

  • 6 Ти да видиш

    0 0 Отговор
    Педофилът Гутиереш се бил загрижил!?...

    Краварите и ООН превърнаха в катун. Онзи ден жената на психопата Тръмп - Мелани председателстваше заседание. Циркът е пълен вече.
    Затваряйте и гасете лампите!

    23:29 09.03.2026

  • 7 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    А лудото Бени направо ще фалира евреите, ако го накарат да плаща репарации на палестинци, ливанци и перси...

    23:31 09.03.2026