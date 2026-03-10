Новини
Арагчи: Не мисля, че ще имаме нови разговори с американците

10 Март, 2026 03:52, обновена 10 Март, 2026 03:56 347 0

Рано е за изявления от новия аятолах, смята външният министър на Иран

Арагчи: Не мисля, че ще имаме нови разговори с американците - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран не смята за препоръчително да се провеждат по-нататъшни преговори със Съединените щати, заяви външният министър Абас Арагчи в интервю за PBS.

Той беше попитан дали иранското ръководство се е свързвало с представители на САЩ след избирането на Моджтаба Хаменей за върховен лидер на Ислямската република.

„Първо, твърде рано е той да прави каквито и да било изявления. Всички очакваме неговите изявления и коментари, които ще последват. Но не мисля, че ще има по-нататъшни контакти или преговори с американците, защото имаме много горчив опит с американците“, заяви иранският външен министър.


