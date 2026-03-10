Арагчи: Не мисля, че ще имаме нови разговори с американците

Иран не смята за препоръчително да се провеждат по-нататъшни преговори със Съединените щати, заяви външният министър Абас Арагчи в интервю за PBS.

Той беше попитан дали иранското ръководство се е свързвало с представители на САЩ след избирането на Моджтаба Хаменей за върховен лидер на Ислямската република.

„Първо, твърде рано е той да прави каквито и да било изявления. Всички очакваме неговите изявления и коментари, които ще последват. Но не мисля, че ще има по-нататъшни контакти или преговори с американците, защото имаме много горчив опит с американците“, заяви иранският външен министър.