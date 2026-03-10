Новини
Тръмп: Иран щеше да ни атакува до седмица - искаше да унищожи Израел и да завладее Близкия изток!

Тръмп: Иран щеше да ни атакува до седмица - искаше да унищожи Израел и да завладее Близкия изток!

10 Март, 2026 03:37, обновена 10 Март, 2026 04:57

С Джей Ди Ванс се разминахме идеологически за войната, заяви американският президент

Тръмп: Иран щеше да ни атакува до седмица - искаше да унищожи Израел и да завладее Близкия изток! - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп твърди, че САЩ биха могли да увеличат интензивността на ударите си срещу Иран 20 пъти, ако Техеран попречи на доставките на петрол през Ормузкия проток.

„Ако Иран направи нещо, за да спре доставките на петрол през Ормузкия проток, САЩ ще ги ударят 20 пъти по-силно, отколкото ги удариха досега“, заяви шефът на Белия дом в Truth Social.

Той също така предположи, че САЩ ще „атакуват леки цели“, след което Иран ще бъде „на практика неспособен да се възстанови“.

„Надявам се и се моля това да не се случи. Това ще е подарък от САЩ за Китай и всички страни, които използват Ормузкия проток“, настоя той.

Целите на американско-израелската военна операция срещу Иран ще бъдат постигнати, когато Техеран загуби способността си да произвежда оръжия, способни да заплашат Съединените щати, заяви Тръмп пред репортери във Флорида.

„Когато мога по същество да видя, че те вече нямат никакъв капацитет да произвеждат оръжия, които биха могли да бъдат използвани срещу САЩ, Израел или някой от нашите съюзници, за много дълго време“, отговори той.

„Когато не започнат да разработват ядрена бойна глава още на следващия ден“, добави Тръмп. От гледна точка на американския лидер, Техеран не е бил готов да обяви отказа си от ядрени оръжия по време на преговорите с Вашингтон.

„Те не бяха готови да кажат това“, смята ръководителят на вашингтонската администрация.

Според президента на САЩ Доналд Тръмп, Съединените щати са поразили над 5000 цели в Иран до момента, "някои от които са много големи“.

Той смята, че войната скоро ще приключи, но отказа да даде точна времева рамка. На въпрос дали има предвид следващите дни, той потвърди. „Мисля, че да“, подчерта американският лидер. „Много скоро“, добави той.

Според него Техеран е заговорничил да завземе целия Близък изток. „Те щяха да завземат Близкия изток. И щяха да се опитат да унищожат Израел. Така че ние го спряхме в перфектен момент“, каза Тръмп.

Иран е готов да атакува Съединените щати, смята Тръмп. Затова Вашингтон е прибегнал към използването на военна сила. „Те винаги казват: „Няма причина“, каза американският лидер за своите политически опоненти от Демократическата партия. „Ще ви дам най-убедителната причина от всички: Те щяха да ни атакуват в рамките на една седмица. 100%. Те бяха готови“, смята президентът.

Тръмп повтори, че военноморските сили на Иран, както и ракетните оръжия на Ислямската република, са ефективно унищожени.

Вашингтон не иска операцията срещу Иран да има същите последици като американската кампания в Ирак, заяви Тръмп.

Той призна, че с вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс са се разминали идеологически по отношение на ситуацията около Иран.

Държавният глава заяви, че ще приеме всеки резултат от разследването на нападението срещу начално училище за момичета в Иран, при което загинаха 165 души.

Тръмп твърди, че САЩ са ангажирани с осигуряването на безопасността на корабоплаването в Ормузкия проток. Той е убеден, че Русия е готова да допринесе конструктивно за разрешаване на ситуацията в Близкия изток.

Американските военни са отложили няколко от най-важните си цели в Иран, твърди Тръмп, но военните цели на американската операция могат да се считат за постигнати. Според него администрацията му е постигнала победи на много фронтове, но това не е достатъчно.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Оня с коня

    8 15 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти ГЕHбългaрcки

    03:42 10.03.2026

  • 2 Опс

    34 5 Отговор
    Вижте ме мен убиеца колко съм силен…психопан

    03:49 10.03.2026

  • 3 Лост

    20 2 Отговор
    А, защо не 19 или 21 пъти?

    03:52 10.03.2026

  • 4 .....

    9 0 Отговор
    Отрицателните цени на петрола (случили се исторически за първи път на 20 април 2020 г.) означават, че производителите плащат на купувачите да вземат петрола, поради липса на място за съхранение и срив в търсенето (COVID-19). Цената на американския лек суров петрол WTI падна до
    за барел, което означаваше, че продавачите покриват транспортните и складовите разходи, за да се отърват от физическите доставки.

    04:02 10.03.2026

  • 5 Ти да видиш

    28 6 Отговор
    Хехе...ще ударим 20 пъти по-силно означава че още 20 краварски бази ще изгорят и ще бъдат занулени но този път и в Европа.
    Браво на рижия клоун, добре си върши работата, не съм вярвал че краварската армия може да бъде разбита за месец време , но се случва пред очите ни, благодарение на този идиот.
    Ако забелязвате Русия и Китай тактично мълчат отстрани и се наслаждават на гледката на потъващият безпомощно в блатото световен ционистки режим.
    Явно са си свършили добре работата предварително.

    04:09 10.03.2026

  • 6 Наблюдател

    31 4 Отговор
    Иран след като 47 години беше под непрекъснати всякакви санкции, след като води изтощителна 8 годишна война с Ирак, който беше подпомаган от американците тогава, след като води 12 дневна героична битка и беше уж унищожен , след като избиха два пъти политическият му елит, се изправи геройски съвсем сам срещу империята на злото и ги разби на пух и прах, като им остана само да грачат и заплашват от безсилие.
    Действията на Иран будят само възхита! Браво!

    04:18 10.03.2026

  • 7 Наивник на средна възраст

    19 2 Отговор
    И защо да го правите когато цената се вдига(едната цел),а Китай се затруднява с едни 15 % от доставките си(другата пряка цел)??? Само лафове за демокрация и някакви си ценности,а всъщност чичо Дони всичко си е за пари....... - демокрация по американски.То и за обикновениот американец не се отнася - важното е да дебелеят вече дебелите и алчни кукловоди.....за произходът им няма да говорря,сами ще се сетите.....мили ми не агресори,а уж освободители.... и радетели" за човешки ценности....отврат....

    04:21 10.03.2026

  • 8 Малее

    25 3 Отговор
    Невменяем лъжец!
    Всичките от епщайн-класата са изроди, пък се и гордеят с това!

    04:23 10.03.2026

  • 9 Ти си единствената

    15 3 Отговор
    и най голяма заплаха за света!

    04:23 10.03.2026

  • 10 Ъъъъ

    23 3 Отговор
    "Ще ударим 20 пъти по-силно Иран..."

    А какво ви пречеше да ги ударите сега? М? Какво ви пречеше? По-силно от това не можетеь защото толкова ви е хала.....Вие, ако можехте, шяхра да сринете Иран със земята сега и нямаше да ти се налага да плашил гаргите, че щл си да ги удариш 20 пъти по-силно... 😂
    Какво показа тази война до сега?

    1. Показа, че въпреки цялата ви военна мощ и огромните пари за отбрана(поне $1 трилион), сте беззащитни срещу дронове от Алиекспрес!
    2. Показа, че САЩ е въздух под налягане, неуспявайки да защити собствените си военни бази.
    3. Показа, че държавите, в които са разположени тези бази не само не са защитени по никакъв начин, но и са изложени на риск от атаки.

    04:24 10.03.2026

  • 11 Последния Софиянец

    7 7 Отговор
    Тръмп няма никаква изгода да отваря протока.Ще изкара трилиони долари от доставки за ЕС на високи цени.

    04:25 10.03.2026

  • 12 Ормузкия проток

    6 2 Отговор
    Географско делене: По-голямата част от плавателните канали попадат в териториалните води на Оман и Иран, но според международното право те са отворени за преминаване.

    Коментиран от #15

    04:27 10.03.2026

  • 13 Факт

    8 12 Отговор
    Дончо Миротвореца до вчера беше идол в очите на милиони, заблудени русофили. 😂😂😂 Днес плюят в несвяст по него.
    Това говори красноречиво за логиката им. 😂

    04:29 10.03.2026

  • 14 Последния Софиянец

    10 4 Отговор
    Тръмп и евреите ще оберат малоумните жени в Брюксел с доставки на скъп петрол и газ.

    Коментиран от #16

    04:32 10.03.2026

  • 15 Айде бе

    12 5 Отговор

    До коментар #12 от "Ормузкия проток":

    Според международното право по сключено преди години споразумение в случай на военен конфликт в района на персийския залив Иран поема пълен контрол над входа на залива.

    04:35 10.03.2026

  • 16 Нннн

    5 4 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Колко стотинки взимаш за тъпотиите където пишеш😂

    04:36 10.03.2026

  • 17 нннн

    8 4 Отговор
    Санитарите са виновни, че не прибират бай Дончо, където му е мястото.

    Коментиран от #29

    04:38 10.03.2026

  • 18 Любо

    6 4 Отговор
    Психодиспансера в белия дом са пуснали пациентите на вечерна разходка защото имали диария и вътре вонята била непоносима....тоя пациент на снимката защо е без усмирителна риза!???

    04:45 10.03.2026

  • 19 Въпрос

    7 6 Отговор
    КопейкиМалоумни, нали Тръмп беше ваш човек, миротворец? Що го плюете сега? Поредното доказателство, че сте криви, фурнаджийски лопати иKpeтeни.

    04:46 10.03.2026

  • 20 Хи хи

    7 0 Отговор
    Иран е мноо лош ! Вий знайте ли, че Иран щеше да използва химическите оръжия на Садам, ако САЩ не беше го ударил ??!! Колин Пауъл още пази епруветката !!

    04:50 10.03.2026

  • 21 Бай Ердо

    6 0 Отговор
    Да завладее Близкия изток?! Вай вай вай! Шиитските змии се представиха за мой приятел и ме накараха да се бия с брат ми Биби! Моят приятел Дони ми го каза и аз не му повярвах! Бог да ми прости, едва не предадох него и страната си! Вай вай вай!

    04:52 10.03.2026

  • 22 Последния Софиянец

    2 3 Отговор
    Но най важното е да се чувализира ватата до крак, само тогава ще настъпи мир по света.

    05:01 10.03.2026

  • 23 Любо

    3 6 Отговор
    Чалмите и блатарите разбират само от млатене, копейките тоже.

    Коментиран от #25

    05:02 10.03.2026

  • 24 Наблюдател

    4 3 Отговор
    Но до като не висне ботокса от башнята няма да спре световния терор.

    05:06 10.03.2026

  • 25 Паника в исраил

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "Любо":

    Спести си малоумието. Прочети книга!

    Коментиран от #32

    05:06 10.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Българските турци

    3 4 Отговор
    След верига от разочарования след фалита на СССР и Варшавския пакт и фиаското на ислямофобията им със Саддам , с Ал Каида ,с талибаните от Афганистан и с"Ислямската държава"на Арабската пролет в Близкия Изток....първо започнаха с класическо разиграване на "Руска мечка" и тръгнаха на турне към Брюксел през Украйна !...😊 После устроиха "концерт" в Тел Авив със зрелищнен лов на палестински пъдпъдъци !...😊 Сега довършват "тангото" с Аяттоласите, което го танцуват с уговорката още от полета на Хомейни от Париж до Техеран през 1979 година ...(две напред едно назад - от 45 години насам режимът да унищожава Израел със заплахи а в отговор Израел бясно да се милитаризира и да разширява територията си за сметка на Палестина) !!...😊💖 При Тръмп се свърши "Маскеният Бал" на миналото хилядолетие и започна реалността на 21 век и Третото хилядолетие !!!...Предстои реализация на дългоочакваното шоу "Сблъсък на цивилизациите" на Самуел Хънтингтън за да настъпи предсказанието ,за новият "Соломонов дворец" в Йерусалим , за "Велик Израел" върху обещаните земи от Нил до Ефрат и пришествието на "евангелистичния" Исус Христос !... Какъв размах на развинтена фантазия... , какво неограничено и изкривено сатанистичн въображение нали... , скъпи жители на планетата ЗЕМЯ (... dear inhabitants of planet EARTH ) !?!...😊❤😊

    Коментиран от #36

    05:14 10.03.2026

  • 28 Наркоманът Синер

    2 1 Отговор
    Нюйоркската мутра и геноцидният маниак тепърва ще страдат.

    05:15 10.03.2026

  • 29 Вишка

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "нннн":

    Американския народ се отърва ужким от един а то тяхната работа стана като думите: "От трън та на глог и то по висок."

    05:16 10.03.2026

  • 30 Факти

    2 1 Отговор
    Тръмп: Иран щеше да ни атакува до седмица - искаше да унищожи Израел и добре щеше да направи

    05:16 10.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Като

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "Паника в исраил":

    си много начетен, що не напишеш нещо умно.

    05:20 10.03.2026

  • 33 слива

    3 1 Отговор
    тоя мо-ше пак лъже да нее обратното вие и твоя колега мо-ше да завладеете света вие завладяхте полвиния свят само че персийците не ва бръснат за слива

    05:21 10.03.2026

  • 34 борчовете

    2 0 Отговор
    и този луд спори и се разсърди за нобеловата награда боже боже слез и си събери борчовете

    05:29 10.03.2026

  • 35 Град Козлодуй.

    4 0 Отговор
    Какви ли не щуротии ще каже и ще направи пидофила само и само да не го вкарат в затвора! Кукла на конци на англосаксонското племе и евреите!

    05:29 10.03.2026

  • 36 Браво Хасанчо

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Българските турци":

    И простотията тръгна по земята. Туй откъде го преписа бе фурлама?

    05:32 10.03.2026

  • 37 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Българите са братя с персите! Никога не трябва да го забравят! Преди хиляди години персийски племена са се установили на балканския полуостров!

    05:32 10.03.2026