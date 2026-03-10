Тръмп: Иран щеше да ни атакува до седмица - искаше да унищожи Израел и да завладее Близкия изток!

Американският президент Доналд Тръмп твърди, че САЩ биха могли да увеличат интензивността на ударите си срещу Иран 20 пъти, ако Техеран попречи на доставките на петрол през Ормузкия проток.

„Ако Иран направи нещо, за да спре доставките на петрол през Ормузкия проток, САЩ ще ги ударят 20 пъти по-силно, отколкото ги удариха досега“, заяви шефът на Белия дом в Truth Social.

Той също така предположи, че САЩ ще „атакуват леки цели“, след което Иран ще бъде „на практика неспособен да се възстанови“.

„Надявам се и се моля това да не се случи. Това ще е подарък от САЩ за Китай и всички страни, които използват Ормузкия проток“, настоя той.

Целите на американско-израелската военна операция срещу Иран ще бъдат постигнати, когато Техеран загуби способността си да произвежда оръжия, способни да заплашат Съединените щати, заяви Тръмп пред репортери във Флорида.

„Когато мога по същество да видя, че те вече нямат никакъв капацитет да произвеждат оръжия, които биха могли да бъдат използвани срещу САЩ, Израел или някой от нашите съюзници, за много дълго време“, отговори той.

„Когато не започнат да разработват ядрена бойна глава още на следващия ден“, добави Тръмп. От гледна точка на американския лидер, Техеран не е бил готов да обяви отказа си от ядрени оръжия по време на преговорите с Вашингтон.

„Те не бяха готови да кажат това“, смята ръководителят на вашингтонската администрация.

Според президента на САЩ Доналд Тръмп, Съединените щати са поразили над 5000 цели в Иран до момента, "някои от които са много големи“.

Той смята, че войната скоро ще приключи, но отказа да даде точна времева рамка. На въпрос дали има предвид следващите дни, той потвърди. „Мисля, че да“, подчерта американският лидер. „Много скоро“, добави той.

Според него Техеран е заговорничил да завземе целия Близък изток. „Те щяха да завземат Близкия изток. И щяха да се опитат да унищожат Израел. Така че ние го спряхме в перфектен момент“, каза Тръмп.

Иран е готов да атакува Съединените щати, смята Тръмп. Затова Вашингтон е прибегнал към използването на военна сила. „Те винаги казват: „Няма причина“, каза американският лидер за своите политически опоненти от Демократическата партия. „Ще ви дам най-убедителната причина от всички: Те щяха да ни атакуват в рамките на една седмица. 100%. Те бяха готови“, смята президентът.

Тръмп повтори, че военноморските сили на Иран, както и ракетните оръжия на Ислямската република, са ефективно унищожени.

Вашингтон не иска операцията срещу Иран да има същите последици като американската кампания в Ирак, заяви Тръмп.

Той призна, че с вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс са се разминали идеологически по отношение на ситуацията около Иран.

Държавният глава заяви, че ще приеме всеки резултат от разследването на нападението срещу начално училище за момичета в Иран, при което загинаха 165 души.

Тръмп твърди, че САЩ са ангажирани с осигуряването на безопасността на корабоплаването в Ормузкия проток. Той е убеден, че Русия е готова да допринесе конструктивно за разрешаване на ситуацията в Близкия изток.

Американските военни са отложили няколко от най-важните си цели в Иран, твърди Тръмп, но военните цели на американската операция могат да се считат за постигнати. Според него администрацията му е постигнала победи на много фронтове, но това не е достатъчно.