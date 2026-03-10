Мадрид за Мерц: Европа се нуждае от лидери, а не от васали на Тръмп

В интервю за Politico, публикувано на 9 март, Йоланда Диас, вицепремиер на коалиционното правителство на Испания, критикува германския канцлер Фридрих Мерц за поведението му по време на среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом.

„Днес Европа се нуждае от лидерство, а не от васали, които отдават почит на Тръмп“, каза Диас. Тя отбеляза също, че Мерц е сред настоящите лидери на ЕС, „които нямат представа как да се ориентират в историческия момент, в който живеем“.

Диас обясни подкрепата на Мерц за Тръмп с факта, че Германия в момента е в състояние на „изключителна икономическа слабост“.

На 3 март, по време на среща с Мерц в Овалния кабинет, президентът на САЩ остро критикува Испания. В отговор германският премиер ефективно подкрепи американския лидер, заявявайки, че „всички трябва да се придържат“ към целта за разходи за отбрана от 5% от БВП. Мерц заяви, че ще се опита да убеди Мадрид в необходимостта от увеличаване на военните разходи. Няколко германски наблюдатели отбелязаха, че канцлерът е трябвало да реагира по-предпазливо на атаките на Тръмп срещу Испания и че по този начин той по същество е подкопал европейския си партньор.

По-рано информационната агенция DPA съобщи, че срещата на Тръмп и Мерц с журналисти в Белия дом е продължила приблизително 35 минути, от които американският лидер е говорил около 30 минути. Това е третото посещение на Мерц в Съединените щати, откакто встъпи в длъжност като германски канцлер през май 2025 г.