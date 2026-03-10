Новини
Мадрид за Мерц: Европа се нуждае от лидери, а не от васали на Тръмп

10 Март, 2026 04:29, обновена 10 Март, 2026 04:34 809 5

Германският канцлер е Мерц е сред тези, които нямат представа как да се ориентират в историческия момент, в който живеем, смята Йоланда Диас, вицепремиер на коалиционното правителство на Испания

Мадрид за Мерц: Европа се нуждае от лидери, а не от васали на Тръмп - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В интервю за Politico, публикувано на 9 март, Йоланда Диас, вицепремиер на коалиционното правителство на Испания, критикува германския канцлер Фридрих Мерц за поведението му по време на среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом.

„Днес Европа се нуждае от лидерство, а не от васали, които отдават почит на Тръмп“, каза Диас. Тя отбеляза също, че Мерц е сред настоящите лидери на ЕС, „които нямат представа как да се ориентират в историческия момент, в който живеем“.

Диас обясни подкрепата на Мерц за Тръмп с факта, че Германия в момента е в състояние на „изключителна икономическа слабост“.

На 3 март, по време на среща с Мерц в Овалния кабинет, президентът на САЩ остро критикува Испания. В отговор германският премиер ефективно подкрепи американския лидер, заявявайки, че „всички трябва да се придържат“ към целта за разходи за отбрана от 5% от БВП. Мерц заяви, че ще се опита да убеди Мадрид в необходимостта от увеличаване на военните разходи. Няколко германски наблюдатели отбелязаха, че канцлерът е трябвало да реагира по-предпазливо на атаките на Тръмп срещу Испания и че по този начин той по същество е подкопал европейския си партньор.

По-рано информационната агенция DPA съобщи, че срещата на Тръмп и Мерц с журналисти в Белия дом е продължила приблизително 35 минути, от които американският лидер е говорил около 30 минути. Това е третото посещение на Мерц в Съединените щати, откакто встъпи в длъжност като германски канцлер през май 2025 г.


Испания
  • 1 🎃🐷👨🏻‍🦲

    6 4 Отговор
    Вие като сте толкова силни защо прикрихте Барселона гейт и клекнахте на Тиквата 🖕

    04:47 10.03.2026

  • 2 Жоро

    1 9 Отговор
    „които нямат представа как да се ориентират в историческия момент, в който живеем“.Да историята ще запомни предателството на тия комуняги от Испания и ще бъдат гледани с друго око вовеки,ако не се променят из основи!

    04:57 10.03.2026

  • 3 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Точно ,мерц е магарицата на фащ

    05:19 10.03.2026

  • 4 Развитие

    4 0 Отговор
    Започнаха да се усещат в ЕССР !

    05:20 10.03.2026

  • 5 Град Козлодуй.

    3 0 Отговор
    Тая как ли ще я накажат евреите и сатанистите за казване на истината публично?

    05:20 10.03.2026

