Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп провел "много добър разговор" с Путин, призовал го да спре войната срещу Украйна
  Тема: Украйна

Тръмп провел "много добър разговор" с Путин, призовал го да спре войната срещу Украйна

10 Март, 2026 06:22, обновена 10 Март, 2026 05:28 410 8

  • сащ-
  • русия-
  • путин-
  • тръмп-
  • украйна-
  • иран

Двамата със Зеленски не могат да се гледат, отбеляза американският президент

Тръмп провел "много добър разговор" с Путин, призовал го да спре войната срещу Украйна - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Американският президент Доналд Тръмп заяви пред журналисти, цитиран от Ройтерс, че вчера е провел „много добър разговор“ с руския си колега Владимир Путин за Украйна и конфликта в Близкия изток.

„Има огромна омраза между президента Путин и Зеленски. Двамата не могат да се гледат един друг, но смятам, че това беше позитивен разговор по темата“, каза Тръмп.

Още новини от Украйна

Той добави, че Путин „иска да бъде от полза“ в решаването на конфликта с Иран.

„Казах му: „Можеш да бъдеш по-полезен ако сложиш край на войната между Украйна и Русия. Това ще бъде по-полезно“, допълни американският президент на пресконференция в голф клуба си във Флорида.

По-рано снощи съветникът на Кремъл по външната политика Юрий Ушаков нарече проведения телефонен разговор „много съществен“ и заяви, че „вероятно ще има практическо значение за бъдещата работа между двете страни“.

Путин „сподели няколко идеи, насочени към бързо политическо и дипломатическо прекратяване на конфликта в Иран, включително с контакти, които е осъществил с лидери на страни от Залива, с президента на Иран и лидери на други страни“, посочи Ушаков.

Той добави, че Тръмп „предложи своята оценка за развитието на американско-израелската операция“.

„Позволете ми да кажа, че се проведе много съществена и, без съмнение, полезна размяна на идеи“, каза още Ушаков.

Съветникът на Кремъл каза, че Тръмп смята, че „бързото уреждане на конфликта в Украйна със спиране на огъня и дългосрочно решение“ е в интерес на САЩ.

Развитието на събитията в Украйна се характеризира с това, че „руските войски напредват доста успешно“, каза той. „Това, както бе отбелязано, е фактор, който трябва да подтикне режима в Киев най-накрая да поеме по пътя на преговори за уреждане на конфликта“, каза Ушаков и допълни, че двамата президенти са обсъдили и ситуацията във Венецуела.

Телефонният разговор между Путин и Тръмп имаше конструктивен характер, коментира и специалният пратеник на президента на Руската Федерация по инвестиционно-икономическо сътрудничество с чужди страни Кирил Дмитриев.

„Конструктивният телефонен разговор продължи един час. Бяха обсъдени възможни решения за Украйна и иранския конфликт“, написа той в социалната мрежа Екс.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    0 2 Отговор
    Спираите се и двамата, че европата най много го отнася, да не кажа друга дума и още дълго ще го ду.. отнася...

    Коментиран от #4

    05:31 10.03.2026

  • 2 Факти

    0 0 Отговор
    Тръмп провел "много добър разговор" с Путин, призовал го да спре войната срещу Украйна а пък той щял да спре войната срещу Иран

    05:32 10.03.2026

  • 3 Телефонист

    3 3 Отговор
    Тръмп е казал на Путлер да внимава в картинката, че след Иран фокуса отново е войната в Украйна...

    Коментиран от #5

    05:32 10.03.2026

  • 4 Наистина

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    и най вече ЕССР !

    Коментиран от #7

    05:33 10.03.2026

  • 5 А бре,

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Телефонист":

    Украина е Русия, бре !

    05:35 10.03.2026

  • 6 Ха ха

    0 1 Отговор
    Трампата и Путин ще останат в историята като убйци.Тръмп е долна американски мишок на евреите .Тия боклуци ще запалят света за два барела петрол.

    05:37 10.03.2026

  • 7 Румен Решетников

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Наистина":

    Къде видя Съветски Социалистически Републики в Европа? Или просто самогона ти го каза???

    05:38 10.03.2026

  • 8 Паника в исраил

    0 0 Отговор
    Вова му е набил канчето нюйоркската мутра и геноцидният маниак в паниката си да не натиснат ядрения бутон.

    05:38 10.03.2026