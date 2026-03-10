Новини
След призив на Тръмп: Австралия дава убежище на пет ирански футболистки

10 Март, 2026 06:36, обновена 10 Март, 2026 05:41 1 018 3

Министърът на вътрешните работи Тони Бърк каза пред журналисти, че и други членове на отбора са добре дошли да останат в страната

След призив на Тръмп: Австралия дава убежище на пет ирански футболистки - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Австралия днес се съгласи да даде визи на пет ирански футболистки, които ще останат в страната, след като американският президент Доналд Тръмп призова Канбера да не ги връща обратно в Техеран заради опасения за тяхната сигурност, предаде Ройтерс.

Министърът на вътрешните работи Тони Бърк каза пред журналисти, че и други членове на отбора са добре дошли да останат в Австралия.

Иранският женски футболен тим пристигна в Австралия миналия месец, за да участва в турнира за Купата на Азия, още преди началото на войната в Иран.

Тимът отпадна от турнира през уикенда и трябваше да се върне страната си, подложена на бомбардировки.

Изявлението на австралийските власти дойде след дни на призиви от ирански групи в Австралия и от американския президент Доналд Тръмп към австралийското правителство да предложи помощ на жените, които не са говорили публично за желанието си да поискат убежище.

Отборът предизвика широки спекулации и медийно отразяване в Австралия, след като спортистките не изпяха иранския химн преди първия си мач, отбелязва АП.

Рано сутринта в четвъртък служители на австралийската федерална полиция транспортираха пет от жените от хотела в им в Голд Коуст на „безопасно място“, след като те подадоха молби за убежище.

Там те са се срещнали с Бърк, а и обработката на хуманитарните им визи е финализирана, каза министърът пред журналисти в Бризбейн часове по-късно.

„Не искам да си представям колко трудно е това решение за всяка от жените, но със сигурност снощи беше радостна, беше облекчение," каза Бърк, който публикува снимки в социалните мрежи на жените, усмихнати и ръкопляскащи, докато той подписва документите.


Австралия
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    ТЕЗИ МАЙ СА ТРАВЕСТИТИ?

    06:27 10.03.2026

  • 3 12340

    1 0 Отговор
    Или мистър Бърк е 2 метра,или дамите са по 1,50 м:))

    06:31 10.03.2026

