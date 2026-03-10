Израел и САЩ извършиха нощни удари в централен и северен Иран, атака на Техеран уби човек в Бахрейн

Израел и Съединените щати извършиха въздушни удари по няколко района в централен и северен Иран, съобщи информационната агенция Fars.

Серия от мощни експлозии е станала в град Карадж близо до Техеран, насочени към военни съоръжения на Корпуса на стражите на ислямската революция, съобщи телевизия Ал Хадат.

Мощна експлозия проехтя тази вечер в иранската столица Техеран, докато военни самолети прелитаха в небето, съобщиха журналисти на Франс прес, цитирани от БТА.

Взривът, чут от няколко журналисти, които са се намирали на няколко километра от него, е бил сравнително силен, казаха те.

Преди това Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха, че са предприели нова мащабна серия удари срещу Техеран.

„Израелските отбранителни сили предприеха мащабна серия удари в Техеран“, заяви говорител на армейската пресслужба.

Според публикуваните данни са бомбардирани няколко района на Техеран, както и градовете Исфахан, Кередж и Тебриз. До момента няма данни какви са нанесените щети.

Израелската армия съобщи, че вчера е атакувала шест военновъздушни бази в Иран, за които твърди, че са използвани за „въоръжаване и финансиране“ на съюзниците на Техеран, включително на ливанската групировка „Хизбула“ и на хусите в Йемен.

В резултат на тези удари „са разрушени много самолети, включително самолети на силите „Кудс“ – крилото на Корпуса на стражите на Ислямската революция, отговарящо за операциите в чужбина, както и „военни хеликоптери“.

Американската армия е поразила над 5000 ирански цели от началото на конфликта на 28 февруари, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, позовавайки се на списък, публикуван от Централното командване на въоръжените сили на САЩ.

Според публикуваните данни са унищожени или повредени 50 ирански военни кораба.

От своя страна КСИР снощи съобщи по иранската държавна телевизия, че е унищожил многоцелеви безпилотен летателен апарат „Орбитър 4“, който се е опитал да атакува съоръжение близо до град Исфахан, както и за пълното унищожаване на сателитен комуникационен център южно от Тел Авив.

КСИР заяви, че последният ракетен залп, изстрелян от иранските сили към Израел, е включвал 10 тежки ракети с бойна глава от един тон.

Един човек е убит, а няколко други са ранени при иранската атака, съобщи Министерството на вътрешните работи на Бахрейн.

От началото на въоръжения конфликт в Близкия изток, противовъздушната отбрана на Бахрейн е унищожила повече от 100 ирански ракети и приблизително 170 бойни дрона във въздушното пространство на кралството, съобщи Главното командване на отбранителните сили на кралството.