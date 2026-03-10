Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Поне петима поддръжници на шиитската милиция „Хашд ал-Шааби“ бяха убити при бомбардировка в Северен Ирак

10 Март, 2026 05:02, обновена 10 Март, 2026 05:06 458 3

Паравоенни групировки твърдят, че са извършили около 40 военни операции през последните 24 часа срещу цели на САЩ и съюзниците им

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко петима поддръжници на шиитската милиция „Хашд ал-Шааби“ бяха убити при бомбардировка на позициите им в Северен Ирак, съобщи телевизия „Ал Хадат“.

Според източници от иракските служби за сигурност, бомбардировките са били насочени към позиции на 40-та бригада на милицията в квартал Дибис близо до Киркук.

Милицията „Хашд ал-Шааби“ е сформирана по време на борбата срещу „Ислямска държава“ в Ирак и е изиграла значителна роля в разгрома на ИДИЛ. Шиитската милиция официално е част от иракската армия, но Съединените щати смятат „Хашд ал-Шааби“ за проиранска организация, която Вашингтон смята, че е подкрепяна и финансирана от властите в Техеран.

Паравоенни групировки, действащи в Ирак, твърдят, че са извършили приблизително 40 военни операции през последните 24 часа срещу цели на САЩ и съюзниците им, както в Ирак, така и извън него, според изявление на Ислямската съпротива на Ирак, алианс, който включва няколко проирански шиитски групировки.

Междувременно Ирак предложи създаването на дипломатически съюз, състоящ се от страните от Близкия изток и Европейския съюз, за ​​прекратяване на въоръжения конфликт в региона.

Някои държави са се обърнали към иранските власти относно евентуално прекратяване на огъня в настоящия конфликт в региона, заяви заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гариб Абади.


  • 1 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Но най важното е да се чувализира ватата до крак, само тогава ще настъпи мир по света.

    05:10 10.03.2026

  • 2 Мурка

    1 0 Отговор
    Чалмите и блатарите разбират само от млатене, копейките им тоже.

    05:10 10.03.2026

  • 3 Атина Палада

    1 0 Отговор
    Бой по блатните лакей

    05:11 10.03.2026

