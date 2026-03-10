Ердоган изрази надежда, че избирането на новия аятолах в Иран ще допринесе за мира в региона

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган, в разговор с иранския си колега Масуд Пезешкиан, изрази надежда, че избирането на Моджтаба Хаменей за върховен лидер на Иран ще допринесе за мира в региона.

Иран е готов да се присъедини към Турция в създаването на комисия за разследване на предполагаемите изстрелвания на ракети към турска територия, декларира Пезешкиан.

Ердоган подчерта пред колегата си необходимостта от отваряне на вратата към дипломацията за разрешаване на иранската криза и за усилията на страната му в тази посока.

Иранският президент заяви пред турския си колега, че Иран не е източник на ракетите, навлезли във въздушното пространство на Турция и че ще бъде извършено всеобхватно разследване по случая, съобщиха от Дирекцията по комуникации към президентството на Република Турция, цитирани от БТА.



На 9 март Министерството на отбраната на Турция съобщи за изстреляна от Иран балистична ракета, която е навлязла в турското въздушно пространство и е била свалена от системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО в Източното Средиземноморие. Това е втори подобен случай през последните дни на фона на събитията в Близкия изток, след като на 4 март Министерството също съобщи за прехващане на иранска балистична ракета, която се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия.



Ердоган изрази несъгласие с намесата в Иран, определяйки я като незаконна и бе категоричен, че не намира за правилно атакуването от Иран на трети, братски страни в региона. Турският президент каза на Пезешкиян, че това няма да бъде от полза за никого и че трябва да бъде сложен край на подобни действия.



"Президентът Ердоган заяви, че Турция търпи последствията от конфликт, в който не е страна и каквато и да бъде причината, няма да бъде извинено навлизането във въздушното пространство на страната ни, както и че Турция ще продължава да взима всички мерки срещу това", съобщиха от Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция.



Ердоган подчерта необходимостта от преговори и усилията, които Турция полага за подновяването им. Турският президент изрази и тъгата си от загубата на човешки животи, сред които и тези на децата, които загинаха в следствие ракетен удар над училище в иранския град Минаб.



