Силно земетресение край Италия: Регистрираха 6,1 по Рихтер в Тиренско море

Земетресение с магнитуд 6,1 е регистрирано в Тиренско море край западния бряг на Италия, съобщи Германския изследователски център по геонауки (ГИЦГ), цитиран от Ройтерс.

Европейско-средиземноморският сеизмологичен център отчете силата на земетресението на 5,9.

Трусът е бил на дълбочина 377 километра, и на 43 км югозападно от Неапол - град с около 959 хил. души население.

Няма данни за жертви и разрушения. Не е обявена и заплаха от цунами.