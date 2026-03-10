Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Силно земетресение край Италия: Регистрираха 6,1 по Рихтер в Тиренско море

10 Март, 2026 06:30, обновена 10 Март, 2026 05:34 292 0

Трусът е бил на дълбочина 377 километра, и на 43 км югозападно от Неапол

Силно земетресение край Италия: Регистрираха 6,1 по Рихтер в Тиренско море - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Земетресение с магнитуд 6,1 е регистрирано в Тиренско море край западния бряг на Италия, съобщи Германския изследователски център по геонауки (ГИЦГ), цитиран от Ройтерс.

Европейско-средиземноморският сеизмологичен център отчете силата на земетресението на 5,9.

Трусът е бил на дълбочина 377 километра, и на 43 км югозападно от Неапол - град с около 959 хил. души население.

Няма данни за жертви и разрушения. Не е обявена и заплаха от цунами.


Италия
