Бившият шеф на ФБР Джеймс Коми е призован по делото за "руската намеса" в изборите от 2016 г.

Федералните прокурори на САЩ са издали призовка на бившия директор на ФБР Джеймс Коми като част от разследването си за предполагаема руска намеса в президентските избори в САЩ през 2016 г., съобщи NBC News, позовавайки се на източници.

През август 2025 г. главният прокурор на САЩ Пам Бонди е разпоредила разследване на твърдения, свързани с предполагаема руска намеса в изборите през 2016 г., съобщава телевизионната мрежа.

Според медията са издадени над 130 призовки. Призовките позволяват на прокурорите да изискват документи или показания от техните получатели, обяснява NBC News.

Fox News съобщи по-рано, че голямо жури в Южния окръг на Флорида е издало призовки по делото за предполагаема руска намеса на бившия директор на ЦРУ Джон Бренън и бившите служители на ФБР Питър Строк и Лиза Пейдж.

През юли 2015 г. директорът на Националното разузнаване на САЩ Тулси Габард публикува доклад, в който се заключава, че администрацията на демократа Барак Обама, след победата на Доналд Тръмп на президентските избори през 2016 г., по същество е изфабрикувала разузнавателни данни за руска намеса в изборния процес.

Според нея, няколко месеца преди изборите, американското разузнаване е било единодушно, че Русия не е имала нито намерение, нито възможност да се намесва.

През декември 2016 г. обаче администрацията на Обама разпоредила нов доклад, който е противоречал на предишните оценки.

Габард обясни, че важното разузнавателно заключение, че Русия не е повлияла на резултата от изборите, е било премахнато и класифицирано.