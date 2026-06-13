Русия обвини САЩ в умишлено саботиране на достъпа на руски представители до подготвителните събития за срещата на Г-20

Москва предприе серия от официални дипломатически демарши пред Вашингтон заради блокирането на достъпа на руски представители до подготвителните събития за Г-20, които се провеждат под ротационното председателство на САЩ за 2026 г., предаде nampa.org.

Руската страна обвинява САЩ в умишлено саботиране на ангажиментите им като домакин и използване на административни хватки за изолиране на руските делегати.

Директорът на департамент в руското Външно министерство Дмитрий Биричевски обяви, че САЩ не са допуснали руски дипломатически представители до срещи на работно ниво, предхождащи срещата на върха на Г-20, която ще се проведе в Маями на 14-15 декември.

Сред блокираните са били и членове на Руския съюз на индустриалците и предприемачите (РСПП).

Американските власти аргументираха недопускането с "техническа грешка" при обработката на документите и пропускателния режим, въпреки че руският представител е притежавал редовна виза.

Руското Външно министерство категорично отхвърли версията за "технически проблем". Според Биричевски ситуацията ясно показва, че САЩ не са способни пълноценно да изпълняват функциите по председателството на международния форум.

Марат Бердиев, посланик по особни положения на руското външно министерство за Г-20 и АТИС, отбеляза пред РИА Новости, че по време на американското председателство на Г-20 Русия вече е срещала проблеми с достъпа до събития от този формат.

Представители на Руския съюз на индустриалците и предприемачите и Руската академия на науките не могат да влязат в Съединените щати, тъй като тези организации са в списъка със санкции на Вашингтон.

„Категорично отхвърляме този подход. Направихме серия от дипломатически демарши по този въпрос".

Посланикът подчерта, че нарушаването на правата на руските делегати „отравя атмосферата на Г-20 и поставя под въпрос успеха ѝ тази година“.

Москва предупреди Вашингтон, че няма да признае срещите и резултатите, проведени без нейно участие, за състояли се в рамките на Г-20, добави Бердиев.

Макар и в обтегнати отношения, Държавният департамент на САЩ потвърди, че като пълноправен член на организацията, Русия е получила официална покана за участие на най-високо равнище.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви, че Владимир Путин все още не е решил дали ще пътува лично до Маями. Руският президент не е присъствал лично на форум на Г-20 от 2019 г. насам поради пандемията и последвалата международна изолация след инвазията в Украйна.

Русия обмисля вариант да изпрати делегация на по-ниско ниво, за да избегне дипломатически капани на американска земя.