Украинските военни са поразили две петролни рафинерии в Русия

Украинските военни са поразили през нощта две петролни рафинерии в руската република Татарстан, съобщи генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Генералният щаб съобщи в „Телеграм“, че е потвърдено избухване на пожар и на двата обекта. От щаба допълниха, че е поразен и завод в Самарска област, в който се произвежда синтетичен каучук, използван при изработването на твърдо ракетно гориво за тактически и балистични ракети.
Междувременно руската информационна агенция Интерфакс съобщи, че водоснабдяването е прекъснато в някои контролирани от Русия части на украинската Донецка област, включително в град Донецк. Според агенцията причината е украински удар, който е прекъснал електроснабдяването на пречиствателна станция.
Двама души пострадаха в резултат на сутрешната ракетна атака по южната част на Одеска област, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.
"За съжаление пострадалите получиха осколъчни рани. Те получават необходимата медицинска помощ", информира Кипер.
В южната част на областта ракета порази частни постройки - три жилищни сгради се запалиха, а на още са нанесени щети, се казва в неговото съобщение.
"Руснаците продължават целенасочено да атакуват гражданската инфраструктура в южната част на Одеска област. Още един ракетен удар повреди слънчеви панели на територията на предприятие. За щастие там няма пострадали. Съответните служби отстраняват последиците", се посочва в съобщението на областния управител.
В отстраняването на последствията от нападението участват 16 огнеборци и 3 единици техника от Държавната служба за извънредни ситуации, както и трима служители и една единица техника от местната пожарна, съобщиха от службата за извънредни ситуации в Одеска област в канала си в Телеграм.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са третата по численост етническа общност според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 000-60 000 българи. Най-значителната група компактно българско население е съсредоточена в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
Коментиран от #16
15:03 12.06.2026
2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
15:04 12.06.2026
3 РФ е един смърдящ КЕН eф !
Коментиран от #8
15:05 12.06.2026
4 Баба Ванга казала
15:06 12.06.2026
5 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
15:06 12.06.2026
6 Разберете това
15:06 12.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ес е един огромен КЕН eф !
До коментар #3 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":долу уср@йна и всички подкрепящи ги
Коментиран от #123
15:08 12.06.2026
9 Петър Танев
Коментиран от #77
15:08 12.06.2026
10 Объркана копейка
15:08 12.06.2026
11 хахахахха
15:09 12.06.2026
12 Рублевка
Коментиран от #20
15:10 12.06.2026
13 от територията на украйна
А, Украйна поразява петролни рафинерии на Русия. Украйна произвежда ракети и дронове, има спътници, които да ги насочват? Украйна ли воюва с Русия или украинци загиват в чужда война?
Коментиран от #32, #89, #99
15:10 12.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Рублевка
15:10 12.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Гориил
Коментиран от #27, #30, #31
15:12 12.06.2026
18 пешо
15:12 12.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Baтнишки неволи 🤣
До коментар #12 от "Рублевка":Това ли са новите насоки. "Умно" ! MypZилажа веднага ще клъвне . 🤣🤣🤣🤣
15:13 12.06.2026
21 Удри Зельо.... удрииииии...
Коментиран от #48
15:13 12.06.2026
22 Архимандрисандрит Бибиян
15:14 12.06.2026
23 да питам
Коментиран от #25, #45
15:14 12.06.2026
24 Рублевка
Коментиран от #34
15:14 12.06.2026
25 Рублевка
До коментар #23 от "да питам":Не е вярно.
15:15 12.06.2026
26 666
15:15 12.06.2026
27 🤔 Кога тва ве?
До коментар #17 от "Гориил":Пак ли?, колко превземания станаха?
15:15 12.06.2026
28 Жалки продажни северноазиатски еничapи !
До коментар #16 от "СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺":На територията на РФ живеят татари, чеченци, башкири, чуваши, аварци, арменци, украинци, даргинци, казахи, кумици, ингуши, лезгини, осетинци, мордовци, якути, кабардинци, удмурти, марийци, осетинци, коми, буряти, тувинци, карачаевци, калмики, цигани, лакци, азербайджанци, грузини, евреи, корейци, китайци - кои по точно са ти братя ?
Коментиран от #55
15:15 12.06.2026
29 стоян
15:16 12.06.2026
30 Путюблиз
До коментар #17 от "Гориил":Голям център е,седми по големина в Донбас.
15:16 12.06.2026
31 Атина Палада оригинал
До коментар #17 от "Гориил":От Конашенков ли ннйучи това?
15:16 12.06.2026
32 Шопо
До коментар #13 от "от територията на украйна":Украйна не е държава а територия, руска територия
Коментиран от #50
15:17 12.06.2026
33 В момента руснаците завземат Константино
Коментиран от #54
15:17 12.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Ай спрете се с укропропагандата ,де...?!
Коментиран от #75
15:18 12.06.2026
38 Мишел
Коментиран от #46
15:18 12.06.2026
39 хахахахха
До коментар #35 от "АУУУУУ":на тая измишльотина и ти не си вярваш🤣🤣,грам истина няма в това което си написал
Коментиран от #53
15:19 12.06.2026
40 Голям майтап🤣🤣🤣🤣🤣🤣.....
15:19 12.06.2026
41 хаха🤣
До коментар #7 от "🇷🇺 Русия 🇷🇺":това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб и безин за руските крепостни🤣
Коментиран от #51
15:20 12.06.2026
42 Рублевка
15:20 12.06.2026
43 АУУУУУ
До коментар #36 от "Няма край":ИНТЕРНЕТ Е ПЪЛЕН С ВИДЕО УКРАЙНА КАК БИЯТ С ДРОНОВЕ КАМИОНИ ПО МАГИСТРАЛАТА КЪМ КРИМ И КАК УНИЩОЖАВАТ МОСТОВЕТЕ🤣🤣🤣😍
Коментиран от #49, #58
15:20 12.06.2026
44 Русия се превръща в тестова площадка
😁
15:20 12.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 хахахахха
До коментар #38 от "Мишел":ей го и другия лъжец, Русия купувала бензин,чуваш ли се изобщо,пий си хапчетата и лягай че имаш треска
15:21 12.06.2026
47 Ол. гофрен,
До коментар #35 от "АУУУУУ":И има ли укробандери вътре в Крим Колко км.завзвха?Хахаха
15:21 12.06.2026
48 ЗЕЛЬО!
До коментар #21 от "Удри Зельо.... удрииииии...":Ок,ще ударя...
... още няколко линийки...!
15:22 12.06.2026
49 Така е
До коментар #43 от "АУУУУУ":Пропагандата за глупаци няма край! 😄
15:22 12.06.2026
50 Град Козлодуй
До коментар #32 от "Шопо":Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.
Коментиран от #56
15:22 12.06.2026
51 хахахахха
До коментар #41 от "хаха🤣":фантазиите на кухите евр0гейт@ци нямат граници🤣🤣🤣
Коментиран от #119
15:22 12.06.2026
52 Град Козлодуй
15:23 12.06.2026
53 АУУУУУ
До коментар #39 от "хахахахха":НА ТЕБ ЛИ ДА ВЯРВАМ ИЛИ НА ОЧИТЕ СИ ........СОЛОВЬОВ ВЧЕРА ИЗПАДНА В ИСТЕРИЯ ЧЕ ВСИЧКО В РУСИЯ ГОРИ .......ГЛЕДАЙ В ИНТЕРНЕТ......НАИСТИНА МНОГО КРАСИВО ГОРИ РУСИЯ 🔥🔥🔥🔥🔥😃🤣🤣
Коментиран от #59, #66
15:23 12.06.2026
54 Те тая Константиновка..
До коментар #33 от "В момента руснаците завземат Константино":Я завземат от 2014г, така че нищо ново, просто резилите и униженията на бункерният плъх нямат край.. нямат.
15:23 12.06.2026
55 ГЛУПАЦИ
До коментар #28 от "Жалки продажни северноазиатски еничapи !":Пропуснал си един от етносите на Русия. От този етнос си и ти!
15:24 12.06.2026
56 Така е тротке
До коментар #50 от "Град Козлодуй":Важното е да тролиш жално и да не ти дреме, че изгле3ждаш толкова глупаво! 😄
15:24 12.06.2026
57 Някой
15:25 12.06.2026
58 хахахахха
До коментар #43 от "АУУУУУ":да пълно е с клипчета правени с ии да повдигат самочувствието на обречените хахли
Коментиран от #65
15:25 12.06.2026
59 А какъв плам
До коментар #53 от "АУУУУУ":има в евтиният глупак ползван за тролей срещу Русия! 😄
Коментиран от #67
15:25 12.06.2026
60 Летец Пешеходец
Коментиран от #61, #69
15:26 12.06.2026
61 Абе троленето
До коментар #60 от "Летец Пешеходец":и лъжите не пречат на Русия. Показват единствено глупака и трагедията на запада спонсориращ тероризма в Украйна! 😄
Коментиран от #78
15:27 12.06.2026
62 Кук
15:28 12.06.2026
63 Рублевка
15:28 12.06.2026
64 Ото фон Бисмарк....
15:28 12.06.2026
65 АУУУУУ
До коментар #58 от "хахахахха":ЛОШО НЯМА ......ЩОМ КАТО ГОРИ РУСКИ НЕФТОПРЕРАБОТВАТЕЛЕН ЗАВОД ПОВДИГА САМОЧУВСТВИЕТО НА УКРАЙНА .......ЗНАЧИ ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАТ С ВСЕКИДНЕВНИТЕ УДАРИ С ДРОНОВЕ ПО РУСКАТА ИКОНОМИКА 🔥🔥🔥🔥🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #71
15:28 12.06.2026
66 хахахахха
До коментар #53 от "АУУУУУ":м да явно си доста сл@б0умен че да вярваш на клипчета правени с ИИ,типично за евтин бг центак
Коментиран от #73
15:30 12.06.2026
67 АУУУУУ
До коментар #59 от "А какъв плам":РУСИЯ В ПЛАМЪЦИ .......И НАЙ-ХУБАВОТО Е ЧЕ НЕ МОЖЕТЕ ДА ПРОМЕНИТЕ НИЩО ....САМО КОМЕНТАРИ .....А ДРОНОВЕТЕ НАНАСЯТ УДАРИ ЗА МИЛИАРДИ ВСЕКИ ДЕН 💥💥💥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Коментиран от #72, #74
15:31 12.06.2026
68 Любопитно
15:31 12.06.2026
69 Велика е Русия брат..
До коментар #60 от "Летец Пешеходец":Велика, и Сахара да им дадеш след година не бензин а пясък няма да има.
15:32 12.06.2026
70 Рублевка
Няма пари за заплати и пенсии. България произвежда само барут.
15:32 12.06.2026
71 Реалността
До коментар #65 от "АУУУУУ":е съвсем друга цвете,поврежденията са минимални и не се е наложило дори да преустановят работа,но вие евтините драскачи сте като коне с капаци,даже по зле
Коментиран от #76
15:33 12.06.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 АУУУУУ
До коментар #66 от "хахахахха":ДАЙ БОЖЕ ДА ИМА ОЩЕ МНОГО ТАКИВА "ФАЛШИВИ КЛИПЧЕТА "...... И БЛАГОДАРЕНИЕ НА ТОВА В РУСИЯ БЕНЗИНА ГА ДАВАТ .....С ТАЛОНИ 🤣🤣🤣🤣🤣
15:34 12.06.2026
74 Така е
До коментар #67 от "АУУУУУ":А трротките се напъват да показват падението си и дъното на запада. 😄 За да вият толкова платените отпадъци, показват единствено трагедията на Украйна. 😄 Никой няма да плаша иначе на глупаци да вият ден и нощ. Ама дреме ти. Триоли там, аз няма много да се подигравам на глупака. 😄
15:34 12.06.2026
75 Амчи ДА!
До коментар #37 от "Ай спрете се с укропропагандата ,де...?!":Руснаците удариха с Орешника...,,три гаража"...!
Пък то не били ,,гаражи",а ...погребална агенция на Сирски-Мисирски...🙄😮💨😨😓!
Коментиран от #91
15:35 12.06.2026
76 АУУУУУ
До коментар #71 от "Реалността":АБЕ ВЧЕРА ЗАЩО ТОГАВА СОЛОВЬОВ КРЕЩЯ ЗАРАДИ УДАРИТЕ ПО РУСИЯ...... НЕ РАЗБРАХ ТОЙ НАШ ЛИ Е ....ИЛИ ....ВРАГ 🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #79
15:36 12.06.2026
77 хахахахха
До коментар #9 от "Петър Танев":ей ти клипче правено с ИИ
15:37 12.06.2026
78 Дори няма нужда да й пречат
До коментар #61 от "Абе троленето":Русия много успешно се самоунищожава и сама :)))
Коментиран от #82, #83
15:37 12.06.2026
79 Е обади се да го питаш
До коментар #76 от "АУУУУУ":Вме4сто тролене по форумите. 😄
Коментиран от #86
15:37 12.06.2026
80 джони инглиш
До коментар #35 от "АУУУУУ":То като ви чете човек пропагандата излиза че Крим е остров. Ха Ха Ха Ха Ха неграмотни атлантици.
15:38 12.06.2026
81 Лут
15:38 12.06.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Така е
До коментар #78 от "Дори няма нужда да й пречат":Трот-ките вредят единствено на себе си, но и затова няма как да разберат. Все пак са евтини и глу-пави, ама много глу-пави. 😄
15:39 12.06.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Мишел
15:41 12.06.2026
86 АУУУУУ
До коментар #79 от "Е обади се да го питаш":ТРОЛЕНЕ......ТОВА ЛИ Е НОВАТА МЕТОДИЧКА........ПОСЛЕДНО РУСИЯ ИМА ЛИ БЕНЗИН ИЛИ НЯМА .........ГОРЯТ ЛИ НЕФТЕНИ ЗАВОДИ ИЛИ ......НЕ 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #88, #90, #92
15:41 12.06.2026
87 Криза удря Русия.
позволи разходи за война с Украйна. А извеждането на руската икономика от това сложно военно състояние ще бъде изключително трудно и опасно. От друга страна спирането на войната също е опасно за Русия, спирането на военното производство може да доведе до тотален колапс по цялата производствена верига и фалит на военните заводи и свързаните фирми. През 2025г Русия предприе голямо увеличение на данъците, но това не доведе до осезаем ефект.
15:42 12.06.2026
88 Няма ново бря
До коментар #86 от "АУУУУУ":Отчаянието на запада, доведе до трагедията да крадат и лъжат. Та денонощно борят Русия, с евтина пропаганда и глупаци да я тиражират, докато крадливите урсули си тъпчат сметките и САЩ унищожава ЕС. Ама ко ти дреме на теб за ЕС. Троли срещу Русия и да не ти пука. 😄
Коментиран от #97
15:43 12.06.2026
89 Лут
До коментар #13 от "от територията на украйна":Няма значение, важното е груз 200 да не спира и Пудинк да не смее да погледне слънцето.
15:44 12.06.2026
90 Рублевка
До коментар #86 от "АУУУУУ":В Украине няма газ, мас и загубиха Донбас! Хахахаха хахахаха хахахаха 😜🤣😀🤣❗ Пуснаха ли тока в бандерия? Защо мирише? Няма канализация? И вода няма.
15:44 12.06.2026
91 Затова руските Z блогъри са полудели
До коментар #75 от "Амчи ДА!":Z-канали за обстрела с "Орешник": Този път запалихме 3 гаража. Как се получи така ? Този въпрос постави руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора", също "перла" на Z-
общността. В публикацията на канала по темата няма съмнение, че точно там, в Била Церква, е паднал "Орешник". Стрували си цената на "Орешник" за такъв резултат от използването му.
Руската излагация и трагедия край няма :)
15:44 12.06.2026
92 а ве плевел смачкан
До коментар #86 от "АУУУУУ":В Русия има гориво във всички бензиностанции,а горят 2 3 покрай киев,не в Русия,с тая пошла дезинформация няма кой да ви се върже
15:45 12.06.2026
93 Мишел
Коментиран от #96
15:46 12.06.2026
94 Рублевка
15:46 12.06.2026
95 Мишел
До коментар #35 от "АУУУУУ":Фантазираш. Всички мостове към Крим работят. В Севастопол на бензиностанциите се продава бензин.
Коментиран от #98
15:47 12.06.2026
96 Виждаш ли
До коментар #93 от "Мишел":Украйна е терорист. Сега виждаш ли защо плащат на глупак да троли. 😄
15:48 12.06.2026
97 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Така е. САЩ овладяват всички в
До коментар #13 от "от територията на украйна":топ 7. Русия е бита карта и безгласна буква, никой не се интересува от нея. Всички ще купуват петрол от тези държави през следващите десетилетия.
Венецуела: Лидер в света с над 300 млрд.барела
Саудитска Арабия: 288 млрд. барела
Канада: 170 млрд. барела
Иран: 158 млрд. барела
Ирак: 145 млрд. барела
Кувейт: 101 млрд. барела
ОАЕ: 97 млрд. барел
Иран засега е под санкции, така че е извън играта, но ако САЩ преценят може в бъдеще и той да продава. Стига да кротува и да изпълнява нарежданията на САЩ.
Коментиран от #101
15:52 12.06.2026
100 Рублевка
15:53 12.06.2026
101 Ако бе по умна
До коментар #99 от "Така е. САЩ овладяват всички в":нямаше да стигнеш до тролене. В пазара на петрол, няма капацитет да замениш Русия. Ама дреме ти. Троли, това показва, че Украйна и запада са отнасяни. Въх как та издъних. 😄
15:54 12.06.2026
102 Фори
15:54 12.06.2026
103 Мишел
Коментиран от #111, #116
15:55 12.06.2026
104 Робърт Бровди
Коментиран от #107, #110
15:57 12.06.2026
105 Хахаха!🎺🥳😀
В бандерия е ЖОПА! Нищо не работи, защото няма ток. Няма канализация, вода, асансьорите не работят. Който излезе на улицата го товарят на бус и на фронта. Там за една седмица е труп.
15:58 12.06.2026
106 да питам
Коментиран от #109
15:58 12.06.2026
107 Това и
До коментар #104 от "Робърт Бровди":вчера го троли и папагали. Помогна ли ти? 😄
15:59 12.06.2026
108 Окупиран от руските Орки
Изгониха над 1 200 000 украинци от родните им места.
Днес няма ток, вода, продукти, бензин, дизел.С една дума руска окупационна мизерия.
15:59 12.06.2026
109 Не останаха ли опорки
До коментар #106 от "да питам":че глупака опря до крайцера Москва? 😄
16:00 12.06.2026
110 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #104 от "Робърт Бровди":В Украйна е ЖОПА, мой човек! Навсякъде мирише. Няма ток, канализация, вода! Миазми. Смрад!
16:00 12.06.2026
111 Аве мишкар
До коментар #103 от "Мишел":що лъжеш няма никакви ограничения при зареждането на горива в нито един район на Русия
16:00 12.06.2026
112 оня с коня
16:02 12.06.2026
113 Хахаха!🎺🥳😀
Коментиран от #118
16:03 12.06.2026
114 Шафьоро
Коментиран от #117
16:05 12.06.2026
115 Последния софиянец
Коментиран от #121, #126
16:07 12.06.2026
116 Мишел
До коментар #103 от "Мишел":псевдомишеле, в Севастопол бензностанциите продават бензин , по 20 литра на лек автомобил дневно, цена 1,75 евро/литър
Коментиран от #120
16:07 12.06.2026
117 Ишибаши Сан
До коментар #114 от "Шафьоро":Що ти е бензин бре тротинетка 🛴 ,бутай щепсела и джиджи гаzzz!
16:09 12.06.2026
118 Ту пой, ДА? ))))
До коментар #113 от "Хахаха!🎺🥳😀":Ресторантите, кафетата са пълни, хората се наслаждават на хубавото време. А старухата педофил Фулира ДЕРМО чемоданчика у бункеро и обещава на монгольята ...3 дневен БЛИЦКРИГ и след Парадо в КИЕВ, как ше им пусне.. НЕТо, купонето и бензино!
Хихихихихи
Коментиран от #122
16:11 12.06.2026
119 хихи
До коментар #51 от "хахахахха":а рус0гейт@ците какво да кажат, тръгнаха към киев като аслани а сега са като нас..ни 😅😅😅
16:11 12.06.2026
120 Икономист
До коментар #116 от "Мишел":Не е 1.75 €вро ,а 0,85€вро за литър ,което е огромна разлика ,риииш ?
16:11 12.06.2026
121 Швейк
До коментар #115 от "Последния софиянец":Пак си прекалил с бялото!
Коментиран от #125
16:12 12.06.2026
122 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #118 от "Ту пой, ДА? ))))":Лап Пай У Йотт бре благоевградски хъесосс ,кво ми пелтечиш !
16:12 12.06.2026
123 хихи
До коментар #8 от "ес е един огромен КЕН eф !":а какво да кажат тогава русия и сев.корея като са на дъното на чов. цивилизация 😅😅😅
Коментиран от #127, #130
16:13 12.06.2026
124 Агресорът Зеленски
Ще ги пробваме по Москва.
16:14 12.06.2026
125 Последния софиянец
До коментар #121 от "Швейк":Наздраве 🍷 ..по хубавия повод ,бялото често подвежда ,а иначе дано се оправят хората във Вечните Ловни Полета .Казано е в библията ,който меч вади от меч умира .
16:15 12.06.2026
126 Мосфилм
До коментар #115 от "Последния софиянец":Пияната ли пуска такива мултики за умствено изостанали Алкаши?!?
Ха-ха-ха
Коментиран от #128
16:15 12.06.2026
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Криси Патрашкова
До коментар #126 от "Мосфилм":Ооох ,дано се оправят хората ,че не понасям насилие ,даже и текстово 👌.
16:16 12.06.2026
129 Агресорът Зеленски
По далекобойно е, носи три пъти повече заряд и е в пъти по евтино.
И него ще пробваме по Москва.
16:17 12.06.2026
130 Абе
До коментар #123 от "хихи":с лъжи и кражби, дъното стана запада. Я такъв циган-ски коптор не съм виждал. Жалко за тро-лещите глупаци в ролята на асан. Влече си го глу-пака. 😄
16:17 12.06.2026