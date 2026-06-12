Украинските военни са поразили две петролни рафинерии в Русия

Украинските военни са поразили през нощта две петролни рафинерии в руската република Татарстан, съобщи генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Генералният щаб съобщи в „Телеграм“, че е потвърдено избухване на пожар и на двата обекта. От щаба допълниха, че е поразен и завод в Самарска област, в който се произвежда синтетичен каучук, използван при изработването на твърдо ракетно гориво за тактически и балистични ракети.

Междувременно руската информационна агенция Интерфакс съобщи, че водоснабдяването е прекъснато в някои контролирани от Русия части на украинската Донецка област, включително в град Донецк. Според агенцията причината е украински удар, който е прекъснал електроснабдяването на пречиствателна станция.

Двама души пострадаха в резултат на сутрешната ракетна атака по южната част на Одеска област, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

"За съжаление пострадалите получиха осколъчни рани. Те получават необходимата медицинска помощ", информира Кипер.

В южната част на областта ракета порази частни постройки - три жилищни сгради се запалиха, а на още са нанесени щети, се казва в неговото съобщение.

"Руснаците продължават целенасочено да атакуват гражданската инфраструктура в южната част на Одеска област. Още един ракетен удар повреди слънчеви панели на територията на предприятие. За щастие там няма пострадали. Съответните служби отстраняват последиците", се посочва в съобщението на областния управител.

В отстраняването на последствията от нападението участват 16 огнеборци и 3 единици техника от Държавната служба за извънредни ситуации, както и трима служители и една единица техника от местната пожарна, съобщиха от службата за извънредни ситуации в Одеска област в канала си в Телеграм.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са третата по численост етническа общност според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 000-60 000 българи. Най-значителната група компактно българско население е съсредоточена в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.