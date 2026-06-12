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Украинските военни са поразили две петролни рафинерии в Русия
  Тема: Украйна

Украинските военни са поразили две петролни рафинерии в Русия

12 Юни, 2026 15:01 1 245 130

  • украйна-
  • рафинерия-
  • русия-
  • одеса-
  • война

Двама души пострадаха в резултат на сутрешната ракетна атака по южната част на Одеска област

Украинските военни са поразили две петролни рафинерии в Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинските военни са поразили през нощта две петролни рафинерии в руската република Татарстан, съобщи генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Генералният щаб съобщи в „Телеграм“, че е потвърдено избухване на пожар и на двата обекта. От щаба допълниха, че е поразен и завод в Самарска област, в който се произвежда синтетичен каучук, използван при изработването на твърдо ракетно гориво за тактически и балистични ракети.

Междувременно руската информационна агенция Интерфакс съобщи, че водоснабдяването е прекъснато в някои контролирани от Русия части на украинската Донецка област, включително в град Донецк. Според агенцията причината е украински удар, който е прекъснал електроснабдяването на пречиствателна станция.

Двама души пострадаха в резултат на сутрешната ракетна атака по южната част на Одеска област, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

"За съжаление пострадалите получиха осколъчни рани. Те получават необходимата медицинска помощ", информира Кипер.

В южната част на областта ракета порази частни постройки - три жилищни сгради се запалиха, а на още са нанесени щети, се казва в неговото съобщение.

"Руснаците продължават целенасочено да атакуват гражданската инфраструктура в южната част на Одеска област. Още един ракетен удар повреди слънчеви панели на територията на предприятие. За щастие там няма пострадали. Съответните служби отстраняват последиците", се посочва в съобщението на областния управител.

В отстраняването на последствията от нападението участват 16 огнеборци и 3 единици техника от Държавната служба за извънредни ситуации, както и трима служители и една единица техника от местната пожарна, съобщиха от службата за извънредни ситуации в Одеска област в канала си в Телеграм.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са третата по численост етническа общност според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 000-60 000 българи. Най-значителната група компактно българско население е съсредоточена в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    40 27 Отговор
    Да аплодираме Украинските юнаци!

    Коментиран от #16

    15:03 12.06.2026

  • 2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    27 28 Отговор
    Завода на Лада в Толиати ще бъде на пух и прах.

    15:04 12.06.2026

  • 3 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    36 28 Отговор
    Московските opки трябва да бъдат върнати в блатата, от където изпълзяха да сеят смърт и разруха по целия свят.

    Коментиран от #8

    15:05 12.06.2026

  • 4 Баба Ванга казала

    24 24 Отговор
    Киев покръсти монголите по московията, Киев ще ги опее !

    15:06 12.06.2026

  • 5 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    22 23 Отговор
    Е тукашните подлоги на калта сутринта квичаха неумно,че калното пъвъо на блатните пияници сваляло всички украински дрони,е за това нема бензин в кочината!!!!🤣🤣🤣🤣

    15:06 12.06.2026

  • 6 Разберете това

    24 26 Отговор
    Освободете българите от Татарстан, дето руските терористи изтезават и ги измъчват. Да живее Украйна!

    15:06 12.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ес е един огромен КЕН eф !

    20 27 Отговор

    До коментар #3 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":

    долу уср@йна и всички подкрепящи ги

    Коментиран от #123

    15:08 12.06.2026

  • 9 Петър Танев

    6 12 Отговор
    Тактически епизоди. Бронята на бойното поле е за еднократна употреба.Най-добре е, когато бъде изгорена преди началото на щурмовите действия – тогава и самият щурм се разпада (разсейва).Консервите с червеи (руската бронирана техника с пехота) се изгарят още по време на подготовката на щурмовите действия, макар че се налага да бъдат издирвани като гъби в гората.Мирноград, шахта „Стаханов“, 10 юни 2026 г. Получена е информация за подготовка на механизирани щурмови действия от страна на противника в зоната на отговорност на 1-ви корпус на Националната гвардия на Украйна (НГУ) „Азов“.Превантивна ревизия на промзоната на шахта „Стаханов“ от пилотите с оптоволоконни FPV дронове от 4-ти батальон на 414-та отделна бригада за безпилотни системи „Птиците на Мадяр“ – и вече никой никъде не пътува.Изпържени методично, в рамките на едно часче, 4 единици бронирана техника и половин дузина квадроцикли – ротата от червеи (окупатори) отиде да се подготвя за пешеходен маршрут „еднопосочен билет“ (one way ticket).

    Коментиран от #77

    15:08 12.06.2026

  • 10 Объркана копейка

    15 15 Отговор
    Добре, че румбата спря да въоръжава Украйна, че можеха да са 10 ...

    15:08 12.06.2026

  • 11 хахахахха

    22 19 Отговор
    поредната фантазия на укродебилите🤣🤣🤣

    15:09 12.06.2026

  • 12 Рублевка

    13 16 Отговор
    След почти 70 години украинско колониално иго, народите от РФ се борят за своята свобода. След Отечествената война, бандеровците овладяват КПСС и с помощта на комунистите ограбват съветските народи. Превръщат СССР в своя колония.

    Коментиран от #20

    15:10 12.06.2026

  • 13 от територията на украйна

    22 10 Отговор
    Да, САЩ овладяват, контролират и продават петрола на много други държави. Налага санкции на държави изнасящи и купуващи петрол от държави, които още на контролира.
    А, Украйна поразява петролни рафинерии на Русия. Украйна произвежда ракети и дронове, има спътници, които да ги насочват? Украйна ли воюва с Русия или украинци загиват в чужда война?

    Коментиран от #32, #89, #99

    15:10 12.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Рублевка

    11 16 Отговор
    Владимир Владимирович Путин освободи народите на РФ от бандеровското колониално иго.

    15:10 12.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гориил

    19 16 Отговор
    Днес е празник в Русия. Този празник се нарича Ден на Русия. Очаквайте ответни удари още утре.Руската армия днес превзе индустриалния и транспортен център Константиновка.

    Коментиран от #27, #30, #31

    15:12 12.06.2026

  • 18 пешо

    12 7 Отговор
    пет години всеки ден по две , три колко рафинерии са имали рашките

    15:12 12.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Baтнишки неволи 🤣

    12 12 Отговор

    До коментар #12 от "Рублевка":

    Това ли са новите насоки. "Умно" ! MypZилажа веднага ще клъвне . 🤣🤣🤣🤣

    15:13 12.06.2026

  • 21 Удри Зельо.... удрииииии...

    9 10 Отговор
    Тия не са от нашите...

    Коментиран от #48

    15:13 12.06.2026

  • 22 Архимандрисандрит Бибиян

    7 9 Отговор
    Путилифона,,од балкона бако Пундю изскимте каде у бункеро нема пушек и се не види на хоризонта!

    15:14 12.06.2026

  • 23 да питам

    12 8 Отговор
    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    Коментиран от #25, #45

    15:14 12.06.2026

  • 24 Рублевка

    8 12 Отговор
    Комунистите бандеровци изсмукваха капиталите и златото на СССР за сметка на другите съюзни републики. Предизвикаха икономически колапс и разпад на СССР. Техният агент Горбачов ограби страната и избяга в Германия.

    Коментиран от #34

    15:14 12.06.2026

  • 25 Рублевка

    4 5 Отговор

    До коментар #23 от "да питам":

    Не е вярно.

    15:15 12.06.2026

  • 26 666

    13 12 Отговор
    Няма по-големи 0 ли гфрени ор съветските копейки в България.

    15:15 12.06.2026

  • 27 🤔 Кога тва ве?

    7 5 Отговор

    До коментар #17 от "Гориил":

    Пак ли?, колко превземания станаха?

    15:15 12.06.2026

  • 28 Жалки продажни северноазиатски еничapи !

    9 13 Отговор

    До коментар #16 от "СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺":

    На територията на РФ живеят татари, чеченци, башкири, чуваши, аварци, арменци, украинци, даргинци, казахи, кумици, ингуши, лезгини, осетинци, мордовци, якути, кабардинци, удмурти, марийци, осетинци, коми, буряти, тувинци, карачаевци, калмики, цигани, лакци, азербайджанци, грузини, евреи, корейци, китайци - кои по точно са ти братя ?

    Коментиран от #55

    15:15 12.06.2026

  • 29 стоян

    9 10 Отговор
    Хубави новини - дано всеки ден да е така до фалита и разпада на мюслюманската федерация и москвабад

    15:16 12.06.2026

  • 30 Путюблиз

    7 5 Отговор

    До коментар #17 от "Гориил":

    Голям център е,седми по големина в Донбас.

    15:16 12.06.2026

  • 31 Атина Палада оригинал

    8 5 Отговор

    До коментар #17 от "Гориил":

    От Конашенков ли ннйучи това?

    15:16 12.06.2026

  • 32 Шопо

    11 10 Отговор

    До коментар #13 от "от територията на украйна":

    Украйна не е държава а територия, руска територия

    Коментиран от #50

    15:17 12.06.2026

  • 33 В момента руснаците завземат Константино

    16 5 Отговор
    Накрая ще се окаже че Констаниновка нямала стратегическо значение.

    Коментиран от #54

    15:17 12.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ай спрете се с укропропагандата ,де...?!

    15 9 Отговор
    Постоянно Укрите удрят нефто- бази и военни обекти,а руснаците постоянно удрят само и само ,,гражданска инфраструктура"...?!

    Коментиран от #75

    15:18 12.06.2026

  • 38 Мишел

    9 8 Отговор
    Русия купува все повече по-скъп беларуски бензин. Доставките на бензин и дизел от Беларус само частично компенсират недостига на горива в Русия. Руският пазар продължава да изпитва недостиг на доставки поради сериозни поражения на много от рафинериите. Непланираните ремонти са основна тежест - това са щетите, които Украйна нанася със своите далекобойни дронове. На този фон купувачите все по-често се насочват към беларуско гориво, въпреки високата цена, съобщава най-известният руски бизнес ежедневник "Комерсант".

    Коментиран от #46

    15:18 12.06.2026

  • 39 хахахахха

    7 6 Отговор

    До коментар #35 от "АУУУУУ":

    на тая измишльотина и ти не си вярваш🤣🤣,грам истина няма в това което си написал

    Коментиран от #53

    15:19 12.06.2026

  • 40 Голям майтап🤣🤣🤣🤣🤣🤣.....

    7 12 Отговор
    Зелю пука отверстията на братушките🤣... Удри... нека кочината да гори, за да свети🔥👍🤫

    15:19 12.06.2026

  • 41 хаха🤣

    10 10 Отговор

    До коментар #7 от "🇷🇺 Русия 🇷🇺":

    това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб и безин за руските крепостни🤣

    Коментиран от #51

    15:20 12.06.2026

  • 42 Рублевка

    9 8 Отговор
    След смъртта при подозрителни обстоятелства на Сталин, бандеровците инсталират начело на комунистите украинеца Никита Хрушчов. До разпада на СССР, предизвикан от украинеца Горбачов, СССР се управлява от украинци. През този период бандеровците грабят СССР и предизвикват неговия разпад. Заграбват Крим и огромни територии от съседните страни.

    15:20 12.06.2026

  • 43 АУУУУУ

    9 9 Отговор

    До коментар #36 от "Няма край":

    ИНТЕРНЕТ Е ПЪЛЕН С ВИДЕО УКРАЙНА КАК БИЯТ С ДРОНОВЕ КАМИОНИ ПО МАГИСТРАЛАТА КЪМ КРИМ И КАК УНИЩОЖАВАТ МОСТОВЕТЕ🤣🤣🤣😍

    Коментиран от #49, #58

    15:20 12.06.2026

  • 44 Русия се превръща в тестова площадка

    10 9 Отговор
    за експериментални оръжия. Ракетните оръжия на Украйна вече позволяват да се нанасят удари дълбоко в територията на Русия. Предстоят тестове на нови видове украйнски ракети по територията на Русия на разстояние до 3 хиляди километра.

    😁

    15:20 12.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 хахахахха

    12 8 Отговор

    До коментар #38 от "Мишел":

    ей го и другия лъжец, Русия купувала бензин,чуваш ли се изобщо,пий си хапчетата и лягай че имаш треска

    15:21 12.06.2026

  • 47 Ол. гофрен,

    7 6 Отговор

    До коментар #35 от "АУУУУУ":

    И има ли укробандери вътре в Крим Колко км.завзвха?Хахаха

    15:21 12.06.2026

  • 48 ЗЕЛЬО!

    5 7 Отговор

    До коментар #21 от "Удри Зельо.... удрииииии...":

    Ок,ще ударя...
    ... още няколко линийки...!

    15:22 12.06.2026

  • 49 Така е

    6 6 Отговор

    До коментар #43 от "АУУУУУ":

    Пропагандата за глупаци няма край! 😄

    15:22 12.06.2026

  • 50 Град Козлодуй

    12 11 Отговор

    До коментар #32 от "Шопо":

    Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    Коментиран от #56

    15:22 12.06.2026

  • 51 хахахахха

    7 6 Отговор

    До коментар #41 от "хаха🤣":

    фантазиите на кухите евр0гейт@ци нямат граници🤣🤣🤣

    Коментиран от #119

    15:22 12.06.2026

  • 52 Град Козлодуй

    9 10 Отговор
    Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    15:23 12.06.2026

  • 53 АУУУУУ

    11 10 Отговор

    До коментар #39 от "хахахахха":

    НА ТЕБ ЛИ ДА ВЯРВАМ ИЛИ НА ОЧИТЕ СИ ........СОЛОВЬОВ ВЧЕРА ИЗПАДНА В ИСТЕРИЯ ЧЕ ВСИЧКО В РУСИЯ ГОРИ .......ГЛЕДАЙ В ИНТЕРНЕТ......НАИСТИНА МНОГО КРАСИВО ГОРИ РУСИЯ 🔥🔥🔥🔥🔥😃🤣🤣

    Коментиран от #59, #66

    15:23 12.06.2026

  • 54 Те тая Константиновка..

    9 6 Отговор

    До коментар #33 от "В момента руснаците завземат Константино":

    Я завземат от 2014г, така че нищо ново, просто резилите и униженията на бункерният плъх нямат край.. нямат.

    15:23 12.06.2026

  • 55 ГЛУПАЦИ

    7 4 Отговор

    До коментар #28 от "Жалки продажни северноазиатски еничapи !":

    Пропуснал си един от етносите на Русия. От този етнос си и ти!

    15:24 12.06.2026

  • 56 Така е тротке

    4 4 Отговор

    До коментар #50 от "Град Козлодуй":

    Важното е да тролиш жално и да не ти дреме, че изгле3ждаш толкова глупаво! 😄

    15:24 12.06.2026

  • 57 Някой

    10 4 Отговор
    Нещо зачестиха подобни "статии". Практика показва, че обикновено това е свързано с лоши новини за украинците от фронта. Например в района на Константиновка. Вероятно същият скоро ще бъде обявен за селище без стратегическо значение от украинското правителство.

    15:25 12.06.2026

  • 58 хахахахха

    6 4 Отговор

    До коментар #43 от "АУУУУУ":

    да пълно е с клипчета правени с ии да повдигат самочувствието на обречените хахли

    Коментиран от #65

    15:25 12.06.2026

  • 59 А какъв плам

    8 5 Отговор

    До коментар #53 от "АУУУУУ":

    има в евтиният глупак ползван за тролей срещу Русия! 😄

    Коментиран от #67

    15:25 12.06.2026

  • 60 Летец Пешеходец

    7 10 Отговор
    В България няма криза за бензин, а в Русия има. Е, кой е по-велик сега? Русия все повече заприличва на Куба в това отношение. Но Куба е малка, бедна страна, ограбена от комунистите, а Русия е "велика". Защо няма бензин в тази фалирала авторитарна дупка? Защо?

    Коментиран от #61, #69

    15:26 12.06.2026

  • 61 Абе троленето

    10 7 Отговор

    До коментар #60 от "Летец Пешеходец":

    и лъжите не пречат на Русия. Показват единствено глупака и трагедията на запада спонсориращ тероризма в Украйна! 😄

    Коментиран от #78

    15:27 12.06.2026

  • 62 Кук

    6 6 Отговор
    Браво! Върнете ги в средновековието.

    15:28 12.06.2026

  • 63 Рублевка

    6 6 Отговор
    За нас е важно какво се случва в люлката на цивилизацията, Европа. Европейците са високо интелигентни, красиви и трудолюбиви хора, готови да помогнат на хора в беда, но наивни като деца. Те пуснаха в своя дом украинските зверове на пълна държавна издръжка. Бандеровците са УМНИ, ОРГАНИЗИРАНИ И ЖЕСТОКИ. Те вече овладяват паричните потоци на подземния свят. След това ще инсталират по един палячо като Зеленски в европейските страни и ще завземат политическата власт.

    15:28 12.06.2026

  • 64 Ото фон Бисмарк....

    6 8 Отговор
    Ми тъй стана, укрите подпалиха Русията, пушеци, дим, сажди, и мечката се задушава, киха, кашля, сълзят и очите, разстройство получи и се скри някъде, сега я търсим из шубраците.

    15:28 12.06.2026

  • 65 АУУУУУ

    8 7 Отговор

    До коментар #58 от "хахахахха":

    ЛОШО НЯМА ......ЩОМ КАТО ГОРИ РУСКИ НЕФТОПРЕРАБОТВАТЕЛЕН ЗАВОД ПОВДИГА САМОЧУВСТВИЕТО НА УКРАЙНА .......ЗНАЧИ ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАТ С ВСЕКИДНЕВНИТЕ УДАРИ С ДРОНОВЕ ПО РУСКАТА ИКОНОМИКА 🔥🔥🔥🔥🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #71

    15:28 12.06.2026

  • 66 хахахахха

    7 6 Отговор

    До коментар #53 от "АУУУУУ":

    м да явно си доста сл@б0умен че да вярваш на клипчета правени с ИИ,типично за евтин бг центак

    Коментиран от #73

    15:30 12.06.2026

  • 67 АУУУУУ

    10 7 Отговор

    До коментар #59 от "А какъв плам":

    РУСИЯ В ПЛАМЪЦИ .......И НАЙ-ХУБАВОТО Е ЧЕ НЕ МОЖЕТЕ ДА ПРОМЕНИТЕ НИЩО ....САМО КОМЕНТАРИ .....А ДРОНОВЕТЕ НАНАСЯТ УДАРИ ЗА МИЛИАРДИ ВСЕКИ ДЕН 💥💥💥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

    Коментиран от #72, #74

    15:31 12.06.2026

  • 68 Любопитно

    6 1 Отговор
    Интересно е защо не се погрижиха за заводите за дронове които снабдяват ВСУ?Още повече че ги обявиха за легетимна цел.

    15:31 12.06.2026

  • 69 Велика е Русия брат..

    7 8 Отговор

    До коментар #60 от "Летец Пешеходец":

    Велика, и Сахара да им дадеш след година не бензин а пясък няма да има.

    15:32 12.06.2026

  • 70 Рублевка

    6 6 Отговор
    Докато се подигравате на Путин и Русия, България фалира и тегли заем след заем. Вече са изтеглени 10 пъти повече заеми от Тодор Живков.
    Няма пари за заплати и пенсии. България произвежда само барут.

    15:32 12.06.2026

  • 71 Реалността

    6 4 Отговор

    До коментар #65 от "АУУУУУ":

    е съвсем друга цвете,поврежденията са минимални и не се е наложило дори да преустановят работа,но вие евтините драскачи сте като коне с капаци,даже по зле

    Коментиран от #76

    15:33 12.06.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 АУУУУУ

    6 8 Отговор

    До коментар #66 от "хахахахха":

    ДАЙ БОЖЕ ДА ИМА ОЩЕ МНОГО ТАКИВА "ФАЛШИВИ КЛИПЧЕТА "...... И БЛАГОДАРЕНИЕ НА ТОВА В РУСИЯ БЕНЗИНА ГА ДАВАТ .....С ТАЛОНИ 🤣🤣🤣🤣🤣

    15:34 12.06.2026

  • 74 Така е

    6 5 Отговор

    До коментар #67 от "АУУУУУ":

    А трротките се напъват да показват падението си и дъното на запада. 😄 За да вият толкова платените отпадъци, показват единствено трагедията на Украйна. 😄 Никой няма да плаша иначе на глупаци да вият ден и нощ. Ама дреме ти. Триоли там, аз няма много да се подигравам на глупака. 😄

    15:34 12.06.2026

  • 75 Амчи ДА!

    9 5 Отговор

    До коментар #37 от "Ай спрете се с укропропагандата ,де...?!":

    Руснаците удариха с Орешника...,,три гаража"...!
    Пък то не били ,,гаражи",а ...погребална агенция на Сирски-Мисирски...🙄😮‍💨😨😓!

    Коментиран от #91

    15:35 12.06.2026

  • 76 АУУУУУ

    8 4 Отговор

    До коментар #71 от "Реалността":

    АБЕ ВЧЕРА ЗАЩО ТОГАВА СОЛОВЬОВ КРЕЩЯ ЗАРАДИ УДАРИТЕ ПО РУСИЯ...... НЕ РАЗБРАХ ТОЙ НАШ ЛИ Е ....ИЛИ ....ВРАГ 🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #79

    15:36 12.06.2026

  • 77 хахахахха

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Петър Танев":

    ей ти клипче правено с ИИ

    15:37 12.06.2026

  • 78 Дори няма нужда да й пречат

    7 5 Отговор

    До коментар #61 от "Абе троленето":

    Русия много успешно се самоунищожава и сама :)))

    Коментиран от #82, #83

    15:37 12.06.2026

  • 79 Е обади се да го питаш

    4 4 Отговор

    До коментар #76 от "АУУУУУ":

    Вме4сто тролене по форумите. 😄

    Коментиран от #86

    15:37 12.06.2026

  • 80 джони инглиш

    7 5 Отговор

    До коментар #35 от "АУУУУУ":

    То като ви чете човек пропагандата излиза че Крим е остров. Ха Ха Ха Ха Ха неграмотни атлантици.

    15:38 12.06.2026

  • 81 Лут

    5 2 Отговор
    А не ве, басма ще им цепят.

    15:38 12.06.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Така е

    2 4 Отговор

    До коментар #78 от "Дори няма нужда да й пречат":

    Трот-ките вредят единствено на себе си, но и затова няма как да разберат. Все пак са евтини и глу-пави, ама много глу-пави. 😄

    15:39 12.06.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Мишел

    5 6 Отговор
    След руски удари с безпилотници, днес изгоряха изцяло нефтобазите в Днипро в Борисполски район на Киевска област

    15:41 12.06.2026

  • 86 АУУУУУ

    4 3 Отговор

    До коментар #79 от "Е обади се да го питаш":

    ТРОЛЕНЕ......ТОВА ЛИ Е НОВАТА МЕТОДИЧКА........ПОСЛЕДНО РУСИЯ ИМА ЛИ БЕНЗИН ИЛИ НЯМА .........ГОРЯТ ЛИ НЕФТЕНИ ЗАВОДИ ИЛИ ......НЕ 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #88, #90, #92

    15:41 12.06.2026

  • 87 Криза удря Русия.

    6 4 Отговор
    Путин е наредил да се съкратят всички разходи, освен военните. Правителствени служители са информирали руския президент Владимир Путин, че Русия вече не може да си
    позволи разходи за война с Украйна. А извеждането на руската икономика от това сложно военно състояние ще бъде изключително трудно и опасно. От друга страна спирането на войната също е опасно за Русия, спирането на военното производство може да доведе до тотален колапс по цялата производствена верига и фалит на военните заводи и свързаните фирми. През 2025г Русия предприе голямо увеличение на данъците, но това не доведе до осезаем ефект.

    15:42 12.06.2026

  • 88 Няма ново бря

    6 3 Отговор

    До коментар #86 от "АУУУУУ":

    Отчаянието на запада, доведе до трагедията да крадат и лъжат. Та денонощно борят Русия, с евтина пропаганда и глупаци да я тиражират, докато крадливите урсули си тъпчат сметките и САЩ унищожава ЕС. Ама ко ти дреме на теб за ЕС. Троли срещу Русия и да не ти пука. 😄

    Коментиран от #97

    15:43 12.06.2026

  • 89 Лут

    3 4 Отговор

    До коментар #13 от "от територията на украйна":

    Няма значение, важното е груз 200 да не спира и Пудинк да не смее да погледне слънцето.

    15:44 12.06.2026

  • 90 Рублевка

    5 3 Отговор

    До коментар #86 от "АУУУУУ":

    В Украине няма газ, мас и загубиха Донбас! Хахахаха хахахаха хахахаха 😜🤣😀🤣❗ Пуснаха ли тока в бандерия? Защо мирише? Няма канализация? И вода няма.

    15:44 12.06.2026

  • 91 Затова руските Z блогъри са полудели

    4 5 Отговор

    До коментар #75 от "Амчи ДА!":

    Z-канали за обстрела с "Орешник": Този път запалихме 3 гаража. Как се получи така ? Този въпрос постави руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора", също "перла" на Z-
    общността. В публикацията на канала по темата няма съмнение, че точно там, в Била Церква, е паднал "Орешник". Стрували си цената на "Орешник" за такъв резултат от използването му.

    Руската излагация и трагедия край няма :)

    15:44 12.06.2026

  • 92 а ве плевел смачкан

    6 3 Отговор

    До коментар #86 от "АУУУУУ":

    В Русия има гориво във всички бензиностанции,а горят 2 3 покрай киев,не в Русия,с тая пошла дезинформация няма кой да ви се върже

    15:45 12.06.2026

  • 93 Мишел

    4 6 Отговор
    "За пръв път от 23 г. насам: Отмениха концерта за Деня на Русия на Червения площад. Руски медии съобщават, че за първи път от 23 години насам празничният концерт за Деня на Русия на Червения площад е отменен. По официална информация, решението е заради „неизвестни причини.“ Според наблюдатели, обаче, почти сигурно проявата е отменена заради заплахата от украински атаки с дронове и ракети."

    Коментиран от #96

    15:46 12.06.2026

  • 94 Рублевка

    4 3 Отговор
    Защо бандеровците мятат изпражнения от етажите? Асансьорите не работят. Без ток нищо не работи.

    15:46 12.06.2026

  • 95 Мишел

    3 4 Отговор

    До коментар #35 от "АУУУУУ":

    Фантазираш. Всички мостове към Крим работят. В Севастопол на бензиностанциите се продава бензин.

    Коментиран от #98

    15:47 12.06.2026

  • 96 Виждаш ли

    5 2 Отговор

    До коментар #93 от "Мишел":

    Украйна е терорист. Сега виждаш ли защо плащат на глупак да троли. 😄

    15:48 12.06.2026

  • 97 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Така е. САЩ овладяват всички в

    2 5 Отговор

    До коментар #13 от "от територията на украйна":

    топ 7. Русия е бита карта и безгласна буква, никой не се интересува от нея. Всички ще купуват петрол от тези държави през следващите десетилетия.

    Венецуела: Лидер в света с над 300 млрд.барела
    Саудитска Арабия: 288 млрд. барела
    Канада: 170 млрд. барела
    Иран: 158 млрд. барела
    Ирак: 145 млрд. барела
    Кувейт: 101 млрд. барела
    ОАЕ: 97 млрд. барел

    Иран засега е под санкции, така че е извън играта, но ако САЩ преценят може в бъдеще и той да продава. Стига да кротува и да изпълнява нарежданията на САЩ.

    Коментиран от #101

    15:52 12.06.2026

  • 100 Рублевка

    2 2 Отговор
    СССР построи на украинските колибари панелки. Прекара им ток, вода и канализация. Научиха ги да носят европейски дрехи. Хахахаха 🤣😀❗ Колибари❗

    15:53 12.06.2026

  • 101 Ако бе по умна

    3 2 Отговор

    До коментар #99 от "Така е. САЩ овладяват всички в":

    нямаше да стигнеш до тролене. В пазара на петрол, няма капацитет да замениш Русия. Ама дреме ти. Троли, това показва, че Украйна и запада са отнасяни. Въх как та издъних. 😄

    15:54 12.06.2026

  • 102 Фори

    2 2 Отговор
    Ако им бумнат рафинериите ще внасят гориво от Китай.Те са велика държава и китайците пак ще ги спасяват.

    15:54 12.06.2026

  • 103 Мишел

    3 4 Отговор
    След Крим: Въведоха ограничения при зареждането на горива в Москва и в други области на Русия. Ситуацията в Крим е тежка. Междувременно в анексирания Крим продължават да се образуват километрични опашки за бензин. На пазара на горива се очаква кризата да засегне по-голямата част от страната. Z-каналите свързват проблемите с горивото на полуострова със засилените атаки на украинската армия срещу нефтопреработвателните заводи в руските региони, блокирането на пътя в Джанкой — така наречения сухоземен коридор към Крим — и повредите на фериботите в резултат на атаки с безпилотни летателни апарати.

    Коментиран от #111, #116

    15:55 12.06.2026

  • 104 Робърт Бровди

    2 3 Отговор
    ВСУ вдигнаха във въздуха колона от 50 камиона с гориво и боеприпаси, опитващи се да заобиколят дроновата блокада на Крим. Украинските сили са ударили руски конвой от около 50 камиона, превозващи гориво и боеприпаси в северната част на Крим. Ударът е станал на сухопътния път през Армянск. Няма оцелели.

    Коментиран от #107, #110

    15:57 12.06.2026

  • 105 Хахаха!🎺🥳😀

    4 1 Отговор
    Запалили някакви бензиностанции урките.
    В бандерия е ЖОПА! Нищо не работи, защото няма ток. Няма канализация, вода, асансьорите не работят. Който излезе на улицата го товарят на бус и на фронта. Там за една седмица е труп.

    15:58 12.06.2026

  • 106 да питам

    1 5 Отговор
    А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?

    Коментиран от #109

    15:58 12.06.2026

  • 107 Това и

    4 1 Отговор

    До коментар #104 от "Робърт Бровди":

    вчера го троли и папагали. Помогна ли ти? 😄

    15:59 12.06.2026

  • 108 Окупиран от руските Орки

    3 5 Отговор
    А как добре си живеехме в Украйна преди да дойдат зелените руски човечета във вид на трактористи-танкисти ,военни в отпуск ,а след това и дивата и крадлива Путлеровска орда във фалшивите ДНР и ЛНР.
    Изгониха над 1 200 000 украинци от родните им места.
    Днес няма ток, вода, продукти, бензин, дизел.С една дума руска окупационна мизерия.

    15:59 12.06.2026

  • 109 Не останаха ли опорки

    4 1 Отговор

    До коментар #106 от "да питам":

    че глупака опря до крайцера Москва? 😄

    16:00 12.06.2026

  • 110 Хахаха!🎺🥳😀

    3 1 Отговор

    До коментар #104 от "Робърт Бровди":

    В Украйна е ЖОПА, мой човек! Навсякъде мирише. Няма ток, канализация, вода! Миазми. Смрад!

    16:00 12.06.2026

  • 111 Аве мишкар

    4 3 Отговор

    До коментар #103 от "Мишел":

    що лъжеш няма никакви ограничения при зареждането на горива в нито един район на Русия

    16:00 12.06.2026

  • 112 оня с коня

    3 3 Отговор
    Пъкленият Руски план е да ликвидират Българи не само в Одеска област а и навсякъде по света ,за да може дядо Иван който вече е на Дунава и си похапва Русофилски погачи на Границата като влезе в БГ "В Дълбочина" за да "освобождава" 500-те Хил Руснаци притежаващи 300 хил. Имота от Българси терор,да няма кой да помага Отвън.

    16:02 12.06.2026

  • 113 Хахаха!🎺🥳😀

    2 2 Отговор
    Каменна ера! Няма ток и хладилниците се размразяват. Отвсякъде в Киев се носи смрад.

    Коментиран от #118

    16:03 12.06.2026

  • 114 Шафьоро

    3 3 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    Коментиран от #117

    16:05 12.06.2026

  • 115 Последния софиянец

    1 4 Отговор
    Но пък 2 бр руски Искандера поразиха в Харков 5звезден хотел с име. Къщата по време на секретна среща на СБУ и натовски офицери всичките в цивилни дрехи и вследсвие 20бр офицери на СБУ и 5 натовски висши офицери от Британия ,Франция и Швеция бяха еднопосочно телепортирани от там от където досега никой не се е завърнал .Телепорта продължава ,а аз танцувам танцувам🕺 от кеф и не моа се запраа от снощи ,падам ,ставам но не се предавам !Наздраве🍷 по добрия повод и дай боже още много такива ,охладеното Шардоне е прекрасно и си ходи с времето ,а уикенда го започнах още от петък на обяд !

    Коментиран от #121, #126

    16:07 12.06.2026

  • 116 Мишел

    0 1 Отговор

    До коментар #103 от "Мишел":

    псевдомишеле, в Севастопол бензностанциите продават бензин , по 20 литра на лек автомобил дневно, цена 1,75 евро/литър

    Коментиран от #120

    16:07 12.06.2026

  • 117 Ишибаши Сан

    1 1 Отговор

    До коментар #114 от "Шафьоро":

    Що ти е бензин бре тротинетка 🛴 ,бутай щепсела и джиджи гаzzz!

    16:09 12.06.2026

  • 118 Ту пой, ДА? ))))

    1 0 Отговор

    До коментар #113 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Ресторантите, кафетата са пълни, хората се наслаждават на хубавото време. А старухата педофил Фулира ДЕРМО чемоданчика у бункеро и обещава на монгольята ...3 дневен БЛИЦКРИГ и след Парадо в КИЕВ, как ше им пусне.. НЕТо, купонето и бензино!
    Хихихихихи

    Коментиран от #122

    16:11 12.06.2026

  • 119 хихи

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "хахахахха":

    а рус0гейт@ците какво да кажат, тръгнаха към киев като аслани а сега са като нас..ни 😅😅😅

    16:11 12.06.2026

  • 120 Икономист

    1 2 Отговор

    До коментар #116 от "Мишел":

    Не е 1.75 €вро ,а 0,85€вро за литър ,което е огромна разлика ,риииш ?

    16:11 12.06.2026

  • 121 Швейк

    0 1 Отговор

    До коментар #115 от "Последния софиянец":

    Пак си прекалил с бялото!

    Коментиран от #125

    16:12 12.06.2026

  • 122 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    1 2 Отговор

    До коментар #118 от "Ту пой, ДА? ))))":

    Лап Пай У Йотт бре благоевградски хъесосс ,кво ми пелтечиш !

    16:12 12.06.2026

  • 123 хихи

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "ес е един огромен КЕН eф !":

    а какво да кажат тогава русия и сев.корея като са на дъното на чов. цивилизация 😅😅😅

    Коментиран от #127, #130

    16:13 12.06.2026

  • 124 Агресорът Зеленски

    2 0 Отговор
    Пускам в действие и балистичното Фламинго и собствен аналог на Пейтриът.

    Ще ги пробваме по Москва.

    16:14 12.06.2026

  • 125 Последния софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #121 от "Швейк":

    Наздраве 🍷 ..по хубавия повод ,бялото често подвежда ,а иначе дано се оправят хората във Вечните Ловни Полета .Казано е в библията ,който меч вади от меч умира .

    16:15 12.06.2026

  • 126 Мосфилм

    1 0 Отговор

    До коментар #115 от "Последния софиянец":

    Пияната ли пуска такива мултики за умствено изостанали Алкаши?!?
    Ха-ха-ха

    Коментиран от #128

    16:15 12.06.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Криси Патрашкова

    1 0 Отговор

    До коментар #126 от "Мосфилм":

    Ооох ,дано се оправят хората ,че не понасям насилие ,даже и текстово 👌.

    16:16 12.06.2026

  • 129 Агресорът Зеленски

    1 0 Отговор
    Нашето крилато Фламинго е по добро от Томахоук!

    По далекобойно е, носи три пъти повече заряд и е в пъти по евтино.

    И него ще пробваме по Москва.

    16:17 12.06.2026

  • 130 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #123 от "хихи":

    с лъжи и кражби, дъното стана запада. Я такъв циган-ски коптор не съм виждал. Жалко за тро-лещите глупаци в ролята на асан. Влече си го глу-пака. 😄

    16:17 12.06.2026

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