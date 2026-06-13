Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
САЩ свалиха два ирански дрона, опитали да обстрелят търговски кораби в Ормузкия проток

САЩ свалиха два ирански дрона, опитали да обстрелят търговски кораби в Ормузкия проток

13 Юни, 2026 03:52, обновена 13 Юни, 2026 04:23 455 2

  • иран-
  • сащ-
  • обстрел-
  • дронове-
  • кораби-
  • ормузки проток

Според информация на Ройтерс, мирното споразумение между враждуващите страни може да бъде подписано още утре, 14 юни, в Женева

САЩ свалиха два ирански дрона, опитали да обстрелят търговски кораби в Ормузкия проток - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ранните часове на деня Иран направи опит да обстрелва търговски кораби в Ормузкия проток.

Американски официални източници потвърдиха, че сили на САЩ са свалили два ирански дрона камикадзе, насочени срещу корабоплаването в района.

Източникът твърди, че прихванатите дронове представляват заплаха за търговското корабоплаване. Не бяха предоставени допълнителни подробности.

Часове по-рано иранската държавна телевизия предаде, че в пристанището Сирик в Южен Иран, близо до Ормузкия проток, е чута експлозия.

Според медията инцидентът може да е свързан с предупредителен изстрел, произведен от иранските сили в Ормузкия проток.

Пряк масиран ракетен обстрел между военните сили на САЩ, Израел и Иран през изминалата нощ не е регистриран.

Проливът остава официално затворен от Иран, но корабоплаването не е напълно спряло под защитата на САЩ. След тежките инциденти от изминалите дни, при които американски удари срещу кораби, нарушаващи блокадата, причиниха смъртта на трима индийски моряци, нощта премина без нови поражения по танкери.

Наземната обстановка в Иран е спокойна. След два дни на интензивни американски бомбардировки ("самоотбрана") по ирански пристанищни градове (като Бандар Абас и Сирик), през първите часове на 13 юни нямаше нови експлозии на иранска земя.

По границата между Израел и "Хизбула" ситуацията остава взривоопасна. Израелската армия (IDF) обяви, че по-рано е неутрализирала над 10 полеви командири на "Хизбула" в Южен Ливан, а израелската авиация прихвана "подозрителна въздушна цел" (дрон), пресякъл границата.

В базите на САЩ в Кувейт, Бахрейн и Йордания, които през седмицата бяха подложени на ирански ракетни удари, не са докладвани нови атаки или щети през изминалата нощ.

Относителното спиране на огъня се дължи на огромен дипломатически пробив. Пакистанският премиер Шехбаз Шариф обяви, че САЩ и Иран са договорили "окончателен, съгласуван текст" за прекратяване на войната. Според данни от Ройтерс, споразумението може да бъде подписано още утре, 14 юни, в Женева. То предвижда пълно отваряне на Ормузкия проток, вдигане на американската блокада и петролните санкции срещу Иран, размразяване на ирански активи (над 10 милиарда долара само от ОАЕ) и спиране на огъня на всички фронтове, включително в Ливан.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    свалили са кваратите на оня с коня килотите ха ха ха

    04:36 13.06.2026

  • 2 Иван

    0 0 Отговор
    Нали беше забранено да се свалят дронове? Ционисткият луд Доналд Тръмп го каза.

    05:00 13.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания