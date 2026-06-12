Зеленски подписа закон, който премахва специалната защита на руския език по европейската харта

Украинският президент Володимир Зеленски подписа закон, с който руският език се изключва от списъка на езиците, подлежащи на защита съгласно Европейската харта за регионалните или малцинствените езици. За това съобщи агенция Укринформ, позовавайки се на публикация във Фейсбук на председателя на Върховната рада Руслан Стефанчук, предава БТА.
По думите на Стефанчук приемането на закона представлява важна стъпка както за защитата на езиковата среда в Украйна, така и за изпълнението на европейските ангажименти на страната.
„Руският език беше премахнат от списъка на езиците, спрямо които Украйна прилага разпоредбите на Хартата. Това е справедливо и логично решение. Езикът на държавата агресор не може да се ползва от инструменти за защита, предназначени да подкрепят езиците на коренното население и националните малцинства“, заяви председателят на украинския парламент.
Той подчерта още, че Украйна продължава да защитава държавния си език, като същевременно зачита езиковото и културното многообразие в страната. Според него новият закон премахва привилегии, свързвани в миналото с руското имперско влияние.
„Това е решение за достойнство, справедливост и езикова сигурност на Украйна“, посочи Стефанчук.
Подписаният от Зеленски закон премахва за руския език защитата, предвидена в Европейската харта за регионалните или малцинствените езици – международен договор на Съвета на Европа, който Украйна е ратифицирала, отбелязва Франс прес.
Промяната не означава забрана на руския език в Украйна. С приемането на закона обаче държавата вече няма задължение да осигурява специални публични услуги на руски език и получава възможност да ограничава обучението на този език.
Според официалните данни преди началото на войната, започната от Русия на 24 февруари 2022 година, близо една трета от населението на Украйна е използвало руския като основен език за общуване. Това се отнася най-вече за източните и южните райони на страната.
Проучванията показват, че употребата на руския език е намаляла след началото на руската инвазия. В същото време езиковата картина остава сложна и заради факта, че Русия контролира около 19 процента от територията на Украйна.
Според Франс прес въпросът за статута на руския език е сред темите, които предизвикват напрежение в страната от години. Именно споровете около езиковата политика бяха посочвани като един от факторите за избухването на подкрепения от Москва сепаратистки бунт в Източна Украйна през 2014 година.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
За награда ще го приемете за член на ЕС.
Честито!
Коментиран от #40, #103
23:01 12.06.2026
2 Еми тогава
23:01 12.06.2026
3 Владимир
А наш Ганчо да стане Ханчо
23:01 12.06.2026
4 макрон
23:02 12.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хунко
Коментиран от #37, #51
23:04 12.06.2026
7 Дано да е вярно
23:04 12.06.2026
8 Слаб 2
23:05 12.06.2026
9 ти да видиш
23:06 12.06.2026
10 Сара
Коментиран от #18
23:06 12.06.2026
11 тъй ли...
Коментиран от #26
23:06 12.06.2026
12 Демократ
23:07 12.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Хохо Бохо
23:09 12.06.2026
15 Айляк
Русия е завзела досега 19,4% от територията на Украйна.
Коментиран от #87
23:10 12.06.2026
16 Някой
Коментиран от #44
23:10 12.06.2026
17 иван костов- патриарха
23:11 12.06.2026
18 Путин
До коментар #10 от "Сара":Без ботокс е така.
Коментиран от #20
23:11 12.06.2026
19 хахахахха
23:13 12.06.2026
20 ЗелюНаркоса
До коментар #18 от "Путин":На две бели линии е така.
23:14 12.06.2026
21 Бъдете точни
Коментиран от #28
23:14 12.06.2026
22 Летец Пешеходец
Коментиран от #29, #36, #53
23:15 12.06.2026
23 Още една смъртна обида за Путлето
23:16 12.06.2026
24 Слава Украине
Коментиран от #64
23:18 12.06.2026
25 Дик диверсанта
23:18 12.06.2026
26 Дик диверсанта
До коментар #11 от "тъй ли...":Турците не може да се сравняват с руснаците, които са утайката на човечеството и срам за всички раси.
Коментиран от #106
23:21 12.06.2026
27 Мда
23:21 12.06.2026
28 Всъщност
До коментар #21 от "Бъдете точни":Зеленски не се интересува от мнението ти.
Коментиран от #43, #60
23:22 12.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Раковски
23:25 12.06.2026
31 6135
До коментар #29 от "РЕАЛИСТ":Има голям град там Болград. "
Градове с името "Бълград" има навсякъде: Сърбия, Румъния, Албания, Русия, и т.н.
Как го тълкуваш това с твоята логика?
23:29 12.06.2026
32 Бай Пунди Говнокомандващия
Коментиран от #55
23:29 12.06.2026
33 Ха-ха
23:30 12.06.2026
34 Фактология
Коментиран от #38, #39
23:31 12.06.2026
35 Читател
23:32 12.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Историк
До коментар #6 от "Хунко":А руския език какво общо има с християнството, при положение, че Русия няма нищо общо със същото. В Русия вярата е в кремълската идеология и диктатора, а това е абсолютно несъвместимо с православието. Руската църква е отдел към КГБ. Дори и патриарха е агент и контрабандист.
Коментиран от #46
23:33 12.06.2026
38 1111
До коментар #34 от "Фактология":Тервел е Тивилиус за римляните
23:34 12.06.2026
39 Ако търсиш истински руси
До коментар #34 от "Фактология":Те са в Украйна и в Беларус.В РФ са татаро-хазаро-монголи.И некви други.
23:35 12.06.2026
40 Най обичам
До коментар #1 от "Факт":Луди,луди зелени жаби на сън
23:37 12.06.2026
41 Баба Гицка
23:38 12.06.2026
42 Значи Русия води справедлива война!
23:39 12.06.2026
43 Дик
До коментар #28 от "Всъщност":Както и Путин от твоето!
23:40 12.06.2026
44 Защо смяташ така
До коментар #16 от "Някой":Това, което прави Зеленски е много правилно. Още повече, че касае конкретно руския език. А Русия никога не признавала, че кирилицата е взета от България. По същество това е антибългарска теза. Русофилите, ако са и българофили, би трябвало да одобряват такъв закон. Но по принцип никой не вярва, че русофил може да е българофил. И правилно, защото е невъзможно :)
23:40 12.06.2026
45 Айляк
Че и нелегитимно Зеленцето, бее.
Следващият президент на Украйна като нищо може да отмени този закон, както и други подписани от Зеле, след изтичане на мандата му.
Клоун.
23:42 12.06.2026
46 Истината
До коментар #37 от "Историк":Русия е единствената християнска държава с бяло население.
Има го написано в един доклан да ЦРУ от 2012г. Затова там е определена като идеологически враг на САЩ. Бше скандално навремето, защото излезе, че САЩ се самоопределят като черна анти-християнска държава.
А това се видя по-късно от всички.
А на Зеленски познайте кой е майчини му език. Ха-ха-ха.
23:43 12.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Руските Наташки в България
23:47 12.06.2026
49 А Българския език кога го премахнаха
Коментиран от #63
23:47 12.06.2026
50 Кочо Честименски
Коментиран от #84
23:48 12.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Зеленски съм
23:49 12.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Ние
Коментиран от #101
23:50 12.06.2026
55 Точен
До коментар #32 от "Бай Пунди Говнокомандващия":Момченце, няма българска азбука, за мое съжаление. Кирилицата е гръцка азбука от елинистичния период от 1 в. пр.Хр. Влизаш в града Кавала и четеш КАВАЛА, като така се е казвал отпреди 21 века, т.е. 9 века преди побългарената гръцка азбука. А в кирилицата има 8 букви от глаголицата /преди 15/, също създадена от грък, като не за българите, а за великоморавците, днешните чехи и словаци. Невежеството не е аргумент...
Коментиран от #65
23:50 12.06.2026
56 Педро Хан
Даже заприлича на евреин.
Коментиран от #68
23:51 12.06.2026
57 Zахарова
23:53 12.06.2026
58 Иван Вазов
стои той – Володимир, титанът с щит от лъвско сърце!
Когато черни орди заляха родната свещена земя,
той не трепна, не избѐга, а вдигна гордо десница.
Като древен полубог, излязъл от предания и митове,
той застана на прага, дето Изтокът със Запада граничи.
С глас като тътен на Днепър той призова ветровете,
да развеят синьо-жълтото знаме чак до вечността.
Той брани Украйна, но пази и Свободна Европа –
градината пред вълците, стария континент от потопа!
Неговата воля е стомана, кована в огньовете на ада,
всяка негова дума е снаряд, който тираните поваля.
Земята под нозете му стене, но той я държи права,
с поглед, който разсича мрака и носи вечна слава.
Слънчогледи никнат там, дето стъпи смелият му крак,
а врагът се топи като зимен сняг в пролетен зрак.
О, Украйна, майко на герои, люлка на безстрашни орли,
твоят син изправи снага срещу хиляди тъмни злини!
Докато той бди на поста, светлината няма да угасне,
и над Киев златните куполи ще греят още по-ясно!
23:53 12.06.2026
59 Соловьов
Коментиран от #61
23:54 12.06.2026
60 Аз лично
До коментар #28 от "Всъщност":От твоето ,а от неговото умножено по твоята 100 пъти😂👋
23:56 12.06.2026
61 Историк
До коментар #59 от "Соловьов":Вземи прочети - св.София е била пълна с генералите на Борис-3. Ако е имало майки с деца, то това са бели жените и децата на фашагите. После целият народ е плакал, че Царят не е бил там.
Коментиран от #73, #85
23:57 12.06.2026
62 Ха хах
Коментиран от #67
23:57 12.06.2026
63 РЕАЛИСТ
До коментар #49 от "А Българския език кога го премахнаха":Всички ранени украинци реват на руски. Никой не се сеща за измисления украински. Руснаците припомнят случката от " Седемнадесет мига от пролетта" , където руската шпионка , като раждаше , викаше на майчиния си език.
23:58 12.06.2026
64 Де бил
До коментар #24 от "Слава Украине":Ти отиди в Украйна и кажи ,че си българин и ще видиш как ще се отнасят с теб. Може да питаш Руслан Мъйнов.
23:58 12.06.2026
65 Бай Пунди Говнокомандващия
До коментар #55 от "Точен":Коментарът ви е класически пример за повърхностни познания, които смесват реални факти с груби исторически и хронологични грешки. Невежеството наистина не е аргумент, затова нека погледнем фактите:Хронологичен абсурд: Кирилица през I в. пр.Хр. (елинистичния период) не съществува. Кирилицата е създадена в края на IX или началото на X век след Христа в Преславската книжовна школа на Първото българско царство. Бъркате появата на гръцката писменост с тази на кирилицата – разликата е около хиляда години.Объркване на азбуките: Твърдението, че е създадена от грък за великоморавците, се отнася за глаголицата, а не за кирилицата. Глаголицата е дело на Константин-Кирил Философ за Моравската мисия. Кирилицата е съвсем различна, по-късна графична система, създадена от неговите ученици (Климент Охридски или Константин Преславски) специално на българска почва и за нуждите на българската държава. Тя никога не е стъпвала във Великоморавия.Грешката с Кавала: Примерът с изписването на град КАВАЛА е нелепо подбран. През Античността (преди 21 века) този град се е казвал Неаполис, през Средновековието – Христополис. Името Кавала се появява едва през XIV-XV век. Графичната прилика на буквите К, А, В, Л, М е факт, защото кирилицата използва за основа гръцкото унциално (тържествено) писмо, но това не я прави „гръцка азбука“.Уникалността на кирилицата: Гръцката азбука няма и никога не е имала букви за специфичните славянски звукове. Буквите Б, Ж, З, Ш, Щ, Ц, Ч, Ъ, Ь, Ю, Я (които с
Коментиран от #66, #79, #104
23:59 12.06.2026
66 Бай Пунди Говнокомандващия
До коментар #65 от "Бай Пунди Говнокомандващия":Буквите Б, Ж, З, Ш, Щ, Ц, Ч, Ъ, Ь, Ю, Я (които са много повече от споменатите от вас 8) са адаптирани от глаголицата или създадени наново в България.Кирилицата е самостоятелна, хибридна графична система, официално приета за държавна писменост първо в България през 893 г. на Преславския народен събор. Всичко останало са свободни съчинения.
Коментиран от #91
00:00 13.06.2026
67 Урсула
До коментар #62 от "Ха хах":Мисля,че зели е абсолютен фаворит.
00:00 13.06.2026
68 Доктор Гълъбова
До коментар #56 от "Педро Хан":Бързата метаморфоза на Зеленски е характерна при редовна употреба на кокаин. Има много писано по въпроса. А за добиването на евреско изражение с удължаването на носа и уголемяването на ушите за такъв кратък период вероятно е от злоупотреба с хормон на растежа.
Имайте предвид, че на този човек не му е леко. Гледайте кото и да е негов немонтиран запис, да видите какви гримаси и тикове прави. Това е непоносимо напрежение. Непрестанни заплахи от тези над него. Вероятно осъзнава и какво му предстои, ако не изпълнява заповедите.
Коментиран от #77
00:01 13.06.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Симо
Ако съдя по бежанците в България, те са само от тази една трета!!!! Защото един не съм чул да говори на ...... украински!!! Даже нямат типичното хъхане на украинските селяци от деревните, дето са прости селяндури. На самият зеленски, украинкия му бил пълен майтап.
00:03 13.06.2026
71 Последния Софиянец
00:05 13.06.2026
72 Симо
00:07 13.06.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Без война, бомби и ударни дронове
По данни на полицията заподозреният е бил убит в ранния следобед след престрелка със специализирания полицейски екип за действия при критични ситуации.
Общо 11 души са пострадали при нападението, включително загиналият. Девет от ранените са били настанени в болница, а четирима от тях са претърпели хирургични операции.
Коментиран от #76
00:11 13.06.2026
75 Рублевка
00:12 13.06.2026
76 Последния Софиянец
До коментар #74 от "Без война, бомби и ударни дронове":В блатата това се учва всеки ден, новите герои се прибират от фронта и колят наред в кочината.
00:14 13.06.2026
77 оня с коня
До коментар #68 от "Доктор Гълъбова":Докторке Гълъбова и Мистър Педро хан - всеки най-обикновен Санитар ще ви обясни че сте едно и също Лице пишещо с няколко ника,което е много сериозен Синдром на "Раздвоение на Личността".Ама няма да сбъркам да ви пращам "и двамата" на Психиатър,щото веднага ще ми скочите с "Дай пари за Преглед"!:)
00:14 13.06.2026
78 Рублевка
Коментиран от #83
00:16 13.06.2026
79 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #65 от "Бай Пунди Говнокомандващия":Какво общо има това със зеления мухъл и неговия нашмъркан нос?
00:16 13.06.2026
80 оня с коня
Коментиран от #81
00:17 13.06.2026
81 Рублевка
До коментар #80 от "оня с коня":Значи никога няма да има мир по света.
Коментиран от #90
00:18 13.06.2026
82 бункерния бакшиш
00:19 13.06.2026
83 Рублевка
До коментар #78 от "Рублевка":Аз не съм на заплата. Няма смисъл да пишеш от мое име.
00:20 13.06.2026
84 Факти
До коментар #50 от "Кочо Честименски":Точно така! Всички укрофашисти от Азов и, Айдар и другите неонацисти, трябва да бъдат екзекутирани!
Коментиран от #92
00:20 13.06.2026
85 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
До коментар #61 от "Историк":Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌
Коментиран от #95
00:21 13.06.2026
86 Хахаха!🎺🥳😀
00:22 13.06.2026
87 Тия същите "проценти"
До коментар #15 от "Айляк":Ги бяха обявили още преди Авдеевка, Торецк, Покровск, Мирноград , Гуляйполе, Сиверск ..и настъплението от север към Харков и Суми!
Провери и не се връзвай на манипулациите им!
Истината е , са 23% и скоро четвърт Украйна. Най- важната и икономически и геополитически територия.
00:24 13.06.2026
88 az СВО Победа 81
Нямаше такава!
Пълна дискриминация от 2014г. до ден днешен ...
00:24 13.06.2026
89 Хахаха!🎺🥳😀
00:24 13.06.2026
90 az СВО Победа 81
До коментар #81 от "Рублевка":Така си бълнувате само вие рашибриците, бункерния ще виси до края на годината, изтече му времето.
Коментиран от #93
00:27 13.06.2026
91 Точен
До коментар #66 от "Бай Пунди Говнокомандващия":Не лъжи, квазивсезнайко! А, В, Г, Е, З, И, К, Л, М,Н /и като "/, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, плюс Ю и Я, са гръцки букви. Виж гръцки вестници на заглавната страница: ТА NЕА, КАТНМЕРНNН и пр. Предполагам, че гърците са поискали да се спре бългапската монета... И са прави, защото все едно македонците да кажат, че Аспарух е техен цар... Ако изобщо можеш да проумееш какво съм ти обяснил...
00:27 13.06.2026
92 Кочо Честименски
До коментар #84 от "Факти":Ами върви ги убий тогава 🤣🤣🤣 ще ти бладя билета за Русия.
00:27 13.06.2026
93 az СВО Победа 81
До коментар #90 от "az СВО Победа 81":Не ми ползвай ника!
00:28 13.06.2026
94 Из падмасковие
Коментиран от #97
00:28 13.06.2026
95 Рублевка
До коментар #85 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":Сега ботокса погребва проссия, благодарение най вече на Зеленски!
00:29 13.06.2026
96 Как
А...?!
Коментиран от #102
00:30 13.06.2026
97 az СВО Победа 81
До коментар #94 от "Из падмасковие":Милиционера от мазето пак е фулирал памперса, а беше тръгнал Киев да граби за два дня!
00:31 13.06.2026
98 УЖАС
00:31 13.06.2026
99 Томов
2. Фашистът мисли срещу идеологическия враг на първо място. Нормалният човек мисли за хората на първо място. Зеленски е фашист. И това не е противоречие с факта, че е евреин!
00:32 13.06.2026
100 Иво
00:32 13.06.2026
101 КЪДЕ ДА ВИ ВОДИ
До коментар #54 от "Ние":КЪМ КОНЦЕРТА НА КАБЗОН ЛИ ?
00:33 13.06.2026
102 az СВО Победа 81
До коментар #96 от "Как":Той разписа указ за парада в кочината, но днес не им разреши да празнуват ден на блатния хаганат, даже им забрани концертите, само заря им осигури!
00:33 13.06.2026
103 Зеленски
До коментар #1 от "Факт":И майка си продавам без проблем.
А за Урсула и другите нацистки издънки от ЕС, не се тревожи. Те ми се радват за това. С още златни тоалетни ще ме възнаградят
Какви харти-марти те гонят!?
00:35 13.06.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 ЕДИН ВЕЛИК РУСНАК
ПУТИН НЯМА ДА СЕ УСПОКОИ
ДОКАТО НЕ УНИЩОЖИ РУСИЯ
00:35 13.06.2026
106 ежко
До коментар #26 от "Дик диверсанта":Сериозно?
00:36 13.06.2026