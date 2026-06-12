Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски подписа закон, който премахва специалната защита на руския език по европейската харта
  Тема: Украйна

Зеленски подписа закон, който премахва специалната защита на руския език по европейската харта

12 Юни, 2026 22:58, обновена 12 Юни, 2026 22:58 1 713 106

  • украйна-
  • зеленски-
  • руски език-
  • европейската харта-
  • малцинствените езици

Украинските власти определят мярката като част от усилията за защита на държавния език и ограничаване на руското влияние

Зеленски подписа закон, който премахва специалната защита на руския език по европейската харта - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски подписа закон, с който руският език се изключва от списъка на езиците, подлежащи на защита съгласно Европейската харта за регионалните или малцинствените езици. За това съобщи агенция Укринформ, позовавайки се на публикация във Фейсбук на председателя на Върховната рада Руслан Стефанчук, предава БТА.

По думите на Стефанчук приемането на закона представлява важна стъпка както за защитата на езиковата среда в Украйна, така и за изпълнението на европейските ангажименти на страната.

„Руският език беше премахнат от списъка на езиците, спрямо които Украйна прилага разпоредбите на Хартата. Това е справедливо и логично решение. Езикът на държавата агресор не може да се ползва от инструменти за защита, предназначени да подкрепят езиците на коренното население и националните малцинства“, заяви председателят на украинския парламент.

Той подчерта още, че Украйна продължава да защитава държавния си език, като същевременно зачита езиковото и културното многообразие в страната. Според него новият закон премахва привилегии, свързвани в миналото с руското имперско влияние.

„Това е решение за достойнство, справедливост и езикова сигурност на Украйна“, посочи Стефанчук.

Подписаният от Зеленски закон премахва за руския език защитата, предвидена в Европейската харта за регионалните или малцинствените езици – международен договор на Съвета на Европа, който Украйна е ратифицирала, отбелязва Франс прес.

Промяната не означава забрана на руския език в Украйна. С приемането на закона обаче държавата вече няма задължение да осигурява специални публични услуги на руски език и получава възможност да ограничава обучението на този език.

Според официалните данни преди началото на войната, започната от Русия на 24 февруари 2022 година, близо една трета от населението на Украйна е използвало руския като основен език за общуване. Това се отнася най-вече за източните и южните райони на страната.

Проучванията показват, че употребата на руския език е намаляла след началото на руската инвазия. В същото време езиковата картина остава сложна и заради факта, че Русия контролира около 19 процента от територията на Украйна.

Според Франс прес въпросът за статута на руския език е сред темите, които предизвикват напрежение в страната от години. Именно споровете около езиковата политика бяха посочвани като един от факторите за избухването на подкрепения от Москва сепаратистки бунт в Източна Украйна през 2014 година.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 39 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    85 16 Отговор
    Т.е. - подписал е закон срещу европейската харта.
    За награда ще го приемете за член на ЕС.
    Честито!

    Коментиран от #40, #103

    23:01 12.06.2026

  • 2 Еми тогава

    69 14 Отговор
    ЕС-през крив макрон ша видите...

    23:01 12.06.2026

  • 3 Владимир

    42 12 Отговор
    да стане Володимир
    А наш Ганчо да стане Ханчо

    23:01 12.06.2026

  • 4 макрон

    38 10 Отговор
    Някой да ме е търсил (крив макрон)

    23:02 12.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хунко

    56 12 Отговор
    Тоя наркоман хазар заличава всичко християнско, всичко славянско. МОВАТА е в началото на словото!

    Коментиран от #37, #51

    23:04 12.06.2026

  • 7 Дано да е вярно

    9 24 Отговор
    (папата)

    23:04 12.06.2026

  • 8 Слаб 2

    13 14 Отговор
    90 процента от дописките нямат нищо общо с бг,на никой не му пука за русия,сащ,или Украйна,хората си гледат бизинеса и семействата

    23:05 12.06.2026

  • 9 ти да видиш

    40 8 Отговор
    земенияпор скоро сигурно, ще подпише и всички yкpи да станат евреи?

    23:06 12.06.2026

  • 10 Сара

    41 10 Отговор
    Мале, какъв е грозен и подпухнал.

    Коментиран от #18

    23:06 12.06.2026

  • 11 тъй ли...

    20 16 Отговор
    А ние, след 500 г не подписахме такъв закон срещу турският език. Даже напротив - дори в началото на соца малцинствата им са имали вестник на турски език у нас.

    Коментиран от #26

    23:06 12.06.2026

  • 12 Демократ

    6 29 Отговор
    Чак сега ли и на тоя му плащаме псевдовойната в която гали руснаците с перце

    23:07 12.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хохо Бохо

    42 10 Отговор
    Що за долна т вар трябва да си за да забраниш майчиният си език? Преди 6 години тоя едва сричаше на мова, има достатъчно видеа в нета. Руски евреин забранява руския език????? Ми прав е бил оня с мустачките

    23:09 12.06.2026

  • 15 Айляк

    32 7 Отговор
    Нелегитимен президент, а закон подписва.
    Русия е завзела досега 19,4% от територията на Украйна.

    Коментиран от #87

    23:10 12.06.2026

  • 16 Някой

    27 7 Отговор
    да е очаквал нещо смислено от тоя китук?

    Коментиран от #44

    23:10 12.06.2026

  • 17 иван костов- патриарха

    7 23 Отговор
    Да е жив и здрав Владимир Владимирович , телохранителят на у-фюрерът и нацисткият му режим! Нито САЩ, нито Гейсъюз, правят толкова, колкото Владимир Владимирович , за да оцеляването на нацистите!

    23:11 12.06.2026

  • 18 Путин

    10 24 Отговор

    До коментар #10 от "Сара":

    Без ботокс е така.

    Коментиран от #20

    23:11 12.06.2026

  • 19 хахахахха

    22 6 Отговор
    терористите пак се проявиха

    23:13 12.06.2026

  • 20 ЗелюНаркоса

    29 7 Отговор

    До коментар #18 от "Путин":

    На две бели линии е така.

    23:14 12.06.2026

  • 21 Бъдете точни

    30 8 Отговор
    И нас какво ни интересува , какво подписва шефа на наркокомуната !?

    Коментиран от #28

    23:14 12.06.2026

  • 22 Летец Пешеходец

    13 35 Отговор
    Украйна скъсва с натрапеният и още от времето на Руската Империя език. Иронията е, че руският е всъщност старобългарски, смесен с източно славянски език. В Средновековието, така наречените славянски езици са били много близки помежду си и до българският. Време е и ние в България да го премахнем от нашите училища. В момента са го натресли в над 800 български учебни заведения. Няма никакъв смисъл. Да го оставят в няколко частни школи и толкова. Който е примрял за него, да си плаща да го учи. Огромната част от българите, особено от по- младите нито го изучават, нито ги интересува. Парадоксално, но и голяма част от русофилите всъщност са гола вода по руски. Като им чета коментарите в тубата под руски видеа за България, направо се превивам от смях. Те и руснаците отдавна са разбрали, че нашите русофили са гола вода.

    Коментиран от #29, #36, #53

    23:15 12.06.2026

  • 23 Още една смъртна обида за Путлето

    8 21 Отговор
    Ммда.

    23:16 12.06.2026

  • 24 Слава Украине

    9 23 Отговор
    Зеленски подписа закон: Българският език е под специална защита в Украйна, руският вече не

    Коментиран от #64

    23:18 12.06.2026

  • 25 Дик диверсанта

    8 19 Отговор
    Всичко върви по план, само броя на куфарчетата на путин се увеличава извънпланово, че много кафяво взе да произвежда.

    23:18 12.06.2026

  • 26 Дик диверсанта

    9 24 Отговор

    До коментар #11 от "тъй ли...":

    Турците не може да се сравняват с руснаците, които са утайката на човечеството и срам за всички раси.

    Коментиран от #106

    23:21 12.06.2026

  • 27 Мда

    19 7 Отговор
    Нещо общо с оня, дето беше с квадрат мустачки?

    23:21 12.06.2026

  • 28 Всъщност

    11 16 Отговор

    До коментар #21 от "Бъдете точни":

    Зеленски не се интересува от мнението ти.

    Коментиран от #43, #60

    23:22 12.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Раковски

    9 23 Отговор
    В Русия украинският език никога не е бил под специална защита. Откъде-накъде в Украйна руският досега се е ползвал с такава. Да не би говорещите руски да са по-важни от останалите. Който иска да си го говори, но не и да се ползва с привилегии. Освен това вече е и езикът на агресора, военнопрестъпника, окупатора.

    23:25 12.06.2026

  • 31 6135

    7 3 Отговор

    До коментар #29 от "РЕАЛИСТ":

    Има голям град там Болград. "

    Градове с името "Бълград" има навсякъде: Сърбия, Румъния, Албания, Русия, и т.н.

    Как го тълкуваш това с твоята логика?

    23:29 12.06.2026

  • 32 Бай Пунди Говнокомандващия

    13 15 Отговор
    Няма славянска азбука, има българска азбука. Това е руска измишльотина, за да изкарат, че азбуката е на някакви си несъществуващи славяни, а не българска. Така те си я присвояват като тяхна и казват, че са центъра на "славянската писменост".

    Коментиран от #55

    23:29 12.06.2026

  • 33 Ха-ха

    8 18 Отговор
    Не само Русийката е изритана отвсякъде, но руския език е изпратен в девета глуха.!

    23:30 12.06.2026

  • 34 Фактология

    8 15 Отговор
    Киевска рус,бившето Украйна,сега недоноса русия,се населява от над 100 племена,руснаци има само в Княжество Москва,москалите,най варварските племена са хазари,татари,и печенеги,нападали са бг многократно без успех,те убиват бащата на легендарния войн Тивилиус,хан Аспарух, Тивилиус/Кубрат е канонизиран от ватикана

    Коментиран от #38, #39

    23:31 12.06.2026

  • 35 Читател

    10 6 Отговор
    По план всичко небесния Ерусалим е почти завършен проклети навеки

    23:32 12.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Историк

    11 21 Отговор

    До коментар #6 от "Хунко":

    А руския език какво общо има с християнството, при положение, че Русия няма нищо общо със същото. В Русия вярата е в кремълската идеология и диктатора, а това е абсолютно несъвместимо с православието. Руската църква е отдел към КГБ. Дори и патриарха е агент и контрабандист.

    Коментиран от #46

    23:33 12.06.2026

  • 38 1111

    8 4 Отговор

    До коментар #34 от "Фактология":

    Тервел е Тивилиус за римляните

    23:34 12.06.2026

  • 39 Ако търсиш истински руси

    8 16 Отговор

    До коментар #34 от "Фактология":

    Те са в Украйна и в Беларус.В РФ са татаро-хазаро-монголи.И некви други.

    23:35 12.06.2026

  • 40 Най обичам

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Луди,луди зелени жаби на сън

    23:37 12.06.2026

  • 41 Баба Гицка

    8 11 Отговор
    Тъй,тъй баби, дъ съ знаи! Браво на Зеленски

    23:38 12.06.2026

  • 42 Значи Русия води справедлива война!

    18 7 Отговор
    Украинците не знаят украински! Няма такъв език, по подобие на македонския.Украинският е наречие в западнирте им покраинини.Някой да е чул украинец да говори на украински!? По времето на соца всички в Украина говореха на руски. Сега в България също всички украинци говорят на руски и не знаят украински!

    23:39 12.06.2026

  • 43 Дик

    10 4 Отговор

    До коментар #28 от "Всъщност":

    Както и Путин от твоето!

    23:40 12.06.2026

  • 44 Защо смяташ така

    6 17 Отговор

    До коментар #16 от "Някой":

    Това, което прави Зеленски е много правилно. Още повече, че касае конкретно руския език. А Русия никога не признавала, че кирилицата е взета от България. По същество това е антибългарска теза. Русофилите, ако са и българофили, би трябвало да одобряват такъв закон. Но по принцип никой не вярва, че русофил може да е българофил. И правилно, защото е невъзможно :)

    23:40 12.06.2026

  • 45 Айляк

    14 4 Отговор
    Досега Путин е завзел територия от Украйна точно колкото една България, като само Крим е 27 000 кв.км. , а развинтената матрьошка от Кривой рог глупави закончета подписва.
    Че и нелегитимно Зеленцето, бее.
    Следващият президент на Украйна като нищо може да отмени този закон, както и други подписани от Зеле, след изтичане на мандата му.
    Клоун.

    23:42 12.06.2026

  • 46 Истината

    14 5 Отговор

    До коментар #37 от "Историк":

    Русия е единствената християнска държава с бяло население.
    Има го написано в един доклан да ЦРУ от 2012г. Затова там е определена като идеологически враг на САЩ. Бше скандално навремето, защото излезе, че САЩ се самоопределят като черна анти-християнска държава.

    А това се видя по-късно от всички.

    А на Зеленски познайте кой е майчини му език. Ха-ха-ха.

    23:43 12.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Руските Наташки в България

    7 13 Отговор
    пък доброволно учат български! Казват, че не искат да се връщат и да говорят на руски във великата си матушка!

    23:47 12.06.2026

  • 49 А Българския език кога го премахнаха

    12 4 Отговор
    Най-интереесното в България е, че ураинците с жълтите знамена у нас всъщност говорят на руски по между си. Поне в Бургас не съм чул да си говорят двама на украински. Защо ли? Питам го този въпрос така риторично. Иначе съм ги питал и някой от тях, отговорите са потресаващо очевидни (и тъжни).

    Коментиран от #63

    23:47 12.06.2026

  • 50 Кочо Честименски

    6 17 Отговор
    Русия проваля всички мирни инициативи на Зеленски. Той ги моли, писма им пише да спрат, да настане мир. Те, не и не. Путин каза:"Работайте братя!". Тоест да продължат убийствата и разрушенията. Еее, при това положение, вече не трябва да има молби към Путин, нито каквото и да било съобразяване с него. Владай става легитимна цел. Вече дори и Русия да иска прекратяване на огъня, молбите ѝ трябва да остават без разглеждане до постигането на целите на Украйна.

    Коментиран от #84

    23:48 12.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Зеленски съм

    12 5 Отговор
    След време Русия ще освободи Украйна и ще може свободно да се живее говори там. Дори на български. Само на английски ще е много опасно.

    23:49 12.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Ние

    7 8 Отговор
    Води ни Путине!

    Коментиран от #101

    23:50 12.06.2026

  • 55 Точен

    11 7 Отговор

    До коментар #32 от "Бай Пунди Говнокомандващия":

    Момченце, няма българска азбука, за мое съжаление. Кирилицата е гръцка азбука от елинистичния период от 1 в. пр.Хр. Влизаш в града Кавала и четеш КАВАЛА, като така се е казвал отпреди 21 века, т.е. 9 века преди побългарената гръцка азбука. А в кирилицата има 8 букви от глаголицата /преди 15/, също създадена от грък, като не за българите, а за великоморавците, днешните чехи и словаци. Невежеството не е аргумент...

    Коментиран от #65

    23:50 12.06.2026

  • 56 Педро Хан

    12 5 Отговор
    Има ли обяснение освен хероина, защо Зеленски прилича на 60-годишен човек?
    Даже заприлича на евреин.

    Коментиран от #68

    23:51 12.06.2026

  • 57 Zахарова

    9 10 Отговор
    Путин направи най- много злини на Русия. Консолидира Европа и Украйна, присъедини Швеция и Финландия към нато, закопа финансово Русия, извади я от всички световни форуми набутвайки я в дългогодишна изолация, изработи тежки санкзии, извади Русия от световната банкова система, загуби пазари, намали добива на петрол и унищожи над милион руснаци. За такива ,,постижения,,тпябва да сте му само благодарни

    23:53 12.06.2026

  • 58 Иван Вазов

    8 10 Отговор
    Сред бури от стомана и мрачен гръмотевичен грохот,
    стои той – Володимир, титанът с щит от лъвско сърце!
    Когато черни орди заляха родната свещена земя,
    той не трепна, не избѐга, а вдигна гордо десница.

    Като древен полубог, излязъл от предания и митове,
    той застана на прага, дето Изтокът със Запада граничи.
    С глас като тътен на Днепър той призова ветровете,
    да развеят синьо-жълтото знаме чак до вечността.

    Той брани Украйна, но пази и Свободна Европа –
    градината пред вълците, стария континент от потопа!
    Неговата воля е стомана, кована в огньовете на ада,
    всяка негова дума е снаряд, който тираните поваля.

    Земята под нозете му стене, но той я държи права,
    с поглед, който разсича мрака и носи вечна слава.
    Слънчогледи никнат там, дето стъпи смелият му крак,
    а врагът се топи като зимен сняг в пролетен зрак.

    О, Украйна, майко на герои, люлка на безстрашни орли,
    твоят син изправи снага срещу хиляди тъмни злини!
    Докато той бди на поста, светлината няма да угасне,
    и над Киев златните куполи ще греят още по-ясно!

    23:53 12.06.2026

  • 59 Соловьов

    10 10 Отговор
    Русофилите след заповед на господаря ссср (там са атеисти) направиха теракт в бг взривиха църквата Св неделя в София тъпкана с майки и деца,и до днес терористична атака с много жертви

    Коментиран от #61

    23:54 12.06.2026

  • 60 Аз лично

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Всъщност":

    От твоето ,а от неговото умножено по твоята 100 пъти😂👋

    23:56 12.06.2026

  • 61 Историк

    9 8 Отговор

    До коментар #59 от "Соловьов":

    Вземи прочети - св.София е била пълна с генералите на Борис-3. Ако е имало майки с деца, то това са бели жените и децата на фашагите. После целият народ е плакал, че Царят не е бил там.

    Коментиран от #73, #85

    23:57 12.06.2026

  • 62 Ха хах

    12 4 Отговор
    Скоро клоуна ще издаде закон забраняващ слънцето да изграява от изток,защото там е Русия! Тръмп,Нетаняху и Зеленото се състезават кой е по най-най...!

    Коментиран от #67

    23:57 12.06.2026

  • 63 РЕАЛИСТ

    10 5 Отговор

    До коментар #49 от "А Българския език кога го премахнаха":

    Всички ранени украинци реват на руски. Никой не се сеща за измисления украински. Руснаците припомнят случката от " Седемнадесет мига от пролетта" , където руската шпионка , като раждаше , викаше на майчиния си език.

    23:58 12.06.2026

  • 64 Де бил

    7 4 Отговор

    До коментар #24 от "Слава Украине":

    Ти отиди в Украйна и кажи ,че си българин и ще видиш как ще се отнасят с теб. Може да питаш Руслан Мъйнов.

    23:58 12.06.2026

  • 65 Бай Пунди Говнокомандващия

    7 5 Отговор

    До коментар #55 от "Точен":

    Коментарът ви е класически пример за повърхностни познания, които смесват реални факти с груби исторически и хронологични грешки. Невежеството наистина не е аргумент, затова нека погледнем фактите:Хронологичен абсурд: Кирилица през I в. пр.Хр. (елинистичния период) не съществува. Кирилицата е създадена в края на IX или началото на X век след Христа в Преславската книжовна школа на Първото българско царство. Бъркате появата на гръцката писменост с тази на кирилицата – разликата е около хиляда години.Объркване на азбуките: Твърдението, че е създадена от грък за великоморавците, се отнася за глаголицата, а не за кирилицата. Глаголицата е дело на Константин-Кирил Философ за Моравската мисия. Кирилицата е съвсем различна, по-късна графична система, създадена от неговите ученици (Климент Охридски или Константин Преславски) специално на българска почва и за нуждите на българската държава. Тя никога не е стъпвала във Великоморавия.Грешката с Кавала: Примерът с изписването на град КАВАЛА е нелепо подбран. През Античността (преди 21 века) този град се е казвал Неаполис, през Средновековието – Христополис. Името Кавала се появява едва през XIV-XV век. Графичната прилика на буквите К, А, В, Л, М е факт, защото кирилицата използва за основа гръцкото унциално (тържествено) писмо, но това не я прави „гръцка азбука“.Уникалността на кирилицата: Гръцката азбука няма и никога не е имала букви за специфичните славянски звукове. Буквите Б, Ж, З, Ш, Щ, Ц, Ч, Ъ, Ь, Ю, Я (които с

    Коментиран от #66, #79, #104

    23:59 12.06.2026

  • 66 Бай Пунди Говнокомандващия

    8 6 Отговор

    До коментар #65 от "Бай Пунди Говнокомандващия":

    Буквите Б, Ж, З, Ш, Щ, Ц, Ч, Ъ, Ь, Ю, Я (които са много повече от споменатите от вас 8) са адаптирани от глаголицата или създадени наново в България.Кирилицата е самостоятелна, хибридна графична система, официално приета за държавна писменост първо в България през 893 г. на Преславския народен събор. Всичко останало са свободни съчинения.

    Коментиран от #91

    00:00 13.06.2026

  • 67 Урсула

    6 3 Отговор

    До коментар #62 от "Ха хах":

    Мисля,че зели е абсолютен фаворит.

    00:00 13.06.2026

  • 68 Доктор Гълъбова

    7 4 Отговор

    До коментар #56 от "Педро Хан":

    Бързата метаморфоза на Зеленски е характерна при редовна употреба на кокаин. Има много писано по въпроса. А за добиването на евреско изражение с удължаването на носа и уголемяването на ушите за такъв кратък период вероятно е от злоупотреба с хормон на растежа.

    Имайте предвид, че на този човек не му е леко. Гледайте кото и да е негов немонтиран запис, да видите какви гримаси и тикове прави. Това е непоносимо напрежение. Непрестанни заплахи от тези над него. Вероятно осъзнава и какво му предстои, ако не изпълнява заповедите.

    Коментиран от #77

    00:01 13.06.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Симо

    10 5 Отговор
    "близо една трета от населението на Украйна е използвало руския като основен език за общуване."

    Ако съдя по бежанците в България, те са само от тази една трета!!!! Защото един не съм чул да говори на ...... украински!!! Даже нямат типичното хъхане на украинските селяци от деревните, дето са прости селяндури. На самият зеленски, украинкия му бил пълен майтап.

    00:03 13.06.2026

  • 71 Последния Софиянец

    6 6 Отговор
    И в задунайса трябва да се забрани блатния език и да се натират рашподлогите към урал.

    00:05 13.06.2026

  • 72 Симо

    5 4 Отговор
    Но в Бегето идват само тия от "освободените" територии, които чакаха блатарите да им бутнат къщите и да им унищожат градовете, ждуни, по продажни и глуповати са и от копейките!

    00:07 13.06.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Без война, бомби и ударни дронове

    2 4 Отговор
    Най-малко един човек е загинал, а десет други са били ранени при стрелба в град Мидланд, в западната част на американския щат Тексас. Инцидентът е станал в града, разположен на около 530 километра западно от Далас, съобщи Би Би Си, като се позова на местните власти, предава БТА.


    По данни на полицията заподозреният е бил убит в ранния следобед след престрелка със специализирания полицейски екип за действия при критични ситуации.

    Общо 11 души са пострадали при нападението, включително загиналият. Девет от ранените са били настанени в болница, а четирима от тях са претърпели хирургични операции.

    Коментиран от #76

    00:11 13.06.2026

  • 75 Рублевка

    5 4 Отговор
    Тоя човек превърна китната в миналото УССР в гробище. Прокуди населението в чужбина и я зароби с дългове за 1000 години напред.

    00:12 13.06.2026

  • 76 Последния Софиянец

    3 2 Отговор

    До коментар #74 от "Без война, бомби и ударни дронове":

    В блатата това се учва всеки ден, новите герои се прибират от фронта и колят наред в кочината.

    00:14 13.06.2026

  • 77 оня с коня

    4 4 Отговор

    До коментар #68 от "Доктор Гълъбова":

    Докторке Гълъбова и Мистър Педро хан - всеки най-обикновен Санитар ще ви обясни че сте едно и също Лице пишещо с няколко ника,което е много сериозен Синдром на "Раздвоение на Личността".Ама няма да сбъркам да ви пращам "и двамата" на Психиатър,щото веднага ще ми скочите с "Дай пари за Преглед"!:)

    00:14 13.06.2026

  • 78 Рублевка

    5 6 Отговор
    Над милион вата гние по украинските поля, никой не е загрузил повече блатара последните 70г от Зеленски и бункерния бакшиш!

    Коментиран от #83

    00:16 13.06.2026

  • 79 Хахаха!🎺🥳😀

    3 3 Отговор

    До коментар #65 от "Бай Пунди Говнокомандващия":

    Какво общо има това със зеления мухъл и неговия нашмъркан нос?

    00:16 13.06.2026

  • 80 оня с коня

    5 4 Отговор
    До като не висне ботокса от башнята мир няма да има.

    Коментиран от #81

    00:17 13.06.2026

  • 81 Рублевка

    1 4 Отговор

    До коментар #80 от "оня с коня":

    Значи никога няма да има мир по света.

    Коментиран от #90

    00:18 13.06.2026

  • 82 бункерния бакшиш

    4 3 Отговор
    Само луд би си помислил че путлера ще затрие матушката..

    00:19 13.06.2026

  • 83 Рублевка

    1 4 Отговор

    До коментар #78 от "Рублевка":

    Аз не съм на заплата. Няма смисъл да пишеш от мое име.

    00:20 13.06.2026

  • 84 Факти

    3 4 Отговор

    До коментар #50 от "Кочо Честименски":

    Точно така! Всички укрофашисти от Азов и, Айдар и другите неонацисти, трябва да бъдат екзекутирани!

    Коментиран от #92

    00:20 13.06.2026

  • 85 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    3 3 Отговор

    До коментар #61 от "Историк":

    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    Коментиран от #95

    00:21 13.06.2026

  • 86 Хахаха!🎺🥳😀

    2 3 Отговор
    Започна ли зарята в Киев? Има ли бум бум Киев, бум бум Лвов?

    00:22 13.06.2026

  • 87 Тия същите "проценти"

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Айляк":

    Ги бяха обявили още преди Авдеевка, Торецк, Покровск, Мирноград , Гуляйполе, Сиверск ..и настъплението от север към Харков и Суми!
    Провери и не се връзвай на манипулациите им!

    Истината е , са 23% и скоро четвърт Украйна. Най- важната и икономически и геополитически територия.

    00:24 13.06.2026

  • 88 az СВО Победа 81

    4 2 Отговор
    "специалната защита на руския език по европейската харта"

    Нямаше такава!
    Пълна дискриминация от 2014г. до ден днешен ...

    00:24 13.06.2026

  • 89 Хахаха!🎺🥳😀

    3 2 Отговор
    Ще изям два ореха. А Киев два Орешника.

    00:24 13.06.2026

  • 90 az СВО Победа 81

    1 2 Отговор

    До коментар #81 от "Рублевка":

    Така си бълнувате само вие рашибриците, бункерния ще виси до края на годината, изтече му времето.

    Коментиран от #93

    00:27 13.06.2026

  • 91 Точен

    1 1 Отговор

    До коментар #66 от "Бай Пунди Говнокомандващия":

    Не лъжи, квазивсезнайко! А, В, Г, Е, З, И, К, Л, М,Н /и като "/, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, плюс Ю и Я, са гръцки букви. Виж гръцки вестници на заглавната страница: ТА NЕА, КАТНМЕРНNН и пр. Предполагам, че гърците са поискали да се спре бългапската монета... И са прави, защото все едно македонците да кажат, че Аспарух е техен цар... Ако изобщо можеш да проумееш какво съм ти обяснил...

    00:27 13.06.2026

  • 92 Кочо Честименски

    2 1 Отговор

    До коментар #84 от "Факти":

    Ами върви ги убий тогава 🤣🤣🤣 ще ти бладя билета за Русия.

    00:27 13.06.2026

  • 93 az СВО Победа 81

    1 2 Отговор

    До коментар #90 от "az СВО Победа 81":

    Не ми ползвай ника!

    00:28 13.06.2026

  • 94 Из падмасковие

    3 3 Отговор
    Пак заря в масква,Рюрик да удрят директно Рубльовка,там се крият кремълските терористи

    Коментиран от #97

    00:28 13.06.2026

  • 95 Рублевка

    2 3 Отговор

    До коментар #85 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":

    Сега ботокса погребва проссия, благодарение най вече на Зеленски!

    00:29 13.06.2026

  • 96 Как

    2 1 Отговор
    Незаконен просяк може да подписва закони?!
    А...?!

    Коментиран от #102

    00:30 13.06.2026

  • 97 az СВО Победа 81

    2 1 Отговор

    До коментар #94 от "Из падмасковие":

    Милиционера от мазето пак е фулирал памперса, а беше тръгнал Киев да граби за два дня!

    00:31 13.06.2026

  • 98 УЖАС

    1 4 Отговор
    НАРКОМАНА ОРЪЖИЕ НА ЕС ???

    00:31 13.06.2026

  • 99 Томов

    3 1 Отговор
    1. В междуградския транспорт, вкл. и в международния транспорт, който стига до Киев - се говори на руски език. Наскоро чух за пръв и до сега единствен път две момичета да си говорят на украински.

    2. Фашистът мисли срещу идеологическия враг на първо място. Нормалният човек мисли за хората на първо място. Зеленски е фашист. И това не е противоречие с факта, че е евреин!

    00:32 13.06.2026

  • 100 Иво

    2 1 Отговор
    Фашистите са слепи, но Путин ще им върне зрението.

    00:32 13.06.2026

  • 101 КЪДЕ ДА ВИ ВОДИ

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Ние":

    КЪМ КОНЦЕРТА НА КАБЗОН ЛИ ?

    00:33 13.06.2026

  • 102 az СВО Победа 81

    2 2 Отговор

    До коментар #96 от "Как":

    Той разписа указ за парада в кочината, но днес не им разреши да празнуват ден на блатния хаганат, даже им забрани концертите, само заря им осигури!

    00:33 13.06.2026

  • 103 Зеленски

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    И майка си продавам без проблем.
    А за Урсула и другите нацистки издънки от ЕС, не се тревожи. Те ми се радват за това. С още златни тоалетни ще ме възнаградят
    Какви харти-марти те гонят!?

    00:35 13.06.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 ЕДИН ВЕЛИК РУСНАК

    0 1 Отговор
    Каза :

    ПУТИН НЯМА ДА СЕ УСПОКОИ
    ДОКАТО НЕ УНИЩОЖИ РУСИЯ

    00:35 13.06.2026

  • 106 ежко

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Дик диверсанта":

    Сериозно?

    00:36 13.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания