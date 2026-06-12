Зеленски подписа закон, който премахва специалната защита на руския език по европейската харта

Украинският президент Володимир Зеленски подписа закон, с който руският език се изключва от списъка на езиците, подлежащи на защита съгласно Европейската харта за регионалните или малцинствените езици. За това съобщи агенция Укринформ, позовавайки се на публикация във Фейсбук на председателя на Върховната рада Руслан Стефанчук, предава БТА.

По думите на Стефанчук приемането на закона представлява важна стъпка както за защитата на езиковата среда в Украйна, така и за изпълнението на европейските ангажименти на страната.

„Руският език беше премахнат от списъка на езиците, спрямо които Украйна прилага разпоредбите на Хартата. Това е справедливо и логично решение. Езикът на държавата агресор не може да се ползва от инструменти за защита, предназначени да подкрепят езиците на коренното население и националните малцинства“, заяви председателят на украинския парламент.

Той подчерта още, че Украйна продължава да защитава държавния си език, като същевременно зачита езиковото и културното многообразие в страната. Според него новият закон премахва привилегии, свързвани в миналото с руското имперско влияние.

„Това е решение за достойнство, справедливост и езикова сигурност на Украйна“, посочи Стефанчук.

Подписаният от Зеленски закон премахва за руския език защитата, предвидена в Европейската харта за регионалните или малцинствените езици – международен договор на Съвета на Европа, който Украйна е ратифицирала, отбелязва Франс прес.

Промяната не означава забрана на руския език в Украйна. С приемането на закона обаче държавата вече няма задължение да осигурява специални публични услуги на руски език и получава възможност да ограничава обучението на този език.

Според официалните данни преди началото на войната, започната от Русия на 24 февруари 2022 година, близо една трета от населението на Украйна е използвало руския като основен език за общуване. Това се отнася най-вече за източните и южните райони на страната.

Проучванията показват, че употребата на руския език е намаляла след началото на руската инвазия. В същото време езиковата картина остава сложна и заради факта, че Русия контролира около 19 процента от територията на Украйна.

Според Франс прес въпросът за статута на руския език е сред темите, които предизвикват напрежение в страната от години. Именно споровете около езиковата политика бяха посочвани като един от факторите за избухването на подкрепения от Москва сепаратистки бунт в Източна Украйна през 2014 година.