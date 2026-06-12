Швейцария предлага да бъде домакин на евентуално мирно споразумение между САЩ и Иран

Швейцария е предложила своята територия като възможно място за подписване на евентуално мирно споразумение между Съединените щати и Иран. Това съобщи Федералният департамент по външните работи на страната, цитиран от Франс прес, предава БТА.

От ведомството подчертаха, че Берн е напълно готов да съдейства при необходимост и поддържа тесни контакти както с Вашингтон, така и с Техеран.

„Швейцария е напълно готова. Поддържаме тесни контакти със САЩ и Иран“, заявиха от Федералния департамент по външните работи.

Според швейцарските власти ведомството изпълнява активна посредническа роля в подкрепа на усилията за постигане на меморандум за разбирателство, който да укрепи примирието и да създаде условия за намаляване на напрежението около конфликта между двете държави.

От департамента уточниха още, че Швейцария е била предложена като възможна държава домакин за подписването на бъдещо мирно споразумение, ако САЩ и Иран решат да включат подобно условие в договореностите си.

Междувременно министър-председателят на Пакистан Шехбаз Шариф заяви, че между Вашингтон и Техеран вече е постигнато съгласие по текста на мирното споразумение.

От иранска страна също дадоха сигнали за напредък в преговорния процес. Техеран посочи, че сключването на мирно споразумение със Съединените щати „никога не е било толкова близо“, като по този начин се опита да успокои напрежението след острата реакция на американския президент Доналд Тръмп.

По-рано Тръмп обвини Иран, че е разпространил невярна информация относно условията на подготвяното споразумение и заяви, че публикуваните от иранска страна твърдения не отразяват договореното между двете страни.

В края на февруари тази година в Женева се проведоха непреки преговори между представители на САЩ и Иран. Срещите се състояха само няколко дни преди началото на израелско-американската военна операция срещу Ислямската република, припомня Франс прес.