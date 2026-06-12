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Депутатите приеха на първо четене проекта на "Прогресивна България" за промени в Закона за държавния дълг

Депутатите приеха на първо четене проекта на "Прогресивна България" за промени в Закона за държавния дълг

12 Юни, 2026 11:35 2 316 31

  • депутати-
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  • прогресивна българия-
  • закон за държавния дълг-
  • първо четене

Парламентът отхвърли законопроекта на ГЕРБ-СДС с 44 гласа „за“, седем „против“ и 144 „въздържал се“.

Депутатите приеха на първо четене проекта на "Прогресивна България" за промени в Закона за държавния дълг - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Парламентът прие на първо четене промените в Закона за държавния дълг, внесени от „Прогресивна България“ (ПБ), със 181 гласа „за“, без „против“ и девет „въздържал се“, предават от БТА. Депутатите отхвърлиха законопроекта на ГЕРБ-СДС с 44 гласа „за“, седем „против“ и 144 „въздържал се“.

"Прогресивна България" въвежда правна уредба относно определянето, контрола и статута на първичните дилъри на държавни ценни книжа (ДЦК). Предложените промени са обусловени и от необходимостта да се прецизира режимът за участие на лицензирани кредитни институции и инвестиционни посредници на пазара на ДЦК. В мотивите на вносителите се посочва, че в съответствие с Договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност за всички държавни ценни книжа, емитирани след датата на въвеждане на еврото в България, с първоначален срок на падеж над една година, се прилагат едни и същи стандартизирани клаузи за колективно действие, одобрени от Икономическия и финансов комитет на ЕС. Клаузите за колективно действие дават възможност договорните условия на емитираните ДЦК да се променят по предложение на министъра на финансите, въз основа на решение на Министерския съвет.

В законопроекта е записано също, че министърът на финансите може за емитира ДЦК, предназначени за инвеститори - физически лица. Инвеститорите - физически лица не дължат такси и комисионни за първично придобиване на ДЦК - те за сметка на държавния бюджет. Предлага се също изграждане на електронна система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК.

Законопроектът на ГЕРБ-СДС, който не бе подкрепен, предвиждаше ежегодно министърът на финансите да емитира ДЦК, предназначени за придобиване от инвеститори - физически лица, при условията на равнопоставен недискриминационен достъп. Текстовете предвиждаха още Министерството на финансите да въвежда електронна платформа за директно предлагане и обратно изкупуване на държавни ценни книжа без участие на първични дилъри, както и че държавните ценни книжа може да се записват, заплащат и изкупуват обратно и чрез „Български пощи”.

По време на дебата Константин Проданов (ПБ) посочи, че има около 98 млрд. евро общо депозити в българската банкова система, от които около 60% са от домакинства. Средната доходност за ДЦК за петгодишен период е над 3%, добави той. С този законопроект, ако български физически лица купуват ДЦК, лихвите от ДЦК остават у нас и задържаме капитала в страната, допълни Проданов.

Цончо Ганев („Възраждане“) заяви, че по официална справка от НАП за доходите в страната от 31 декември м.г. 34% от българите живеят и плащат данъци с минимална заплата. Сега депутатите им казват отидете да си купите ДЦК, с които ние да покриваме липсите в бюджета, допълни той.

За 2020 г. населението в страната е депозирало в търговски банки 93 млрд. лева. През 2026 г. имаме 98 млрд. евро и не виждам нищо лошо тези средства да се влеят в икономиката на страната, заяви Стефан Белчев (ПБ).

Владислав Панев (ДБ) посочи, че мярката е добра, защото при отнемане на ликвидност от потреблението и от пазара, което води до по-малък натиск върху цените.

Мартин Димитров (ДБ) попита кога ще бъде готова електронната платформа, която се предвижда да се създаде. Константин Проданов отговори, че е добре да се сложи някакъв срок. Предложете конкретен срок между двете четения и аз ще го обсъдя с Министерството на финансите, каза той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 4 Отговор
    Нарушават конституцията.При удължителен бюджет нямат право да теглят нови заеми.

    11:38 12.06.2026

  • 2 Ганю, Ганю

    13 4 Отговор
    осъзнаваш ли какво направи Ганю? За кого гласува...

    11:38 12.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    16 3 Отговор
    България фалира и никой не иска ценни книжа и ще лъжат гражданите да купуват.

    11:40 12.06.2026

  • 6 Браво на Боташ и радко мунчов

    7 4 Отговор
    Българи! Да ви зарадвам с една прекрасна новина! В нашата страна е външният министър на Турция Хакан Фидан който имаше срещи с външната министърка на България и премиера Румен Георгиев Радев. Турция е приела предложението да преразгледа договора на България с тяхната фирма "Боташ" подписан от служебното правителство на Радев с премиер тогава Гълъб Донев. По силата на този договор България всеки ден плаща на Турската държава по 477 хиляди евро без да получава нищо. Според най големия Варненски портал Турция се е съгласила но е поискала България с наши пари да построи Автомагистрала "Черно море" и да я предаде на Турски фирми. В противен случай до края на договора България трябва да изплати на Турция 3 млрд.и 400 хил.евро ( 6 млрд.и 700 хил.лв.). А другото им предложение ще струва на Българските граждани само 2.4 млрд.евро. Дали да приемем предложението им и дали Румен Крадев Боташов ще ги плати на Турция или всеки един от нас?!

    Коментиран от #10

    11:42 12.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Калоян Методиев бивш съветник на мунчо

    11 1 Отговор
    Радев, Радев, няма да изкараш дълго с тези непочтени гимнастики. Не знаеш как се изкарват парите в частния сектор, да си безработен, как живеят част от пенсионерите, които ударихте!

    Не чу думите на Мадяр „Освен човечност, това е и въпрос на самодисциплина и смирение“. Каза ги след като депутатите му си намалиха заплатите с 40% и си орязаха всички привилегии:  А той си оряза своята с 50% и я замрази! Унгарските депутати ще взимат 3600 евро (без удръжки). И са с 40 човека по малко при 4 млн повече население от българските.  Румънците също си на намалиха в знак на солидарност.

    Евтини селски номера със замразяването. И придворните медии, които го представят като геройство, удар, тропане по масата са само за манипулация на планктона. Който им се върже! Мислещите ни сънародници вече се надигат.

    Проглушихте ни ушите, че пари в  държавата няма. Но всички видяха какво направи новото унгарско правителство и Румънските депутати!
    А вие първото което направихте да си вдигнете заплатите! 6790 евро основна без добавките срещу 3600 на Унгарски депутат преди данъци!

    11:46 12.06.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    10 0 Отговор
    В съседната статия здравната министърка обяснява как директори на болници взимат огромни заплати а болниците им потънали в дългове...

    а тук разбираме, че същото правят и депутатите, които взимат огромни заплати в една потънала в дългове държава

    ... странно обаче първото било проблем, второто не?!

    11:52 12.06.2026

  • 10 Ник "Последният Софиянец" се оказа прав

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "Браво на Боташ и радко мунчов":

    Договора на България с турската "Боташ" е до 2036 г. България трябва да подари на турската държава общо 3 млрд.и 400 хил.евро. "Софиянеца" се оказа прав че правителството "Желязков" е получило предложение от Турция да изплати цялата сума наведнъж с 10% отстъпка ,тоест с 340 млн.евро по малко от договора. Тоест да им подарим ей така малко над 3 млрд евро за да отпадне договора. Желязков разбира се е отхвърлил офертата и като са знаели че идва мунчо който ощави Българите с над 6 млрд.лв.за да получи комисионни заедно с кликата си. В нормална страна ще виси със страшна сила на уличен стълб а не да е премиер.

    11:56 12.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Прогресивно ли ви е 😂🤣😅

    4 0 Отговор
    Пример- за изтеглянето на новия огромен дълг от близо 4 млрд.евро гласуваха "ЗА" единствено от ПБ на мунчо Крадев и ДПС пеевски. 119 депутата от ПБ гласуваха за него а 12 от тях се въздържаха с мотив " че така предават избирателите си" а в същото време зад кулисите договорките между мунчо и пеевски вървят с пълна сила. И ще завърша с думите на Томова от сайта АФЕРА която е трубадур на пеевски - "Ако избирателя има и най малка представа какво се случва зад завесите ще остане поразен, направо ще се гръмне"..

    12:00 12.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Прогресивно ли ви е😆🤡👺

    6 1 Отговор
    Oлигархичното управление на крaдливия мyнчо кayнов бoташа удари тежко още в началото пенсионерите,майките ,работещите в частния сектор и най yязвимите социални групи. В същото време нeреално високите заплати на администрация ,силови ведомства ,бордове на директори продължават да се увеличават.С техните гласове депутатските заплати бяха увеличени с 25% до около 10 хил.евро основна а после уж замразени. Както каза Янка Тянкова от ПГ на ПБ "нaшите заплати няма да спрат инфлaцията". След като населението в огромната си част започна да негодува, кликaта на мyнчо Крaдев бoташа премина на първия eтап от кризисния си пиар че уж спирали военната помощ за Украйна. Външно министерство на Украйна излезе с данни и цифри че от много години страната им не получава безвъзмездна военна помощ от България. Военните ни заводи работят на пълен капацитет и продават продукцията си на западни фирми които после помагат на Украинската държава. А продукцията от военните ни заводи формира 6% от нашия БВП.И като некадърните мунчови кayни бяха разкрити ,преминаха на следващия кризисен пиар. Вътрешния министър Демерджиев обяви че разследвали доходите на Делян Славчев Пеевски. Нов още по плитък кризисен пиар след като ПГ на ДПС -Ново начало са единствените които гласуват компактно заедно с ПБ на мунчо кayнов боташов. Пример- за изтеглянето на новия огромен дълг от близо 4 млрд.евро гласуваха "ЗА" единствено от ПБ на мунчо Крадев и ДПС пеевски. 119 депутата от ПБ гласуваха за него а 12 от

    Коментиран от #18

    12:03 12.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Прогресивно ми е

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Прогресивно ли ви е😆🤡👺":

    Пример- за изтеглянето на новия огромен дълг от близо 4 млрд.евро гласуваха "ЗА" единствено от ПБ на мунчо Крадев и ДПС пеевски. 119 депутата от ПБ гласуваха за него а 12 от тях се въздържаха с мотив " че така предават избирателите си" а в същото време зад кулисите договорките между мунчо и пеевски вървят с пълна сила. И ще завърша с думите на Томова от сайта АФЕРА която е трубадур на пеевски - "Ако избирателя има и най малка представа какво се случва зад завесите ще остане поразен, направо ще се гръмне"..

    12:06 12.06.2026

  • 19 Ардев

    3 0 Отговор
    Много ми хареса признанието им за популистко (по техни думи) решение за замразяване на депутатските заплати.

    Ако сравним заплатите на депутатите от Бундестага и нашето Народно събрание на база национална минимална работна заплата, съответно:

    Национална МРЗ (бруто): 2 343,00 € - 620,20 €
    Национална МРЗ (нето): 1 640,00 € - 472,70 €

    Основна депутатска РЗ (бруто): 11 833,47 € - 4 326,00 €
    Основна депутатска РЗ (нето): 6 870,00 € - 3 655,80 €
    +
    Надбавка за оперативни разходи (не се облагат):5 467,27 € - 2 884,00 €

    Общо бруто: 17 300,74 € - 7 210,00 €
    Общо нето: 12 337,27 € - 6 539,80 €

    Бруто като % от брутна МРЗ: 738,40% (7,38x) - 1 162,53% (11,63x)
    Нето като % от нетна МРЗ: 752,27% (7,52x) - 1 383,50% (13,84x)

    Един федерален депутат за един месец получава 7,5 минимални работни заплати, докато български депутат получава близо 14 минимални работни заплати.

    12:16 12.06.2026

  • 20 ЧОРАПА

    4 0 Отговор
    С ТОЗИ ЗАКОН ИСКА ДА СЛОЖИ РЪКА НА .................... 98те МИЛИЯРДА € (УЖКИМ) ZA "ИНВЕСТИЦИЙ) .................... А ТЕ ЩЕ СА ZA HEГОВИЯ ДЖОБ И .................. НЕГОВИТЕ ОЛИГАРСИ (ГЕРГОВ, В. ZЛАТЕВ, БОБОКОВ, БАНЕВИ, СЛАВИ - малкия МРАZ, БОЙКО РАШКОВ ДАМАДЖАНОВ (КЛОZETOB)) .......................... ФАКТ !

    12:18 12.06.2026

  • 21 Просител

    3 1 Отговор
    Искам и аз 100 евро от тия три четири милиарда заем.Може ли моля ви се?

    12:20 12.06.2026

  • 22 Цончо Ганев е прав..

    4 1 Отговор
    Направиха затворен цикъл единия процент - ОЛИГАРХИЯТА, държащи в банките 90 милиарда евро, с помощта на марионетките си в НС.
    Гласуваха си заплати от по 10-15 хиляди евро от бюджета заплати и оттук нататък ще я влагат в ДЦК пак в бюджета, но вече като инвеститори на НАС.
    Каруцата пред коня пак.Вместо вдигане стандарта ПЪРВО..

    12:23 12.06.2026

  • 23 Това

    6 0 Отговор
    Народно събрание трябва да се забрани и никога повече да не се отваря.Тези гадни депутати само дългове трупат.

    12:24 12.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Феникс

    3 2 Отговор
    Костов доката разграбваше и разпродаваше държавата за стотинки ,правеше абсолютно същите неща!

    12:30 12.06.2026

  • 28 Всичко !

    4 1 Отговор
    С !

    Г !

    --

    Ъ !

    --

    За !

    Напред !

    12:31 12.06.2026

  • 29 Агент Моузес (Моисей) на M0CАД/ЦPУ

    4 0 Отговор
    Честита "промяна" (поредната) на малоумните путинофили, които фърлиха на измамата Моше Боташ Крадев!

    12:38 12.06.2026

  • 30 Безобразие,къде си?

    3 1 Отговор
    Не виждам нищо по жълтите павета,ни тикви ни плясета гоним .

    Коментиран от #31

    12:43 12.06.2026

  • 31 Нема и да

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Безобразие,къде си?":

    видиш! Ти това ли очакваше? Е нема как, мунчо си е един от тех!

    13:31 12.06.2026

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