Депутатите приеха на първо четене проекта на "Прогресивна България" за промени в Закона за държавния дълг

Парламентът прие на първо четене промените в Закона за държавния дълг, внесени от „Прогресивна България“ (ПБ), със 181 гласа „за“, без „против“ и девет „въздържал се“, предават от БТА. Депутатите отхвърлиха законопроекта на ГЕРБ-СДС с 44 гласа „за“, седем „против“ и 144 „въздържал се“.
"Прогресивна България" въвежда правна уредба относно определянето, контрола и статута на първичните дилъри на държавни ценни книжа (ДЦК). Предложените промени са обусловени и от необходимостта да се прецизира режимът за участие на лицензирани кредитни институции и инвестиционни посредници на пазара на ДЦК. В мотивите на вносителите се посочва, че в съответствие с Договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност за всички държавни ценни книжа, емитирани след датата на въвеждане на еврото в България, с първоначален срок на падеж над една година, се прилагат едни и същи стандартизирани клаузи за колективно действие, одобрени от Икономическия и финансов комитет на ЕС. Клаузите за колективно действие дават възможност договорните условия на емитираните ДЦК да се променят по предложение на министъра на финансите, въз основа на решение на Министерския съвет.
В законопроекта е записано също, че министърът на финансите може за емитира ДЦК, предназначени за инвеститори - физически лица. Инвеститорите - физически лица не дължат такси и комисионни за първично придобиване на ДЦК - те за сметка на държавния бюджет. Предлага се също изграждане на електронна система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК.
Законопроектът на ГЕРБ-СДС, който не бе подкрепен, предвиждаше ежегодно министърът на финансите да емитира ДЦК, предназначени за придобиване от инвеститори - физически лица, при условията на равнопоставен недискриминационен достъп. Текстовете предвиждаха още Министерството на финансите да въвежда електронна платформа за директно предлагане и обратно изкупуване на държавни ценни книжа без участие на първични дилъри, както и че държавните ценни книжа може да се записват, заплащат и изкупуват обратно и чрез „Български пощи”.
По време на дебата Константин Проданов (ПБ) посочи, че има около 98 млрд. евро общо депозити в българската банкова система, от които около 60% са от домакинства. Средната доходност за ДЦК за петгодишен период е над 3%, добави той. С този законопроект, ако български физически лица купуват ДЦК, лихвите от ДЦК остават у нас и задържаме капитала в страната, допълни Проданов.
Цончо Ганев („Възраждане“) заяви, че по официална справка от НАП за доходите в страната от 31 декември м.г. 34% от българите живеят и плащат данъци с минимална заплата. Сега депутатите им казват отидете да си купите ДЦК, с които ние да покриваме липсите в бюджета, допълни той.
За 2020 г. населението в страната е депозирало в търговски банки 93 млрд. лева. През 2026 г. имаме 98 млрд. евро и не виждам нищо лошо тези средства да се влеят в икономиката на страната, заяви Стефан Белчев (ПБ).
Владислав Панев (ДБ) посочи, че мярката е добра, защото при отнемане на ликвидност от потреблението и от пазара, което води до по-малък натиск върху цените.
Мартин Димитров (ДБ) попита кога ще бъде готова електронната платформа, която се предвижда да се създаде. Константин Проданов отговори, че е добре да се сложи някакъв срок. Предложете конкретен срок между двете четения и аз ще го обсъдя с Министерството на финансите, каза той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
11:38 12.06.2026
2 Ганю, Ганю
11:38 12.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Последния Софиянец
11:40 12.06.2026
6 Браво на Боташ и радко мунчов
Коментиран от #10
11:42 12.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Калоян Методиев бивш съветник на мунчо
Не чу думите на Мадяр „Освен човечност, това е и въпрос на самодисциплина и смирение“. Каза ги след като депутатите му си намалиха заплатите с 40% и си орязаха всички привилегии: А той си оряза своята с 50% и я замрази! Унгарските депутати ще взимат 3600 евро (без удръжки). И са с 40 човека по малко при 4 млн повече население от българските. Румънците също си на намалиха в знак на солидарност.
Евтини селски номера със замразяването. И придворните медии, които го представят като геройство, удар, тропане по масата са само за манипулация на планктона. Който им се върже! Мислещите ни сънародници вече се надигат.
Проглушихте ни ушите, че пари в държавата няма. Но всички видяха какво направи новото унгарско правителство и Румънските депутати!
А вие първото което направихте да си вдигнете заплатите! 6790 евро основна без добавките срещу 3600 на Унгарски депутат преди данъци!
11:46 12.06.2026
9 ДрайвингПлежър
а тук разбираме, че същото правят и депутатите, които взимат огромни заплати в една потънала в дългове държава
... странно обаче първото било проблем, второто не?!
11:52 12.06.2026
10 Ник "Последният Софиянец" се оказа прав
До коментар #6 от "Браво на Боташ и радко мунчов":Договора на България с турската "Боташ" е до 2036 г. България трябва да подари на турската държава общо 3 млрд.и 400 хил.евро. "Софиянеца" се оказа прав че правителството "Желязков" е получило предложение от Турция да изплати цялата сума наведнъж с 10% отстъпка ,тоест с 340 млн.евро по малко от договора. Тоест да им подарим ей така малко над 3 млрд евро за да отпадне договора. Желязков разбира се е отхвърлил офертата и като са знаели че идва мунчо който ощави Българите с над 6 млрд.лв.за да получи комисионни заедно с кликата си. В нормална страна ще виси със страшна сила на уличен стълб а не да е премиер.
11:56 12.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Прогресивно ли ви е 😂🤣😅
12:00 12.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Прогресивно ли ви е😆🤡👺
Коментиран от #18
12:03 12.06.2026
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17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Прогресивно ми е
До коментар #15 от "Прогресивно ли ви е😆🤡👺":Пример- за изтеглянето на новия огромен дълг от близо 4 млрд.евро гласуваха "ЗА" единствено от ПБ на мунчо Крадев и ДПС пеевски. 119 депутата от ПБ гласуваха за него а 12 от тях се въздържаха с мотив " че така предават избирателите си" а в същото време зад кулисите договорките между мунчо и пеевски вървят с пълна сила. И ще завърша с думите на Томова от сайта АФЕРА която е трубадур на пеевски - "Ако избирателя има и най малка представа какво се случва зад завесите ще остане поразен, направо ще се гръмне"..
12:06 12.06.2026
19 Ардев
Ако сравним заплатите на депутатите от Бундестага и нашето Народно събрание на база национална минимална работна заплата, съответно:
Национална МРЗ (бруто): 2 343,00 € - 620,20 €
Национална МРЗ (нето): 1 640,00 € - 472,70 €
Основна депутатска РЗ (бруто): 11 833,47 € - 4 326,00 €
Основна депутатска РЗ (нето): 6 870,00 € - 3 655,80 €
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Надбавка за оперативни разходи (не се облагат):5 467,27 € - 2 884,00 €
Общо бруто: 17 300,74 € - 7 210,00 €
Общо нето: 12 337,27 € - 6 539,80 €
Бруто като % от брутна МРЗ: 738,40% (7,38x) - 1 162,53% (11,63x)
Нето като % от нетна МРЗ: 752,27% (7,52x) - 1 383,50% (13,84x)
Един федерален депутат за един месец получава 7,5 минимални работни заплати, докато български депутат получава близо 14 минимални работни заплати.
12:16 12.06.2026
20 ЧОРАПА
12:18 12.06.2026
21 Просител
12:20 12.06.2026
22 Цончо Ганев е прав..
Гласуваха си заплати от по 10-15 хиляди евро от бюджета заплати и оттук нататък ще я влагат в ДЦК пак в бюджета, но вече като инвеститори на НАС.
Каруцата пред коня пак.Вместо вдигане стандарта ПЪРВО..
12:23 12.06.2026
23 Това
12:24 12.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Феникс
12:30 12.06.2026
28 Всичко !
Г !
--
Ъ !
--
За !
Напред !
12:31 12.06.2026
29 Агент Моузес (Моисей) на M0CАД/ЦPУ
12:38 12.06.2026
30 Безобразие,къде си?
Коментиран от #31
12:43 12.06.2026
31 Нема и да
До коментар #30 от "Безобразие,къде си?":видиш! Ти това ли очакваше? Е нема как, мунчо си е един от тех!
13:31 12.06.2026