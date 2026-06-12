Акио Тойода: Най-големият ми страх е стерилното електрическо бъдеще

В свят, в който автомобилните бордове на директорите масово капитулираха пред екологичния натиск и безкритично заложиха всичко на една карта – електрификацията, един човек има смелостта да изрече на глас това, което милиони бензинови глави по света мислят. Акио Тойода, емблематичният председател на управителния съвет на Toyota и внук на основателя на компанията, чистосърдечно призна кой е най-големият му кошмар. Автомобилният гуру сподели, че изпитва истински ужас от едно наложено от регулаторите, изцяло електрическо бъдеще на индустрията, признавайки, че често се чувства „абсолютно сам“ в своята донкихотовска битка за спасяването на двигателя с вътрешно горене.

„Преди три или четири години бях единственият глас в пустинята, който казваше пред медиите: Обичам миризмата на бензин, обожавам звука от ауспуха, влюбен съм в класическите мотори и искам на всяка цена да запазя милионите работни места на хората, които произвеждат компоненти за тях“, споделя с доза горчивина Тойода. „В един момент обаче усетих как всички колеги се отдръпнаха. Почувствах се безумно самотен в тази индустрия.“ Според него вътре в японския мегаконцерн все още се водят ожесточени спорове относно темпото, с което марката трябва да навлиза в света на батериите.

За щастие, ядрото от истински автомобилни ентусиасти в Toyota твърдо стои зад гърба на своя лидер и настоява за намирането на алтернативни екологични решения, извън пълната електрификация. Тойода не крие, че ако пазарните реалности зависеха единствено от неговите лични предпочитания, секторът на електромобилите просто нямаше да съществува. „За мен колата винаги е била най-добрата играчка. Искам да създавам машини, които аз самият бих паркирал с гордост в гаража си. Ако бъда принуден да произвеждам единствено стерилни, въглеродно неутрални кутии на колела, цялото удоволствие от тази професия просто изчезва“, отсича ветеранът.

Думите на Акио Тойода обаче не са просто празна носталгия, а са подкрепени от много сериозна продуктова офанзива, която ще стопли сърцата на пуристите. Вместо да се предава пред тока, Toyota тихомълком подготвя армия от брутални спортни модели от старата школа. Конструкторите вече работят по следващото поколение на расовото джобно чудовище GR Yaris, което ще получи мощен, високотехнологичен хибриден тракт, способен да засрами много по-скъпи суперколи.

Истинската черешка на тортата обаче ще бъде изцяло новият състезател GR GT. Под неговия дълъг капак ще реве чудовищен 4,0-литров V8 двигател с две турбини – чист бензинов разкош без нито един електрически кабел по него. За капак, в централата в Нагоя вече тече усилена подготовка за възраждането на две от най-великите емблеми в историята на марката – легендарните MR2 и Celica. Изглежда, че докато Акио Тойода държи кормилото, бензиновата страст няма да угасне лесно, колкото и самотен да се чувства той на върха.