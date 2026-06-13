Израел иска да запази свободата си на действие по отношение на Иран в бъдеще

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви желанието на страната си да запази свободата на действие по отношение на Иран в бъдеще.

Той направи това изявление, коментирайки преговорите между Вашингтон и Техеран за разрешаване на конфликта.

„Израел трябва да гарантира, че в бъдеще ще запазим способността си да действаме самостоятелно, за да предотвратим придобиването на ядрени оръжия от Иран. Премиерът Бенямин Нетаняху и аз инструктирахме Израелските отбранителни сили да се подготвят съответно“, пише той в X.

Относно преговорите между САЩ и Иран Кац изрази мнение, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ги води „въз основа на американски интереси, включително споделения интерес с Израел за предотвратяване на придобиването на ядрени оръжия от Иран“. Според министъра Израел очаква Вашингтон „да се придържа към този принцип, както и към други принципи относно ракетните оръжия и дейността на терористичните групи“.

Израел настоява, че всяко споразумение с Иран трябва да включва забрана на ядрената програма на Иран, ограничаване на програмата му за балистични ракети и ограничаване на подкрепата за съюзническите на Техеран сили в Близкия изток.

Израел възнамерява да запази военен контрол над определени гранични райони в Ливан, Сирия и част от ивицата Газа, заяви Кац, коментирайки преговорите между САЩ и Иран.

„Израел няма да изтегли силите си от зоните за сигурност в Ливан, Сирия и Газа. Армията на отбраната на Израел ще продължи да защитава нашите граници и нашите граждани – от върха на планината Хермон до планините на Ливан, региона на Самария (северният Западен бряг) и по-голямата част от Газа – от заплахи от джихадистки сили и организации, извличайки ключов урок от събитията от 7 октомври“, написа Кац в публикацията си.

Според министъра Израел има „ясна и недвусмислена концепция за сигурност“. „Работим срещу заплахи както близки, така и далечни, и се стремим към решения, а не към компромиси и отстъпки“, добави той.

„Много е заложено на карта през този период и ние сме решени да продължим да следваме стабилна политика за сигурност, която ще предотврати увреждане на нашите постижения в областта на сигурността и ще застраши способността ни да се борим с шиитската ос на злото, водена от Иран, и сунитската ос на злото, водена от Мюсюлманското братство.

В момента, освен Западния бряг, който е създаден през 1967 г., израелската армия контролира повече от 60% от ивицата Газа (кампания е в ход от 2023 г.), сирийските Голански възвишения, превзети през 1967 г., и (от 2024 г.) буферна зона в същия район (включително върха на планината Хермон), както и няколко района в Южен Ливан, където заявената цел е да се създаде буферна зона, за да се предотврати обстрелът на Северен Израел от въоръжени групировки на шиитското движение Хизбула.