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Арагчи: Мечът ни винаги ще бъде вдигнат над Ормузкия проток!

Арагчи: Мечът ни винаги ще бъде вдигнат над Ормузкия проток!

13 Юни, 2026 04:23, обновена 13 Юни, 2026 04:29 532 0

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ОАЕ ще освободят най-малко 10 милиарда долара от замразени ирански активи и вече са превели приблизително 3 милиарда на Ислямската република

Арагчи: Мечът ни винаги ще бъде вдигнат над Ормузкия проток! - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

След като установи нов правен режим в Ормузкия проток, Иран ще използва сила, ако е необходимо, за да го контролира, заяви иранският външен министър Абас Арагчи.

„Не можем да контролираме Ормузкия проток военно завинаги, но ако е необходимо, военните ще се намесят. Мечът винаги ще бъде вдигнат над Ормузкия проток“, каза той по иранската телевизия.

Арагчи отбеляза, че Иран води преговори с Оман относно установяването на нов режим на управление на Ормузкия проток и е започнал консултации с други страни, за които протокът е важен. Арагчи посочи Китай, който активно търгува със страните от Близкия изток, като пример.

Иранският външен министър обяви и предстоящото публикуване на съвместно изявление относно управлението на корабоплаването в Ормузкия проток. Говорейки за времето на подписване на меморандум за разбирателство със Съединените щати, Арагчи не изключи възможността това да се случи през следващите няколко дни.

По-рано той обяви, че първото споразумение между Иран и Съединените щати съдържа разпоредби, свързани с корабоплаването.

Това ще бъде първият етап от споразумение, в което страните ще се споразумеят и за възстановяването на страната и икономическото ѝ развитие. Освен това, според Арагчи, документът определя механизъм за деблокиране на ирански активи и икономически план за компенсиране на Ислямската република.

След това ще бъде постигнато окончателно споразумение. То ще се отнася до ядрения въпрос и отмяната на санкциите. Същевременно Иран настоява въпросът с високообогатения уран да бъде решен на негова територия, подчерта министърът.

Иран е готов да понижи високообогатения уран, но само на собствената си територия, според външния министър Абас Арагчи.

„Нашата позиция относно високообогатения уран, тоест до 60%, винаги е била, че ако искат да го понижат, това може да стане само на иранска територия“, каза той по държавната телевизия.

Арагчи по-рано заяви, че всички въпроси, свързани с ядрената програма на Иран, ще бъдат повдигнати във втората фаза на преговорите със САЩ, която ще продължи 60 дни.

Обединените арабски емирства (ОАЕ) се съгласиха да освободят най-малко 10 милиарда долара от замразени ирански активи и вече са превели приблизително 3 милиарда долара от тези средства на Ислямската република, съобщи Ройтерс.

Според два източника „ОАЕ са се съгласили да освободят общо 10 милиарда долара и над 3 милиарда долара от тях вече са преведени“. Агенцията уточнява, че решението за освобождаване на активите е взето в замяна на прекратяване на атаките на Иран срещу ОАЕ. Те заявиха, че ОАЕ биха могли да освободят активи на стойност до 20 милиарда долара.

Представител на Емирствата отбеляза, че властите на страната се стремят да помогнат за намаляване на напрежението в региона и установяване на мир.


Иран (Ислямска Република)
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