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Един загинал и десет ранени при стрелба в Тексас

Един загинал и десет ранени при стрелба в Тексас

12 Юни, 2026 22:06, обновена 12 Юни, 2026 22:09 481 5

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Заподозреният е убит след престрелка със специализиран полицейски екип, разследването продължава

Един загинал и десет ранени при стрелба в Тексас - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Най-малко един човек е загинал, а десет други са били ранени при стрелба в град Мидланд, в западната част на американския щат Тексас. Инцидентът е станал в града, разположен на около 530 километра западно от Далас, съобщи Би Би Си, като се позова на местните власти, предава БТА.

По данни на полицията заподозреният е бил убит в ранния следобед след престрелка със специализирания полицейски екип за действия при критични ситуации.

Общо 11 души са пострадали при нападението, включително загиналият. Девет от ранените са били настанени в болница, а четирима от тях са претърпели хирургични операции.

От полицията уточниха, че сред пострадалите няма служители на реда.

Към момента властите не съобщават подробности за самоличността на извършителя, нито за възможните мотиви за нападението. Разследването по случая продължава.


САЩ
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