Един загинал и десет ранени при стрелба в Тексас

Най-малко един човек е загинал, а десет други са били ранени при стрелба в град Мидланд, в западната част на американския щат Тексас. Инцидентът е станал в града, разположен на около 530 километра западно от Далас, съобщи Би Би Си, като се позова на местните власти, предава БТА.

По данни на полицията заподозреният е бил убит в ранния следобед след престрелка със специализирания полицейски екип за действия при критични ситуации.

Общо 11 души са пострадали при нападението, включително загиналият. Девет от ранените са били настанени в болница, а четирима от тях са претърпели хирургични операции.

От полицията уточниха, че сред пострадалите няма служители на реда.

Към момента властите не съобщават подробности за самоличността на извършителя, нито за възможните мотиви за нападението. Разследването по случая продължава.