Кои нови коли издържат пробег от над 400 000 километра

Вечният въпрос: „Коя кола да купим, за да я караме дълго, без да ни скъса джоба от ремонти?“. Американската аналитична компания iSeeCars реши да даде категоричен отговор на този въпрос, пресявайки колосален масив от данни за над 174 милиона реални превозни средства. Експертите си поставиха ясна цел – да изчислят кои автомобилни марки притежават най-голям шанс да прескочат психологическата граница от стряскащите за всеки съвременен двигател над 400 000 километра. Резултатите? Е, за някои те са абсолютен триумф, а за други – истински кошмар под капака.

Като начало, суровата статистика показва, че средната вероятност един произволен съвременен автомобил да достигне този пробег е едва 4.8%. С други думи – мисията е почти невъзможна за масовия пазар. На този мрачен фон обаче, няколко бранда буквално разпиляха конкуренцията. Японската армия, както можеше и да се очаква, окупира върха с железен юмрук. Абсолютният крал на дълголетието е Toyota, чиито модели показват умопомрачителните 17.8% шанс за оцеляване до 400 000 км.

Веднага след лидерската позиция се нарежда нейното луксозно подразделение Lexus с 12.8%, следвано по петите от вечния съперник Honda (10.8%) и расовата Acura (7.2%). Това са и единствените четири бранда в света, които успяват да прескочат средното ниво за индустрията. Любопитна изненада в челната петица поднася американският тежкоатлет GMC с 4.6%, като абсолютно същия сериозен резултат от 4.6% записват и електрическите коли на Tesla – шамар в лицето на всички скептици, които вещаеха бърза смърт за батериите им.

На обратния полюс обаче ситуацията е меко казано плачевна, а за някои европейски гордости направо няма спасение. Ако притежавате Jaguar или Maserati, по-добре не хранете илюзии – според американското изследване шансът тези коли да изминат подобно разстояние е равен на нула. Британската икона Land Rover едва закрепи крехките 0.1%. Но истинският шок за родните фенове на „премиума“ тепърва предстои. Германските колоси Audi, BMW и Porsche, заедно с иначе популярните корейски технологични близнаци Hyundai и Kia, вкупом пропаднаха под границата от 1% шанс за подобно дълголетие. Пълно фиаско за скъпото инженерство!

Когато разгледаме нещата специфично по класове, картинката става още по-интересна. В елитния премиум сектор отличниците по оцеляване са Lexus, Acura, Tesla, Cadillac и Lincoln, като средният шанс за успех тук е по-нисък – 3.2%. Анализаторите обясняват това с факта, че скъпите лимузини и високопроходими джипове обикновено се карат много по-малко интензивно от собствениците си и често прекарват времето си в топли гаражи. В масовия, народен сегмент пък, зад недостижимите лидери Toyota и Honda, стабилни позиции по здравина удържа американското дуо на General Motors в лицето на GMC и Chevrolet, плътно следвано от пъргавите модели на Mazda. Накратко – ако искате кола за цял живот, заложете на провереното източно качество.