Кои нови коли издържат пробег от над 400 000 километра

Вечният въпрос: „Коя кола да купим, за да я караме дълго, без да ни скъса джоба от ремонти?“. Американската аналитична компания iSeeCars реши да даде категоричен отговор на този въпрос, пресявайки колосален масив от данни за над 174 милиона реални превозни средства. Експертите си поставиха ясна цел – да изчислят кои автомобилни марки притежават най-голям шанс да прескочат психологическата граница от стряскащите за всеки съвременен двигател над 400 000 километра. Резултатите? Е, за някои те са абсолютен триумф, а за други – истински кошмар под капака.
Като начало, суровата статистика показва, че средната вероятност един произволен съвременен автомобил да достигне този пробег е едва 4.8%. С други думи – мисията е почти невъзможна за масовия пазар. На този мрачен фон обаче, няколко бранда буквално разпиляха конкуренцията. Японската армия, както можеше и да се очаква, окупира върха с железен юмрук. Абсолютният крал на дълголетието е Toyota, чиито модели показват умопомрачителните 17.8% шанс за оцеляване до 400 000 км.
Веднага след лидерската позиция се нарежда нейното луксозно подразделение Lexus с 12.8%, следвано по петите от вечния съперник Honda (10.8%) и расовата Acura (7.2%). Това са и единствените четири бранда в света, които успяват да прескочат средното ниво за индустрията. Любопитна изненада в челната петица поднася американският тежкоатлет GMC с 4.6%, като абсолютно същия сериозен резултат от 4.6% записват и електрическите коли на Tesla – шамар в лицето на всички скептици, които вещаеха бърза смърт за батериите им.
На обратния полюс обаче ситуацията е меко казано плачевна, а за някои европейски гордости направо няма спасение. Ако притежавате Jaguar или Maserati, по-добре не хранете илюзии – според американското изследване шансът тези коли да изминат подобно разстояние е равен на нула. Британската икона Land Rover едва закрепи крехките 0.1%. Но истинският шок за родните фенове на „премиума“ тепърва предстои. Германските колоси Audi, BMW и Porsche, заедно с иначе популярните корейски технологични близнаци Hyundai и Kia, вкупом пропаднаха под границата от 1% шанс за подобно дълголетие. Пълно фиаско за скъпото инженерство!
Когато разгледаме нещата специфично по класове, картинката става още по-интересна. В елитния премиум сектор отличниците по оцеляване са Lexus, Acura, Tesla, Cadillac и Lincoln, като средният шанс за успех тук е по-нисък – 3.2%. Анализаторите обясняват това с факта, че скъпите лимузини и високопроходими джипове обикновено се карат много по-малко интензивно от собствениците си и често прекарват времето си в топли гаражи. В масовия, народен сегмент пък, зад недостижимите лидери Toyota и Honda, стабилни позиции по здравина удържа американското дуо на General Motors в лицето на GMC и Chevrolet, плътно следвано от пъргавите модели на Mazda. Накратко – ако искате кола за цял живот, заложете на провереното източно качество.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
11:14 12.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Вечо
11:16 12.06.2026
4 Салих Реджеп
11:17 12.06.2026
5 Ами
На теория, при добра поддръжка, всяка кола би трябвало да издържи. На практика не е така. Но освен грижата от собственика, фактор е и къде се кара - дали е Изпания или Норвегия и т.н.
11:18 12.06.2026
6 Вукадин
За един преател питам.
11:19 12.06.2026
7 Спора
Коментиран от #19
11:20 12.06.2026
8 Демек
Много маркетинг и евтина работна ръка
Франсета макаронаджии и рижави островитяни даже няма да ги коментирам там и маркетинг няма
Само бежанци работещи по заводите
11:22 12.06.2026
9 авто маниак
11:27 12.06.2026
10 Мерцедес Петелов
Не важи за новите недоразумения!
11:29 12.06.2026
11 Оз. Ген.Румянцев
Коментиран от #32
11:30 12.06.2026
12 Осъзнавате ли
Няма значение дали са ги изминали с три основни ремонта. Ако още се движат, влизат в класацията.
Много ясно че класацията ще окупирана от автомобили които се карат повече години преди да бъдат сменени. Само автомобили на много години могат да навъртят толкова километри.
Коментиран от #13, #16
11:31 12.06.2026
13 Да бе !
До коментар #12 от "Осъзнавате ли":Автомобилите на бедните! Правят, и правят, и преправят...
Аз никога не съм имал автомобил на 400 000...
11:34 12.06.2026
14 Слънчасалия
Статистически е доказано.
11:35 12.06.2026
15 БТР
11:36 12.06.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #12 от "Осъзнавате ли":Осъзнаваш ли, че дори не знаеш какво означава думичката ПРОЦЕНТ🤔❓
Коментиран от #18
11:36 12.06.2026
17 Варна 3
11:41 12.06.2026
18 Аз осъзнавам
До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":А ти осъзнаваш ли какво е процент?
Например Каква е вероятността на процента автомобили Tesla да са минали 400 хиляди километра в сравнение с процента на Toyota, която има 30-годишни автомобили, чието набори отдавна са претопени, и не влизат в статистиката? Почти всички - над 80% 30-годишни автомобили вече са минали 400 хиляди километра щом се движат.
Съгласен ли си с този ПРОЦЕНТ?
А колко процента от 30-годишните тесли са навъртели 400 хиляди километра?
Ами 20-годишните тесли?
При 20-годишна Toyota, шанса да е над 400 хиляди километра е над 50%, особено в САЩ, където 20 000 км на година са нищо за някои шофьори
11:42 12.06.2026
19 тъй шъй
До коментар #7 от "Спора":Много бъркаш. Карам Тойота правена-сглобявана в Япония купена от БГ магазин. На американския пазар същата, а и повечето модели на Тойота се правят в УСА, та даже и мотори и трансмисии. Качеството в УСА е значително по-ниско от това което се купува тук в магазина, а и оборудването е по-зле. Често за БГ е произведено в Япония,Франция, Британия, само турското е по-съмнително. Отдавна качеството на японските коли, особено тойота е по-добро от уса, заради оплювания EU. Е цените са различни.
Коментиран от #22, #27
11:46 12.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Фанко
12:02 12.06.2026
22 Принципно
До коментар #19 от "тъй шъй":Тойота вече не е това, което беше. Хонда за сега се държи, но не се знае докога. По старите им модели са неубиваеми
12:02 12.06.2026
23 Драган
12:05 12.06.2026
24 Васил
12:06 12.06.2026
25 от Германия
12:10 12.06.2026
26 ФАКТ
Можела да хотви пере, чисти малеееее....
Това не е живот, а съществуване. Къде е кефа да имаш дърта жена и дърта кола?
Коментиран от #28
12:14 12.06.2026
27 Само
До коментар #19 от "тъй шъй":потвръждаваш казаното, че колите се отличават спрямо пазара за който са правени. А да гледам Ами класация и да си вадя изводите са Евро моделите и пазара е като да четеш менто на съседното заведение, а не това в което си седнал.
12:20 12.06.2026
28 Къш бе инфлуенсър
До коментар #26 от "ФАКТ":Карай си новите пластмаси и барай силклнови сиси кат ти харесва, остави класиките за нас, разбиращите
Коментиран от #29
12:37 12.06.2026
29 факт
До коментар #28 от "Къш бе инфлуенсър":Разбирача без пари... Колко ли е разбирач тогава. Карай трошляка си и се радвай. Ние разбирачите разбираме и от коли и от жени и от пари. И си сложи наколенки на старите панталони да не се излагаш.
12:46 12.06.2026
30 Мдааа
12:46 12.06.2026
31 Оня с коня
12:50 12.06.2026
32 Селянина с колелото
До коментар #11 от "Оз. Ген.Румянцев":Ще извиняваш но карам HDi двигатели от доста време и всички спокойно си изкарват до 400 К км и то б без никакъв разход на масло след 300 К.
12:53 12.06.2026
33 Айляк
За обикновените хора, разбира се.
За съотношение пари-продукт, това е най-доброто.
Иначе германските марки автомобили са хубави, но скъпи за поддръжка - надвиеш ли им на масрафа, фукарлък си е.
Но южнокорейците и те напредват с матряла.
13:10 12.06.2026