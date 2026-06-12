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Кои нови коли издържат пробег от над 400 000 километра

Кои нови коли издържат пробег от над 400 000 километра

12 Юни, 2026 11:04 7 557 33

  • автомобили-
  • пробег-
  • надеждност-
  • статистика

Суровата статистика показва, че средната вероятност един произволен съвременен автомобил да достигне този пробег е едва 4.8%

Кои нови коли издържат пробег от над 400 000 километра - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Вечният въпрос: „Коя кола да купим, за да я караме дълго, без да ни скъса джоба от ремонти?“. Американската аналитична компания iSeeCars реши да даде категоричен отговор на този въпрос, пресявайки колосален масив от данни за над 174 милиона реални превозни средства. Експертите си поставиха ясна цел – да изчислят кои автомобилни марки притежават най-голям шанс да прескочат психологическата граница от стряскащите за всеки съвременен двигател над 400 000 километра. Резултатите? Е, за някои те са абсолютен триумф, а за други – истински кошмар под капака.

Като начало, суровата статистика показва, че средната вероятност един произволен съвременен автомобил да достигне този пробег е едва 4.8%. С други думи – мисията е почти невъзможна за масовия пазар. На този мрачен фон обаче, няколко бранда буквално разпиляха конкуренцията. Японската армия, както можеше и да се очаква, окупира върха с железен юмрук. Абсолютният крал на дълголетието е Toyota, чиито модели показват умопомрачителните 17.8% шанс за оцеляване до 400 000 км.

Веднага след лидерската позиция се нарежда нейното луксозно подразделение Lexus с 12.8%, следвано по петите от вечния съперник Honda (10.8%) и расовата Acura (7.2%). Това са и единствените четири бранда в света, които успяват да прескочат средното ниво за индустрията. Любопитна изненада в челната петица поднася американският тежкоатлет GMC с 4.6%, като абсолютно същия сериозен резултат от 4.6% записват и електрическите коли на Tesla – шамар в лицето на всички скептици, които вещаеха бърза смърт за батериите им.

На обратния полюс обаче ситуацията е меко казано плачевна, а за някои европейски гордости направо няма спасение. Ако притежавате Jaguar или Maserati, по-добре не хранете илюзии – според американското изследване шансът тези коли да изминат подобно разстояние е равен на нула. Британската икона Land Rover едва закрепи крехките 0.1%. Но истинският шок за родните фенове на „премиума“ тепърва предстои. Германските колоси Audi, BMW и Porsche, заедно с иначе популярните корейски технологични близнаци Hyundai и Kia, вкупом пропаднаха под границата от 1% шанс за подобно дълголетие. Пълно фиаско за скъпото инженерство!

Когато разгледаме нещата специфично по класове, картинката става още по-интересна. В елитния премиум сектор отличниците по оцеляване са Lexus, Acura, Tesla, Cadillac и Lincoln, като средният шанс за успех тук е по-нисък – 3.2%. Анализаторите обясняват това с факта, че скъпите лимузини и високопроходими джипове обикновено се карат много по-малко интензивно от собствениците си и често прекарват времето си в топли гаражи. В масовия, народен сегмент пък, зад недостижимите лидери Toyota и Honda, стабилни позиции по здравина удържа американското дуо на General Motors в лицето на GMC и Chevrolet, плътно следвано от пъргавите модели на Mazda. Накратко – ако искате кола за цял живот, заложете на провереното източно качество.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    21 1 Отговор
    🚗Леле оня с БМВ-ту къв ли вой ще нададе🤔

    11:14 12.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Вечо

    26 4 Отговор
    А на Ганьо в главата само скапани мерцедеси, БМВта и аудита.

    11:16 12.06.2026

  • 4 Салих Реджеп

    18 9 Отговор
    Toyota и всички останали!

    11:17 12.06.2026

  • 5 Ами

    11 1 Отговор
    с тези форсирани малолитражки, шанса е малък. Но все още има коли (КОЛИ) от преди епохата на даънсазинга, които са дори над 400к км.
    На теория, при добра поддръжка, всяка кола би трябвало да издържи. На практика не е така. Но освен грижата от собственика, фактор е и къде се кара - дали е Изпания или Норвегия и т.н.

    11:18 12.06.2026

  • 6 Вукадин

    21 3 Отговор
    Абе, къде са прехвалените немски премиум марки?
    За един преател питам.

    11:19 12.06.2026

  • 7 Спора

    4 7 Отговор
    е излишен, класацията е зад океанска.. а както не един път казвано, дори и един и същ модел е раличен според това за кой пазар е правен.

    Коментиран от #19

    11:20 12.06.2026

  • 8 Демек

    16 2 Отговор
    Това за немското качество тотален мит
    Много маркетинг и евтина работна ръка

    Франсета макаронаджии и рижави островитяни даже няма да ги коментирам там и маркетинг няма

    Само бежанци работещи по заводите

    11:22 12.06.2026

  • 9 авто маниак

    16 4 Отговор
    Карам си Рав 4 ,бензин 2.0 л . 150 кс . 4х4 , ръчка и дори не се сещам вече за Мерцедес ,Ауди и останалите

    11:27 12.06.2026

  • 10 Мерцедес Петелов

    5 13 Отговор
    Реклама на някакви боклучета за бедни! Който е имал истински Мерцедес или Порше знае, че това трябва да бъде ударено от влак, за да му стане нещо!
    Не важи за новите недоразумения!

    11:29 12.06.2026

  • 11 Оз. Ген.Румянцев

    13 9 Отговор
    Карай Тойота и Хонда, за да ти е мирна главата. Избягвай дизелови агрегати, безсмислени за България и средния годишен пробег на българина, да не говорим,че дизел в града е убийствено за колата и екологията.

    Коментиран от #32

    11:30 12.06.2026

  • 12 Осъзнавате ли

    4 5 Отговор
    Че това не е класация за надежност или издържливост? Тази класация се интересува колко процента от всички автомобили на пътищата на дадена марка вече са изминали 400 хиляди километра.

    Няма значение дали са ги изминали с три основни ремонта. Ако още се движат, влизат в класацията.

    Много ясно че класацията ще окупирана от автомобили които се карат повече години преди да бъдат сменени. Само автомобили на много години могат да навъртят толкова километри.

    Коментиран от #13, #16

    11:31 12.06.2026

  • 13 Да бе !

    5 4 Отговор

    До коментар #12 от "Осъзнавате ли":

    Автомобилите на бедните! Правят, и правят, и преправят...
    Аз никога не съм имал автомобил на 400 000...

    11:34 12.06.2026

  • 14 Слънчасалия

    4 10 Отговор
    Тесла изкарва 1 милион километра.Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година.
    Статистически е доказано.

    11:35 12.06.2026

  • 15 БТР

    9 0 Отговор
    Трудно е да се каже, особено по пътищата на АПИ.

    11:36 12.06.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 2 Отговор

    До коментар #12 от "Осъзнавате ли":

    Осъзнаваш ли, че дори не знаеш какво означава думичката ПРОЦЕНТ🤔❓

    Коментиран от #18

    11:36 12.06.2026

  • 17 Варна 3

    1 2 Отговор
    А пък Кадилак и Линкълн как са? Освен че са здрави, но трябва да се следи и горивото.

    11:41 12.06.2026

  • 18 Аз осъзнавам

    7 3 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А ти осъзнаваш ли какво е процент?

    Например Каква е вероятността на процента автомобили Tesla да са минали 400 хиляди километра в сравнение с процента на Toyota, която има 30-годишни автомобили, чието набори отдавна са претопени, и не влизат в статистиката? Почти всички - над 80% 30-годишни автомобили вече са минали 400 хиляди километра щом се движат.

    Съгласен ли си с този ПРОЦЕНТ?

    А колко процента от 30-годишните тесли са навъртели 400 хиляди километра?

    Ами 20-годишните тесли?

    При 20-годишна Toyota, шанса да е над 400 хиляди километра е над 50%, особено в САЩ, където 20 000 км на година са нищо за някои шофьори

    11:42 12.06.2026

  • 19 тъй шъй

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Спора":

    Много бъркаш. Карам Тойота правена-сглобявана в Япония купена от БГ магазин. На американския пазар същата, а и повечето модели на Тойота се правят в УСА, та даже и мотори и трансмисии. Качеството в УСА е значително по-ниско от това което се купува тук в магазина, а и оборудването е по-зле. Често за БГ е произведено в Япония,Франция, Британия, само турското е по-съмнително. Отдавна качеството на японските коли, особено тойота е по-добро от уса, заради оплювания EU. Е цените са различни.

    Коментиран от #22, #27

    11:46 12.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Фанко

    6 1 Отговор
    Това са модели на Тойота с обикновен атмосферен мотор, без копликации съвсем обикновен 2000 кубика. Модели правени за американският пазар, а не сложните хибриди за Европа.

    12:02 12.06.2026

  • 22 Принципно

    5 2 Отговор

    До коментар #19 от "тъй шъй":

    Тойота вече не е това, което беше. Хонда за сега се държи, но не се знае докога. По старите им модели са неубиваеми

    12:02 12.06.2026

  • 23 Драган

    3 3 Отговор
    Имам БМВ Е91 328 модел 2006 правено за САЩ с мотор N52К без електроника, датчици и екология, с които излизат колите за Европа. Колата е на 580 000 км. Взех я от САЩ на 260 000 км

    12:05 12.06.2026

  • 24 Васил

    6 1 Отговор
    Новите коли достигат с мъка едва до 100к километра докато по старите коли до 2007 за тях това едвам половината живот на двигателя. Производителите се конкурират да продадат колкото се може повече еднодневки и най голямата лъжа е че изхвърлените емисии са по малко.

    12:06 12.06.2026

  • 25 от Германия

    3 4 Отговор
    Не юи пука. Карам винаги ба лизинг. По-евтино за 20 години и на всеки 2 години нова кола.

    12:10 12.06.2026

  • 26 ФАКТ

    6 4 Отговор
    Да се хвалиш, че имаш дърта кола е като да се хвалиш, че имаш дърта жена.
    Можела да хотви пере, чисти малеееее....
    Това не е живот, а съществуване. Къде е кефа да имаш дърта жена и дърта кола?

    Коментиран от #28

    12:14 12.06.2026

  • 27 Само

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "тъй шъй":

    потвръждаваш казаното, че колите се отличават спрямо пазара за който са правени. А да гледам Ами класация и да си вадя изводите са Евро моделите и пазара е като да четеш менто на съседното заведение, а не това в което си седнал.

    12:20 12.06.2026

  • 28 Къш бе инфлуенсър

    7 0 Отговор

    До коментар #26 от "ФАКТ":

    Карай си новите пластмаси и барай силклнови сиси кат ти харесва, остави класиките за нас, разбиращите

    Коментиран от #29

    12:37 12.06.2026

  • 29 факт

    0 4 Отговор

    До коментар #28 от "Къш бе инфлуенсър":

    Разбирача без пари... Колко ли е разбирач тогава. Карай трошляка си и се радвай. Ние разбирачите разбираме и от коли и от жени и от пари. И си сложи наколенки на старите панталони да не се излагаш.

    12:46 12.06.2026

  • 30 Мдааа

    3 2 Отговор
    Платена,подвеждаща и най-вече заблуждаваща интернет информация,поднесена на имагинерни племена,лишени от разум и мисъл.

    12:46 12.06.2026

  • 31 Оня с коня

    1 1 Отговор
    Отговорът на въпроса поставен в заглавието е мнооого кратък : НИКОИ. :D :D :D

    12:50 12.06.2026

  • 32 Селянина с колелото

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Оз. Ген.Румянцев":

    Ще извиняваш но карам HDi двигатели от доста време и всички спокойно си изкарват до 400 К км и то б без никакъв разход на масло след 300 К.

    12:53 12.06.2026

  • 33 Айляк

    1 0 Отговор
    Американецът го е казал - лек автомобил Хонда, джип Тойота.
    За обикновените хора, разбира се.
    За съотношение пари-продукт, това е най-доброто.
    Иначе германските марки автомобили са хубави, но скъпи за поддръжка - надвиеш ли им на масрафа, фукарлък си е.

    Но южнокорейците и те напредват с матряла.

    13:10 12.06.2026