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Русия гори и ние искаме тя да гори още повече! Украйна се нуждае от още 20 млрд. долара, за да затвърди превъзходството си на бойното поле
  Тема: Украйна

Русия гори и ние искаме тя да гори още повече! Украйна се нуждае от още 20 млрд. долара, за да затвърди превъзходството си на бойното поле

12 Юни, 2026 10:07 2 401 150

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  • крим-
  • донбас-
  • петрол

Украйна иска да продължи да набира скорост срещу Русия, преди Москва да успее да преразпредели шансовете в своя полза

Русия гори и ние искаме тя да гори още повече! Украйна се нуждае от още 20 млрд. долара, за да затвърди превъзходството си на бойното поле - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico Politico списание за политически анализи

Украйна иска допълнителни 20 милиарда долара от съюзниците си, за да затвърди временното си превъзходство на бойното поле над Русия. Това заяви висш украински служител по отбраната пред POLITICO. "Всички виждат, че Русия гори, и ние искаме тя да гори още повече, но се нуждаем от финансиране, за да го направим", посочва той.

Искането за 20 милиарда долара ще бъде отправено официално на 18 юни на следващата среща на Контактната група за отбрана на Украйна, известна още като формата Рамщай, където съюзниците организират финансова и военна помощ за Киев. Въпросът бе повдигнат от министъра на отбраната на Украйна Михайло Фьодоров и други правителствени служители по време на серия от срещи с представители на Норвегия, Швеция, Германия и Канада.

От съюзниците ще бъдат поискани от 2 до 6 милиарда долара, за да достигнат целта от 20 милиарда долара, поясни украинският служител. По думите му това може да бъде помощ или заем. Помощта за Украйна ще бъде ключов въпрос на срещата на върха на лидерите на НАТО в Анкара през юли, където украинският президент Володимир Зеленски ще присъства в кулоарите.

Бюджетът за отбрана на Украйна за тази година е определен на 4,4 трилиона гривни (85 милиарда евро), а 20-те милиарда долара ще дойдат в допълнение към това. Украйна харчи около 40 процента от БВП си за отбрана, което е най-високото ниво в света.

Според украинското министерство на отбраната, страните партньори вече са се ангажирали с 38 милиарда долара военна помощ за тази година. Допълнителните 20 милиарда долара биха доближили Украйна до целта от 60 милиарда долара двустранна помощ, определена от генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Ако допълнителните 20 милиарда долара се материализират, Украйна ще използва парите за противовъздушна отбрана, разширен принос към Списъка с приоритетни изисквания за Украйна - програмата, ръководена от НАТО, в рамките на която съюзниците купуват оръжия за Украйна от Съединените щати, както и закупуване на повече дронове, боеприпаси, оборудване за електронна война, далекобойни способности и директни покупки от украински отбранителни компании. Целта е средствата да се използват за продължаване на все по-опустошителните атаки на Украйна срещу Русия.

Киев разви технологиите си за дронове и ракети и през последните месеци стартира многопластова кампания - от дронове с малък обсег, които превърнаха фронтовата линия в забранена зона, дронове със среден обсег, които удрят руските логистични и транспортни мрежи, което води до нарастващ недостиг на гориво и доставки, както и атаки с дронове и ракети дълбоко в Русия, удрящи фабрики, нефтопреработвателни заводи, пристанища и други стратегически цели.

"Украинските безпилотни системи успешно работят на различни нива: от изпълнение на мисии на фронтовата линия до поразяване на ключови вражески цели на стотици километри дълбочина във вражеската територия", заяви Зеленски в социалните медии. Високопоставеният украински служител отдаде заслуга за промяна на динамиката във войната на помощта от ключови съюзници като Германия, Норвегия и Нидерландия

Атаките в Украйна накараха руския президент Владимир Путин да призове за по-силна противовъздушна отбрана. Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова осъди призивите на Украйна за повече финансова помощ. "Всеки път е една и съща стара история: "Киев се нуждае от повече пари". Ако някой трябва да илюстрира термина "политическо самонараняване", това е най-добрият пример", посочи тя.

Украйна иска да продължи да набира скорост срещу Русия, преди Москва да успее да преразпредели шансовете в своя полза. "Прозорецът на възможностите има тенденция да се затваря", предупреди висшият украински служител. "Русия е бърза и иновативна. И ако им дадем време да се адаптират отново, може да загубим единствения реален шанс да сложим край на тази война с истински преговори. А ако Русия изобрети свои собствени дронове за среден удар, това ще бъде катастрофа за нас".


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🤣🤣🤣🤣🤣

    46 8 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #61

    10:09 12.06.2026

  • 2 Пич

    85 13 Отговор
    Хахаха....... хахаха.......и Пак:
    ......... опряха до просия...!!!

    Коментиран от #142

    10:09 12.06.2026

  • 3 стоян георгиев

    24 82 Отговор
    От киев за три дена до няма бензин и моля ви господин зеленски да си направим парада на девети май!всичко е по план явно!

    Коментиран от #63

    10:10 12.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 име

    79 9 Отговор
    Малее, някой е предрусал здраво. Апропо, що не кажете за срещата на малобританския, аФриканския и германистанския посланик със Лавров.

    Коментиран от #66

    10:10 12.06.2026

  • 6 Що за глупости?

    86 13 Отговор
    Укро идиотът трябва да се спре, или наистина ще дойде страшният съд.

    Коментиран от #71

    10:11 12.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Последния Софиянец

    78 12 Отговор
    Защо толкова упорито искат Европа да стане радиоактивна за сто хиляди години.

    Коментиран от #47

    10:11 12.06.2026

  • 9 Евгени от Алфапласт

    71 12 Отговор
    Наркоманът е вярно ега ти клоуна!😂

    10:11 12.06.2026

  • 10 Голямо превъзходство

    79 9 Отговор
    Константиновка е в обкръжение
    Следващия е краматорск и за там ще ви трябват 60 милярда да затвърдите победата
    Ужас какви смешници има че и интервюта дават

    Коментиран от #77

    10:12 12.06.2026

  • 11 ами

    30 3 Отговор
    ха ха ха - абе защо не приемат предложението на рьоте, тогава украина всяка година ще разполага с поне 143 милиарда - да си се бие с русия

    10:12 12.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Явно сега не само

    45 7 Отговор
    близкото обръжение на кокаинисимуса ще има златни тоалетни, висшите служители и всички от генерал нагоре също.

    Коментиран от #122

    10:13 12.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 007 лиценз ту кил

    44 4 Отговор
    20 са малко, не стигат за ново Баба Алино искай 40.

    10:14 12.06.2026

  • 16 Тиква

    40 5 Отговор
    Това го може зелен бандера,ха ха ха, окрабандерите само за пари мислят, нагло Х и е н с к о племе.

    10:14 12.06.2026

  • 17 Ненормалник

    45 6 Отговор
    Зелю,продай си именията и ще имаш сумата.Ние приключихме с донорството.

    Коментиран от #108

    10:15 12.06.2026

  • 18 ами

    41 6 Отговор
    не знам дали ще успее да победи украина но със сигурност ще успее да доведе до фалит европа

    10:16 12.06.2026

  • 19 Да бе ,да ! 😜

    31 5 Отговор
    " Политико " с вечната си просташка антируска пропаганда !

    10:16 12.06.2026

  • 20 матю хари

    10 40 Отговор
    Русия гори и ще изгори. Нещастникът Путин унищожи Русия.

    Войната ще завърши там, където и започна - в Крим нямат бензин, а кримчани започнаха да напускат острова.

    Коментиран от #37

    10:16 12.06.2026

  • 21 az СВО Победа 81

    35 4 Отговор
    Оффф, пак вкиснали манджи и нацистки хленч за пари!

    А после с тези пари се появяват тайни незаконни градове...

    10:17 12.06.2026

  • 22 Моля

    15 3 Отговор

    До коментар #7 от "Браво":

    Овцете да не блеят!

    10:17 12.06.2026

  • 23 Смър на украинските чакали

    21 5 Отговор
    Само 20 милиарда ли?7676

    10:17 12.06.2026

  • 24 Жълтопаветник

    11 31 Отговор
    Ами аз кво ви разправях, че Русия ще приключи мърдането, когато при купонната система им приключат и купоните за бензин, ама нема кой да слуша! Ето видовден доди! У Крим свършиа и купонити, а Украйна продължава да бачка в тази насока! Работайте ребятa! Молодцы!

    10:17 12.06.2026

  • 25 АЙДЕ ГЪЧ

    19 5 Отговор
    ТОЯ ПРОШ ЛЯК МОЖЕ ДА РАЗОРИ ЦЯЛАТА ВСЕЛЕНА

    10:17 12.06.2026

  • 26 така е

    10 30 Отговор
    С над 50% собствено свръхпройзводство на оръжия Украйна показа, че русийката няма шанс. Никакъв шанс да спечели тази война.

    Коментиран от #34

    10:18 12.06.2026

  • 27 руска мъка

    12 21 Отговор
    В Крим няма бензин и дизел. Поради недостиг на горива няма и доставки на храни по магазините, които бързо се изпразват. Скоро и ток и вода няма да имат. Накрая ще трябва да правят референдум за връщане в Украйна.

    Коментиран от #46

    10:18 12.06.2026

  • 28 име

    22 9 Отговор
    Доказателснва за ментални отклонения:
    1 винаги са твърдяли че имат превъзходство, не знам как така сега говорят за временно превъходство
    2 зеления наркоман говори за 30 хиляди руски жертви за месец. Къде са видеата? Няма почти никакви видеа от механизирана атаки или работа на операторите на ФПВ дронов, които са за къси растояния, именно по фронтовата линия.
    3 Твърденията че от началото на годината бандерите са отвоювали повече земя сравнение с руснаците са пълни лъжи. IWS си актуализира картата за Покровск и Мирноград чак през Май месец тази година, а не Ноември миналата.
    4 не се вързва да имаш превъзходство на фронта и същевременно да се молиш за преговори, да пишеш любовни писъмца, да пращаш бизнесмени да ходатайстват прид Путин, да пращаш западни посланици да се молят на Лавров

    Коментиран от #35

    10:19 12.06.2026

  • 29 Факти

    14 17 Отговор
    Зеленски - клоунът стана великан.
    Путин - великанът стана клоун.

    10:20 12.06.2026

  • 30 М.........а ти нагла

    16 4 Отговор
    Фашист долен

    10:21 12.06.2026

  • 31 az СВО Победа 81

    16 5 Отговор
    12 юни
    Честит Ден на Русия!

    Коментиран от #40

    10:21 12.06.2026

  • 32 ТАСС

    10 16 Отговор
    Паника в Крим: Магазините се изпразват, литър бензин на черно достигна 50 евро за литър

    10:22 12.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Само питам

    21 7 Отговор

    До коментар #26 от "така е":

    И кой ще използва това оръжие ? Украйна от 59 милиона остана 20 . Останалите или избягаха от натовския режим , или Зельо ги прати на смърт . Не виждам западняците , дето му плащат да искат да воюват !?

    Коментиран от #38

    10:22 12.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Вестник

    6 3 Отговор

    До коментар #33 от "Да гори!":

    Мерси ! Да се връща в твоя дом !

    10:23 12.06.2026

  • 37 Крим е полуостров разбирачо

    20 4 Отговор

    До коментар #20 от "матю хари":

    Когато такива двойкаджий коментират
    Укро псевдо успехите
    Можеш само да се смееш

    Коментиран от #48, #57

    10:23 12.06.2026

  • 38 хубаво де

    2 8 Отговор

    До коментар #34 от "Само питам":

    защо тогава ревеш?

    10:23 12.06.2026

  • 39 Факти

    13 14 Отговор
    Путин си мислеше, че клоунът ще избяга още първия ден, а той пета година му раздава юмруци и ритници.

    10:23 12.06.2026

  • 40 Българин 🇧🇬

    6 2 Отговор

    До коментар #31 от "az СВО Победа 81":

    Днес ли е да са живи и здрави братушките !

    10:25 12.06.2026

  • 41 анонимен

    11 3 Отговор
    Който иска да му дава на зеления, ние сме в свръхдефицит, пари нямаме.

    10:25 12.06.2026

  • 42 Хасковски каунь

    8 3 Отговор
    Набира скорост край Константинова.Задна с мръсна газ

    10:25 12.06.2026

  • 43 Колю Мамата

    11 4 Отговор
    Моля ви и аз имам нужда, дайте ми 20 млрд. за един хляб батенца, моля, за да продължа да бъда готин пич, моля ви за една яхта поне и да извикам дъщерята на Кичка, че да я нахраня... Спешно!

    10:25 12.06.2026

  • 44 Соваж бейби

    13 8 Отговор
    И ти да изгориш накрая наркоман и просяк !Тровиш природата и си избиваш хората ,и на гилотината те сложат малко ти е !

    Коментиран от #98

    10:25 12.06.2026

  • 45 гениалния ход на Зеленски

    6 11 Отговор
    С паричните помощи за Украйна, Зеленски организира собствено пройзводство на оръжия, вместо да ги похарчи да изкупи скрапа на великите сили. Днес Украйна дори изнася оръжия за други страни.

    Коментиран от #58

    10:26 12.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 русия васал на Китай

    12 7 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Китай не разрешава на Вова да гърми с ядрени бомби. Пък и роднините на руските олигарси са на Запад!

    Коментиран от #89

    10:27 12.06.2026

  • 48 Пръчат

    10 9 Отговор

    До коментар #37 от "Крим е полуостров разбирачо":

    Не е полуостров, ами вече е остров! Украинците прекъснаха сухия път за острова! Не се изказвай неподготвен!

    10:27 12.06.2026

  • 49 ВВП

    9 8 Отговор
    Сега окропите победиха .Гнусните бежанци ,да се махат от България..Тия носят само нещастие и смърт..И да спрат да просят ..казах..!

    10:27 12.06.2026

  • 50 Това е войната в действителност

    12 3 Отговор
    Започнала без каквато и да била необходимост. Два братски народа вече ще се мразят до смърт.

    Коментиран от #130

    10:27 12.06.2026

  • 51 голям смях

    8 3 Отговор
    Ростролетариата се е разпищолил и прсува Зеленски по руските сайтове. Голем смех.

    Коментиран от #54

    10:27 12.06.2026

  • 52 Просяка наркоман

    8 4 Отговор
    пак проси от лакейските правителства.

    10:28 12.06.2026

  • 53 Докато Русия гори, kамараден😁🤣

    4 3 Отговор
    Голямата сделка на Германия с Канада може никога да не достави нито един товар.


    Войната в Иран направи доставките на втечнен природен газ, или втечнен природен газ, най-стратегическите след нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г.

    Това обяснява защо Германия купува втечнен природен газ от Канада. Целта е да се гарантира дългосрочна енергийна сигурност, да се намали зависимостта от нестабилните глобални доставки и да се диверсифицира далеч от енергийните пазари в Близкия изток и Русия.

    За Прецаканите Камилчета, Кервана и кучетата които не спират да лаят.😁❤️🇪🇺

    10:28 12.06.2026

  • 54 Българин

    9 7 Отговор

    До коментар #51 от "голям смях":

    Зеленски им развинти ватнишките тикви!

    10:28 12.06.2026

  • 55 Факти

    7 7 Отговор
    Да имаш втората армия в света и пета година да те бие клоун наркоман... Няма такъв резил.

    Коментиран от #87

    10:29 12.06.2026

  • 56 ВВП

    5 6 Отговор
    Всичко е една лъжа .Зокропистан е една черна дупка .Пирамида .Фул фейк..

    Коментиран от #123

    10:29 12.06.2026

  • 57 Хм...

    9 8 Отговор

    До коментар #37 от "Крим е полуостров разбирачо":

    Като ти отрежат достъпа по суша, изведнъж става остров.

    Коментиран от #72

    10:29 12.06.2026

  • 58 Кво не чу !?

    7 7 Отговор

    До коментар #45 от "гениалния ход на Зеленски":

    Попитах те нещо :И кой ще използва това оръжие ? Украйна от 59 милиона остана 20 . Останалите или избягаха от натовския режим , или Зельо ги прати на смърт . Не виждам западняците , дето му плащат да искат да воюват !? Ти ли отиваш на фронта ?

    Коментиран от #64, #146

    10:29 12.06.2026

  • 59 Копейки

    5 5 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    10:30 12.06.2026

  • 60 снабдявайте до разгрома на целия катун

    4 3 Отговор
    Задължително му дайте пари вложени в оръжие.Колкото повече урки зеленячки си заминават толкова по- добре за целия свят.Въоръжавайте ги и ги пращайте в месомелачката.

    10:30 12.06.2026

  • 61 Нямат край

    3 10 Отговор

    До коментар #1 от "🤣🤣🤣🤣🤣":

    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #85

    10:30 12.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 А не

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    Стоян жълтото пони.

    10:30 12.06.2026

  • 64 Нещо нервен си.

    6 7 Отговор

    До коментар #58 от "Кво не чу !?":

    Руската пропаганда има за цел само глупака.

    Коментиран от #70, #103

    10:31 12.06.2026

  • 65 ВИЙ ДОБРЕЛИСТЕ

    7 3 Отговор
    ПРОЧЕТЕТЕ ДОКТРИНАТА НА РУСИЯ ЩЕ ГИ УДАРИ ВЕДНЪЖ И ТО КАЧЕСТВЕНО НАРКОМАН БАНДЕРО ЩЕ ИЗРЕВЪТ ЗАРАДИ ЛУДАТА ...РСУЛА.

    Коментиран от #80

    10:31 12.06.2026

  • 66 Руските свещеници се предрусаха 🤣

    3 8 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    Официално полицията в Чехия заяви, че белият прах, открит в колата на руския митрополит Иларион е кокаин. Така нареченият митрополит Иларион се води висш руски духовник и близък съратник на патриарх Кирил. Самия патриарх Кирил, агент на КГБ (агент Гундяев), в бурните времена при разпада на СССР е бил контрабандист на тютюн.🤣

    10:32 12.06.2026

  • 67 Тити на Кака

    4 2 Отговор
    А Миндич от колко милиарда има нужда, че нещо не разбрах?

    10:32 12.06.2026

  • 68 Русодебил

    5 1 Отговор
    Бг русодебилите се превъзбудиха.

    10:33 12.06.2026

  • 69 МЪКЪ,МЪКЪ

    4 5 Отговор
    РУШОФИЛСКА МЪКЪ.

    10:33 12.06.2026

  • 70 Така е

    7 3 Отговор

    До коментар #64 от "Нещо нервен си.":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва точно глупака за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия.

    10:33 12.06.2026

  • 71 ТЖивков

    2 10 Отговор

    До коментар #6 от "Що за глупости?":

    Има ли по-голем идиот от руснака, естествено че НЕ

    Коментиран от #78

    10:33 12.06.2026

  • 72 име

    1 3 Отговор

    До коментар #57 от "Хм...":

    Добре, де, бандерите ги подготвят за отстрел при десант в Крим, седи гледай какво и колко са отрязали. Ще същото като предишния път, десанта Кринки.

    10:34 12.06.2026

  • 73 Хаха

    4 3 Отговор
    Това дори не е смешно, а трагично!
    Докато бандеровци "затвърждават" позициите си и просят "само" 20 мрд. за "пълна победа" над Русия, то вече и Константиновка.... "загуби стратегическо значение"...
    А какво стана с "връщането" на Купянск!?

    10:34 12.06.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Доктор

    1 2 Отговор
    Налудности.

    10:34 12.06.2026

  • 76 Хайде

    2 3 Отговор
    Само като прочета заглвието, и сменяйте хапчетата.

    10:35 12.06.2026

  • 77 Ами да....

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Голямо превъзходство":

    В обкръжение е от 2014г.

    10:35 12.06.2026

  • 78 Тодар Живков

    5 3 Отговор

    До коментар #71 от "ТЖивков":

    Няма адаш.По гламави от руските комунисти са само българските комунисти.

    10:36 12.06.2026

  • 79 Пламен

    3 6 Отговор
    Това са пари за семки в сравнение с това, колко би харчила Европа за задържане на имперския рашизъм

    10:36 12.06.2026

  • 80 Нищо не може да направи Русия.

    4 2 Отговор

    До коментар #65 от "ВИЙ ДОБРЕЛИСТЕ":

    Това ще е чисто самоубийство за самата нея. За съжаление на русофилите, Русия е в напълно безпомощно положение. Никой не й е виновен за този позор и излагация, освен некадърното и неадекватно руско ръководство в Кремъл. Сами си съсипаха държавата и я направи за посмешище пред целия свят.

    10:37 12.06.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Голям майтап🤣🤣🤣🤣🤣🤣.....

    3 1 Отговор
    Зелю им подпали гащите🔥🔥🔥💥💥🔥🥴

    10:37 12.06.2026

  • 83 Татко Барба

    3 1 Отговор
    Зеленски все повече разгръща план Барбароса! Работай, молодец!

    10:38 12.06.2026

  • 84 Вацев

    3 1 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    Коментиран от #91, #92

    10:38 12.06.2026

  • 85 Тити на Кака

    2 3 Отговор

    До коментар #61 от "Нямат край":

    Наполеон и Хитлер мислеха точно като теб, гений 😂😂😂

    Коментиран от #141

    10:38 12.06.2026

  • 86 Т. Живков....

    2 1 Отговор
    Руската армия е едно недоносче...

    10:38 12.06.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Дика

    2 3 Отговор
    Радев, айде бе, изтрепаха ги тия руснаци, не остана кой да натисне копчето на ядрения орешник.

    10:39 12.06.2026

  • 89 Град Козлодуй

    3 2 Отговор

    До коментар #47 от "русия васал на Китай":

    Така е приятел. Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    10:40 12.06.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Щом тролят глупаците

    7 2 Отговор

    До коментар #84 от "Вацев":

    Русия яко размаза фашистите. 😄

    Коментиран от #96, #113, #117, #120

    10:40 12.06.2026

  • 92 В.В.П.

    1 2 Отговор

    До коментар #84 от "Вацев":

    Не, още не, след като свърши световното тогава.

    10:40 12.06.2026

  • 93 Минавам само да кажа

    5 4 Отговор
    Русия е кенеФФ, а копейките нужници.
    Лек ден на всички нормални хора!

    10:40 12.06.2026

  • 94 Архимандрисандрит Бибиян

    2 1 Отговор
    Путилифона деде Путлин прогъгне каде и он че даде милярди само никой пиенци да се не доберат до Ромсiюшка!

    10:40 12.06.2026

  • 95 Тошко сливата

    4 1 Отговор
    Лyд ли е путин-ам-гъл! Защо не се предава! Сатъ а е опрял до кокала, ама той си мисли, че кокала е много здрав, а той с остеопороза!

    10:41 12.06.2026

  • 96 бавно и качествено

    1 2 Отговор

    До коментар #91 от "Щом тролят глупаците":

    и ятаците им и ятаците....

    10:41 12.06.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 И какво ти е виновен Зеленски ?

    4 2 Отговор

    До коментар #44 от "Соваж бейби":

    Това което прави да ответни удари на руските удари. Ти нещо съвсем си се ошашавил - вместо да обвиняваш нашественика си тръгнал да търсиш вина в тези, които се защитават :)))

    Коментиран от #106

    10:42 12.06.2026

  • 99 анонимен

    2 2 Отговор
    България да даде в натура- всички боеспособни украинци на наша територия.

    10:42 12.06.2026

  • 100 стоян георгиев

    3 1 Отговор
    Бг трола какво го интерасува пе в крим няма бензин.той си е в ес и нато.тук бензин бол и пенсиите вървят нагоре...

    10:42 12.06.2026

  • 101 EБАНГА РАНГА

    1 3 Отговор
    Зеле явно ще прави нова серия на "Вземи парите и бягай" преди да му рухнат последните донбаски укрепени райони.

    10:42 12.06.2026

  • 102 Пръчат

    3 1 Отговор
    А защо не изтеглят 20 млрд. от руските сметки? Русия няма да има нищо против, защото е тантела и изпосталяла!

    10:43 12.06.2026

  • 103 Тити на Кака

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "Нещо нервен си.":

    Повтаряш гениалното си прозрение, за 7162534226 път.
    За 7162534226 път надаряваш единствено руската пропаганда с проглупашка ориентация.
    Бравос, дал си най-силното доказателство, че не си глупак 😂😂😂

    10:43 12.06.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 стоян георгиев

    3 2 Отговор

    До коментар #98 от "И какво ти е виновен Зеленски ?":

    За бг трола виновни са украинците че не се предават.той така би постъпил.идва руския окупатор и веднага му засмуква макарите.както е правил баща му и дядо му.

    10:44 12.06.2026

  • 107 300 години

    2 1 Отговор
    Репарации ще изплаща блатният народ.
    Това е истината другарЕ

    10:44 12.06.2026

  • 108 Многоходовото

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ненормалник":

    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    10:44 12.06.2026

  • 109 604

    1 0 Отговор
    Запалете и кримля ко чакате...ще улесните ряшкити, че вече ни писна от измислената ви войницъ...пхахаха, играта с огъня може да доведе и до изгаряне!

    10:45 12.06.2026

  • 110 Госあ

    2 2 Отговор
    Мачкащите Русия питекантропи не искат оръжие, а пари ! Странно … 😂

    Коментиран от #119

    10:45 12.06.2026

  • 111 Механик

    2 0 Отговор
    Ууудриии!

    10:46 12.06.2026

  • 112 Чакаме всеки момент...

    3 0 Отговор
    Да излезе Митя медведя и с кървясали очи да изломоти че ще изстрелват прословутият безаналогов "Орешник", и този път прошка няма да има, вместо два гаража ще ударят четири, два курника, три кофи за боклук, люлките на детската площадка, и автобусната спирка, дано само да уцелят украинската територия.

    10:46 12.06.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Запознат

    2 0 Отговор
    Зеленски ги размаза като хлебарки!Огън!

    10:48 12.06.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 хххх

    2 0 Отговор
    Дори и днес да спре войната, Русия няма да може да възстанови унищожената си инфраструктура с десетилетия. Дори и при най-щастливото за Русия стечение на обстоятелствата, следващите няколко поколения руснаци са обречени на нищета, а войната изобщо не е пред края си.

    Коментиран от #134

    10:48 12.06.2026

  • 117 Град Козлодуй

    3 0 Отговор

    До коментар #91 от "Щом тролят глупаците":

    Русия размаза сама себе си. Това е крайния резултат от СВО.

    Коментиран от #126

    10:48 12.06.2026

  • 118 Путин започна войната като освободителна

    2 0 Отговор
    Украинците бяха не просто братски славянски народ, а руснаци в измислена държава, управлявана от нацисти наркомани. Киев трябваше да бъде освободен за три дни. Русия винаги освобождава. Още първите дни унищожи най-големия самолет в света Ан 225 Мрия. И вече повече от четири години атакува основно граждански цели. В началото в Москва и големите градове имаше антивоенни демонстрации. Смазаха ги. Част от опозицията емигрира, други вкараха в затворите. Какво мислят останалите, няма да разберем.

    Коментиран от #139

    10:49 12.06.2026

  • 119 Шматкар,

    3 0 Отговор

    До коментар #110 от "Госあ":

    Оръжие се прави с пари.

    10:49 12.06.2026

  • 120 хаха🤣

    3 0 Отговор

    До коментар #91 от "Щом тролят глупаците":

    Ей,голям страх от тия фашисти, голямо нещо🤣 стегнете малко бе таварищи и памперси се продават по магазините, недейте така🤣

    Коментиран от #138

    10:49 12.06.2026

  • 121 Русофил хардлайнар

    3 1 Отговор
    Тйя русия по принцип си гори добре! Целта е да се свържат всички го ещи точки в едно цяло! Работайте ребята!

    10:50 12.06.2026

  • 122 Антирашист 355

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Явно сега не само":

    Зеленски е герой защитава родината си ! Дали плюещите по него знаят какво е родина ?

    Коментиран от #132, #144

    10:50 12.06.2026

  • 123 Каква е истина за путлеристите- Капут!

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "ВВП":

    ВВП
    44ОТГОВОР
    Всичко е една лъжа .Зокропистан е една черна дупка .Пирамида .Фул фейк.
    -;-
    Явно само путлеристите и русофилите си се надяват на спасенето от Аллаха!

    10:50 12.06.2026

  • 124 Русофил хардлайнар

    3 1 Отговор
    Тя русия по принцип си гори добре! Целта е да се свържат всички горещи точки в едно цяло! Работайте ребята!

    10:51 12.06.2026

  • 125 Пенчо

    1 1 Отговор
    Малко са!

    10:51 12.06.2026

  • 126 Така е

    3 1 Отговор

    До коментар #117 от "Град Козлодуй":

    Гледайки рева на тролеите, Русия яко размаза фашистите. Колкото по голям рев на глупаците, толкова фашизма е по отчаян. Проста математика, която глупака неразбита, 😄

    10:51 12.06.2026

  • 127 Северодвинск

    2 1 Отговор
    Тоя луд ли е, три бензиностанций подпали и иска още пари маймуна та му, есете го с краката на горе тоя лумпен

    10:51 12.06.2026

  • 128 Робърт Бровди

    1 3 Отговор
    ВСУ вдигнаха във въздуха колона от 50 камиона с гориво и боеприпаси, опитващи се да заобиколят дроновата блокада на Крим. Украинските сили са ударили руски конвой от около 50 камиона, превозващи гориво и боеприпаси в северната част на Крим. Ударът е станал на сухопътния път през Армянск. Няма оцелели.

    10:51 12.06.2026

  • 129 стоян георгиев

    2 1 Отговор
    Буахахах, психопат и просяк 😂

    10:52 12.06.2026

  • 130 Така е

    1 2 Отговор

    До коментар #50 от "Това е войната в действителност":

    Ако руснак те нарече брат, значи ти мисли най-лошото. Бягай накъдето ти видят очите.

    10:52 12.06.2026

  • 131 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    1 0 Отговор
    Заглавието е примитивно просташко както всичко в този сайт.
    Терористичните акции не "са бойно поле".

    Този сайт систематично дезинформира и крие какво точно се случва на бойното поле.
    А на бойното поле укрите имат живот до няколко часа.
    Останалите по-стари войници от ВСУ гладуват и преди един месец излезе
    историята на група войници, които приличаха на призраци от глад -
    бяха загубили повече от половината от предишното си тегло,
    пили дъждовна война защото техните командири са правили
    далавери с войнишката храна и са ги оставили буквално да умрат от глад.

    10:53 12.06.2026

  • 132 Да наричаш герой

    0 1 Отговор

    До коментар #122 от "Антирашист 355":

    един продажник и лъжец унищожил страната си, трябва да имаш пълна вакуумна запаленост в над разменното устройство!

    10:53 12.06.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Манталитета на Шопа

    2 1 Отговор

    До коментар #116 от "хххх":

    хххх
    10ОТГОВОР
    Дори и днес да спре войната, Русия няма да може да възстанови унищожената си инфраструктура с десетилетия
    -;-
    На путлеристите манталитета им е като на Шопа: "Не искам я да съм добре- важното е Вуте да е зле"

    Путлеристите са искали да затрият Украйна и да няма никакъв излаз на Черното море.
    Дано след 30-40 години да се разсекретят материалите от съвещанията на путлеристите и да се види кой каква позиция е имал- дали пък всички от висшия ешелон са били тъпи на нивото на Фюрера си!

    10:54 12.06.2026

  • 135 Жан Бойко

    1 0 Отговор
    Искате ? !! Нищо да не остане от последната робска държава в Европа ,това искате ?

    10:54 12.06.2026

  • 136 РАШКО

    1 1 Отговор
    Набира скорост в кражбата!

    10:54 12.06.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Така е

    1 1 Отговор

    До коментар #120 от "хаха🤣":

    фашизма е голямо зло и пак като през ВСВ опря до пропаганда и лъжи да бори Русия и пак намери глупаци да реват. 😄Да е жива и здрава Русия, че размаза пак тая смрааад.

    Коментиран от #143

    10:55 12.06.2026

  • 139 Антирашист 357

    1 1 Отговор

    До коментар #118 от "Путин започна войната като освободителна":

    Национал олигирхизма управлява русия ,и това е !

    10:55 12.06.2026

  • 140 ИВАН

    1 1 Отговор
    Не можете да унищожавате планетата, стига с тия войни, уж умни и интелигентни същества, а се държат като примати ... Русия горяла, а давате ли си сметка, че като я притискате от всякъде, може да се случи и нещо много ужасно.

    Коментиран от #147

    10:56 12.06.2026

  • 141 Само да попитам

    3 0 Отговор

    До коментар #85 от "Тити на Кака":

    защо споменавате само Хитлер и Наполеон. Защо, защо не споменавате за Афганистан 1979-1989, защо мили мой копейки не споменавате за руско-японската война? А как Русия спечели Първата световна война? Сега за глупавите копейки обяснявам - Хитлер и Наполеон бяха спрени, защото русийката имаше помощта на западна/западни държва/държави! Тя не ги спря сама

    Коментиран от #145

    10:57 12.06.2026

  • 142 просия, просия

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    и пак го сложиха на русия хахахахах

    10:57 12.06.2026

  • 143 Трай бе кюмюр!

    0 0 Отговор

    До коментар #138 от "Така е":

    Не си компетентен по казуса.

    Коментиран от #149

    10:58 12.06.2026

  • 144 Зеленски ще остане в Историята.

    2 0 Отговор

    До коментар #122 от "Антирашист 355":

    Антирашист 355
    21ОТГОВОР
    До коментар 13 от "Явно сега не само":

    Зеленски е герой защитава родината си ! Дали плюещите по него знаят какво е родина ?
    Коментиран от 132
    -;-
    Зеления ще остане в историята- Ботокса ще бъде до Ленин, Сталин и Берия!
    Не знам какво мислят самите рснаци за къшмера си в последните 30 години.
    Едно време обвинявали Стабин, ама сега да претендираш за вдеща нация, а да не можеш 1560 дни селата да превземеш, КЪШМЕР!

    10:58 12.06.2026

  • 145 Така е тъ пейке

    0 0 Отговор

    До коментар #141 от "Само да попитам":

    Безродника мрази род и родина и е фен на хитлеристи и фашисти.

    10:58 12.06.2026

  • 146 В тази война, най-много го отнесе и

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Кво не чу !?":

    пострада Русия. Освен, че претърпя фатални финансови загуби и такива на руска жива сила, много тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта си във войната, но пък реализира огромни финансови загуби, фалит на държавата и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната е тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.

    10:58 12.06.2026

  • 147 хахахахаах

    1 1 Отговор

    До коментар #140 от "ИВАН":

    нищо няма да се случи. просто ще гледаме разпад на кочината 3.0

    10:58 12.06.2026

  • 148 Селянина с колелото

    1 0 Отговор
    Това вече заприлича на сериала "Дързост и красота" епизод 2843. Хайде спрете се вече и поне не публикувайте глупостите на този клоун, изпълняващ длъжността нелегитимен президент. Мрън, мрън, мрън ... дайте пари, и пак мрън, мрън, мрън ... дайте пари, и пак, и пак ... И аз искам да получавам пари без да работя, но не става.

    10:58 12.06.2026

  • 149 Така е тротке

    0 0 Отговор

    До коментар #143 от "Трай бе кюмюр!":

    фашизма е голямо зло и пак като през ВСВ опря до пропаганда и лъжи да бори Русия и пак намери глупаци да реват. 😄Да е жива и здрава Русия, че размаза пак тая смрааад.

    10:59 12.06.2026

  • 150 чудо

    0 0 Отговор
    Преди години украинците бяха направили пощенска марка с разрушения мост. От тогава насам доста пердах ядоха. Не знам каква им е крайната им цел: живот като в Англия, да ги коят и изнасилват африканци? 72 пола? Какво искат тези глупаци, не виждат ли от какво европейците бягат?

    10:59 12.06.2026

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