Русия гори и ние искаме тя да гори още повече! Украйна се нуждае от още 20 млрд. долара, за да затвърди превъзходството си на бойното поле

Украйна иска допълнителни 20 милиарда долара от съюзниците си, за да затвърди временното си превъзходство на бойното поле над Русия. Това заяви висш украински служител по отбраната пред POLITICO. "Всички виждат, че Русия гори, и ние искаме тя да гори още повече, но се нуждаем от финансиране, за да го направим", посочва той.
Искането за 20 милиарда долара ще бъде отправено официално на 18 юни на следващата среща на Контактната група за отбрана на Украйна, известна още като формата Рамщай, където съюзниците организират финансова и военна помощ за Киев. Въпросът бе повдигнат от министъра на отбраната на Украйна Михайло Фьодоров и други правителствени служители по време на серия от срещи с представители на Норвегия, Швеция, Германия и Канада.
От съюзниците ще бъдат поискани от 2 до 6 милиарда долара, за да достигнат целта от 20 милиарда долара, поясни украинският служител. По думите му това може да бъде помощ или заем. Помощта за Украйна ще бъде ключов въпрос на срещата на върха на лидерите на НАТО в Анкара през юли, където украинският президент Володимир Зеленски ще присъства в кулоарите.
Бюджетът за отбрана на Украйна за тази година е определен на 4,4 трилиона гривни (85 милиарда евро), а 20-те милиарда долара ще дойдат в допълнение към това. Украйна харчи около 40 процента от БВП си за отбрана, което е най-високото ниво в света.
Според украинското министерство на отбраната, страните партньори вече са се ангажирали с 38 милиарда долара военна помощ за тази година. Допълнителните 20 милиарда долара биха доближили Украйна до целта от 60 милиарда долара двустранна помощ, определена от генералния секретар на НАТО Марк Рюте.
Ако допълнителните 20 милиарда долара се материализират, Украйна ще използва парите за противовъздушна отбрана, разширен принос към Списъка с приоритетни изисквания за Украйна - програмата, ръководена от НАТО, в рамките на която съюзниците купуват оръжия за Украйна от Съединените щати, както и закупуване на повече дронове, боеприпаси, оборудване за електронна война, далекобойни способности и директни покупки от украински отбранителни компании. Целта е средствата да се използват за продължаване на все по-опустошителните атаки на Украйна срещу Русия.
Киев разви технологиите си за дронове и ракети и през последните месеци стартира многопластова кампания - от дронове с малък обсег, които превърнаха фронтовата линия в забранена зона, дронове със среден обсег, които удрят руските логистични и транспортни мрежи, което води до нарастващ недостиг на гориво и доставки, както и атаки с дронове и ракети дълбоко в Русия, удрящи фабрики, нефтопреработвателни заводи, пристанища и други стратегически цели.
"Украинските безпилотни системи успешно работят на различни нива: от изпълнение на мисии на фронтовата линия до поразяване на ключови вражески цели на стотици километри дълбочина във вражеската територия", заяви Зеленски в социалните медии. Високопоставеният украински служител отдаде заслуга за промяна на динамиката във войната на помощта от ключови съюзници като Германия, Норвегия и Нидерландия
Атаките в Украйна накараха руския президент Владимир Путин да призове за по-силна противовъздушна отбрана. Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова осъди призивите на Украйна за повече финансова помощ. "Всеки път е една и съща стара история: "Киев се нуждае от повече пари". Ако някой трябва да илюстрира термина "политическо самонараняване", това е най-добрият пример", посочи тя.
Украйна иска да продължи да набира скорост срещу Русия, преди Москва да успее да преразпредели шансовете в своя полза. "Прозорецът на възможностите има тенденция да се затваря", предупреди висшият украински служител. "Русия е бърза и иновативна. И ако им дадем време да се адаптират отново, може да загубим единствения реален шанс да сложим край на тази война с истински преговори. А ако Русия изобрети свои собствени дронове за среден удар, това ще бъде катастрофа за нас".
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1 🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #61
10:09 12.06.2026
2 Пич
......... опряха до просия...!!!
Коментиран от #142
10:09 12.06.2026
3 стоян георгиев
Коментиран от #63
10:10 12.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 име
Коментиран от #66
10:10 12.06.2026
6 Що за глупости?
Коментиран от #71
10:11 12.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Последния Софиянец
Коментиран от #47
10:11 12.06.2026
9 Евгени от Алфапласт
10:11 12.06.2026
10 Голямо превъзходство
Следващия е краматорск и за там ще ви трябват 60 милярда да затвърдите победата
Ужас какви смешници има че и интервюта дават
Коментиран от #77
10:12 12.06.2026
11 ами
10:12 12.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Явно сега не само
Коментиран от #122
10:13 12.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 007 лиценз ту кил
10:14 12.06.2026
16 Тиква
10:14 12.06.2026
17 Ненормалник
Коментиран от #108
10:15 12.06.2026
18 ами
10:16 12.06.2026
19 Да бе ,да ! 😜
10:16 12.06.2026
20 матю хари
Войната ще завърши там, където и започна - в Крим нямат бензин, а кримчани започнаха да напускат острова.
Коментиран от #37
10:16 12.06.2026
21 az СВО Победа 81
А после с тези пари се появяват тайни незаконни градове...
10:17 12.06.2026
22 Моля
До коментар #7 от "Браво":Овцете да не блеят!
10:17 12.06.2026
23 Смър на украинските чакали
10:17 12.06.2026
24 Жълтопаветник
10:17 12.06.2026
25 АЙДЕ ГЪЧ
10:17 12.06.2026
26 така е
Коментиран от #34
10:18 12.06.2026
27 руска мъка
Коментиран от #46
10:18 12.06.2026
28 име
1 винаги са твърдяли че имат превъзходство, не знам как така сега говорят за временно превъходство
2 зеления наркоман говори за 30 хиляди руски жертви за месец. Къде са видеата? Няма почти никакви видеа от механизирана атаки или работа на операторите на ФПВ дронов, които са за къси растояния, именно по фронтовата линия.
3 Твърденията че от началото на годината бандерите са отвоювали повече земя сравнение с руснаците са пълни лъжи. IWS си актуализира картата за Покровск и Мирноград чак през Май месец тази година, а не Ноември миналата.
4 не се вързва да имаш превъзходство на фронта и същевременно да се молиш за преговори, да пишеш любовни писъмца, да пращаш бизнесмени да ходатайстват прид Путин, да пращаш западни посланици да се молят на Лавров
Коментиран от #35
10:19 12.06.2026
29 Факти
Путин - великанът стана клоун.
10:20 12.06.2026
30 М.........а ти нагла
10:21 12.06.2026
31 az СВО Победа 81
Честит Ден на Русия!
Коментиран от #40
10:21 12.06.2026
32 ТАСС
10:22 12.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Само питам
До коментар #26 от "така е":И кой ще използва това оръжие ? Украйна от 59 милиона остана 20 . Останалите или избягаха от натовския режим , или Зельо ги прати на смърт . Не виждам западняците , дето му плащат да искат да воюват !?
Коментиран от #38
10:22 12.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Вестник
До коментар #33 от "Да гори!":Мерси ! Да се връща в твоя дом !
10:23 12.06.2026
37 Крим е полуостров разбирачо
До коментар #20 от "матю хари":Когато такива двойкаджий коментират
Укро псевдо успехите
Можеш само да се смееш
Коментиран от #48, #57
10:23 12.06.2026
38 хубаво де
До коментар #34 от "Само питам":защо тогава ревеш?
10:23 12.06.2026
39 Факти
10:23 12.06.2026
40 Българин 🇧🇬
До коментар #31 от "az СВО Победа 81":Днес ли е да са живи и здрави братушките !
10:25 12.06.2026
41 анонимен
10:25 12.06.2026
42 Хасковски каунь
10:25 12.06.2026
43 Колю Мамата
10:25 12.06.2026
44 Соваж бейби
Коментиран от #98
10:25 12.06.2026
45 гениалния ход на Зеленски
Коментиран от #58
10:26 12.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 русия васал на Китай
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Китай не разрешава на Вова да гърми с ядрени бомби. Пък и роднините на руските олигарси са на Запад!
Коментиран от #89
10:27 12.06.2026
48 Пръчат
До коментар #37 от "Крим е полуостров разбирачо":Не е полуостров, ами вече е остров! Украинците прекъснаха сухия път за острова! Не се изказвай неподготвен!
10:27 12.06.2026
49 ВВП
10:27 12.06.2026
50 Това е войната в действителност
Коментиран от #130
10:27 12.06.2026
51 голям смях
Коментиран от #54
10:27 12.06.2026
52 Просяка наркоман
10:28 12.06.2026
53 Докато Русия гори, kамараден😁🤣
Войната в Иран направи доставките на втечнен природен газ, или втечнен природен газ, най-стратегическите след нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г.
Това обяснява защо Германия купува втечнен природен газ от Канада. Целта е да се гарантира дългосрочна енергийна сигурност, да се намали зависимостта от нестабилните глобални доставки и да се диверсифицира далеч от енергийните пазари в Близкия изток и Русия.
За Прецаканите Камилчета, Кервана и кучетата които не спират да лаят.😁❤️🇪🇺
10:28 12.06.2026
54 Българин
До коментар #51 от "голям смях":Зеленски им развинти ватнишките тикви!
10:28 12.06.2026
55 Факти
Коментиран от #87
10:29 12.06.2026
56 ВВП
Коментиран от #123
10:29 12.06.2026
57 Хм...
До коментар #37 от "Крим е полуостров разбирачо":Като ти отрежат достъпа по суша, изведнъж става остров.
Коментиран от #72
10:29 12.06.2026
58 Кво не чу !?
До коментар #45 от "гениалния ход на Зеленски":Попитах те нещо :И кой ще използва това оръжие ? Украйна от 59 милиона остана 20 . Останалите или избягаха от натовския режим , или Зельо ги прати на смърт . Не виждам западняците , дето му плащат да искат да воюват !? Ти ли отиваш на фронта ?
Коментиран от #64, #146
10:29 12.06.2026
59 Копейки
10:30 12.06.2026
60 снабдявайте до разгрома на целия катун
10:30 12.06.2026
61 Нямат край
До коментар #1 от "🤣🤣🤣🤣🤣":руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂
Коментиран от #85
10:30 12.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 А не
До коментар #3 от "стоян георгиев":Стоян жълтото пони.
10:30 12.06.2026
64 Нещо нервен си.
До коментар #58 от "Кво не чу !?":Руската пропаганда има за цел само глупака.
Коментиран от #70, #103
10:31 12.06.2026
65 ВИЙ ДОБРЕЛИСТЕ
Коментиран от #80
10:31 12.06.2026
66 Руските свещеници се предрусаха 🤣
До коментар #5 от "име":Официално полицията в Чехия заяви, че белият прах, открит в колата на руския митрополит Иларион е кокаин. Така нареченият митрополит Иларион се води висш руски духовник и близък съратник на патриарх Кирил. Самия патриарх Кирил, агент на КГБ (агент Гундяев), в бурните времена при разпада на СССР е бил контрабандист на тютюн.🤣
10:32 12.06.2026
67 Тити на Кака
10:32 12.06.2026
68 Русодебил
10:33 12.06.2026
69 МЪКЪ,МЪКЪ
10:33 12.06.2026
70 Така е
До коментар #64 от "Нещо нервен си.":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва точно глупака за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия.
10:33 12.06.2026
71 ТЖивков
До коментар #6 от "Що за глупости?":Има ли по-голем идиот от руснака, естествено че НЕ
Коментиран от #78
10:33 12.06.2026
72 име
До коментар #57 от "Хм...":Добре, де, бандерите ги подготвят за отстрел при десант в Крим, седи гледай какво и колко са отрязали. Ще същото като предишния път, десанта Кринки.
10:34 12.06.2026
73 Хаха
Докато бандеровци "затвърждават" позициите си и просят "само" 20 мрд. за "пълна победа" над Русия, то вече и Константиновка.... "загуби стратегическо значение"...
А какво стана с "връщането" на Купянск!?
10:34 12.06.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Доктор
10:34 12.06.2026
76 Хайде
10:35 12.06.2026
77 Ами да....
До коментар #10 от "Голямо превъзходство":В обкръжение е от 2014г.
10:35 12.06.2026
78 Тодар Живков
До коментар #71 от "ТЖивков":Няма адаш.По гламави от руските комунисти са само българските комунисти.
10:36 12.06.2026
79 Пламен
10:36 12.06.2026
80 Нищо не може да направи Русия.
До коментар #65 от "ВИЙ ДОБРЕЛИСТЕ":Това ще е чисто самоубийство за самата нея. За съжаление на русофилите, Русия е в напълно безпомощно положение. Никой не й е виновен за този позор и излагация, освен некадърното и неадекватно руско ръководство в Кремъл. Сами си съсипаха държавата и я направи за посмешище пред целия свят.
10:37 12.06.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Голям майтап🤣🤣🤣🤣🤣🤣.....
10:37 12.06.2026
83 Татко Барба
10:38 12.06.2026
84 Вацев
Коментиран от #91, #92
10:38 12.06.2026
85 Тити на Кака
До коментар #61 от "Нямат край":Наполеон и Хитлер мислеха точно като теб, гений 😂😂😂
Коментиран от #141
10:38 12.06.2026
86 Т. Живков....
10:38 12.06.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Дика
10:39 12.06.2026
89 Град Козлодуй
До коментар #47 от "русия васал на Китай":Така е приятел. Русия е един полумъртъв васал на Китай.
10:40 12.06.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Щом тролят глупаците
До коментар #84 от "Вацев":Русия яко размаза фашистите. 😄
Коментиран от #96, #113, #117, #120
10:40 12.06.2026
92 В.В.П.
До коментар #84 от "Вацев":Не, още не, след като свърши световното тогава.
10:40 12.06.2026
93 Минавам само да кажа
Лек ден на всички нормални хора!
10:40 12.06.2026
94 Архимандрисандрит Бибиян
10:40 12.06.2026
95 Тошко сливата
10:41 12.06.2026
96 бавно и качествено
До коментар #91 от "Щом тролят глупаците":и ятаците им и ятаците....
10:41 12.06.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 И какво ти е виновен Зеленски ?
До коментар #44 от "Соваж бейби":Това което прави да ответни удари на руските удари. Ти нещо съвсем си се ошашавил - вместо да обвиняваш нашественика си тръгнал да търсиш вина в тези, които се защитават :)))
Коментиран от #106
10:42 12.06.2026
99 анонимен
10:42 12.06.2026
100 стоян георгиев
10:42 12.06.2026
101 EБАНГА РАНГА
10:42 12.06.2026
102 Пръчат
10:43 12.06.2026
103 Тити на Кака
До коментар #64 от "Нещо нервен си.":Повтаряш гениалното си прозрение, за 7162534226 път.
За 7162534226 път надаряваш единствено руската пропаганда с проглупашка ориентация.
Бравос, дал си най-силното доказателство, че не си глупак 😂😂😂
10:43 12.06.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 стоян георгиев
До коментар #98 от "И какво ти е виновен Зеленски ?":За бг трола виновни са украинците че не се предават.той така би постъпил.идва руския окупатор и веднага му засмуква макарите.както е правил баща му и дядо му.
10:44 12.06.2026
107 300 години
Това е истината другарЕ
10:44 12.06.2026
108 Многоходовото
До коментар #17 от "Ненормалник":градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.
10:44 12.06.2026
109 604
10:45 12.06.2026
110 Госあ
Коментиран от #119
10:45 12.06.2026
111 Механик
10:46 12.06.2026
112 Чакаме всеки момент...
10:46 12.06.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Запознат
10:48 12.06.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 хххх
Коментиран от #134
10:48 12.06.2026
117 Град Козлодуй
До коментар #91 от "Щом тролят глупаците":Русия размаза сама себе си. Това е крайния резултат от СВО.
Коментиран от #126
10:48 12.06.2026
118 Путин започна войната като освободителна
Коментиран от #139
10:49 12.06.2026
119 Шматкар,
До коментар #110 от "Госあ":Оръжие се прави с пари.
10:49 12.06.2026
120 хаха🤣
До коментар #91 от "Щом тролят глупаците":Ей,голям страх от тия фашисти, голямо нещо🤣 стегнете малко бе таварищи и памперси се продават по магазините, недейте така🤣
Коментиран от #138
10:49 12.06.2026
121 Русофил хардлайнар
10:50 12.06.2026
122 Антирашист 355
До коментар #13 от "Явно сега не само":Зеленски е герой защитава родината си ! Дали плюещите по него знаят какво е родина ?
Коментиран от #132, #144
10:50 12.06.2026
123 Каква е истина за путлеристите- Капут!
До коментар #56 от "ВВП":ВВП
44ОТГОВОР
Всичко е една лъжа .Зокропистан е една черна дупка .Пирамида .Фул фейк.
-;-
Явно само путлеристите и русофилите си се надяват на спасенето от Аллаха!
10:50 12.06.2026
124 Русофил хардлайнар
10:51 12.06.2026
125 Пенчо
10:51 12.06.2026
126 Така е
До коментар #117 от "Град Козлодуй":Гледайки рева на тролеите, Русия яко размаза фашистите. Колкото по голям рев на глупаците, толкова фашизма е по отчаян. Проста математика, която глупака неразбита, 😄
10:51 12.06.2026
127 Северодвинск
10:51 12.06.2026
128 Робърт Бровди
10:51 12.06.2026
129 стоян георгиев
10:52 12.06.2026
130 Така е
До коментар #50 от "Това е войната в действителност":Ако руснак те нарече брат, значи ти мисли най-лошото. Бягай накъдето ти видят очите.
10:52 12.06.2026
131 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Терористичните акции не "са бойно поле".
Този сайт систематично дезинформира и крие какво точно се случва на бойното поле.
А на бойното поле укрите имат живот до няколко часа.
Останалите по-стари войници от ВСУ гладуват и преди един месец излезе
историята на група войници, които приличаха на призраци от глад -
бяха загубили повече от половината от предишното си тегло,
пили дъждовна война защото техните командири са правили
далавери с войнишката храна и са ги оставили буквално да умрат от глад.
10:53 12.06.2026
132 Да наричаш герой
До коментар #122 от "Антирашист 355":един продажник и лъжец унищожил страната си, трябва да имаш пълна вакуумна запаленост в над разменното устройство!
10:53 12.06.2026
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Манталитета на Шопа
До коментар #116 от "хххх":хххх
10ОТГОВОР
Дори и днес да спре войната, Русия няма да може да възстанови унищожената си инфраструктура с десетилетия
-;-
На путлеристите манталитета им е като на Шопа: "Не искам я да съм добре- важното е Вуте да е зле"
Путлеристите са искали да затрият Украйна и да няма никакъв излаз на Черното море.
Дано след 30-40 години да се разсекретят материалите от съвещанията на путлеристите и да се види кой каква позиция е имал- дали пък всички от висшия ешелон са били тъпи на нивото на Фюрера си!
10:54 12.06.2026
135 Жан Бойко
10:54 12.06.2026
136 РАШКО
10:54 12.06.2026
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Така е
До коментар #120 от "хаха🤣":фашизма е голямо зло и пак като през ВСВ опря до пропаганда и лъжи да бори Русия и пак намери глупаци да реват. 😄Да е жива и здрава Русия, че размаза пак тая смрааад.
Коментиран от #143
10:55 12.06.2026
139 Антирашист 357
До коментар #118 от "Путин започна войната като освободителна":Национал олигирхизма управлява русия ,и това е !
10:55 12.06.2026
140 ИВАН
Коментиран от #147
10:56 12.06.2026
141 Само да попитам
До коментар #85 от "Тити на Кака":защо споменавате само Хитлер и Наполеон. Защо, защо не споменавате за Афганистан 1979-1989, защо мили мой копейки не споменавате за руско-японската война? А как Русия спечели Първата световна война? Сега за глупавите копейки обяснявам - Хитлер и Наполеон бяха спрени, защото русийката имаше помощта на западна/западни държва/държави! Тя не ги спря сама
Коментиран от #145
10:57 12.06.2026
142 просия, просия
До коментар #2 от "Пич":и пак го сложиха на русия хахахахах
10:57 12.06.2026
143 Трай бе кюмюр!
До коментар #138 от "Така е":Не си компетентен по казуса.
Коментиран от #149
10:58 12.06.2026
144 Зеленски ще остане в Историята.
До коментар #122 от "Антирашист 355":Антирашист 355
21ОТГОВОР
До коментар 13 от "Явно сега не само":
Зеленски е герой защитава родината си ! Дали плюещите по него знаят какво е родина ?
Коментиран от 132
-;-
Зеления ще остане в историята- Ботокса ще бъде до Ленин, Сталин и Берия!
Не знам какво мислят самите рснаци за къшмера си в последните 30 години.
Едно време обвинявали Стабин, ама сега да претендираш за вдеща нация, а да не можеш 1560 дни селата да превземеш, КЪШМЕР!
10:58 12.06.2026
145 Така е тъ пейке
До коментар #141 от "Само да попитам":Безродника мрази род и родина и е фен на хитлеристи и фашисти.
10:58 12.06.2026
146 В тази война, най-много го отнесе и
До коментар #58 от "Кво не чу !?":пострада Русия. Освен, че претърпя фатални финансови загуби и такива на руска жива сила, много тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта си във войната, но пък реализира огромни финансови загуби, фалит на държавата и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната е тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.
10:58 12.06.2026
147 хахахахаах
До коментар #140 от "ИВАН":нищо няма да се случи. просто ще гледаме разпад на кочината 3.0
10:58 12.06.2026
148 Селянина с колелото
10:58 12.06.2026
149 Така е тротке
До коментар #143 от "Трай бе кюмюр!":фашизма е голямо зло и пак като през ВСВ опря до пропаганда и лъжи да бори Русия и пак намери глупаци да реват. 😄Да е жива и здрава Русия, че размаза пак тая смрааад.
10:59 12.06.2026
150 чудо
10:59 12.06.2026