Русия гори и ние искаме тя да гори още повече! Украйна се нуждае от още 20 млрд. долара, за да затвърди превъзходството си на бойното поле

Украйна иска допълнителни 20 милиарда долара от съюзниците си, за да затвърди временното си превъзходство на бойното поле над Русия. Това заяви висш украински служител по отбраната пред POLITICO. "Всички виждат, че Русия гори, и ние искаме тя да гори още повече, но се нуждаем от финансиране, за да го направим", посочва той.

Искането за 20 милиарда долара ще бъде отправено официално на 18 юни на следващата среща на Контактната група за отбрана на Украйна, известна още като формата Рамщай, където съюзниците организират финансова и военна помощ за Киев. Въпросът бе повдигнат от министъра на отбраната на Украйна Михайло Фьодоров и други правителствени служители по време на серия от срещи с представители на Норвегия, Швеция, Германия и Канада.

От съюзниците ще бъдат поискани от 2 до 6 милиарда долара, за да достигнат целта от 20 милиарда долара, поясни украинският служител. По думите му това може да бъде помощ или заем. Помощта за Украйна ще бъде ключов въпрос на срещата на върха на лидерите на НАТО в Анкара през юли, където украинският президент Володимир Зеленски ще присъства в кулоарите.

Бюджетът за отбрана на Украйна за тази година е определен на 4,4 трилиона гривни (85 милиарда евро), а 20-те милиарда долара ще дойдат в допълнение към това. Украйна харчи около 40 процента от БВП си за отбрана, което е най-високото ниво в света.

Според украинското министерство на отбраната, страните партньори вече са се ангажирали с 38 милиарда долара военна помощ за тази година. Допълнителните 20 милиарда долара биха доближили Украйна до целта от 60 милиарда долара двустранна помощ, определена от генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Ако допълнителните 20 милиарда долара се материализират, Украйна ще използва парите за противовъздушна отбрана, разширен принос към Списъка с приоритетни изисквания за Украйна - програмата, ръководена от НАТО, в рамките на която съюзниците купуват оръжия за Украйна от Съединените щати, както и закупуване на повече дронове, боеприпаси, оборудване за електронна война, далекобойни способности и директни покупки от украински отбранителни компании. Целта е средствата да се използват за продължаване на все по-опустошителните атаки на Украйна срещу Русия.

Киев разви технологиите си за дронове и ракети и през последните месеци стартира многопластова кампания - от дронове с малък обсег, които превърнаха фронтовата линия в забранена зона, дронове със среден обсег, които удрят руските логистични и транспортни мрежи, което води до нарастващ недостиг на гориво и доставки, както и атаки с дронове и ракети дълбоко в Русия, удрящи фабрики, нефтопреработвателни заводи, пристанища и други стратегически цели.

"Украинските безпилотни системи успешно работят на различни нива: от изпълнение на мисии на фронтовата линия до поразяване на ключови вражески цели на стотици километри дълбочина във вражеската територия", заяви Зеленски в социалните медии. Високопоставеният украински служител отдаде заслуга за промяна на динамиката във войната на помощта от ключови съюзници като Германия, Норвегия и Нидерландия

Атаките в Украйна накараха руския президент Владимир Путин да призове за по-силна противовъздушна отбрана. Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова осъди призивите на Украйна за повече финансова помощ. "Всеки път е една и съща стара история: "Киев се нуждае от повече пари". Ако някой трябва да илюстрира термина "политическо самонараняване", това е най-добрият пример", посочи тя.

Украйна иска да продължи да набира скорост срещу Русия, преди Москва да успее да преразпредели шансовете в своя полза. "Прозорецът на възможностите има тенденция да се затваря", предупреди висшият украински служител. "Русия е бърза и иновативна. И ако им дадем време да се адаптират отново, може да загубим единствения реален шанс да сложим край на тази война с истински преговори. А ако Русия изобрети свои собствени дронове за среден удар, това ще бъде катастрофа за нас".