138 милиона деца по света все още работят, предупреждава Международната организация на труда

Общо 138 милиона деца по света продължават да работят, като близо 54 милиона от тях са ангажирани с опасен труд. Това съобщават от Международната организация на труда (МОТ) по повод Световния ден за борба с детския труд, предава Фокус.

„Това е неприемливо. Трябва да ускорим действията“, заявява генералният директор на МОТ Жилбер Хунгбо. По думите му Глобалната рамка за действие срещу детския труд, приета в Маракеш, предоставя ясна пътна карта за справяне с проблема чрез осигуряване на достойни условия на труд за родителите, качествено образование за всички деца, социална закрила и по-силни закони и институции.

Хунгбо отбелязва, че за първи път рамката включва конкретни показатели за измерване на напредъка и механизъм за отчетност, който да следи изпълнението на поставените цели и да гарантира, че темата за детския труд ще остане сред водещите приоритети в световния дневен ред и след 2030 година.

Тазгодишната кампания под мотото „Червен картон за детския труд: честна игра за децата, достоен труд за възрастните“ поставя акцент върху правото на всяко дете да учи, да играе и да израства в сигурна и защитена среда, посочват от КНСБ.

През февруари тази година, в рамките на Шестата глобална конференция за премахване на детския труд в Маракеш, беше приета Глобалната рамка за действие. Документът има за цел да ускори усилията за изкореняване на детския труд до 2030 година, след като международната общност не успя да постигне тази цел до първоначално определения срок през 2025 година.

Сред основните мерки, заложени в рамката, са по-строгото прилагане на трудовото законодателство чрез по-ефективен контрол върху минималната възраст за работа, засилен надзор върху най-тежките форми на детски труд и укрепване на инспекциите по труда. Предвижда се също разширяване на социалната закрила чрез подкрепа за уязвими семейства, детски помощи и програми за намаляване на бедността.

Документът поставя силен акцент и върху осигуряването на безплатно и качествено образование, включително мерки за ограничаване на отпадането от училище и специална подкрепа за най-уязвимите групи деца.

Сред приоритетите е и насърчаването на достойния труд за възрастните чрез по-добри възможности за заетост, справедливо заплащане и разширяване на възможностите за трудова реализация на младите хора.

Според Международната организация на труда съществува пряка връзка между условията на труд и доходите на родителите и риска децата да бъдат принудени да работят. Именно затова организацията поставя специален акцент върху социалния диалог и координацията между институциите като ключови инструменти за ограничаване на детския труд в световен мащаб.