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Украйна атакува Татарстан, руските сили нападнаха жп гари
  Тема: Украйна

Украйна атакува Татарстан, руските сили нападнаха жп гари

12 Юни, 2026 12:20 2 148 153

  • украйна-
  • татарстан-
  • дронове-
  • русия-
  • война

Украйна и Русия си размениха през нощта удари с дронове

Украйна атакува Татарстан, руските сили нападнаха жп гари - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна и Русия си размениха удари с дронове през нощта и тази сутрин, като Киев атакува руската република Татарстан, където има нефтохимически предприятия, докато Москва нападна жп гари и електрически подстанции, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

При украинските удари е ударен жилищен блок в централната част на руската република Татарстан, а при руските атаки срещу украинската Сумска област е убит жп работник, съобщиха властите.

Ударите последваха масираните въздушни атаки на Русия срещу Украйна през последните седмици и засилените нападения на Киев с дронове с голям обсег срещу руски петролни съоръжения, които доведоха до недостиг на горива в Крим и на други места.

Цел на ударите в Татарстан са били индустриални съоръжения, съобщи регионалният ръководител Рустам Миниханов в приложението Телеграм.

Град Нижнекамск ще отмени обществените събития днес, на фона на заплахите от удари с дронове, каза кметът му Радмир Беляев.

Днес в страната е почивен ден, тъй като на 12 юни се отбелязва националният ѝ празник - Денят на Русия.

Беляев не уточни какви щети са нанесли ударите с дронове. В региона са разположени няколко големи индустриални съоръжения, включително нефтохимическия завод “Нижнекамснефтехим” на холдинга “Сибур” и петролната рафинерия “Танеко” на “Татнефт”.

Толиати - град на брега на река Волга, на около 800 км югоизточно от Москва и дом на най-големия руски автомобилен производител “Автоваз” - също беше атакуван с дронове, съобщи местният губернатор.

При друга атака срещу руската гранична Брянска област бяха убити двама души, а десет бяха ранени, съобщи късно снощи временният губернатор Йегор Ковалчук.

Русия е свалила 231 украински дрона през нощта, съобщиха новинарските агенции, цитирайки Министерството на отбраната на Русия.

Руски дронове атакуваха жп гари, електрически сигнални стълбове и подстанции в северната украинска Сумска област, при което беше убит железопътен работник, каза изпълнителният директор на държавната жп компания на Украйна “Укрзализниция”.

Олександър Перцовски добави, че друг жп работник е бил ранен. Атаката последва друга, по-рано вчера, при която жп работни беше убит, а четирима ранени в град Конотоп, също в Сумска област.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че Русия е насочила срещу страната 117 дрона от 18 ч. местно време (и българско) снощи, като украинската ПВО е свалила или неутрализирала 102 от тях.

Трима души бяха ранени при атака с дронове в южния град Миколаив през нощта, написаха местните власти в Телеграм и отбелязаха, че има щети по 14 частни сгради. Друга атака с дрон тази сутрин рани един мъж, добавиха властите.

Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди информациите по незвисим път. И Москва, и Киев отричат умишлено да атакуват мирни граждани.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    64 14 Отговор
    Няма Татарстан, там живеят нашите братя българи от Волжка България !!! Давайте още пари на тези фашисти, за да убиват българи!!!

    Коментиран от #3, #17, #25, #76

    12:22 12.06.2026

  • 2 Еййй не се спряха тези Украинци

    17 44 Отговор
    Смляха Свинята майка

    12:24 12.06.2026

  • 3 Сила

    16 39 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Аз нямам брат там ....а ти ?

    Коментиран от #16, #23, #35, #113, #131

    12:25 12.06.2026

  • 4 Неможе да победите укри

    45 11 Отговор
    Сега лятото сте ербапи
    Ше се петлявите кви поражения нанасяте как побеждавате

    Идва октомври почват дъждове студове ветрове и накрая снегове

    И до януари вече ше виете на у.мрело
    Миналата зима беше тежко
    Тази ще е катастрофално

    Коментиран от #9

    12:25 12.06.2026

  • 5 Путин президент

    12 38 Отговор
    Време е да вдигам белият байряк
    Докато съм жив

    12:25 12.06.2026

  • 6 аз викам

    11 22 Отговор
    Потника да вземе да обявява победа вече . Победил е руснаците .

    12:25 12.06.2026

  • 7 руската мечка

    11 35 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #15, #73

    12:25 12.06.2026

  • 8 Варна 3

    11 32 Отговор
    И завода на АвтоВАЗ гори. В Толиати. Да видим руснаците какво ще произвеждат, като вече не могат с руските измислици на коли.

    Коментиран от #75

    12:25 12.06.2026

  • 9 Многоходовото

    14 30 Отговор

    До коментар #4 от "Неможе да победите укри":

    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #22

    12:26 12.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 укрите стрелят на посоки

    17 12 Отговор
    На там където се надяват че най малко дронове ще им свалят .
    Пък ако ударят нещо , ще го пишат целенасочена атака и са победили Путин !!

    Коментиран от #24

    12:27 12.06.2026

  • 12 не е случайно

    29 12 Отговор
    Украински атаки със западни дронове по Волжските българи, безумието е пълно

    12:27 12.06.2026

  • 13 Разберете това

    11 27 Отговор
    АвтоВАЗ - убиецът на ПиринФиат и Булгаррено. Дано и завода на Москвич да гори от удари от украинските птици.

    Коментиран от #61

    12:27 12.06.2026

  • 14 хайде бе козляците

    32 8 Отговор
    Дарявайте пенсии и заплати бе . Още 20 милиарда не му стигат на потника да победи руснаците .

    12:28 12.06.2026

  • 15 име

    27 13 Отговор

    До коментар #7 от "руската мечка":

    Пета година слушаме евроатлантическо квичене ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ

    Коментиран от #27, #29

    12:28 12.06.2026

  • 16 Пич

    18 12 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Що бе?! Ти не си българин, или брат ти е куче?!

    Коментиран от #32

    12:28 12.06.2026

  • 17 Много сте обръкан в ситуацията.

    10 35 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    За разлика от Русия, която от безсилие мята ракети напосоки по жилищни сгради, електроцентрали и цивилни, Украйна си има набелязани единствено и само военни цели за поразяване - военни бази, казарми, рафинерии, заводи, летища, складове, ПВО и т.н. Само през месец май, Украйна е унищожила 40 руски ПВО, 5 руски рафинерии, няколко военни кораба и 10 завода, а Путин събори 10 къщи на цивилни и 1 африкански кораб с жито. Факт.

    Коментиран от #36, #141

    12:28 12.06.2026

  • 18 Гориил

    30 8 Отговор
    Понякога се случва един-единствен дрон на НАТО да прелети, само за да се превърне в мъртви отломки. Невъзможно е да се навреди на Русия. Днес руснаците превзеха град Константиновка.

    Коментиран от #21

    12:28 12.06.2026

  • 19 стоян георгиев

    9 23 Отговор
    Украйна обръща палачинката.еече поне два пъти повече украински дронове влизат в русия отколкото руски в Украйна.освен това русия не може да сваля украинските с интензивността на украинското пво.

    12:29 12.06.2026

  • 20 целия козяшки слугинаж

    16 7 Отговор
    Е ударил на колене и яко прави ветъро .

    12:29 12.06.2026

  • 21 стоян георгиев

    10 22 Отговор

    До коментар #18 от "Гориил":

    Русия да превземе първо покровск.константиновка ще я превзема другата година.

    Коментиран от #40, #47, #144

    12:30 12.06.2026

  • 22 Мдаа

    24 6 Отговор

    До коментар #9 от "Многоходовото":

    Укрите реално нищо не могат да прихванат - нямат налични ракети за ПВО системите...Стига евтини лъжи вече...

    12:30 12.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Руснаците стрелят на посоки,

    9 25 Отговор

    До коментар #11 от "укрите стрелят на посоки":

    защото са в шок. Украинските попадения са 99% военни цели. Затова Русия е в толкова жалко и окаяно положение. Просто не може да воюва, не се справя с поставената от диктатора цел.

    Коментиран от #92

    12:30 12.06.2026

  • 25 а да те питам

    11 23 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Знаеш ли как са отишли българите у тази вложка България? 1812 година при неуспешните руско-турски сражения руснаците обезлюдяват Добруджара ни и ги изселват там. Ама за това трябва четене.

    Коментиран от #28, #52, #67, #81, #91

    12:31 12.06.2026

  • 26 я някой да каже

    25 9 Отговор
    Колко населени места са превзели укрите вчера ?
    А миналата седмица ? А миналия месец ? А миналата година ?
    Крим за коя Есен остана ?

    Коментиран от #30, #42

    12:31 12.06.2026

  • 27 Чиниш ми се

    5 8 Отговор

    До коментар #15 от "име":

    Дърт минедчия.

    Коментиран от #33, #55

    12:31 12.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 хаха🤣

    11 16 Отговор

    До коментар #15 от "име":

    това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб и бензин за руските крепостни🤣

    12:32 12.06.2026

  • 30 гляма работа

    11 18 Отговор

    До коментар #26 от "я някой да каже":

    Важно че Путя превзе Киев за 3 дена... Ъъъъ... Седмици.... Ъъъъ...месеца.... Ъъъъъ... Години.... Ъъъъъ 3 десетилетия...

    Коментиран от #58

    12:32 12.06.2026

  • 31 кравария убер алес

    15 5 Отговор
    хм, и днес тролската ферма я няма ? ПП Де Билите да не свършиха парите или от някое посолство им дадоха нов курс?

    12:32 12.06.2026

  • 32 Сила

    11 20 Отговор

    До коментар #16 от "Пич":

    Не бе , българин съм и имам домашен любимец куче !!!
    Но нямам брат българин нито в Татарстан , нито в Северна Македония нито в Чикаго ....
    Българите живеят в България и имат български лични карти и паспорти , това е ...
    Иначе и в Афганистан някой може да каже , че има братя" българи" ...

    Коментиран от #45

    12:32 12.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Слава на Украйна

    13 16 Отговор
    Депутат от Държавната Дума на РФ: "Времето на илюзиите изтече, Русия се намира на прага на социален взрив. Необходим е план за приключване на СВО".

    Bloomberg: Украйна побеждава.

    Коментиран от #88, #96, #147

    12:33 12.06.2026

  • 35 Атина Палада

    7 11 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Tи нямаш,защото явно не си българин. Той е етнически българин,затова има!

    Коментиран от #41

    12:33 12.06.2026

  • 36 име

    15 6 Отговор

    До коментар #17 от "Много сте обръкан в ситуацията.":

    Точно така, русия мята на посоки ракети (забрави да уточниш, че ги е свършила през 2023г), обаче бандерите останаха без ПВО, без ток, газ, вода, отопление, и гризнаха дървото при няколко контранаступа

    12:33 12.06.2026

  • 37 Сатана Z

    17 7 Отговор
    Как пак нито един от Жълтопаветните прошляци не се записа доброволец в тренировъчния лагер за наемници Баба Алино?

    12:34 12.06.2026

  • 38 оня с коня

    14 7 Отговор
    още се чудят от нато-то защо народът се е запънал като магаре на мост и не ще и не ще да намрази Русия ....евроатлантиците вече с отчаяние страдат.....ах,точно Русия ли се намери да ни освобождава , дайте да им бутнем паметниците , друго не можем да им направим .

    12:34 12.06.2026

  • 39 Дpът русуфил

    8 15 Отговор
    Помогите, страдам от Стокхолмски синдром! Имам фетиш към руски cuкuш и прапaганда!

    12:34 12.06.2026

  • 40 Гориил

    20 8 Отговор

    До коментар #21 от "стоян георгиев":

    Украинските сили са изтласкани от Покровск.

    Коментиран от #56

    12:35 12.06.2026

  • 41 Сила

    6 6 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    Виж 32 , обяснено е подробно ...

    Коментиран от #50

    12:36 12.06.2026

  • 42 В тази война, най-много го отнесе

    11 14 Отговор

    До коментар #26 от "я някой да каже":

    и пострада Русия. Освен, че претърпя фатални финансови загуби и такива на руска жива сила, много тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран, Куба, Армения и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.

    Коментиран от #63

    12:36 12.06.2026

  • 43 Шмекер cKoneйкин празнодумеца

    10 6 Отговор
    Хем Радев "спря оръжията" за Украйна. 🤪

    12:36 12.06.2026

  • 44 Ехааа...😂!

    13 7 Отговор
    Тая укра с картечницата,гледа съсредоточено,като... коза-в афиш...!
    Направо кърти мивки с погледа си...,че и с пенджури...😝🤣😆!

    Коментиран от #54

    12:37 12.06.2026

  • 45 12345

    5 5 Отговор

    До коментар #32 от "Сила":

    Тъй си мислиш.

    12:37 12.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 име

    13 5 Отговор

    До коментар #21 от "стоян георгиев":

    Деске, ма, още Ноември месец Покровск и мирноград бяха прочистени от бандери. Погледни картите на всички картографи, примерно АМК мапиинг, минава за най-достоверния. Даже дийп стейт картите отдавна го показват в руско владение. А преди месец и IWS го признаха.

    Коментиран от #66

    12:38 12.06.2026

  • 48 Шафьоро

    6 10 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    12:39 12.06.2026

  • 49 ...

    10 16 Отговор
    Путин починал. И, естествено, пратили го в ада. Всеки ден обаче се молил на дяволите да го пуснат да види какво е станало с Русия и войната с Украйна. Накрая, през 2050 г. те склонили да го пуснат в Москва за един ден. Оказал се Путин на Червения площад, видял ресторант, влязъл, поръчал си и казал на келнера:

    - Нямаше ме известно време, как е положението?

    - А, всичко е нормално!

    - А Крим наш ли е?

    - Да - отговорил сервитьорът.

    - А Мариупол, Харков, Херсон...

    - И те.

    - Ами Киев?

    - Естествено, че е наш!

    - Слава Богу, вече съм спокоен! А колко е сметката?

    - 500 гривни.

    Коментиран от #72

    12:39 12.06.2026

  • 50 Атина Палада

    9 9 Отговор

    До коментар #41 от "Сила":

    Не е така! Независимо къде живееш и с какъв паспорт си,във вените тече ли ти българска кръв,значи си българин! Етнически българин! Аз като не живея в България значи според теб не съм българка ли?

    Коментиран от #60, #64, #106

    12:39 12.06.2026

  • 51 Нямат край

    5 11 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    12:39 12.06.2026

  • 52 Пич

    13 4 Отговор

    До коментар #25 от "а да те питам":

    Това паветниците сте традиционно ниско образовани!!! Знаеш ли откога е Волжка България, и откога е в състава на Русия??!

    Коментиран от #85

    12:40 12.06.2026

  • 53 Възрожденец 🇧🇬

    10 11 Отговор
    Вече се изясни, че Словакия под инструкции от Русия блокира българската евромонета, посветена на българската азбука. Нидерландският дипломат Райнир Ярсма публикува постове в X, където казва, че държава е възразила за българската монета, а в отговор на въпроси потвърждава, че това е Словакия под инструкции на Русия.
    В същото време националните предатели от "Възраждане" и други русофили се лигавят в руското посолство в София на прием за Деня на Русия.
    Румен Радев също ще се направи на разсеян по този въпрос, както и останалите въздишащи по Кремъл предатели.

    Коментиран от #124

    12:40 12.06.2026

  • 54 Бас хващам,че...!

    14 5 Отговор

    До коментар #44 от "Ехааа...😂!":

    Тоя с картечницата е от порядъка на бивш кротък счетоводител,бусофициран с ритници и юмруци,насила на фронта...никога не стрелял с огнестрелно оръжие,камо ли с...картечница...!

    Коментиран от #89, #135

    12:40 12.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 стоян георгиев

    6 10 Отговор

    До коментар #40 от "Гориил":

    Да и от купянск ...хах..интересно защо се водят боеве в града като са изтласкани?

    Коментиран от #84

    12:42 12.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Дако

    7 4 Отговор

    До коментар #30 от "гляма работа":

    Тая простотия си я приказвате 5 години . През това време ядете дървото .

    12:43 12.06.2026

  • 59 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ

    6 8 Отговор
    Хомик могучая и старухата Педофил са напълно Безпомощни!
    Нема Тик Ток АХМАЦИ, Вагнер, Менделсон, нема Без- аналогови фръчила и корабли, НЕМА Киев, Харков, ЧЕРНИГОВ, ХЕРСОН, СУМИ, ОДЕСА -- монголски навсегда!!
    Нема У йло ПЕН дела,..нема даже...3 ДНЯ.
    ЗАКРИВАЙ

    12:43 12.06.2026

  • 60 Сила

    7 5 Отговор

    До коментар #50 от "Атина Палада":

    Тия клишета в някоя битова механа или на пилона в Рожен ....
    Всеки знае каква е реалността .....

    Коментиран от #78

    12:43 12.06.2026

  • 61 Заводът Москвич отдавна приключи

    5 10 Отговор

    До коментар #13 от "Разберете това":

    Както и руснята на източният фронт се💩💩💩.

    12:44 12.06.2026

  • 62 РФ е ВЕЛИК КЕН ЕФ

    8 8 Отговор
    Мария Захарова: „Във връзка с продължаващите терористични атаки на киевския режим срещу нашите региони Министерството на външните работи отправя призив към редица приятелски държави с молба да предоставят гориво за нуждите на държавата. Надявам се, че те ще ни подадат ръка, както ние винаги сме правили първи.“

    Копеек, вие сте на ход. 😂😂😂😂

    12:45 12.06.2026

  • 63 ха ха ха ...

    10 5 Отговор

    До коментар #42 от "В тази война, най-много го отнесе":

    Тя украйна хич не е пострадала , ама хич даже ....

    А Ес с 15 трилиона дългове ....на второ място след кравите ...

    12:45 12.06.2026

  • 64 ти си

    7 4 Отговор

    До коментар #50 от "Атина Палада":

    един фоклук.

    Коментиран от #71

    12:46 12.06.2026

  • 65 Мишел

    8 4 Отговор
    За последното денонощие руски дронове са атакували масово обекти в 11 украински области и атаките продължават.

    12:46 12.06.2026

  • 66 стоян георгиев

    4 8 Отговор

    До коментар #47 от "име":

    Шо се водят боеве в града?от поне година няма ясна линия на фронта.това че някъде си минал 5 им напред не значи нищо.малките групи които в момента държат фронтовата линия не създават непрекъсната линия на съприкосновение а по скоро джобове .в подобни джобове има части стоящи в покровск което свидетелстват бойните действия там .естествено русия за да демонстрира някакъв успех обявява града за превзет макар че ще мине още маса време докато украинските части се изтеглят.

    12:47 12.06.2026

  • 67 Атина Палада

    5 9 Отговор

    До коментар #25 от "а да те питам":

    Ха ха ха ,ти знаеш ли от кога е Волжка България? Къде ми отиде тук преди стотина години ха ха ха Дори и правилно не можеш да я изпишеш...

    12:47 12.06.2026

  • 68 старшинката

    10 4 Отговор
    До 3-4 години ще почне мобилизация в нашата държава . Помнете ми думата .
    Аз най много ще се радвам да видя как ще квичат козяците .

    Коментиран от #98

    12:47 12.06.2026

  • 69 Марче, Станчо ,,,шляпаш ли минусите ,а

    6 5 Отговор
    Шляпай щот ша шляпаш кълки после ...

    12:49 12.06.2026

  • 70 Жълтопаветник

    7 9 Отговор
    Руските "сили" нападнаха жп гари! А ветарни мелници? В жп гарите голодните вaтянки жъ найдат ли буркани, дамаджани и тоaлетни чинии? А укpите бомбят военни обекти и радикализирани вaтянки!

    Коментиран от #82

    12:49 12.06.2026

  • 71 А ти

    4 4 Отговор

    До коментар #64 от "ти си":

    Си това което си написал, но с "Б"!

    12:49 12.06.2026

  • 72 ДОБРЕ НАПИСАНО.

    5 5 Отговор

    До коментар #49 от "...":

    Но кога се събуди крачката ти от вън. И не гривни тогава нали ще са евра. И да Урсула и Калас обаче и тех ги нема други са вече. А ЗЕЛЬО със ЖЕНКА си пак на круиз. Трудно е за разгадаване.

    Коментиран от #93

    12:49 12.06.2026

  • 73 Аве мишкар

    7 5 Отговор

    До коментар #7 от "руската мечка":

    ти ще играеш казачок в мазето ми,след това ще те разкарвам на синджир из махалата да лигавиш черни патки,ще бъдеш атракция за малките циганета

    Коментиран от #79, #87, #104

    12:49 12.06.2026

  • 74 Моряка

    9 5 Отговор
    Интересно.Как град Николаев,изграден с указ на ,Екатерина Втора като корабостроителен град,след 250 години си смени името на Миколаев.Да не би император Николай първи,чието име носи града,посмъртно да е станал украинец и да си е сменил името на Миколай?И да е обул шалварите на Тарас Булба?

    Коментиран от #101

    12:50 12.06.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Така е.

    7 11 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Дано и русофилите да се усетят, че Русия е антибългарска държава и е враг на българите. Не стига, че забрани българския език в училищата в окупираните райони, но заради войната бивата обстрелвани и убивани българи в Украйна и Татарстан.

    Коментиран от #94

    12:50 12.06.2026

  • 77 ....

    5 7 Отговор
    Свобода за Волжка България! Благодарим ви братя украинци!

    12:51 12.06.2026

  • 78 Атина Палада

    5 5 Отговор

    До коментар #60 от "Сила":

    Не си прав в своето определение !Изобщо не иде реч за клишета ..Българина е българин ,където и да живее...Както и останалите народи . Гърците живеещи в САЩ наричат себе си гърци с американски паспорт .Дори и да е второ,трето поколение там,той казва,че е грък!

    12:51 12.06.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Ами сега?

    5 7 Отговор
    От бензиностанция с ракети, на горяща бензиностанция без горива.

    12:52 12.06.2026

  • 81 мушмул

    9 4 Отговор

    До коментар #25 от "а да те питам":

    "...как са отишли българите у тази вложка България? 1812...", човече "чуваш" ли се какви ги пишеш!!! Войната за руснаците е успешна- Период 1806 – 1812 г. резултат победа за Русия! Русия не изселва Добруджа, а български бежанци бягат през Дунава от османците и се заселват във Влашко! Оттам руснаците изселват част от тях в сегашните Херсонса област и Молдова! Къде е Воложка България, къде са 90 000 българи заселени от Влашко в Херсон и Буджак?

    12:53 12.06.2026

  • 82 Е ти кво очакваш?!

    6 4 Отговор

    До коментар #70 от "Жълтопаветник":

    В купена медия,да ти кажат,че в ударените ,,гаражи" от Орешника е погребан Сирски,ли...?!?!

    Коментиран от #97

    12:53 12.06.2026

  • 83 Добри новини

    2 8 Отговор
    За една нощ - последните четири възлови моста за снабдяване на временно окупираният Крим са разрушени.Остава незаконно построеният

    12:53 12.06.2026

  • 84 Гориил

    13 6 Отговор

    До коментар #56 от "стоян георгиев":

    Купянск е разделен от река, която ще формира бъдещата граница между Русия и Украйна. Руснаците контролират изцяло левия бряг на реката, където се намира важна жп гара, свързваща Москва с Донбас. Руската армия в момента няма други цели.Русия няма намерение да заплашва никого в Европа. Естествената интеграция на Донбас с Русия е в ход и вие сте безсилни да я спрете.

    Коментиран от #100, #102, #112

    12:53 12.06.2026

  • 85 юоя грешка

    4 6 Отговор

    До коментар #52 от "Пич":

    Говоря за Бесарабия. Волжка България бяма българи и никога не е имала. Имала е 12 000 ПРА-българи които са били под 7 процента от Аспарухова България. У Волжка България прабългари неностават след 1132ра

    12:54 12.06.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ

    7 5 Отговор

    До коментар #34 от "Слава на Украйна":

    долу уср@йна и поддръжниците и

    киев ще 💥🔥❗

    12:55 12.06.2026

  • 89 Ами ДА...!

    3 1 Отговор

    До коментар #54 от "Бас хващам,че...!":

    Прав си!
    Но какво му остава на човека,като от двете му страни двама от ,,Заград-Отрядите"...!
    Ай не стреля,ай него са го застреляли...!

    Коментиран от #95

    12:56 12.06.2026

  • 90 Гоорил

    3 8 Отговор
    Крим е откъснат от материка, гориво ще има чак след края на войната, в хабяровския край и бурятия също няма горива, до къде се докара бункерния геострагег!

    12:56 12.06.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 хахахахха

    6 3 Отговор

    До коментар #24 от "Руснаците стрелят на посоки,":

    точно обратното,уср@инските попадения са 99% по цивилни цели,защото по военни нямат никакви шансове

    12:58 12.06.2026

  • 93 а путя бенка има ли

    5 8 Отговор

    До коментар #72 от "ДОБРЕ НАПИСАНО.":

    Или още целува коремчета на 5 годишни момченца в ефир? Като кОранбго цуна тогава. Тоя пе дал пе фофол ли ти е кумира?
    Не е женен защото сам забрани хомо браковете. А жена няма как да има тоя окапъл съсухрен дъртак

    Коментиран от #139

    12:58 12.06.2026

  • 94 Чети

    3 6 Отговор

    До коментар #76 от "Така е.":

    Бе! Пише си, кой обстрелва Татарстан!
    Украйна е!

    Коментиран от #134

    12:59 12.06.2026

  • 95 Последния Софиянец

    4 6 Отговор

    До коментар #89 от "Ами ДА...!":

    За заград отряди ползват чеченци и дагенстанци, на тях им доставя удоволствие да трепат вати, кое не е чувализирано от Сирски, тиктокърите го довършват с кеф!

    13:00 12.06.2026

  • 96 Путин

    3 5 Отговор

    До коментар #34 от "Слава на Украйна":

    Не можем, Сорос ни забрани.

    13:00 12.06.2026

  • 97 Моряка

    6 7 Отговор

    До коментар #82 от "Е ти кво очакваш?!":

    Ботокса си призна за двата орешника, единия пада в раша, а другия събаря гаражи в бела черква, стига фантазирахте за 200 натовски генерали!

    Коментиран от #109, #128, #132

    13:02 12.06.2026

  • 98 хихи

    4 6 Отговор

    До коментар #68 от "старшинката":

    тогава ще видим как квичат путинистите и дали пак ще викат за Путин хихихи

    Коментиран от #136

    13:03 12.06.2026

  • 99 Дедо Рангел

    4 0 Отговор

    До коментар #87 от "Дедо Стефчо":

    По-добре да му го отмaа Путин, фен му е !

    13:05 12.06.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #74 от "Моряка":

    Да те питам как половината турски градове си смениха имената като станаха български? Имаме ли право да го правим или нямаме?

    13:08 12.06.2026

  • 102 стоян георгиев

    2 4 Отговор

    До коментар #84 от "Гориил":

    Понеже ме изтриха да повторя.многоме смешно това дето си написал особено за гарата на купянск дето свързва донбас с москва.

    Коментиран от #110

    13:10 12.06.2026

  • 103 не получилось

    3 3 Отговор
    Поне 30 региона се сблъскват вече с недостиг на бензин, като голяма част от тях въведоха ограничения за продажбите, заради ударите на украински дронове по петролната инфраструктура и блокирането на логистиката в Крим. Преди седмица засегнатите региони бяха 15, а ограниченията действаха само в шестте окупирани украински региона - Крим, Севастопол, Луганска, Донецка, Херсонска и Запорожка области, изчисли изданието "7x7".

    Вчера към регионите с недостиг се присъединиха Хабаровският край и Бурятия, където се извиха огромни опашки. "Дойде бензиновоз на една от бензиностанциите, но след 20 минути вече бензин няма", разказва един от жителите на града пред DVHAB. ru.

    Регионалните власти казаха, че "въпросът вече се решава", а причината за проблема е недостиг на гориво на Санкт-Петербургската борса и ремонтът на Куйбишевския нефтопреработвателен завод, който спря работа след атака с дронове на 10 юни.

    Ограничения бяха въведени и в Бурятия - там продават по 100 литра бензин на автомобил и забраниха покупката в туби. Министерството на транспорта на републиката съобщи, че това е свързано със "сезонното търсене".

    13:10 12.06.2026

  • 104 хихи

    5 5 Отговор

    До коментар #73 от "Аве мишкар":

    казачока го играят само руските чебурашки хихих

    Коментиран от #142

    13:11 12.06.2026

  • 105 Гориил

    5 5 Отговор
    Светът губи източници на евтин, висококачествен петрол. Ако НАТО продължи да атакува руски рафинерии, руският петролен износ за Европа ще бъде намален или спрян. Москва ще пожертва предимно Европа, но няма да остави Русия и нейните съюзници без петрол.

    Коментиран от #107

    13:11 12.06.2026

  • 106 Иван

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "Атина Палада":

    Ами не си след като даже не си подал документ за гражданство.

    13:12 12.06.2026

  • 107 е колко

    1 4 Отговор

    До коментар #105 от "Гориил":

    Е колко да е висококачествен руския петрол...?

    Коментиран от #125

    13:12 12.06.2026

  • 108 Моряка

    3 2 Отговор
    Интересно.Как град Николаев,изграден с указ на ,Екатерина Втора като корабостроителен град,след 250 години си смени името на Миколаев.Да не би император Николай първи,чието име носи града,посмъртно да е станал украинец и да си е сменил името на Миколай?И да е обул шалварите на Тарас Булба?

    Коментиран от #118

    13:13 12.06.2026

  • 109 Пак не си разбрал!

    4 3 Отговор

    До коментар #97 от "Моряка":

    Не става въпрос за ,,200 натовски генерала"...?!
    А само за...Сирски-Мисирски...!

    13:13 12.06.2026

  • 110 Гориил

    6 2 Отговор

    До коментар #102 от "стоян георгиев":

    Който се смее последен, се смее най-добре.Русия няма да намали натиска.

    Коментиран от #121, #126

    13:14 12.06.2026

  • 111 не може да бъде

    2 4 Отговор
    Със сигурност украинските дронове нанасят щети и поражения може би понякога сериозни -но аз искам да попитам тези които пишат за ударите срещу руските предприятия /заводи -вие ходили ли сте поне в едно руско/съветско предприятие...имате предства каква е територията на един среден руски завод !?В един съветски завод ако работят 5-6 хил.души значи - "этот завод -маленький"!?За да се нанесе някаква сериозна щета върху руски завод е необходим най-малко рояк тежки дронове .а не 1-2-3 дрона които са успели да пробият ПВО!?Като пример ето вижте напр. за което непрекъснато се пише -завода Мотор Сич /и не само той/ в Украйна -руснаците непрекъснато го обработват с ракети управляеми бомби дронове -и въпреки това той все още не е унищожен -твърде голям е !?Считате ли че в Русия е по-различно!?А тук четем как с няколко дрона Украйна намалила с 20 % производството на дизел и бензин ...това е смешно!?Щетите са най-вече психологически -има несигурност за цивилните по пътищата по бензиностанциите складовете и т.н. -това е!?Но това се нарича терор а не военна акция!?

    Коментиран от #114, #116

    13:15 12.06.2026

  • 112 Хехехе

    6 5 Отговор

    До коментар #84 от "Гориил":

    Твойте Цели са свързани със мъжката любов! Хехехехехехе
    Целите на Фюрера пеДо-фил и пен ДЕЛ могучая ги знаят ЦЕЛ СВЕТ!
    ЧетИ .. Мало Умнико! Хехехехехехе
    Киев за 3 ДНЯ! Монголско правителство в КИЕВ! Харков, Херсон, ЧЕРНИГОВ, СУМИ, ОДЕСА -- монголски навсегда!!
    А после...границите от 19 89г!
    Хехехехехехе
    Ама нема се сдухваш, Петушила,... У.. йло отнесе.. КУ... РАна...
    Хехехехехехе

    Коментиран от #145

    13:16 12.06.2026

  • 113 Точно!

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Истинските българи нямат братя в така наречената от арабски източници Волжка България, което име те извеждат от града Булгар, където пак според арабски източници (записките на арабския пътешественик Абу Хамид ал-Гарнати, Ибн Фадлан и др.) има едва само 500 български семейства. След разпадането на Волжка България и падането на Казанското ханство, много аристократични родове стават част от елита на Русия, като се смята, че около 500 руски фамилии имат български корени. Масовото население на територията наричана Волжка България е било етническа конфедерация организирана от българите с мултиетническо население съставено от тюрки-номади (Башкири), угро-фински, савирски племена (Савири (Сувари)), Есегели, Барсили (Билери), Черкези, Чуваши и много други племена с азиатски произход.

    Коментиран от #115, #117

    13:17 12.06.2026

  • 114 Що се обясняваш ма Наху...йник

    4 2 Отговор

    До коментар #111 от "не може да бъде":

    МОНГОЛСКИЯ КЕН еф... уйде!
    У йло пе ДАЛА... ТОЖЕ
    АааааааХахахаха

    13:17 12.06.2026

  • 115 научно доказано е

    2 2 Отговор

    До коментар #113 от "Точно!":

    че руските фамилии завършващи на ев и ов са български имена.

    13:19 12.06.2026

  • 116 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #111 от "не може да бъде":

    Знаеш ли какво ще причинят 1000 дрона с взрив от 50-100 кг всеки на едно руско предприятие колкото софия да речем?въпросното предприятие макар и голямо има ценна и незаменима инфраструктура и машини които не са на особено голям периметър.всеки ден 1000 украински дрона тръгват към въпросните предприятия.

    Коментиран от #119, #120

    13:19 12.06.2026

  • 117 604

    2 2 Отговор

    До коментар #113 от "Точно!":

    И история ли завърши в тубата, пхахахахахахя

    13:20 12.06.2026

  • 118 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #108 от "Моряка":

    Пак да питам щото публикуваш шаблони.градовете създадени от османската империя които днес са български имаме ли право да им сменяме имената?

    Коментиран от #152

    13:21 12.06.2026

  • 119 хе хе

    3 2 Отговор

    До коментар #116 от "стоян георгиев":

    Кой дрон е със 100кг каргоносимост? Да не е някой Сикорски?

    Коментиран от #122

    13:22 12.06.2026

  • 120 604

    3 3 Отговор

    До коментар #116 от "стоян георгиев":

    А една с 36 глави заредена с ядра кво ще причини?

    Коментиран от #127

    13:22 12.06.2026

  • 121 стоян георгиев

    4 4 Отговор

    До коментар #110 от "Гориил":

    Кога да чакаме киев? В сряда как си?хах...това го слушам вече дванадесет години докато русия става все по зле.

    13:22 12.06.2026

  • 122 стоян георгиев

    1 3 Отговор

    До коментар #119 от "хе хе":

    Не викат му лютий.щото е лют.

    Коментиран от #133

    13:23 12.06.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Не е верно!

    4 2 Отговор

    До коментар #53 от "Възрожденец 🇧🇬":

    Германия Е ПРОТИВ българската монета! И тази иформация изтече отдавна! Лъжат те, а ти налапваш въдицата, като шаран!

    13:23 12.06.2026

  • 125 Гориил

    5 2 Отговор

    До коментар #107 от "е колко":

    Европа разполага именно с тези рафинерии, които ефективно преработват руски петрол от Германия до България. Други видове петрол изискват скъпоструваща реконфигурация или подмяна на оборудване.Трябва да се разбере обаче, че по-голямата част от руския петрол вече е пренасочен на изток и няма да има връщане към предишното партньорство. Европа се превърна във вечен враг на Русия .

    Коментиран от #129, #130, #137

    13:23 12.06.2026

  • 126 хихи

    3 3 Отговор

    До коментар #110 от "Гориил":

    целия свят се смее на русия. и има защо.

    13:23 12.06.2026

  • 127 стоян георгиев

    3 2 Отговор

    До коментар #120 от "604":

    Ще донесе до изчезването на руската популация.самомискам да видиш каквоме разстоянието киев москва о да ми отговориш какви ще са пораженията в москва от подобна ядрена ракета?

    13:24 12.06.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 стоян георгиев

    3 4 Отговор

    До коментар #125 от "Гориил":

    И кой губи от това?русия пренасочва петрола си към евтини далечни пазари за сметка на близкия и скъп такъв?

    Коментиран от #143

    13:25 12.06.2026

  • 130 глупусти

    2 3 Отговор

    До коментар #125 от "Гориил":

    от 2023 Нефтохим работи с различен от руския тежък петрол.

    13:25 12.06.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Моряка

    2 2 Отговор

    До коментар #97 от "Моряка":

    Колега,не ти ли е неудобно да ми ползваш псевдонима?

    13:27 12.06.2026

  • 133 хе хе

    2 2 Отговор

    До коментар #122 от "стоян георгиев":

    Лютото е кофти на митницата. Води до непредвидими последствия.

    13:27 12.06.2026

  • 134 Още повече се обърквате в ситуацията.

    2 4 Отговор

    До коментар #94 от "Чети":

    Всички украински удари са ответни на първоначалните руски удари. Следователно цялата отговорност за всички последващи събития, след датата 24.02.2022 е на Русия. Следователно тя е виновна и за загиналите българи, вследствие на тази война.

    13:27 12.06.2026

  • 135 Чичо

    4 1 Отговор

    До коментар #54 от "Бас хващам,че...!":

    А аз си мисля, че мовата му е със силен английски акцент...

    13:28 12.06.2026

  • 136 старшинката

    3 1 Отговор

    До коментар #98 от "хихи":

    То Путинистите са служили в казармата , ама козляците да му мислят .
    Че ще оставят млади жени , малки деца ...които може никога повече да не видят !

    13:30 12.06.2026

  • 137 Много сте объркан в ситуацията.

    2 3 Отговор

    До коментар #125 от "Гориил":

    Първо - Еропа има 2 път повече рафинерии от Русия. И те работят с лек петрол. Затова и Русия фалира- просто никой не й купува петрола. Най-лошото в руската икономика е че е изцяло зависима от Китай и Европа. А на Китай и Европа не им дреме за Русия. Точно затова и Русия е най-пострадалата от тази война.

    Коментиран от #140, #148

    13:30 12.06.2026

  • 138 Сила

    2 2 Отговор

    До коментар #131 от "Ти нямаш нищо":

    От Анадола ли пишеш "братко " ....?!?
    Не се възпалявай , че няма вода там и не може да се подмиеш после ....

    13:30 12.06.2026

  • 139 жик так

    1 2 Отговор

    До коментар #93 от "а путя бенка има ли":

    Ти като му целувай у ея , може ли да не знаеш има ли бемка или не ?!

    13:32 12.06.2026

  • 140 ха ха ха ...

    1 2 Отговор

    До коментар #137 от "Много сте объркан в ситуацията.":

    Ти чуваш ли се изобщо какви ги дрънкаш ...

    13:32 12.06.2026

  • 141 Като общежититето в

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "Много сте обръкан в ситуацията.":

    Старобелск със спящи студентки вътре ли или бензиностанция в центъра на града,а може би водохранилищата те са велики военни цели или кола и автобуси с деца и възрастни хора,са военни цели. Много си с промита куха хралупа от укронаzzистката пропаганда. Руснаците не бият дори по всички военни цели,които ако ги ударят,WCкрайна ще фърли белия пешкир за 2-3 дена. Аз нямам отговор на този въпрос,както и много руснаци и политолози и военни експерти с висок ранг и позиции ,но главния щаб има виждане повече от нас по въпроса и за това не действа така твърдо и както на нас ни се иска.

    13:33 12.06.2026

  • 142 верно бе атлантик

    2 2 Отговор

    До коментар #104 от "хихи":

    Вие сте само по кючеците .

    13:33 12.06.2026

  • 143 Гориил

    6 2 Отговор

    До коментар #129 от "стоян георгиев":

    Япония ликува. Японското правителство току-що осигури отмяната на американските петролни санкции и десетки японски танкери се насочват към пристанищата Находка, Восточник, Козмино и други терминали. Тръбопроводите са отдавна положени и огромни количества петрол се пренасочват от европейски дестинации към Япония, Индонезия, Виетнам, Малайзия, Сингапур, Лаос, Тайланд, Мианмар, Индия и други енергоемки центрове на световната икономика, финанси и търговия. Междувременно Русия не налага нищо на Китай, нито прави ценови отстъпки.Нека бъдем честни, Европа губи. Но тя вече не е партньор номер едно.

    Коментиран от #151

    13:34 12.06.2026

  • 144 АБВ

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "стоян георгиев":

    "Русия да превземе първо покровск.константиновка ще я превзема другата година."

    Стоенчо, айде първо чети, а после пиши. Не се излагай. И украинците, и англосаксонците признаха загубата на Красноармийск и Димитровград. Покрай тях падна и Гришино.
    А вчера руснаците освободиха село Приют, западно от Краматорск. Константиновка е на път.
    И се научи да пишеш поне малко по-грамотно.

    Коментиран от #150

    13:34 12.06.2026

  • 145 ха ха ха ...

    1 2 Отговор

    До коментар #112 от "Хехехе":

    Само че досиетата на Епщайн друго казват ,а ? ....ха ха ха ...малоумна работа ...

    Коментиран от #146

    13:36 12.06.2026

  • 146 Досиетата Епстийн

    2 1 Отговор

    До коментар #145 от "ха ха ха ...":

    разкриха се връзки между Епстийн и Олег Дерипаска, Михаил Прохоров и Владислав Доронин, на бившия депутат Иля Пономарьов, както и на настоящия руски външен министър Сергей Лавров. Има и информация, че е имало предстояща среща между Епстийн и руския президент Путин."

    😆

    Коментиран от #149

    13:38 12.06.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 АБВ

    1 2 Отговор

    До коментар #137 от "Много сте объркан в ситуацията.":

    Поинтересувай се от разликата между лек петрол и тежък нефт. Ще останеш шокиран колко повече продукти се правят от тежкия "Уралс", които е немислимо да се произвеждат от "Брент", или арабски петрол.

    13:39 12.06.2026

  • 149 ха ха ха ...

    1 1 Отговор

    До коментар #146 от "Досиетата Епстийн":

    Разкрили те досиетата .. чичо Дончо , Обама ,Хилъри ,Клинтън , Бай Дън ......

    13:40 12.06.2026

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #143 от "Гориил":

    Това в работническо дело ли го чете? Япония ликува а в половината русия няма гориво.те ликуват ли?ха..хах...япония ликувала...ти да видиш...хах

    13:42 12.06.2026

  • 152 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #118 от "стоян георгиев":

    Грешка,без да искам чукнах втори път написаното,не че е шаблон.Сигурно е правилно за нашите градове,все пак България я е имало далеч преди Османската империя.Но украинците стигнаха до дъното,смешно тъжни.Преди 6 години,когато бях за последен път в Одеса,гледам и не вярвам.Кръстили основателката на града Екатерина Втора - Катерина,а улицата от Екатерининска станала Катерининска.По късно,за да се забрави кой е основал града,са съборили Паметника и.Надявам се скоро да го възстановят.Лично Зелю,с пранги и мистрия в ръка.

    13:43 12.06.2026

  • 153 Путин-Ам-гъл

    2 0 Отговор
    Ъъъъъъ ГРААА ГРААА ГРААААААААААААААААААА!!!

    13:45 12.06.2026

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