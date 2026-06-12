Украйна атакува Татарстан, руските сили нападнаха жп гари

Украйна и Русия си размениха удари с дронове през нощта и тази сутрин, като Киев атакува руската република Татарстан, където има нефтохимически предприятия, докато Москва нападна жп гари и електрически подстанции, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
При украинските удари е ударен жилищен блок в централната част на руската република Татарстан, а при руските атаки срещу украинската Сумска област е убит жп работник, съобщиха властите.
Ударите последваха масираните въздушни атаки на Русия срещу Украйна през последните седмици и засилените нападения на Киев с дронове с голям обсег срещу руски петролни съоръжения, които доведоха до недостиг на горива в Крим и на други места.
Цел на ударите в Татарстан са били индустриални съоръжения, съобщи регионалният ръководител Рустам Миниханов в приложението Телеграм.
Град Нижнекамск ще отмени обществените събития днес, на фона на заплахите от удари с дронове, каза кметът му Радмир Беляев.
Днес в страната е почивен ден, тъй като на 12 юни се отбелязва националният ѝ празник - Денят на Русия.
Беляев не уточни какви щети са нанесли ударите с дронове. В региона са разположени няколко големи индустриални съоръжения, включително нефтохимическия завод “Нижнекамснефтехим” на холдинга “Сибур” и петролната рафинерия “Танеко” на “Татнефт”.
Толиати - град на брега на река Волга, на около 800 км югоизточно от Москва и дом на най-големия руски автомобилен производител “Автоваз” - също беше атакуван с дронове, съобщи местният губернатор.
При друга атака срещу руската гранична Брянска област бяха убити двама души, а десет бяха ранени, съобщи късно снощи временният губернатор Йегор Ковалчук.
Русия е свалила 231 украински дрона през нощта, съобщиха новинарските агенции, цитирайки Министерството на отбраната на Русия.
Руски дронове атакуваха жп гари, електрически сигнални стълбове и подстанции в северната украинска Сумска област, при което беше убит железопътен работник, каза изпълнителният директор на държавната жп компания на Украйна “Укрзализниция”.
Олександър Перцовски добави, че друг жп работник е бил ранен. Атаката последва друга, по-рано вчера, при която жп работни беше убит, а четирима ранени в град Конотоп, също в Сумска област.
Украинските военновъздушни сили съобщиха, че Русия е насочила срещу страната 117 дрона от 18 ч. местно време (и българско) снощи, като украинската ПВО е свалила или неутрализирала 102 от тях.
Трима души бяха ранени при атака с дронове в южния град Миколаив през нощта, написаха местните власти в Телеграм и отбелязаха, че има щети по 14 частни сгради. Друга атака с дрон тази сутрин рани един мъж, добавиха властите.
Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди информациите по незвисим път. И Москва, и Киев отричат умишлено да атакуват мирни граждани.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #3, #17, #25, #76
12:22 12.06.2026
2 Еййй не се спряха тези Украинци
12:24 12.06.2026
3 Сила
До коментар #1 от "Пич":Аз нямам брат там ....а ти ?
Коментиран от #16, #23, #35, #113, #131
12:25 12.06.2026
4 Неможе да победите укри
Ше се петлявите кви поражения нанасяте как побеждавате
Идва октомври почват дъждове студове ветрове и накрая снегове
И до януари вече ше виете на у.мрело
Миналата зима беше тежко
Тази ще е катастрофално
Коментиран от #9
12:25 12.06.2026
5 Путин президент
Докато съм жив
12:25 12.06.2026
6 аз викам
12:25 12.06.2026
7 руската мечка
Коментиран от #15, #73
12:25 12.06.2026
8 Варна 3
Коментиран от #75
12:25 12.06.2026
9 Многоходовото
До коментар #4 от "Неможе да победите укри":градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.
Коментиран от #22
12:26 12.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 укрите стрелят на посоки
Пък ако ударят нещо , ще го пишат целенасочена атака и са победили Путин !!
Коментиран от #24
12:27 12.06.2026
12 не е случайно
12:27 12.06.2026
13 Разберете това
Коментиран от #61
12:27 12.06.2026
14 хайде бе козляците
12:28 12.06.2026
15 име
До коментар #7 от "руската мечка":Пета година слушаме евроатлантическо квичене ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ
Коментиран от #27, #29
12:28 12.06.2026
16 Пич
До коментар #3 от "Сила":Що бе?! Ти не си българин, или брат ти е куче?!
Коментиран от #32
12:28 12.06.2026
17 Много сте обръкан в ситуацията.
До коментар #1 от "Пич":За разлика от Русия, която от безсилие мята ракети напосоки по жилищни сгради, електроцентрали и цивилни, Украйна си има набелязани единствено и само военни цели за поразяване - военни бази, казарми, рафинерии, заводи, летища, складове, ПВО и т.н. Само през месец май, Украйна е унищожила 40 руски ПВО, 5 руски рафинерии, няколко военни кораба и 10 завода, а Путин събори 10 къщи на цивилни и 1 африкански кораб с жито. Факт.
Коментиран от #36, #141
12:28 12.06.2026
18 Гориил
Коментиран от #21
12:28 12.06.2026
19 стоян георгиев
12:29 12.06.2026
20 целия козяшки слугинаж
12:29 12.06.2026
21 стоян георгиев
До коментар #18 от "Гориил":Русия да превземе първо покровск.константиновка ще я превзема другата година.
Коментиран от #40, #47, #144
12:30 12.06.2026
22 Мдаа
До коментар #9 от "Многоходовото":Укрите реално нищо не могат да прихванат - нямат налични ракети за ПВО системите...Стига евтини лъжи вече...
12:30 12.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Руснаците стрелят на посоки,
До коментар #11 от "укрите стрелят на посоки":защото са в шок. Украинските попадения са 99% военни цели. Затова Русия е в толкова жалко и окаяно положение. Просто не може да воюва, не се справя с поставената от диктатора цел.
Коментиран от #92
12:30 12.06.2026
25 а да те питам
До коментар #1 от "Пич":Знаеш ли как са отишли българите у тази вложка България? 1812 година при неуспешните руско-турски сражения руснаците обезлюдяват Добруджара ни и ги изселват там. Ама за това трябва четене.
Коментиран от #28, #52, #67, #81, #91
12:31 12.06.2026
26 я някой да каже
А миналата седмица ? А миналия месец ? А миналата година ?
Крим за коя Есен остана ?
Коментиран от #30, #42
12:31 12.06.2026
27 Чиниш ми се
До коментар #15 от "име":Дърт минедчия.
Коментиран от #33, #55
12:31 12.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 хаха🤣
До коментар #15 от "име":това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб и бензин за руските крепостни🤣
12:32 12.06.2026
30 гляма работа
До коментар #26 от "я някой да каже":Важно че Путя превзе Киев за 3 дена... Ъъъъ... Седмици.... Ъъъъ...месеца.... Ъъъъъ... Години.... Ъъъъъ 3 десетилетия...
Коментиран от #58
12:32 12.06.2026
31 кравария убер алес
12:32 12.06.2026
32 Сила
До коментар #16 от "Пич":Не бе , българин съм и имам домашен любимец куче !!!
Но нямам брат българин нито в Татарстан , нито в Северна Македония нито в Чикаго ....
Българите живеят в България и имат български лични карти и паспорти , това е ...
Иначе и в Афганистан някой може да каже , че има братя" българи" ...
Коментиран от #45
12:32 12.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Слава на Украйна
Bloomberg: Украйна побеждава.
Коментиран от #88, #96, #147
12:33 12.06.2026
35 Атина Палада
До коментар #3 от "Сила":Tи нямаш,защото явно не си българин. Той е етнически българин,затова има!
Коментиран от #41
12:33 12.06.2026
36 име
До коментар #17 от "Много сте обръкан в ситуацията.":Точно така, русия мята на посоки ракети (забрави да уточниш, че ги е свършила през 2023г), обаче бандерите останаха без ПВО, без ток, газ, вода, отопление, и гризнаха дървото при няколко контранаступа
12:33 12.06.2026
37 Сатана Z
12:34 12.06.2026
38 оня с коня
12:34 12.06.2026
39 Дpът русуфил
12:34 12.06.2026
40 Гориил
До коментар #21 от "стоян георгиев":Украинските сили са изтласкани от Покровск.
Коментиран от #56
12:35 12.06.2026
41 Сила
До коментар #35 от "Атина Палада":Виж 32 , обяснено е подробно ...
Коментиран от #50
12:36 12.06.2026
42 В тази война, най-много го отнесе
До коментар #26 от "я някой да каже":и пострада Русия. Освен, че претърпя фатални финансови загуби и такива на руска жива сила, много тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран, Куба, Армения и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.
Коментиран от #63
12:36 12.06.2026
43 Шмекер cKoneйкин празнодумеца
12:36 12.06.2026
44 Ехааа...😂!
Направо кърти мивки с погледа си...,че и с пенджури...😝🤣😆!
Коментиран от #54
12:37 12.06.2026
45 12345
До коментар #32 от "Сила":Тъй си мислиш.
12:37 12.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 име
До коментар #21 от "стоян георгиев":Деске, ма, още Ноември месец Покровск и мирноград бяха прочистени от бандери. Погледни картите на всички картографи, примерно АМК мапиинг, минава за най-достоверния. Даже дийп стейт картите отдавна го показват в руско владение. А преди месец и IWS го признаха.
Коментиран от #66
12:38 12.06.2026
48 Шафьоро
12:39 12.06.2026
49 ...
- Нямаше ме известно време, как е положението?
- А, всичко е нормално!
- А Крим наш ли е?
- Да - отговорил сервитьорът.
- А Мариупол, Харков, Херсон...
- И те.
- Ами Киев?
- Естествено, че е наш!
- Слава Богу, вече съм спокоен! А колко е сметката?
- 500 гривни.
Коментиран от #72
12:39 12.06.2026
50 Атина Палада
До коментар #41 от "Сила":Не е така! Независимо къде живееш и с какъв паспорт си,във вените тече ли ти българска кръв,значи си българин! Етнически българин! Аз като не живея в България значи според теб не съм българка ли?
Коментиран от #60, #64, #106
12:39 12.06.2026
51 Нямат край
12:39 12.06.2026
52 Пич
До коментар #25 от "а да те питам":Това паветниците сте традиционно ниско образовани!!! Знаеш ли откога е Волжка България, и откога е в състава на Русия??!
Коментиран от #85
12:40 12.06.2026
53 Възрожденец 🇧🇬
В същото време националните предатели от "Възраждане" и други русофили се лигавят в руското посолство в София на прием за Деня на Русия.
Румен Радев също ще се направи на разсеян по този въпрос, както и останалите въздишащи по Кремъл предатели.
Коментиран от #124
12:40 12.06.2026
54 Бас хващам,че...!
До коментар #44 от "Ехааа...😂!":Тоя с картечницата е от порядъка на бивш кротък счетоводител,бусофициран с ритници и юмруци,насила на фронта...никога не стрелял с огнестрелно оръжие,камо ли с...картечница...!
Коментиран от #89, #135
12:40 12.06.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 стоян георгиев
До коментар #40 от "Гориил":Да и от купянск ...хах..интересно защо се водят боеве в града като са изтласкани?
Коментиран от #84
12:42 12.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Дако
До коментар #30 от "гляма работа":Тая простотия си я приказвате 5 години . През това време ядете дървото .
12:43 12.06.2026
59 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ
Нема Тик Ток АХМАЦИ, Вагнер, Менделсон, нема Без- аналогови фръчила и корабли, НЕМА Киев, Харков, ЧЕРНИГОВ, ХЕРСОН, СУМИ, ОДЕСА -- монголски навсегда!!
Нема У йло ПЕН дела,..нема даже...3 ДНЯ.
ЗАКРИВАЙ
12:43 12.06.2026
60 Сила
До коментар #50 от "Атина Палада":Тия клишета в някоя битова механа или на пилона в Рожен ....
Всеки знае каква е реалността .....
Коментиран от #78
12:43 12.06.2026
61 Заводът Москвич отдавна приключи
До коментар #13 от "Разберете това":Както и руснята на източният фронт се💩💩💩.
12:44 12.06.2026
62 РФ е ВЕЛИК КЕН ЕФ
Копеек, вие сте на ход. 😂😂😂😂
12:45 12.06.2026
63 ха ха ха ...
До коментар #42 от "В тази война, най-много го отнесе":Тя украйна хич не е пострадала , ама хич даже ....
А Ес с 15 трилиона дългове ....на второ място след кравите ...
12:45 12.06.2026
64 ти си
До коментар #50 от "Атина Палада":един фоклук.
Коментиран от #71
12:46 12.06.2026
65 Мишел
12:46 12.06.2026
66 стоян георгиев
До коментар #47 от "име":Шо се водят боеве в града?от поне година няма ясна линия на фронта.това че някъде си минал 5 им напред не значи нищо.малките групи които в момента държат фронтовата линия не създават непрекъсната линия на съприкосновение а по скоро джобове .в подобни джобове има части стоящи в покровск което свидетелстват бойните действия там .естествено русия за да демонстрира някакъв успех обявява града за превзет макар че ще мине още маса време докато украинските части се изтеглят.
12:47 12.06.2026
67 Атина Палада
До коментар #25 от "а да те питам":Ха ха ха ,ти знаеш ли от кога е Волжка България? Къде ми отиде тук преди стотина години ха ха ха Дори и правилно не можеш да я изпишеш...
12:47 12.06.2026
68 старшинката
Аз най много ще се радвам да видя как ще квичат козяците .
Коментиран от #98
12:47 12.06.2026
69 Марче, Станчо ,,,шляпаш ли минусите ,а
12:49 12.06.2026
70 Жълтопаветник
Коментиран от #82
12:49 12.06.2026
71 А ти
До коментар #64 от "ти си":Си това което си написал, но с "Б"!
12:49 12.06.2026
72 ДОБРЕ НАПИСАНО.
До коментар #49 от "...":Но кога се събуди крачката ти от вън. И не гривни тогава нали ще са евра. И да Урсула и Калас обаче и тех ги нема други са вече. А ЗЕЛЬО със ЖЕНКА си пак на круиз. Трудно е за разгадаване.
Коментиран от #93
12:49 12.06.2026
73 Аве мишкар
До коментар #7 от "руската мечка":ти ще играеш казачок в мазето ми,след това ще те разкарвам на синджир из махалата да лигавиш черни патки,ще бъдеш атракция за малките циганета
Коментиран от #79, #87, #104
12:49 12.06.2026
74 Моряка
Коментиран от #101
12:50 12.06.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Така е.
До коментар #1 от "Пич":Дано и русофилите да се усетят, че Русия е антибългарска държава и е враг на българите. Не стига, че забрани българския език в училищата в окупираните райони, но заради войната бивата обстрелвани и убивани българи в Украйна и Татарстан.
Коментиран от #94
12:50 12.06.2026
77 ....
12:51 12.06.2026
78 Атина Палада
До коментар #60 от "Сила":Не си прав в своето определение !Изобщо не иде реч за клишета ..Българина е българин ,където и да живее...Както и останалите народи . Гърците живеещи в САЩ наричат себе си гърци с американски паспорт .Дори и да е второ,трето поколение там,той казва,че е грък!
12:51 12.06.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Ами сега?
12:52 12.06.2026
81 мушмул
До коментар #25 от "а да те питам":"...как са отишли българите у тази вложка България? 1812...", човече "чуваш" ли се какви ги пишеш!!! Войната за руснаците е успешна- Период 1806 – 1812 г. резултат победа за Русия! Русия не изселва Добруджа, а български бежанци бягат през Дунава от османците и се заселват във Влашко! Оттам руснаците изселват част от тях в сегашните Херсонса област и Молдова! Къде е Воложка България, къде са 90 000 българи заселени от Влашко в Херсон и Буджак?
12:53 12.06.2026
82 Е ти кво очакваш?!
До коментар #70 от "Жълтопаветник":В купена медия,да ти кажат,че в ударените ,,гаражи" от Орешника е погребан Сирски,ли...?!?!
Коментиран от #97
12:53 12.06.2026
83 Добри новини
12:53 12.06.2026
84 Гориил
До коментар #56 от "стоян георгиев":Купянск е разделен от река, която ще формира бъдещата граница между Русия и Украйна. Руснаците контролират изцяло левия бряг на реката, където се намира важна жп гара, свързваща Москва с Донбас. Руската армия в момента няма други цели.Русия няма намерение да заплашва никого в Европа. Естествената интеграция на Донбас с Русия е в ход и вие сте безсилни да я спрете.
Коментиран от #100, #102, #112
12:53 12.06.2026
85 юоя грешка
До коментар #52 от "Пич":Говоря за Бесарабия. Волжка България бяма българи и никога не е имала. Имала е 12 000 ПРА-българи които са били под 7 процента от Аспарухова България. У Волжка България прабългари неностават след 1132ра
12:54 12.06.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ
До коментар #34 от "Слава на Украйна":долу уср@йна и поддръжниците и
киев ще 💥🔥❗
12:55 12.06.2026
89 Ами ДА...!
До коментар #54 от "Бас хващам,че...!":Прав си!
Но какво му остава на човека,като от двете му страни двама от ,,Заград-Отрядите"...!
Ай не стреля,ай него са го застреляли...!
Коментиран от #95
12:56 12.06.2026
90 Гоорил
12:56 12.06.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 хахахахха
До коментар #24 от "Руснаците стрелят на посоки,":точно обратното,уср@инските попадения са 99% по цивилни цели,защото по военни нямат никакви шансове
12:58 12.06.2026
93 а путя бенка има ли
До коментар #72 от "ДОБРЕ НАПИСАНО.":Или още целува коремчета на 5 годишни момченца в ефир? Като кОранбго цуна тогава. Тоя пе дал пе фофол ли ти е кумира?
Не е женен защото сам забрани хомо браковете. А жена няма как да има тоя окапъл съсухрен дъртак
Коментиран от #139
12:58 12.06.2026
94 Чети
До коментар #76 от "Така е.":Бе! Пише си, кой обстрелва Татарстан!
Украйна е!
Коментиран от #134
12:59 12.06.2026
95 Последния Софиянец
До коментар #89 от "Ами ДА...!":За заград отряди ползват чеченци и дагенстанци, на тях им доставя удоволствие да трепат вати, кое не е чувализирано от Сирски, тиктокърите го довършват с кеф!
13:00 12.06.2026
96 Путин
До коментар #34 от "Слава на Украйна":Не можем, Сорос ни забрани.
13:00 12.06.2026
97 Моряка
До коментар #82 от "Е ти кво очакваш?!":Ботокса си призна за двата орешника, единия пада в раша, а другия събаря гаражи в бела черква, стига фантазирахте за 200 натовски генерали!
Коментиран от #109, #128, #132
13:02 12.06.2026
98 хихи
До коментар #68 от "старшинката":тогава ще видим как квичат путинистите и дали пак ще викат за Путин хихихи
Коментиран от #136
13:03 12.06.2026
99 Дедо Рангел
До коментар #87 от "Дедо Стефчо":По-добре да му го отмaа Путин, фен му е !
13:05 12.06.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 стоян георгиев
До коментар #74 от "Моряка":Да те питам как половината турски градове си смениха имената като станаха български? Имаме ли право да го правим или нямаме?
13:08 12.06.2026
102 стоян георгиев
До коментар #84 от "Гориил":Понеже ме изтриха да повторя.многоме смешно това дето си написал особено за гарата на купянск дето свързва донбас с москва.
Коментиран от #110
13:10 12.06.2026
103 не получилось
Вчера към регионите с недостиг се присъединиха Хабаровският край и Бурятия, където се извиха огромни опашки. "Дойде бензиновоз на една от бензиностанциите, но след 20 минути вече бензин няма", разказва един от жителите на града пред DVHAB. ru.
Регионалните власти казаха, че "въпросът вече се решава", а причината за проблема е недостиг на гориво на Санкт-Петербургската борса и ремонтът на Куйбишевския нефтопреработвателен завод, който спря работа след атака с дронове на 10 юни.
Ограничения бяха въведени и в Бурятия - там продават по 100 литра бензин на автомобил и забраниха покупката в туби. Министерството на транспорта на републиката съобщи, че това е свързано със "сезонното търсене".
13:10 12.06.2026
104 хихи
До коментар #73 от "Аве мишкар":казачока го играят само руските чебурашки хихих
Коментиран от #142
13:11 12.06.2026
105 Гориил
Коментиран от #107
13:11 12.06.2026
106 Иван
До коментар #50 от "Атина Палада":Ами не си след като даже не си подал документ за гражданство.
13:12 12.06.2026
107 е колко
До коментар #105 от "Гориил":Е колко да е висококачествен руския петрол...?
Коментиран от #125
13:12 12.06.2026
108 Моряка
Коментиран от #118
13:13 12.06.2026
109 Пак не си разбрал!
До коментар #97 от "Моряка":Не става въпрос за ,,200 натовски генерала"...?!
А само за...Сирски-Мисирски...!
13:13 12.06.2026
110 Гориил
До коментар #102 от "стоян георгиев":Който се смее последен, се смее най-добре.Русия няма да намали натиска.
Коментиран от #121, #126
13:14 12.06.2026
111 не може да бъде
Коментиран от #114, #116
13:15 12.06.2026
112 Хехехе
До коментар #84 от "Гориил":Твойте Цели са свързани със мъжката любов! Хехехехехехе
Целите на Фюрера пеДо-фил и пен ДЕЛ могучая ги знаят ЦЕЛ СВЕТ!
ЧетИ .. Мало Умнико! Хехехехехехе
Киев за 3 ДНЯ! Монголско правителство в КИЕВ! Харков, Херсон, ЧЕРНИГОВ, СУМИ, ОДЕСА -- монголски навсегда!!
А после...границите от 19 89г!
Хехехехехехе
Ама нема се сдухваш, Петушила,... У.. йло отнесе.. КУ... РАна...
Хехехехехехе
Коментиран от #145
13:16 12.06.2026
113 Точно!
До коментар #3 от "Сила":Истинските българи нямат братя в така наречената от арабски източници Волжка България, което име те извеждат от града Булгар, където пак според арабски източници (записките на арабския пътешественик Абу Хамид ал-Гарнати, Ибн Фадлан и др.) има едва само 500 български семейства. След разпадането на Волжка България и падането на Казанското ханство, много аристократични родове стават част от елита на Русия, като се смята, че около 500 руски фамилии имат български корени. Масовото население на територията наричана Волжка България е било етническа конфедерация организирана от българите с мултиетническо население съставено от тюрки-номади (Башкири), угро-фински, савирски племена (Савири (Сувари)), Есегели, Барсили (Билери), Черкези, Чуваши и много други племена с азиатски произход.
Коментиран от #115, #117
13:17 12.06.2026
114 Що се обясняваш ма Наху...йник
До коментар #111 от "не може да бъде":МОНГОЛСКИЯ КЕН еф... уйде!
У йло пе ДАЛА... ТОЖЕ
АааааааХахахаха
13:17 12.06.2026
115 научно доказано е
До коментар #113 от "Точно!":че руските фамилии завършващи на ев и ов са български имена.
13:19 12.06.2026
116 стоян георгиев
До коментар #111 от "не може да бъде":Знаеш ли какво ще причинят 1000 дрона с взрив от 50-100 кг всеки на едно руско предприятие колкото софия да речем?въпросното предприятие макар и голямо има ценна и незаменима инфраструктура и машини които не са на особено голям периметър.всеки ден 1000 украински дрона тръгват към въпросните предприятия.
Коментиран от #119, #120
13:19 12.06.2026
117 604
До коментар #113 от "Точно!":И история ли завърши в тубата, пхахахахахахя
13:20 12.06.2026
118 стоян георгиев
До коментар #108 от "Моряка":Пак да питам щото публикуваш шаблони.градовете създадени от османската империя които днес са български имаме ли право да им сменяме имената?
Коментиран от #152
13:21 12.06.2026
119 хе хе
До коментар #116 от "стоян георгиев":Кой дрон е със 100кг каргоносимост? Да не е някой Сикорски?
Коментиран от #122
13:22 12.06.2026
120 604
До коментар #116 от "стоян георгиев":А една с 36 глави заредена с ядра кво ще причини?
Коментиран от #127
13:22 12.06.2026
121 стоян георгиев
До коментар #110 от "Гориил":Кога да чакаме киев? В сряда как си?хах...това го слушам вече дванадесет години докато русия става все по зле.
13:22 12.06.2026
122 стоян георгиев
До коментар #119 от "хе хе":Не викат му лютий.щото е лют.
Коментиран от #133
13:23 12.06.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Не е верно!
До коментар #53 от "Възрожденец 🇧🇬":Германия Е ПРОТИВ българската монета! И тази иформация изтече отдавна! Лъжат те, а ти налапваш въдицата, като шаран!
13:23 12.06.2026
125 Гориил
До коментар #107 от "е колко":Европа разполага именно с тези рафинерии, които ефективно преработват руски петрол от Германия до България. Други видове петрол изискват скъпоструваща реконфигурация или подмяна на оборудване.Трябва да се разбере обаче, че по-голямата част от руския петрол вече е пренасочен на изток и няма да има връщане към предишното партньорство. Европа се превърна във вечен враг на Русия .
Коментиран от #129, #130, #137
13:23 12.06.2026
126 хихи
До коментар #110 от "Гориил":целия свят се смее на русия. и има защо.
13:23 12.06.2026
127 стоян георгиев
До коментар #120 от "604":Ще донесе до изчезването на руската популация.самомискам да видиш каквоме разстоянието киев москва о да ми отговориш какви ще са пораженията в москва от подобна ядрена ракета?
13:24 12.06.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 стоян георгиев
До коментар #125 от "Гориил":И кой губи от това?русия пренасочва петрола си към евтини далечни пазари за сметка на близкия и скъп такъв?
Коментиран от #143
13:25 12.06.2026
130 глупусти
До коментар #125 от "Гориил":от 2023 Нефтохим работи с различен от руския тежък петрол.
13:25 12.06.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Моряка
До коментар #97 от "Моряка":Колега,не ти ли е неудобно да ми ползваш псевдонима?
13:27 12.06.2026
133 хе хе
До коментар #122 от "стоян георгиев":Лютото е кофти на митницата. Води до непредвидими последствия.
13:27 12.06.2026
134 Още повече се обърквате в ситуацията.
До коментар #94 от "Чети":Всички украински удари са ответни на първоначалните руски удари. Следователно цялата отговорност за всички последващи събития, след датата 24.02.2022 е на Русия. Следователно тя е виновна и за загиналите българи, вследствие на тази война.
13:27 12.06.2026
135 Чичо
До коментар #54 от "Бас хващам,че...!":А аз си мисля, че мовата му е със силен английски акцент...
13:28 12.06.2026
136 старшинката
До коментар #98 от "хихи":То Путинистите са служили в казармата , ама козляците да му мислят .
Че ще оставят млади жени , малки деца ...които може никога повече да не видят !
13:30 12.06.2026
137 Много сте объркан в ситуацията.
До коментар #125 от "Гориил":Първо - Еропа има 2 път повече рафинерии от Русия. И те работят с лек петрол. Затова и Русия фалира- просто никой не й купува петрола. Най-лошото в руската икономика е че е изцяло зависима от Китай и Европа. А на Китай и Европа не им дреме за Русия. Точно затова и Русия е най-пострадалата от тази война.
Коментиран от #140, #148
13:30 12.06.2026
138 Сила
До коментар #131 от "Ти нямаш нищо":От Анадола ли пишеш "братко " ....?!?
Не се възпалявай , че няма вода там и не може да се подмиеш после ....
13:30 12.06.2026
139 жик так
До коментар #93 от "а путя бенка има ли":Ти като му целувай у ея , може ли да не знаеш има ли бемка или не ?!
13:32 12.06.2026
140 ха ха ха ...
До коментар #137 от "Много сте объркан в ситуацията.":Ти чуваш ли се изобщо какви ги дрънкаш ...
13:32 12.06.2026
141 Като общежититето в
До коментар #17 от "Много сте обръкан в ситуацията.":Старобелск със спящи студентки вътре ли или бензиностанция в центъра на града,а може би водохранилищата те са велики военни цели или кола и автобуси с деца и възрастни хора,са военни цели. Много си с промита куха хралупа от укронаzzистката пропаганда. Руснаците не бият дори по всички военни цели,които ако ги ударят,WCкрайна ще фърли белия пешкир за 2-3 дена. Аз нямам отговор на този въпрос,както и много руснаци и политолози и военни експерти с висок ранг и позиции ,но главния щаб има виждане повече от нас по въпроса и за това не действа така твърдо и както на нас ни се иска.
13:33 12.06.2026
142 верно бе атлантик
До коментар #104 от "хихи":Вие сте само по кючеците .
13:33 12.06.2026
143 Гориил
До коментар #129 от "стоян георгиев":Япония ликува. Японското правителство току-що осигури отмяната на американските петролни санкции и десетки японски танкери се насочват към пристанищата Находка, Восточник, Козмино и други терминали. Тръбопроводите са отдавна положени и огромни количества петрол се пренасочват от европейски дестинации към Япония, Индонезия, Виетнам, Малайзия, Сингапур, Лаос, Тайланд, Мианмар, Индия и други енергоемки центрове на световната икономика, финанси и търговия. Междувременно Русия не налага нищо на Китай, нито прави ценови отстъпки.Нека бъдем честни, Европа губи. Но тя вече не е партньор номер едно.
Коментиран от #151
13:34 12.06.2026
144 АБВ
До коментар #21 от "стоян георгиев":"Русия да превземе първо покровск.константиновка ще я превзема другата година."
Стоенчо, айде първо чети, а после пиши. Не се излагай. И украинците, и англосаксонците признаха загубата на Красноармийск и Димитровград. Покрай тях падна и Гришино.
А вчера руснаците освободиха село Приют, западно от Краматорск. Константиновка е на път.
И се научи да пишеш поне малко по-грамотно.
Коментиран от #150
13:34 12.06.2026
145 ха ха ха ...
До коментар #112 от "Хехехе":Само че досиетата на Епщайн друго казват ,а ? ....ха ха ха ...малоумна работа ...
Коментиран от #146
13:36 12.06.2026
146 Досиетата Епстийн
До коментар #145 от "ха ха ха ...":разкриха се връзки между Епстийн и Олег Дерипаска, Михаил Прохоров и Владислав Доронин, на бившия депутат Иля Пономарьов, както и на настоящия руски външен министър Сергей Лавров. Има и информация, че е имало предстояща среща между Епстийн и руския президент Путин."
😆
Коментиран от #149
13:38 12.06.2026
147 Този коментар е премахнат от модератор.
148 АБВ
До коментар #137 от "Много сте объркан в ситуацията.":Поинтересувай се от разликата между лек петрол и тежък нефт. Ще останеш шокиран колко повече продукти се правят от тежкия "Уралс", които е немислимо да се произвеждат от "Брент", или арабски петрол.
13:39 12.06.2026
149 ха ха ха ...
До коментар #146 от "Досиетата Епстийн":Разкрили те досиетата .. чичо Дончо , Обама ,Хилъри ,Клинтън , Бай Дън ......
13:40 12.06.2026
150 Този коментар е премахнат от модератор.
151 стоян георгиев
До коментар #143 от "Гориил":Това в работническо дело ли го чете? Япония ликува а в половината русия няма гориво.те ликуват ли?ха..хах...япония ликувала...ти да видиш...хах
13:42 12.06.2026
152 Моряка
До коментар #118 от "стоян георгиев":Грешка,без да искам чукнах втори път написаното,не че е шаблон.Сигурно е правилно за нашите градове,все пак България я е имало далеч преди Османската империя.Но украинците стигнаха до дъното,смешно тъжни.Преди 6 години,когато бях за последен път в Одеса,гледам и не вярвам.Кръстили основателката на града Екатерина Втора - Катерина,а улицата от Екатерининска станала Катерининска.По късно,за да се забрави кой е основал града,са съборили Паметника и.Надявам се скоро да го възстановят.Лично Зелю,с пранги и мистрия в ръка.
13:43 12.06.2026
153 Путин-Ам-гъл
13:45 12.06.2026