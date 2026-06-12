Украйна увеличава военните заплати и разширява набирането на чуждестранни бойци на фона на недостиг на личен състав

Украйна ще увеличи възнагражденията на военнослужещите и ще засили набирането на чуждестранни бойци, заяви президентът Володимир Зеленски в петък, на фона на нарастващ недостиг на личен състав след четири години война с Русия, предава News.bg.

През май украинското правителство съобщи, че проучва възможности за увеличаване на числеността на армията, след като преговорите за прекратяване на конфликта с Русия навлязоха в застой.

„Споразумяхме се как да увеличим финансовата устойчивост на нашата отбрана и по-нататъшната трансформация на украинската армия“, заяви Зеленски в своето ежедневно обръщение след среща с ключови министри.

Той допълни, че кабинетът на министрите ще одобри конкретен механизъм и че правителството трябва да започне първите нови плащания още през юни.

Украйна е осигурила заем от 90 милиарда евро от Европейския съюз, който позволява увеличаване на разходите за отбрана до рекордните 4,4 трилиона гривни (около 97 милиарда долара) през тази година. Очаква се средствата да започнат да постъпват още този месец.

Зеленски заяви също, че базовата военна заплата ще бъде увеличена с една трета и ще достигне 30 000 гривни (около 700 долара).

Мярката има за цел да доближи възнагражденията в армията до средната месечна заплата в страната, която се е повишила по време на войната поради недостиг на работна ръка, посочват анализатори.

Пехотните войници на фронтовата линия ще получават средно около 300 000 гривни (около 7000 долара) месечно, спрямо настоящите нива от 100 000 до 150 000 гривни.

Въвеждат се и нови срочни договори за бойни задачи с продължителност 10, 14 или 24 месеца.

Киев планира също разширяване на набирането на чуждестранни бойци. „Дадох указания да се създадат значително повече възможности за набиране на чуждестранни доброволци в украинската армия и в това отношение ще има повече канали за набиране на персонал“, каза Зеленски.

Според оценки на украински военни издания около 10 000 чуждестранни доброволци от над 70 държави са се присъединили към украинските сили от началото на войната.