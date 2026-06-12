Украйна увеличава военните заплати и разширява набирането на чуждестранни бойци на фона на недостиг на личен състав

Украйна ще увеличи възнагражденията на военнослужещите и ще засили набирането на чуждестранни бойци, заяви президентът Володимир Зеленски в петък, на фона на нарастващ недостиг на личен състав след четири години война с Русия, предава News.bg.
През май украинското правителство съобщи, че проучва възможности за увеличаване на числеността на армията, след като преговорите за прекратяване на конфликта с Русия навлязоха в застой.
„Споразумяхме се как да увеличим финансовата устойчивост на нашата отбрана и по-нататъшната трансформация на украинската армия“, заяви Зеленски в своето ежедневно обръщение след среща с ключови министри.
Той допълни, че кабинетът на министрите ще одобри конкретен механизъм и че правителството трябва да започне първите нови плащания още през юни.
Украйна е осигурила заем от 90 милиарда евро от Европейския съюз, който позволява увеличаване на разходите за отбрана до рекордните 4,4 трилиона гривни (около 97 милиарда долара) през тази година. Очаква се средствата да започнат да постъпват още този месец.
Зеленски заяви също, че базовата военна заплата ще бъде увеличена с една трета и ще достигне 30 000 гривни (около 700 долара).
Мярката има за цел да доближи възнагражденията в армията до средната месечна заплата в страната, която се е повишила по време на войната поради недостиг на работна ръка, посочват анализатори.
Пехотните войници на фронтовата линия ще получават средно около 300 000 гривни (около 7000 долара) месечно, спрямо настоящите нива от 100 000 до 150 000 гривни.
Въвеждат се и нови срочни договори за бойни задачи с продължителност 10, 14 или 24 месеца.
Киев планира също разширяване на набирането на чуждестранни бойци. „Дадох указания да се създадат значително повече възможности за набиране на чуждестранни доброволци в украинската армия и в това отношение ще има повече канали за набиране на персонал“, каза Зеленски.
Според оценки на украински военни издания около 10 000 чуждестранни доброволци от над 70 държави са се присъединили към украинските сили от началото на войната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #13, #42, #52
19:24 12.06.2026
2 Тиква
Коментиран от #116
19:24 12.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Луганск
ДА ЗДРАВЕЕ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!
СМЕРТЬ ЕВРОПЕ, США И БАНДЕРАМ!
Коментиран от #50, #119
19:25 12.06.2026
6 Радев-Йотова
Коментиран от #11
19:25 12.06.2026
7 Мълния⚡️ Орешник в следващите 2/3
Русия ще увеличава ударите по инфраструктурата на противника, — Путин
Някои удари ще бъдат такива, че да отблъснат желанието да атакуват нашите цивилни цели.
Никой няма да успее да постигне стратегическо поражение на Русия.
Не Русия започна война, Москва 8 години уговаряше мирно да реши въпроса за Донбас.
Русия на практика сама се противопоставя на колективния Запад, на всички страни от НАТО, които започнаха война срещу Русия.
Групировката на ВС на РФ в зоната на СВО надхвърля 700 хиляди души.
Най-търсените неща за напреднали се въвеждат в държавната отбранителна поръчка.
Руските власти се постараха максимално да демонтират покупката и доставката на различно оборудване за войските, основното е, че то трябва да бъде ефективно.
Врагът няма много от средствата, които Русия има, и ще има още повече.
Русия не е толкова бърза, колкото бихме искали, но всеки ден постепенно напредва в зоната на СВО.
Коментиран от #17
19:26 12.06.2026
8 ФАКТ
Коментиран от #14
19:26 12.06.2026
9 ЕВродалавера
19:26 12.06.2026
10 Атина Палада
Коментиран от #20
19:26 12.06.2026
11 Путин смелия
До коментар #6 от "Радев-Йотова":Обещах на НАТО и Израел да не го убивам
Коментиран от #22
19:26 12.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Е за какъв недостиг пишат тук?
До коментар #1 от "Пич":Къде отидоха нахъсаните укри, които 2014г. подскачаха с тенджери на главите и викаха Мискаляку на гиляку и Слава УкрИне? Где? :))
Коментиран от #19, #25, #55
19:27 12.06.2026
14 Атина Палада
До коментар #8 от "ФАКТ":И тази мижитурка спука от бой МатЮто:))))
Коментиран от #23, #75
19:27 12.06.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
🤔🤔🤔
Колко дена оцелява един укр...и пехотинец-
не се споменава❗
Дали не е по-добре да се обяви дневната ставка🤔❗
19:27 12.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Сатана Z
До коментар #7 от "Мълния⚡️ Орешник в следващите 2/3":Да се свети името на Владимир Владимирович Путин!
19:28 12.06.2026
18 Konstantinovka в котел/чувал
19:28 12.06.2026
19 Пич
До коментар #13 от "Е за какъв недостиг пишат тук?":Ще ти намекна! В Украйна няма липса на тор!
19:28 12.06.2026
20 стоян георгиев
До коментар #10 от "Атина Палада":Те са страхливи и наркомани ама русия пета година се върти около границата с украйна.има.ли по лошо подобни да те правят за смях?
Коментиран от #28
19:29 12.06.2026
21 ООрана държава
19:29 12.06.2026
22 Абе
До коментар #11 от "Путин смелия":Що да го трепе? Те МИ6 ще го довършат, като им свърши мръсната работа
Коментиран от #88
19:29 12.06.2026
23 Христов
До коментар #14 от "Атина Палада":Това го казваш понеже 3-дневната стана 16000 дни или защото и ти си бавен като таксиджията? Курсове има ли поне днес?
Коментиран от #27
19:30 12.06.2026
24 Кой се
Коментиран от #59
19:30 12.06.2026
25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #13 от "Е за какъв недостиг пишат тук?":По курортите на Европа❗
Ей на , във Варна е пълно с такива❗
И все рИвът как ни защитавали от Путлер,
а като ги питаш защо са тук:
- "Ами я хачу на море, не хачу на фронте!"
Коментиран от #40
19:30 12.06.2026
26 Сатана Z
19:30 12.06.2026
27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #23 от "Христов":16000 дни🤔🤔🤔
Айде посмали малко❗
19:32 12.06.2026
28 Атина Палада
До коментар #20 от "стоян георгиев":Значи ,само с едно въртене на границата и Европата потъна:))) Смятай,колко му са силиците на колективния Запад:)))
19:32 12.06.2026
29 Дзак
19:32 12.06.2026
30 Каяка Лас
19:33 12.06.2026
31 име
19:34 12.06.2026
32 Шопо
19:34 12.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Яко Думкане
Коментиран от #70
19:36 12.06.2026
35 Зеленски
19:37 12.06.2026
36 Гост
Коментиран от #68
19:38 12.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Че къде им
Коментиран от #113
19:40 12.06.2026
39 БАНДЕРИЯ ФАЛИРА
19:40 12.06.2026
40 Атина Палада
До коментар #25 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ама и говорят на руски език:)))
Коментиран от #44, #54
19:40 12.06.2026
41 Ама това веке го знаем
19:41 12.06.2026
42 това е всичко, което трябва да знаете
До коментар #1 от "Пич":Смятай руснаците какви бунаци са, щом 5 години с един клоун не могат да се оправят!
19:43 12.06.2026
43 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ
Коментиран от #46
19:44 12.06.2026
44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #40 от "Атина Палада":Те всички укр...и гАворИат на руски❗
А ДРОГАрят ZE дори се прекръсти от Владимир на вОлодимир❗
19:45 12.06.2026
45 Фори
19:48 12.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Тома
19:49 12.06.2026
48 САКСИТЕ И ЦИОНИТЕ
19:50 12.06.2026
49 Серьога фиткaта
19:51 12.06.2026
50 Град Козлодуй
До коментар #5 от "Луганск":Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала и вражеска държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
Коментиран от #57
19:52 12.06.2026
51 Аве мишкари
Коментиран от #63
19:52 12.06.2026
52 Фюрера как върви точно и по план
До коментар #1 от "Пич":Пич
241ОТГОВОР
Зелю бичи златните кенефи с ножовка! Да плати на наемниците!
Коментиран от 13, 42
-;-
Фюрера как върви точно и по план СВО-то му!
19:52 12.06.2026
53 Атина Палада
19:53 12.06.2026
54 Аре бе
До коментар #40 от "Атина Палада":И кога , и от КОГО е създаден тоя.." руски език"? Това ЕСПЕРАНТО наречен "руски език" беше ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗУЧАВАН от всички Републики, включително и..." 16 Република НРБ"
Но като умствено непълноценна, простено ти е невежеството!
И още нЯщо,.. Всички Англо- говорящи в Света,... АНГЛИЧАНИ ЛИ СА ?!?
АааааааХахахаха
19:54 12.06.2026
55 ....
До коментар #13 от "Е за какъв недостиг пишат тук?":Украйна е 4 пъти по-малка държава от Русия, но дава 6 пъти по-малко жертви от Русия, което е супер.
Коментиран от #60, #66, #72
19:54 12.06.2026
56 стоян георгиев
Коментиран от #118
19:55 12.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Хасковски каунь
Не усещате ли как ви тупка отзаде
19:55 12.06.2026
59 ...
До коментар #24 от "Кой се":Руснаците се бият за 2000 долара, но в Русия стандарта на живот е много нисък и това е разбираемо.
Коментиран от #65
19:56 12.06.2026
60 Бъркаш се
До коментар #55 от "....":документирано е че уср@йна дава 20 пъти повече жертви от Русия
19:57 12.06.2026
61 Словакия е възразила срещу
19:58 12.06.2026
62 русофободебилите и цъкачи на крипто
аскери
разширява набирането на чуждестранни бойци на фона на недостиг на личен състав
19:59 12.06.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Софиянец
20:00 12.06.2026
65 Бъркаш се
До коментар #59 от "...":В Русия стандарта на живот е висок,а цените са ниски,за разлика от джендърландия(ес) където стандарта на живот е много нисък,а цените са много високи
20:01 12.06.2026
66 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #55 от "....":"Украйна е 4 пъти по-малка държава от Русия..." 🤔
Чакай да отворя атласа🤔❗
20:01 12.06.2026
67 Пръчат
20:01 12.06.2026
68 оня с коня
До коментар #36 от "Гост":За толкова години война така и такива като тебе не разбраха елементарното- че Украйна няма за цел ДА ПОБЕЖДАВА Русия,а да я ИЗГОНИ от Исконните си Земи!А след като Европа с Оръжията и парите си стои плътно зад Украйна,няма начин БЕДНА Русия да не клекне поради Колапс на Икономиката си.
Коментиран от #71
20:01 12.06.2026
69 Мишел
Населението на Украйна е 20 милиона и тя воюва с Русия, която е 143 милиона, 7.6 пъти повече. Украйна може да запазва числеността на армията си само ако дава на фронта 7.6 пъти по малко жертви от Русия. Но Украйна дава над 10-15 пъти повече жертви от Русия. Затова Украйна направи 8 мобилизации, последната тотална и продължава над 2 години. Но украинците привършват и ВСУ намалява. На ред са мобилизации на украинските жени.
Коментиран от #76, #92
20:02 12.06.2026
70 "В каменната ера":
До коментар #34 от "Яко Думкане":Украйна удря мощно, а руснаците не знаят - нямат интернет.
20:02 12.06.2026
71 Хихихи
До коментар #68 от "оня с коня":Искоинни от 1991 година 😂😂😂
20:02 12.06.2026
72 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #55 от "....":🤔🤔🤔
Русия - територия НАД 17 000 000 км²
У...йна - територия НАД 600 000 км²
Абе то май даже няма и 4 пъти 🤔❗😉
Боже, откъде ви изкопават 🤔‼️
Коментиран от #79
20:05 12.06.2026
73 Стойко
Честита победа Русия!
20:06 12.06.2026
74 Хихихи
20:09 12.06.2026
75 Не Нато спука Русия.
До коментар #14 от "Атина Палада":Русия сама се самоунищожи. Факт.
20:10 12.06.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 az СВО Победа 81
А това се отразява на бойните действия. Руснаците пробиха отбраната на укрепения район Славянск-Краматорск от изток юг и югоизток именно поради липсата на жива сила във ВСУ.
20:11 12.06.2026
78 Механик
Пък укрите не са решили, не са си прибрали кибиците от морето и ето ти нови 15 дивизии и поне 8 армии.
Коментиран от #90
20:13 12.06.2026
79 Тошо сливата
До коментар #72 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Бай Дебърцин, само ти не разбра, че русия има четири пъти по многобройно население!
Коментиран от #95
20:13 12.06.2026
80 Варненец
Благодарим за признаването! СВО дава резултати! Затова се присетиха изведнъж да искат преговори! Явно зеления пор е крил загибите от евро дбилите, за да не изпусне 90те млрд евро!
Коментиран от #117
20:14 12.06.2026
81 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ
20:14 12.06.2026
82 Иван Анчев плешивия циганин
20:16 12.06.2026
83 Кико
Коментиран от #108
20:16 12.06.2026
84 джони инглиш
„Време е да се качите в танка! Без вас щурмът на Купянск е обречен, български петруханци!“
Петроханците се спогледаха, стомасите им се свиха на топка, сърцата им сякаш спряха:
„Шефе… ние само искахме да плюем по Путин… и по Русия…“
„Да, наистина, нямахме намерение да щурмуваме!“
„Шефе… аз… аз… сакат съм…“ каза Тагарев
„А аз…съм гей“.. смутолеви Кокорчо
„Аз… трябва да доя кравата…“ просъска Шаламанов
Зеленски прехапа устни, почти подлудял:
„Какви оправдания?! Танкът няма да се движи сам, а Купянск няма да се превземе с плюене по Русия!“
Той започна да ги тика, блъска и рита, докато атлантиците се катереха вътре. Чуваха се удари в метал и крясъци. Те пищяха от ужас и отчаяние, но накрая всички се озоваха вътре и замлъкнаха като в гроб.
Зеленски беше до оръдието, вдигна юмрук и закрещя като обезумял с още по-голямо въодушевление:
„Без вас няма победа! Днес ще покажем на Путин и на Медведев какво значи решителност и боен дух!“
Танкът запали двигателите, колелата се затъркаляха и веригите затракаха. Машината, обрисувана с големи букви „ЕС“, потегли към линията на съприкосновение, оставяйки широки кафяви дири след себе си. Стелеше се зловонна миризма на телесни течности. В близката далечина жужеше дрон Геран 2, който забеляза танка и се насочи към него… Зеленски намести памперса и побягна. А някъде там високо Старлинк нашепваше –до последния украинец, до последния украинец , до после
20:16 12.06.2026
85 руската мечка
Коментиран от #96
20:17 12.06.2026
86 Истината
20:18 12.06.2026
87 az СВО Победа 81
В бивша Украйна са работили над 40 биолаборатории в Лвов, Тернопол, Виница, Харков, Днепропетровск, Луганск, Донецк, Херсон, Одеса, Запорожие, Чернигов, Киев, Закарпатие и Крим.
Коментиран от #94
20:18 12.06.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Не е вярно, повече са.
До коментар #78 от "Механик":Убитите украинци са 350 хиляди/ в това число и 30 000 цивилни/. Убитите руснаци са 1,5 милиона.
Информацията на САЩ е най-вярна, защото по време на война и двете участващи държави лъжат.
Коментиран от #97, #105, #106
20:21 12.06.2026
91 Хихихи
До коментар #88 от "Ахахаха":Това което си казал беше в миналото. И е в минало време.В бъдещето гледай.
20:23 12.06.2026
92 1945
До коментар #69 от "Мишел":половината украинци са В европа. А и населението на Украйна по принцип е 5 пъти по малко от руснаците.
Коментиран от #99
20:24 12.06.2026
93 Русуфил хардлайнaр
20:24 12.06.2026
94 Фюрера кога ще стигне биолабораториите
До коментар #87 от "az СВО Победа 81":az СВО Победа 81
10ОТГОВОР
Директорът на националното разузнаване на САЩ, Тулси Габард заяви, че САЩ са държали над 120 биолаборатории в над 30 държава по света.
В бивша Украйна са работили над 40 биолаборатории в Лвов, Тернопол, Виница, Харков, Днепропетровск, Луганск, Донецк, Херсон, Одеса, Запорожие, Чернигов, Киев, Закарпатие и Крим.
-;-
Фюрера кога ще стигне биолабораториите, че вече се стопли времето и не се знае какви комари ще нападнат над мирните красни солдати.
А кога ще видими поредното освободено бандеровско село о?
Коментиран от #101
20:24 12.06.2026
95 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #79 от "Тошо сливата":Когато говориш/пишеш за нещо, трябва да можеш да изразиш мислите си❗
Нормално е за Geй-зи поколението да не може да изразява мислите си, а после да плюе що не го разбирания❗
България е едно, а Българите е не само различно звучене, но и различно значение❗
Коментиран от #102
20:25 12.06.2026
96 Аве мишкар
До коментар #85 от "руската мечка":ти ще играеш казачок в мазето ми,след това ще те разкарвам на синджир из махалата да лигавиш черните патки на мангасарята,ще си атракция за малките сиганета
20:26 12.06.2026
97 Механик
До коментар #90 от "Не е вярно, повече са.":Е, а като убитите украинци са едва 350 хиляди, що в статията се говори за недостиг на персонал във ВСУ? Тая Украйна само 350 хиляди човека ли има бе??? Нещо се мъчиш да послъгваш ми се види.
20:27 12.06.2026
98 Миро
20:27 12.06.2026
99 2022 къшмера при Гостомел
До коментар #92 от "1945":1945
00ОТГОВОР
До коментар 69 от "Мишел":
половината украинци са В европа. А и населението на Украйна по принцип е 5 пъти по малко от руснаците.
-;-
Като бандерите са се попилели по Свата, срещу кого воюват рашистите и къде са им победите!
Дано да имам време и пари да видя поне този Гостомел , за да разбера защо от там започна Усрацията!
20:27 12.06.2026
100 Млад еврас
До коментар #88 от "Ахахаха":Ми то в сегашно време е липсата на личен състав ве и.... от, след масовото избиване на руснаци укрите имат липса на личен състав, точно в сегашно време хахахаха да продължават така с избиването на руснаци доде жива укра не остане, а е викат те на фронта отивай ве еврас креватен поборник.
20:27 12.06.2026
101 хахахахха
До коментар #94 от "Фюрера кога ще стигне биолабораториите":ей го и другия лапач,неска до късно си лигавил черните паламарки на мангасарята
20:28 12.06.2026
102 Тошо сливата
До коментар #95 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ясно, умно мче си, но трябва повече да ти се обяснява!
Коментиран от #107
20:28 12.06.2026
103 Софиянец
Коментиран от #111
20:30 12.06.2026
104 Укр
20:30 12.06.2026
105 Има ли победи на Втората армия на Света
До коментар #90 от "Не е вярно, повече са.":Не е вярно, повече са.
12ОТГОВОР
До коментар 78 от "Механик":
Убитите украинци са 350 хиляди/ в това число и 30 000 цивилни/. Убитите руснаци са 1,5 милиона.
Информацията на САЩ е най-вярна, защото по време на война и двете участващи държави лъжат.
-;-
Няма значение кой колко жертви е дал!
Важното е че Прехвалената армия на Фюрера, при такива прекрасни оръжия и такива великолепни фелдмаршали нищо не превзема!
Другарки и другари, има ли победи на Втората армия на Света!
Коментиран от #112
20:30 12.06.2026
106 хахахахха
До коментар #90 от "Не е вярно, повече са.":те даже уср@инците си признаха че са дали над 2 милиона жертви,а руснаците няма и 300 000, много взехте да лъжете
20:31 12.06.2026
107 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #102 от "Тошо сливата":А някой явно е НЕостър,
ама се мисли за У-мен❗
20:32 12.06.2026
108 Самогон и кусочек хлебец за пияниците
До коментар #83 от "Кико":Кико
82ОТГОВОР
Пия една бира за недостига на месо в 404! Браво на руската армия! 🍻
-;-
Пии и един самогон, та да си по-близко до душевността на руската пияница!
20:32 12.06.2026
109 az СВО Победа 81
След дързък 600 км. марш на скок, батальон на руските ВДВ завладяват летище "Слатина" в Прищина, Косово тъкмо под носа НАТО.
20:32 12.06.2026
110 Мишел
Коментиран от #114
20:34 12.06.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Аве мишкар
До коментар #105 от "Има ли победи на Втората армия на Света":явно неска за без пари си лигавил черни патки,щом се налага пак да драскаш глупости за няколко цента,че да купиш поне баничка за вечеря
20:34 12.06.2026
113 варна
До коментар #38 от "Че къде им":къде отиде огромния личен състав на ватенките
ами при Кобзон..разбира се.
20:36 12.06.2026
114 Райха се борел срещу империализъма
До коментар #110 от "Мишел":Мишел
00ОТГОВОР
"За пръв път от 23 г. насам: Отмениха концерта за Деня на Русия на Червения площад.
-;-
Нашите червените кхмери няма ли да направят някакъв митинг в подкрепа на борбата на Рашистите срещу световния империализъм!
20:36 12.06.2026
115 Що така,ве...?!
20:37 12.06.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 георги стоянов
До коментар #56 от "стоян георгиев":България защо има по-малък личен състав от Германия?😊
20:41 12.06.2026
119 Антирашист 358
До коментар #5 от "Луганск":Това ли са лозунгите на новия фашизъм ?
20:42 12.06.2026
120 Путин:
20:43 12.06.2026