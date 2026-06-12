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Украйна увеличава военните заплати и разширява набирането на чуждестранни бойци на фона на недостиг на личен състав
  Тема: Украйна

Украйна увеличава военните заплати и разширява набирането на чуждестранни бойци на фона на недостиг на личен състав

12 Юни, 2026 19:21 1 185 120

  • зеленски-
  • военни заплати-
  • чуждестранни бойци

Киев предприема нови финансови и кадрови мерки в армията след продължителната война с Русия

Украйна увеличава военните заплати и разширява набирането на чуждестранни бойци на фона на недостиг на личен състав - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна ще увеличи възнагражденията на военнослужещите и ще засили набирането на чуждестранни бойци, заяви президентът Володимир Зеленски в петък, на фона на нарастващ недостиг на личен състав след четири години война с Русия, предава News.bg.

През май украинското правителство съобщи, че проучва възможности за увеличаване на числеността на армията, след като преговорите за прекратяване на конфликта с Русия навлязоха в застой.

„Споразумяхме се как да увеличим финансовата устойчивост на нашата отбрана и по-нататъшната трансформация на украинската армия“, заяви Зеленски в своето ежедневно обръщение след среща с ключови министри.

Той допълни, че кабинетът на министрите ще одобри конкретен механизъм и че правителството трябва да започне първите нови плащания още през юни.

Украйна е осигурила заем от 90 милиарда евро от Европейския съюз, който позволява увеличаване на разходите за отбрана до рекордните 4,4 трилиона гривни (около 97 милиарда долара) през тази година. Очаква се средствата да започнат да постъпват още този месец.

Зеленски заяви също, че базовата военна заплата ще бъде увеличена с една трета и ще достигне 30 000 гривни (около 700 долара).

Мярката има за цел да доближи възнагражденията в армията до средната месечна заплата в страната, която се е повишила по време на войната поради недостиг на работна ръка, посочват анализатори.

Пехотните войници на фронтовата линия ще получават средно около 300 000 гривни (около 7000 долара) месечно, спрямо настоящите нива от 100 000 до 150 000 гривни.

Въвеждат се и нови срочни договори за бойни задачи с продължителност 10, 14 или 24 месеца.

Киев планира също разширяване на набирането на чуждестранни бойци. „Дадох указания да се създадат значително повече възможности за набиране на чуждестранни доброволци в украинската армия и в това отношение ще има повече канали за набиране на персонал“, каза Зеленски.

Според оценки на украински военни издания около 10 000 чуждестранни доброволци от над 70 държави са се присъединили към украинските сили от началото на войната.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    53 7 Отговор
    Зелю бичи златните кенефи с ножовка! Да плати на наемниците!

    Коментиран от #13, #42, #52

    19:24 12.06.2026

  • 2 Тиква

    53 7 Отговор
    Нагли и подли хиени,окрабандерите.

    Коментиран от #116

    19:24 12.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Луганск

    39 8 Отговор
    ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!
    ДА ЗДРАВЕЕ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!

    СМЕРТЬ ЕВРОПЕ, США И БАНДЕРАМ!

    Коментиран от #50, #119

    19:25 12.06.2026

  • 6 Радев-Йотова

    49 7 Отговор
    Зеленият пор трябва да бъде уловен и съден за престъпления срещу човешкия род!

    Коментиран от #11

    19:25 12.06.2026

  • 7 Мълния⚡️ Орешник в следващите 2/3

    50 5 Отговор
    дена⚡️

    Русия ще увеличава ударите по инфраструктурата на противника, — Путин

    Някои удари ще бъдат такива, че да отблъснат желанието да атакуват нашите цивилни цели.
    Никой няма да успее да постигне стратегическо поражение на Русия.
    Не Русия започна война, Москва 8 години уговаряше мирно да реши въпроса за Донбас.
    Русия на практика сама се противопоставя на колективния Запад, на всички страни от НАТО, които започнаха война срещу Русия.
    Групировката на ВС на РФ в зоната на СВО надхвърля 700 хиляди души.
    Най-търсените неща за напреднали се въвеждат в държавната отбранителна поръчка.
    Руските власти се постараха максимално да демонтират покупката и доставката на различно оборудване за войските, основното е, че то трябва да бъде ефективно.
    Врагът няма много от средствата, които Русия има, и ще има още повече.
    Русия не е толкова бърза, колкото бихме искали, но всеки ден постепенно напредва в зоната на СВО.

    Коментиран от #17

    19:26 12.06.2026

  • 8 ФАКТ

    9 44 Отговор
    Путлер от световен лидер стана издирвана от съда в 138 страни мижитурка криеща се в дупки и пращаща двойници

    Коментиран от #14

    19:26 12.06.2026

  • 9 ЕВродалавера

    36 6 Отговор
    Пари бол, едни балъци плащат, други ще умират, а зеленото ще обикаля по света, за да си харесва имоти и яхти.

    19:26 12.06.2026

  • 10 Атина Палада

    42 6 Отговор
    Украинците дезертират...На фронта само чужденци ,а началството им само натЮвски инструктори и висши военни .Т.н.ВСУ е на пряко подчинение на НАТО! Та,къде е Украйна в целият този конфликт? Освен територията й!

    Коментиран от #20

    19:26 12.06.2026

  • 11 Путин смелия

    10 18 Отговор

    До коментар #6 от "Радев-Йотова":

    Обещах на НАТО и Израел да не го убивам

    Коментиран от #22

    19:26 12.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Е за какъв недостиг пишат тук?

    36 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Къде отидоха нахъсаните укри, които 2014г. подскачаха с тенджери на главите и викаха Мискаляку на гиляку и Слава УкрИне? Где? :))

    Коментиран от #19, #25, #55

    19:27 12.06.2026

  • 14 Атина Палада

    22 6 Отговор

    До коментар #8 от "ФАКТ":

    И тази мижитурка спука от бой МатЮто:))))

    Коментиран от #23, #75

    19:27 12.06.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    34 4 Отговор
    "Пехотните войници на фронтовата линия ще получават средно около 300 000 гривни (около 7000 долара) месечно,"
    🤔🤔🤔
    Колко дена оцелява един укр...и пехотинец-
    не се споменава❗
    Дали не е по-добре да се обяви дневната ставка🤔❗

    19:27 12.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сатана Z

    29 5 Отговор

    До коментар #7 от "Мълния⚡️ Орешник в следващите 2/3":

    Да се свети името на Владимир Владимирович Путин!

    19:28 12.06.2026

  • 18 Konstantinovka в котел/чувал

    35 4 Отговор
    ВСУ в чувал, Дебалцево.

    19:28 12.06.2026

  • 19 Пич

    25 5 Отговор

    До коментар #13 от "Е за какъв недостиг пишат тук?":

    Ще ти намекна! В Украйна няма липса на тор!

    19:28 12.06.2026

  • 20 стоян георгиев

    7 24 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    Те са страхливи и наркомани ама русия пета година се върти около границата с украйна.има.ли по лошо подобни да те правят за смях?

    Коментиран от #28

    19:29 12.06.2026

  • 21 ООрана държава

    23 5 Отговор
    Тия не си ли бранят родината какви заплати?

    19:29 12.06.2026

  • 22 Абе

    25 6 Отговор

    До коментар #11 от "Путин смелия":

    Що да го трепе? Те МИ6 ще го довършат, като им свърши мръсната работа

    Коментиран от #88

    19:29 12.06.2026

  • 23 Христов

    8 21 Отговор

    До коментар #14 от "Атина Палада":

    Това го казваш понеже 3-дневната стана 16000 дни или защото и ти си бавен като таксиджията? Курсове има ли поне днес?

    Коментиран от #27

    19:30 12.06.2026

  • 24 Кой се

    28 5 Отговор
    бие в месомелачката за 7000 долара бре? Ще се биеш максимум един месец и семейството ти ще наследи 7000 долара нацяло... И за погребение няма да стигнат...

    Коментиран от #59

    19:30 12.06.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    30 6 Отговор

    До коментар #13 от "Е за какъв недостиг пишат тук?":

    По курортите на Европа❗
    Ей на , във Варна е пълно с такива❗
    И все рИвът как ни защитавали от Путлер,
    а като ги питаш защо са тук:
    - "Ами я хачу на море, не хачу на фронте!"

    Коментиран от #40

    19:30 12.06.2026

  • 26 Сатана Z

    26 5 Отговор
    Зелената брадясала мушмула гние в бункер в Полша и прави помен с чужда пита(пари)

    19:30 12.06.2026

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 7 Отговор

    До коментар #23 от "Христов":

    16000 дни🤔🤔🤔
    Айде посмали малко❗

    19:32 12.06.2026

  • 28 Атина Палада

    22 6 Отговор

    До коментар #20 от "стоян георгиев":

    Значи ,само с едно въртене на границата и Европата потъна:))) Смятай,колко му са силиците на колективния Запад:)))

    19:32 12.06.2026

  • 29 Дзак

    12 4 Отговор
    Пак ли?

    19:32 12.06.2026

  • 30 Каяка Лас

    16 5 Отговор
    Напред и в атака! До последния укpопитeкнтpоп!

    19:33 12.06.2026

  • 31 име

    16 5 Отговор
    Дълго време буцифицираха по 30 хилядипна месец, от миналото лято вече по 34 хиляди отвличат от улиците и ве им стигат. Таргета си го казаха още миналото лято, че е 40 хиляди.

    19:34 12.06.2026

  • 32 Шопо

    6 18 Отговор
    С помощ от България Зеленски може да победи Русия/

    19:34 12.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Яко Думкане

    17 5 Отговор
    една изгубена територия това е ua разпад и мизерия . Скоро ще е сомалия на европа

    Коментиран от #70

    19:36 12.06.2026

  • 35 Зеленски

    8 11 Отговор
    Имаме пари - плащаме!!!

    19:37 12.06.2026

  • 36 Гост

    20 5 Отговор
    Колко струва сигурна смърт, в най- кратко време!? Украйна не може да победи Русия, но може да смени неадекватния си президент, за да съхрани това, което е останало...

    Коментиран от #68

    19:38 12.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Че къде им

    15 5 Отговор
    отиде личния състав?

    Коментиран от #113

    19:40 12.06.2026

  • 39 БАНДЕРИЯ ФАЛИРА

    16 4 Отговор
    От къде пара???

    19:40 12.06.2026

  • 40 Атина Палада

    14 5 Отговор

    До коментар #25 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ама и говорят на руски език:)))

    Коментиран от #44, #54

    19:40 12.06.2026

  • 41 Ама това веке го знаем

    14 4 Отговор
    X0xлите на от къде милиарди и джeпaнета го докарват... в0ен0любците от жeйюp0па наливат без задръжки, но пyшечн0то месо привършва отива се на от къде последния x0x0ль...

    19:41 12.06.2026

  • 42 това е всичко, което трябва да знаете

    5 16 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Смятай руснаците какви бунаци са, щом 5 години с един клоун не могат да се оправят!

    19:43 12.06.2026

  • 43 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    14 5 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    Коментиран от #46

    19:44 12.06.2026

  • 44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 3 Отговор

    До коментар #40 от "Атина Палада":

    Те всички укр...и гАворИат на руски❗
    А ДРОГАрят ZE дори се прекръсти от Владимир на вОлодимир❗

    19:45 12.06.2026

  • 45 Фори

    6 7 Отговор
    СВО върви по план. Не разбирате тънкият замисъл на плана и затова правите прибързани изводи!

    19:48 12.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Тома

    12 4 Отговор
    Бати зеле от феновете ти от факти имаш 25 човека безплатни само пращай билетите за фронта

    19:49 12.06.2026

  • 48 САКСИТЕ И ЦИОНИТЕ

    10 4 Отговор
    Ще включат и останалите славяни в месомелачката.

    19:50 12.06.2026

  • 49 Серьога фиткaта

    4 11 Отговор
    Нормално е четири пъти по малобройна страна да има по малка армия. Наемниците за всичките тези три дена са само 10 хиляди! Капка в морето, може да бъдат пренебрегнати като цифра. Но пък тези факти ни нашепват колко гигантско и велико е делото на братя украинци, които с по малко средства, хора, оръжие и опит, гонят руснаците по къpа както и афганите не са ги трепали! ХЕРОЯМ СЛАВА !

    19:51 12.06.2026

  • 50 Град Козлодуй

    5 14 Отговор

    До коментар #5 от "Луганск":

    Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала и вражеска държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    Коментиран от #57

    19:52 12.06.2026

  • 51 Аве мишкари

    15 3 Отговор
    спрете да го наричате "президент" този наркоман,много отдавна е нелегитимен,той е най обикновен 🤡

    Коментиран от #63

    19:52 12.06.2026

  • 52 Фюрера как върви точно и по план

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Пич
    241ОТГОВОР
    Зелю бичи златните кенефи с ножовка! Да плати на наемниците!
    Коментиран от 13, 42
    -;-
    Фюрера как върви точно и по план СВО-то му!

    19:52 12.06.2026

  • 53 Атина Палада

    6 3 Отговор
    Четох някъде,че българите като идвали в Гърция на море ,ги посрещали с добре дошли .А като отивали на Българското Черноморие ги посрещали със Здравствуйте:)))

    19:53 12.06.2026

  • 54 Аре бе

    6 7 Отговор

    До коментар #40 от "Атина Палада":

    И кога , и от КОГО е създаден тоя.." руски език"? Това ЕСПЕРАНТО наречен "руски език" беше ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗУЧАВАН от всички Републики, включително и..." 16 Република НРБ"
    Но като умствено непълноценна, простено ти е невежеството!
    И още нЯщо,.. Всички Англо- говорящи в Света,... АНГЛИЧАНИ ЛИ СА ?!?
    АааааааХахахаха

    19:54 12.06.2026

  • 55 ....

    4 12 Отговор

    До коментар #13 от "Е за какъв недостиг пишат тук?":

    Украйна е 4 пъти по-малка държава от Русия, но дава 6 пъти по-малко жертви от Русия, което е супер.

    Коментиран от #60, #66, #72

    19:54 12.06.2026

  • 56 стоян георгиев

    8 4 Отговор
    И защо има недостиг на личен състав? 🤭

    Коментиран от #118

    19:55 12.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Хасковски каунь

    4 4 Отговор
    фАЙДАСЪС!.
    Не усещате ли как ви тупка отзаде

    19:55 12.06.2026

  • 59 ...

    4 10 Отговор

    До коментар #24 от "Кой се":

    Руснаците се бият за 2000 долара, но в Русия стандарта на живот е много нисък и това е разбираемо.

    Коментиран от #65

    19:56 12.06.2026

  • 60 Бъркаш се

    12 6 Отговор

    До коментар #55 от "....":

    документирано е че уср@йна дава 20 пъти повече жертви от Русия

    19:57 12.06.2026

  • 61 Словакия е възразила срещу

    5 7 Отговор
    дизайна на българската монета от 2 евро с мотива, че България няма право да използва Кирил и Методи на монетата, защото България нямала нищо общо с кирилицата. Това е теза, поддържана и от Русия.

    19:58 12.06.2026

  • 62 русофободебилите и цъкачи на крипто

    9 7 Отговор
    копейки да не ослушват а при зелката
    аскери


    разширява набирането на чуждестранни бойци на фона на недостиг на личен състав

    19:59 12.06.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Софиянец

    11 3 Отговор
    "Недостиг на личен състав" демек денацификацията и демилитаризицията на 404 си върви по план, точно каквито са целите на СВО обявени от Путин! 🍻

    20:00 12.06.2026

  • 65 Бъркаш се

    12 3 Отговор

    До коментар #59 от "...":

    В Русия стандарта на живот е висок,а цените са ниски,за разлика от джендърландия(ес) където стандарта на живот е много нисък,а цените са много високи

    20:01 12.06.2026

  • 66 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 3 Отговор

    До коментар #55 от "....":

    "Украйна е 4 пъти по-малка държава от Русия..." 🤔
    Чакай да отворя атласа🤔❗

    20:01 12.06.2026

  • 67 Пръчат

    3 10 Отговор
    Скоро руснаците ще се млатят с тенекиени украинци като гладиатори. Те и заплати няма да искат. В същото време укрите ще си пият питиета по барчета. Умно нящо е туй украинеца, а не като руснака!

    20:01 12.06.2026

  • 68 оня с коня

    4 11 Отговор

    До коментар #36 от "Гост":

    За толкова години война така и такива като тебе не разбраха елементарното- че Украйна няма за цел ДА ПОБЕЖДАВА Русия,а да я ИЗГОНИ от Исконните си Земи!А след като Европа с Оръжията и парите си стои плътно зад Украйна,няма начин БЕДНА Русия да не клекне поради Колапс на Икономиката си.

    Коментиран от #71

    20:01 12.06.2026

  • 69 Мишел

    10 4 Отговор
    Защо така ВСУ има недостиг на личен състав???
    Населението на Украйна е 20 милиона и тя воюва с Русия, която е 143 милиона, 7.6 пъти повече. Украйна може да запазва числеността на армията си само ако дава на фронта 7.6 пъти по малко жертви от Русия. Но Украйна дава над 10-15 пъти повече жертви от Русия. Затова Украйна направи 8 мобилизации, последната тотална и продължава над 2 години. Но украинците привършват и ВСУ намалява. На ред са мобилизации на украинските жени.

    Коментиран от #76, #92

    20:02 12.06.2026

  • 70 "В каменната ера":

    3 10 Отговор

    До коментар #34 от "Яко Думкане":

    Украйна удря мощно, а руснаците не знаят - нямат интернет.

    20:02 12.06.2026

  • 71 Хихихи

    6 3 Отговор

    До коментар #68 от "оня с коня":

    Искоинни от 1991 година 😂😂😂

    20:02 12.06.2026

  • 72 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 3 Отговор

    До коментар #55 от "....":

    🤔🤔🤔
    Русия - територия НАД 17 000 000 км²
    У...йна - територия НАД 600 000 км²
    Абе то май даже няма и 4 пъти 🤔❗😉

    Боже, откъде ви изкопават 🤔‼️

    Коментиран от #79

    20:05 12.06.2026

  • 73 Стойко

    8 3 Отговор
    Ядно, месото в 404 свършва! Затова е тоя евро вой за преговори и от 2 седмици ни проглушиха с укро пропаганда!
    Честита победа Русия!

    20:06 12.06.2026

  • 74 Хихихи

    7 3 Отговор
    Как недостиг на личен състав, бе? Къде отиде 600 хил армия на бандеровците? Всички ли са денацифицирани? Ужас?

    20:09 12.06.2026

  • 75 Не Нато спука Русия.

    4 6 Отговор

    До коментар #14 от "Атина Палада":

    Русия сама се самоунищожи. Факт.

    20:10 12.06.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 az СВО Победа 81

    11 3 Отговор
    Ето, че вече фициално се признава, че Киев няма жива сила....

    А това се отразява на бойните действия. Руснаците пробиха отбраната на укрепения район Славянск-Краматорск от изток юг и югоизток именно поради липсата на жива сила във ВСУ.

    20:11 12.06.2026

  • 78 Механик

    8 4 Отговор
    Как така недостиг на личен състав, бе?? Зели каза, че имат едва 17000 Обити, а руснаците всеки ден погребват по 10000 човека и вече нямат маТрял. До там били стигнали, че щели да обявяват тотална мобилизация руснаците. Така вика Стоянчо-възпаления.
    Пък укрите не са решили, не са си прибрали кибиците от морето и ето ти нови 15 дивизии и поне 8 армии.

    Коментиран от #90

    20:13 12.06.2026

  • 79 Тошо сливата

    7 7 Отговор

    До коментар #72 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Бай Дебърцин, само ти не разбра, че русия има четири пъти по многобройно население!

    Коментиран от #95

    20:13 12.06.2026

  • 80 Варненец

    8 3 Отговор
    Недостиг = Денацификация

    Благодарим за признаването! СВО дава резултати! Затова се присетиха изведнъж да искат преговори! Явно зеления пор е крил загибите от евро дбилите, за да не изпусне 90те млрд евро!

    Коментиран от #117

    20:14 12.06.2026

  • 81 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    8 3 Отговор
    Украински Кретени.

    20:14 12.06.2026

  • 82 Иван Анчев плешивия циганин

    8 3 Отговор
    Вече цял свят се подиграва на жалките Оокри.

    20:16 12.06.2026

  • 83 Кико

    8 3 Отговор
    Пия една бира за недостига на месо в 404! Браво на руската армия! 🍻

    Коментиран от #108

    20:16 12.06.2026

  • 84 джони инглиш

    7 2 Отговор
    Зеленски беше до танка, очите му горяха от патос и решителност:
    „Време е да се качите в танка! Без вас щурмът на Купянск е обречен, български петруханци!“
    Петроханците се спогледаха, стомасите им се свиха на топка, сърцата им сякаш спряха:
    „Шефе… ние само искахме да плюем по Путин… и по Русия…“
    „Да, наистина, нямахме намерение да щурмуваме!“
    „Шефе… аз… аз… сакат съм…“ каза Тагарев
    „А аз…съм гей“.. смутолеви Кокорчо
    „Аз… трябва да доя кравата…“ просъска Шаламанов
    Зеленски прехапа устни, почти подлудял:
    „Какви оправдания?! Танкът няма да се движи сам, а Купянск няма да се превземе с плюене по Русия!“
    Той започна да ги тика, блъска и рита, докато атлантиците се катереха вътре. Чуваха се удари в метал и крясъци. Те пищяха от ужас и отчаяние, но накрая всички се озоваха вътре и замлъкнаха като в гроб.
    Зеленски беше до оръдието, вдигна юмрук и закрещя като обезумял с още по-голямо въодушевление:
    „Без вас няма победа! Днес ще покажем на Путин и на Медведев какво значи решителност и боен дух!“
    Танкът запали двигателите, колелата се затъркаляха и веригите затракаха. Машината, обрисувана с големи букви „ЕС“, потегли към линията на съприкосновение, оставяйки широки кафяви дири след себе си. Стелеше се зловонна миризма на телесни течности. В близката далечина жужеше дрон Геран 2, който забеляза танка и се насочи към него… Зеленски намести памперса и побягна. А някъде там високо Старлинк нашепваше –до последния украинец, до последния украинец , до после

    20:16 12.06.2026

  • 85 руската мечка

    2 8 Отговор
    ще играе казачок по командата на НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #96

    20:17 12.06.2026

  • 86 Истината

    7 2 Отговор
    Недостига на личен състав свързан ли е с понятието "до последния украйнец" 🤭

    20:18 12.06.2026

  • 87 az СВО Победа 81

    8 2 Отговор
    Директорът на националното разузнаване на САЩ, Тулси Габард заяви, че САЩ са държали над 120 биолаборатории в над 30 държава по света.

    В бивша Украйна са работили над 40 биолаборатории в Лвов, Тернопол, Виница, Харков, Днепропетровск, Луганск, Донецк, Херсон, Одеса, Запорожие, Чернигов, Киев, Закарпатие и Крим.

    Коментиран от #94

    20:18 12.06.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Не е вярно, повече са.

    1 7 Отговор

    До коментар #78 от "Механик":

    Убитите украинци са 350 хиляди/ в това число и 30 000 цивилни/. Убитите руснаци са 1,5 милиона.
    Информацията на САЩ е най-вярна, защото по време на война и двете участващи държави лъжат.

    Коментиран от #97, #105, #106

    20:21 12.06.2026

  • 91 Хихихи

    4 1 Отговор

    До коментар #88 от "Ахахаха":

    Това което си казал беше в миналото. И е в минало време.В бъдещето гледай.

    20:23 12.06.2026

  • 92 1945

    2 5 Отговор

    До коментар #69 от "Мишел":

    половината украинци са В европа. А и населението на Украйна по принцип е 5 пъти по малко от руснаците.

    Коментиран от #99

    20:24 12.06.2026

  • 93 Русуфил хардлайнaр

    2 6 Отговор
    Ами руснаците ако бъдат нападнати от китайци или индийци, или от китайци и индийци, и те ще имат недостиг на личен състав! Близко до ума, ако го имаш! Хем малък русофилски мозък, хем неизползваем! Ама тогава руснаците ша са накeндзaт, а укрите бият яко!

    20:24 12.06.2026

  • 94 Фюрера кога ще стигне биолабораториите

    3 6 Отговор

    До коментар #87 от "az СВО Победа 81":

    az СВО Победа 81
    10ОТГОВОР
    Директорът на националното разузнаване на САЩ, Тулси Габард заяви, че САЩ са държали над 120 биолаборатории в над 30 държава по света.

    В бивша Украйна са работили над 40 биолаборатории в Лвов, Тернопол, Виница, Харков, Днепропетровск, Луганск, Донецк, Херсон, Одеса, Запорожие, Чернигов, Киев, Закарпатие и Крим.
    -;-
    Фюрера кога ще стигне биолабораториите, че вече се стопли времето и не се знае какви комари ще нападнат над мирните красни солдати.
    А кога ще видими поредното освободено бандеровско село о?

    Коментиран от #101

    20:24 12.06.2026

  • 95 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 2 Отговор

    До коментар #79 от "Тошо сливата":

    Когато говориш/пишеш за нещо, трябва да можеш да изразиш мислите си❗
    Нормално е за Geй-зи поколението да не може да изразява мислите си, а после да плюе що не го разбирания❗
    България е едно, а Българите е не само различно звучене, но и различно значение❗

    Коментиран от #102

    20:25 12.06.2026

  • 96 Аве мишкар

    6 1 Отговор

    До коментар #85 от "руската мечка":

    ти ще играеш казачок в мазето ми,след това ще те разкарвам на синджир из махалата да лигавиш черните патки на мангасарята,ще си атракция за малките сиганета

    20:26 12.06.2026

  • 97 Механик

    6 1 Отговор

    До коментар #90 от "Не е вярно, повече са.":

    Е, а като убитите украинци са едва 350 хиляди, що в статията се говори за недостиг на персонал във ВСУ? Тая Украйна само 350 хиляди човека ли има бе??? Нещо се мъчиш да послъгваш ми се види.

    20:27 12.06.2026

  • 98 Миро

    5 1 Отговор
    Дайте месо....още месо!

    20:27 12.06.2026

  • 99 2022 къшмера при Гостомел

    0 5 Отговор

    До коментар #92 от "1945":

    1945
    00ОТГОВОР
    До коментар 69 от "Мишел":

    половината украинци са В европа. А и населението на Украйна по принцип е 5 пъти по малко от руснаците.
    -;-
    Като бандерите са се попилели по Свата, срещу кого воюват рашистите и къде са им победите!

    Дано да имам време и пари да видя поне този Гостомел , за да разбера защо от там започна Усрацията!

    20:27 12.06.2026

  • 100 Млад еврас

    5 1 Отговор

    До коментар #88 от "Ахахаха":

    Ми то в сегашно време е липсата на личен състав ве и.... от, след масовото избиване на руснаци укрите имат липса на личен състав, точно в сегашно време хахахаха да продължават така с избиването на руснаци доде жива укра не остане, а е викат те на фронта отивай ве еврас креватен поборник.

    20:27 12.06.2026

  • 101 хахахахха

    6 1 Отговор

    До коментар #94 от "Фюрера кога ще стигне биолабораториите":

    ей го и другия лапач,неска до късно си лигавил черните паламарки на мангасарята

    20:28 12.06.2026

  • 102 Тошо сливата

    2 5 Отговор

    До коментар #95 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ясно, умно мче си, но трябва повече да ти се обяснява!

    Коментиран от #107

    20:28 12.06.2026

  • 103 Софиянец

    6 1 Отговор
    "Недостиг на личен състав" демек денацификацията и демилитаризицията на 404 си върви по план, точно каквито са целите на СВО обявени от Путин! 🍻

    Коментиран от #111

    20:30 12.06.2026

  • 104 Укр

    4 1 Отговор
    Агонията започна...

    20:30 12.06.2026

  • 105 Има ли победи на Втората армия на Света

    2 6 Отговор

    До коментар #90 от "Не е вярно, повече са.":

    Не е вярно, повече са.
    12ОТГОВОР
    До коментар 78 от "Механик":

    Убитите украинци са 350 хиляди/ в това число и 30 000 цивилни/. Убитите руснаци са 1,5 милиона.
    Информацията на САЩ е най-вярна, защото по време на война и двете участващи държави лъжат.
    -;-
    Няма значение кой колко жертви е дал!
    Важното е че Прехвалената армия на Фюрера, при такива прекрасни оръжия и такива великолепни фелдмаршали нищо не превзема!

    Другарки и другари, има ли победи на Втората армия на Света!

    Коментиран от #112

    20:30 12.06.2026

  • 106 хахахахха

    5 1 Отговор

    До коментар #90 от "Не е вярно, повече са.":

    те даже уср@инците си признаха че са дали над 2 милиона жертви,а руснаците няма и 300 000, много взехте да лъжете

    20:31 12.06.2026

  • 107 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 2 Отговор

    До коментар #102 от "Тошо сливата":

    А някой явно е НЕостър,
    ама се мисли за У-мен❗

    20:32 12.06.2026

  • 108 Самогон и кусочек хлебец за пияниците

    1 6 Отговор

    До коментар #83 от "Кико":

    Кико
    82ОТГОВОР
    Пия една бира за недостига на месо в 404! Браво на руската армия! 🍻
    -;-
    Пии и един самогон, та да си по-близко до душевността на руската пияница!

    20:32 12.06.2026

  • 109 az СВО Победа 81

    5 1 Отговор
    12.06.1999г.

    След дързък 600 км. марш на скок, батальон на руските ВДВ завладяват летище "Слатина" в Прищина, Косово тъкмо под носа НАТО.

    20:32 12.06.2026

  • 110 Мишел

    1 4 Отговор
    "За пръв път от 23 г. насам: Отмениха концерта за Деня на Русия на Червения площад. Руски медии съобщават, че за първи път от 23 години насам празничният концерт за Деня на Русия на Червения площад е отменен. По официална информация, решението е заради „неизвестни причини.“ Според наблюдатели, обаче, почти сигурно проявата е отменена заради заплахата от украински атаки с дронове и ракети."

    Коментиран от #114

    20:34 12.06.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Аве мишкар

    5 2 Отговор

    До коментар #105 от "Има ли победи на Втората армия на Света":

    явно неска за без пари си лигавил черни патки,щом се налага пак да драскаш глупости за няколко цента,че да купиш поне баничка за вечеря

    20:34 12.06.2026

  • 113 варна

    2 4 Отговор

    До коментар #38 от "Че къде им":

    къде отиде огромния личен състав на ватенките
    ами при Кобзон..разбира се.

    20:36 12.06.2026

  • 114 Райха се борел срещу империализъма

    2 4 Отговор

    До коментар #110 от "Мишел":

    Мишел
    00ОТГОВОР
    "За пръв път от 23 г. насам: Отмениха концерта за Деня на Русия на Червения площад.
    -;-
    Нашите червените кхмери няма ли да направят някакъв митинг в подкрепа на борбата на Рашистите срещу световния империализъм!

    20:36 12.06.2026

  • 115 Що така,ве...?!

    5 2 Отговор
    Бусофицирането,вече не върши ли работа...?!

    20:37 12.06.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 георги стоянов

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "стоян георгиев":

    България защо има по-малък личен състав от Германия?😊

    20:41 12.06.2026

  • 119 Антирашист 358

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Луганск":

    Това ли са лозунгите на новия фашизъм ?

    20:42 12.06.2026

  • 120 Путин:

    0 0 Отговор
    " Всеки месец мобилизираме 50 000-60 000 доброволци, които заминават за фронта в Украйна. Подчертавам, тези руски момчета- герои, идват доброволно и се записват. Такава вълна от доброволци е сравнима само с времето от ВСВ. Но те знаят, че и сега Русия води Отечествена война."

    20:43 12.06.2026

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