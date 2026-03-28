Иран пусна нов залп от ракети към Израел, атака от Техеран подпали индустриалната зона на Абу Даби

Иранската армия е изстреляла нов ракетен залп към израелска територия, предаде информационната агенция Fars.

Според агенцията, ракетният удар от Иран е бил насочен към централната част на еврейската държава.

Два пожара избухнаха близо до най-голямата индустриална зона на Абу Даби, Халифа, след иранска ракетна атака, съобщи телевизия Al Hadath.

Сирийската държавна телевизия съобщи, че в столицата Дамаск и околните райони се били чути експлозии вследствие на свалянето на ирански ракети от страна на израелските противовъздушни сили във сирийското въздушно пространство, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.



В Бахрейн се чуха сирените за противовъздушна отбрана, съобщи Министерството на вътрешните работи. По-късно стана ясно, че властите са установили пожар в обект, който е бил ударен. Не става ясно какви са щетите.



Междувременно Обединените арабски емирства съобщиха, че въздушната им отбрана се бори с ирански ракети и безпилотни летателни апарати.

