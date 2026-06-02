Русия атакува масирано Украйна с дронове и ракети. Петима убити в Днепър, един загинал в Киев
2 Юни, 2026 03:52, обновена 2 Юни, 2026 06:21

Ранените са десетки. Съобщава се за удари и пострадали в Харков, Суми, Запорожие и други населени места

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В нощта срещу 2 юни 2026 г. Русия извърши мащабна комбинирана атака с крилати ракети, балистични оръжия и дронове срещу множество области в Украйна, която доведе до поне пет жертви и десетки ранени.

Атаката бе предприета броени часове след като украинският президент Володимир Зеленски предупреди гражданите за подготвян масиран удар от страна на Кремъл.

В столицата е загинал един човек, а най-малко 29 са ранени (включително две деца). В Подилския район вследствие на повторен удар частично се срути девететажен жилищен блок, като има опасения за хора под отломките. Ракета удари и 24-етажна жилищна сграда в Шевченковския район. Регистрирани са прекъсвания на електрозахранването в три района на града, подпалени автомобили и паднали отломки в близост до детска градина.

Хиляди жители потърсиха спасение в метростанциите.

Днепър понесе едни от най-тежките удари, при които загинаха петима души, а 25 бяха ранени. Частично е разрушена двуетажна сграда и са нанесени сериозни щети по жилищни блокове, автомобили и детска площадка.

В Харков руските сили атакуваха два района на града. Дрон порази индустриална зона в Основянския район, предизвиквайки пожар и ранявайки 10 души, сред които и едно дете.

Съобщава се за ракетни удари по индустриални обекти в Запорожие и задействана противовъздушна отбрана в Сумска, Черниговска, Николаевска и други области.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че атаката е била комбинирана. Русия е изстреляла крилати ракети „Калибър“ от акваторията на Каспийско море, вълни от ударни дронове от своя територия, както и високоскоростни балистични ракети от изток и североизток. ВВС и ПВО на Украйна са водили боеве през цялата нощ за отразяване на заплахите.

Миналата седмица Москва отправи официално предупреждение, че ще започне "систематични удари" по обекти в Киев и призова чужденците да напуснат града. Като мотив Русия посочи украинския удар с дрон срещу общежитие в контролирания от руските сили Лугански регион през май. Киев категорично отрече да е извършвал това нападение.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Анджело

    36 71 Отговор
    Добра новина!

    Коментиран от #27, #31

    04:28 02.06.2026

  • 3 Българин....

    21 71 Отговор

    До коментар #1 от "Кво става факти":

    Те това го могат най добре. Да лъжат и говорят глупости!

    04:29 02.06.2026

  • 4 Хахахах

    35 66 Отговор
    Абе, вие друсате повече и от Зеления! "В Зареченски район дрон е ударил многоетажна жилищна сграда. Ударът е причинил задимяване." Нали се сещате, че ако "врагът" наистина удари жилищен район, жертвите ще бъдат стотици, даже хиляди.

    Коментиран от #8

    04:39 02.06.2026

  • 5 хихи

    28 57 Отговор
    А "Орешник" за Лвов кога?

    04:49 02.06.2026

  • 6 Румен Решетников

    55 40 Отговор
    Това представлява Руский мир!
    Убийства на цивилни и разрушаване на жилища. Непреходна руска класика...

    04:51 02.06.2026

  • 7 Иван

    34 44 Отговор
    Овцата Кая Калас е още жива.

    04:52 02.06.2026

  • 8 Глеб Жиглов

    14 7 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахах":

    Те не се сещат а получават някаква информация от някъде, и не се казва вие друсате а вие се друсате , в стремежа си да си много кул звучиш като идиот.

    04:52 02.06.2026

  • 9 хихи

    12 6 Отговор

    До коментар #1 от "Кво става факти":

    и Паулус беше в Москва

    04:52 02.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 хихи

    6 2 Отговор
    В Голосеевское сграда на клиника гори.

    Коментиран от #15

    04:55 02.06.2026

  • 12 оня с коня

    32 6 Отговор
    Украйна все още съществува, защото Путин жали етническите руснаци в Украйна, които са болшинството от населението. Ракетни и бомбови удари се извършват само по обекти извън работно време, за да се намалят жертвите. Не се употребява ядрено оръжие и не се предвижда употребата му.
    Великодушието и търпението на Владимир Владимирович са много големи. Над три години го дразнят. Скачат му по нервите. Сипят обиди. А той търпи и щади мирното население на Киев и градовете, където няма сражения.

    04:58 02.06.2026

  • 13 Иван

    11 2 Отговор
    Днепър или Днепропетровск? .....ако са били в Днепър, не са загинали, а са се удавили.

    04:59 02.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "хихи":

    Има ли надписи на испански?

    05:05 02.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 3 Отговор

    До коментар #14 от "И даже":

    4 милиона да станат пак ми не пука за тия наркомани

    05:13 02.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Румен Решетников

    3 10 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    Ба, аз само съветски, пардон, руски такива виждам!

    05:15 02.06.2026

  • 20 Иван

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "Копейкин Костя":

    Само да не обира палмово масло.

    05:16 02.06.2026

  • 21 оня с коня

    17 2 Отговор
    Само ятагана оправя БАНДЕРОВСКИТЕ НАЦИSSТИ.слава на император ПУТИН

    05:19 02.06.2026

  • 22 оня с коня

    15 2 Отговор
    Удpии Вова ,да се пукат коалициите черни душмански !

    05:19 02.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Механик

    9 2 Отговор
    МАСИРАН УДАР- 4 пострадали?!??!
    Ударена МНОГОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА сграда, а ударът причинил ЗАДИМЯВАНЕ?!?!?!
    Ама, ептен ни взехте за шматки, а?! Тия уидурми ги давайте на западните "консуматори". Те вкус и мисъл нямат. Квото им сипете, това ще ядат.

    05:46 02.06.2026

  • 25 Разбрахме какво са уцелили в Киев

    8 1 Отговор
    с отломките и кривите си ракети - както винаги, цивилни сгради и цивилни...вкючително дете!
    Дори без да го пишете, се досещаме:)
    Но няма ли да кажете в какво са се целили? И уцелили са нещо? Или такива неща, не са за пред хора, та трябва сами да търсим тази информация!

    05:46 02.06.2026

  • 26 Някой си

    4 1 Отговор
    Обикновено така става като си подритват здравната книжка! Ама иначе урките са велики всеки ден обръщат фронта и все по на запад се озовават! А за веселбата в Константиновка нищичко! Що тъй бе няма ли ги ония от института за войната, или Дойчето нещо да мъцнат? Времето се постопли и маи миризмата там не се траела щото не можели да ги закопат урките! Руснаците са решили да не вземат пленници! Не са им го заповядали , войниците така са решили! Даже на всяка мъртва урка ще закачат табелка с имената на децата от училището дето изгониха!

    05:51 02.06.2026

  • 27 Не е добра новина

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Анджело":

    Дорде не ги удари със 100 мегатона не е добра новина😅😅аз щях да ги ударя още отдавна и европата също

    05:53 02.06.2026

  • 28 браво

    4 1 Отговор
    Вижте само каква мощтна армия. След масирана атака с дронове и ракети (за сега без ядрени) са унищожени 4 човека.

    05:55 02.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Гориил

    5 1 Отговор
    Новият таван на цените на петрола в ЕС ще остане незабелязан от руската икономика. Този ход само разкрива пълната неспособност на Брюксел да наложи волята си на Москва. Първоначално Г-7 определи фиксиран таван, като постанови, че руският петрол не може да се продава над 60 долара за барел. Това не проработи: Русия спокойно предлагаше петрол на купувачи извън Г-7 на собствена цена, като само от време на време се придържаше към тавана, когато общият пазар паднеше под установения таван. Проблемът е, че това е типична арогантност на ЕС, тъй като тези ограничения така или иначе нямат реално въздействие върху Русия. На фона на войната в Иран и рязкото покачване на цените на петрола правителството на Путин пожъна огромни неочаквани печалби, а Европа се заблуждава, мечтаейки за масивен икономически колапс в Русия. Докато Ормузкият проток не се отвори, Русия ще продължи да продава петрола си - на цена, която най-богатите ѝ клиенти са готови да платят. Доказателство за това е значителното увеличение на приходите на Москва от петрол по време на войната в Иран, въпреки зачестилите атаки с дронове от Украйна срещу инфраструктурата ѝ.

    06:02 02.06.2026

  • 31 Ъъъъ не!

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Анджело":

    Отлична новина! Оправи ми деня!👍

    06:20 02.06.2026

  • 32 Българин....

    5 0 Отговор
    Цар Путин е единственият защитник на нормалността в света! Сатанистите. Жендърите Антлантиците Шорошняцити проповядват Лъжи!

    06:20 02.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Обективен

    0 0 Отговор
    Отдавна не бях влизал във ,,факти”.Скоро няма да повторя.

    06:28 02.06.2026

  • 35 Българка 😺-Маца

    0 0 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    06:33 02.06.2026

