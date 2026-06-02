Русия атакува масирано Украйна с дронове и ракети. Петима убити в Днепър, един загинал в Киев

В нощта срещу 2 юни 2026 г. Русия извърши мащабна комбинирана атака с крилати ракети, балистични оръжия и дронове срещу множество области в Украйна, която доведе до поне пет жертви и десетки ранени.
Атаката бе предприета броени часове след като украинският президент Володимир Зеленски предупреди гражданите за подготвян масиран удар от страна на Кремъл.
В столицата е загинал един човек, а най-малко 29 са ранени (включително две деца). В Подилския район вследствие на повторен удар частично се срути девететажен жилищен блок, като има опасения за хора под отломките. Ракета удари и 24-етажна жилищна сграда в Шевченковския район. Регистрирани са прекъсвания на електрозахранването в три района на града, подпалени автомобили и паднали отломки в близост до детска градина.
Хиляди жители потърсиха спасение в метростанциите.
Днепър понесе едни от най-тежките удари, при които загинаха петима души, а 25 бяха ранени. Частично е разрушена двуетажна сграда и са нанесени сериозни щети по жилищни блокове, автомобили и детска площадка.
В Харков руските сили атакуваха два района на града. Дрон порази индустриална зона в Основянския район, предизвиквайки пожар и ранявайки 10 души, сред които и едно дете.
Съобщава се за ракетни удари по индустриални обекти в Запорожие и задействана противовъздушна отбрана в Сумска, Черниговска, Николаевска и други области.
Украинските военновъздушни сили съобщиха, че атаката е била комбинирана. Русия е изстреляла крилати ракети „Калибър“ от акваторията на Каспийско море, вълни от ударни дронове от своя територия, както и високоскоростни балистични ракети от изток и североизток. ВВС и ПВО на Украйна са водили боеве през цялата нощ за отразяване на заплахите.
Миналата седмица Москва отправи официално предупреждение, че ще започне "систематични удари" по обекти в Киев и призова чужденците да напуснат града. Като мотив Русия посочи украинския удар с дрон срещу общежитие в контролирания от руските сили Лугански регион през май. Киев категорично отрече да е извършвал това нападение.
2 Анджело
04:28 02.06.2026
3 Българин....
До коментар #1 от "Кво става факти":Те това го могат най добре. Да лъжат и говорят глупости!
04:29 02.06.2026
6 Румен Решетников
Убийства на цивилни и разрушаване на жилища. Непреходна руска класика...
04:51 02.06.2026
8 Глеб Жиглов
До коментар #4 от "Хахахах":Те не се сещат а получават някаква информация от някъде, и не се казва вие друсате а вие се друсате , в стремежа си да си много кул звучиш като идиот.
04:52 02.06.2026
9 хихи
До коментар #1 от "Кво става факти":и Паулус беше в Москва
04:52 02.06.2026
11 хихи
Коментиран от #15
04:55 02.06.2026
12 оня с коня
Великодушието и търпението на Владимир Владимирович са много големи. Над три години го дразнят. Скачат му по нервите. Сипят обиди. А той търпи и щади мирното население на Киев и градовете, където няма сражения.
04:58 02.06.2026
15 Иван
До коментар #11 от "хихи":Има ли надписи на испански?
05:05 02.06.2026
17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #14 от "И даже":4 милиона да станат пак ми не пука за тия наркомани
05:13 02.06.2026
19 Румен Решетников
До коментар #16 от "оня с коня":Ба, аз само съветски, пардон, руски такива виждам!
05:15 02.06.2026
20 Иван
До коментар #18 от "Копейкин Костя":Само да не обира палмово масло.
05:16 02.06.2026
24 Механик
Ударена МНОГОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА сграда, а ударът причинил ЗАДИМЯВАНЕ?!?!?!
Ама, ептен ни взехте за шматки, а?! Тия уидурми ги давайте на западните "консуматори". Те вкус и мисъл нямат. Квото им сипете, това ще ядат.
05:46 02.06.2026
25 Разбрахме какво са уцелили в Киев
Дори без да го пишете, се досещаме:)
Но няма ли да кажете в какво са се целили? И уцелили са нещо? Или такива неща, не са за пред хора, та трябва сами да търсим тази информация!
05:46 02.06.2026
27 Не е добра новина
До коментар #2 от "Анджело":Дорде не ги удари със 100 мегатона не е добра новина😅😅аз щях да ги ударя още отдавна и европата също
05:53 02.06.2026
31 Ъъъъ не!
До коментар #2 от "Анджело":Отлична новина! Оправи ми деня!👍
06:20 02.06.2026
