Русия атакува масирано Украйна с дронове и ракети. Петима убити в Днепър, един загинал в Киев

В нощта срещу 2 юни 2026 г. Русия извърши мащабна комбинирана атака с крилати ракети, балистични оръжия и дронове срещу множество области в Украйна, която доведе до поне пет жертви и десетки ранени.

Атаката бе предприета броени часове след като украинският президент Володимир Зеленски предупреди гражданите за подготвян масиран удар от страна на Кремъл.

В столицата е загинал един човек, а най-малко 29 са ранени (включително две деца). В Подилския район вследствие на повторен удар частично се срути девететажен жилищен блок, като има опасения за хора под отломките. Ракета удари и 24-етажна жилищна сграда в Шевченковския район. Регистрирани са прекъсвания на електрозахранването в три района на града, подпалени автомобили и паднали отломки в близост до детска градина.

Хиляди жители потърсиха спасение в метростанциите.

Днепър понесе едни от най-тежките удари, при които загинаха петима души, а 25 бяха ранени. Частично е разрушена двуетажна сграда и са нанесени сериозни щети по жилищни блокове, автомобили и детска площадка.

В Харков руските сили атакуваха два района на града. Дрон порази индустриална зона в Основянския район, предизвиквайки пожар и ранявайки 10 души, сред които и едно дете.

Съобщава се за ракетни удари по индустриални обекти в Запорожие и задействана противовъздушна отбрана в Сумска, Черниговска, Николаевска и други области.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че атаката е била комбинирана. Русия е изстреляла крилати ракети „Калибър“ от акваторията на Каспийско море, вълни от ударни дронове от своя територия, както и високоскоростни балистични ракети от изток и североизток. ВВС и ПВО на Украйна са водили боеве през цялата нощ за отразяване на заплахите.

Миналата седмица Москва отправи официално предупреждение, че ще започне "систематични удари" по обекти в Киев и призова чужденците да напуснат града. Като мотив Русия посочи украинския удар с дрон срещу общежитие в контролирания от руските сили Лугански регион през май. Киев категорично отрече да е извършвал това нападение.