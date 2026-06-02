Тръмп: Мирно споразумение може да е по-добро от военна победа над Иран

2 Юни, 2026 04:48, обновена 2 Юни, 2026 05:34 1 150 7

Корпусът на гвардейците на ислямската революция нанесъл удар с крилати ракети по американско-израелския кораб MSC Sariska в отговор на американските атаки

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Постигането на мирно споразумение между САЩ и Иран може да бъде „дори по-добро от военна победа“ над Техеран, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред ABC News.

Президентът на САЩ нарече задачата за постигане на мир с Иран трудна. Той определи опонента като "наистина голяма страна с огромна враждебност“. И каза, че процесът на преговори е труден както за Техеран, така и за Вашингтон, но САЩ „получават това, от което се нуждаят“.

Относно сроковете за завършване на меморандум за разбирателство относно повторното отваряне на Ормузкия проток, Тръмп заяви, че споразумение може да бъде постигнато още следващата седмица.

Американският лидер добави обаче, че не е съгласен с предишната версия на документа, защото чака „още няколко точки“ да бъдат включени в меморандума.

Сутринта на 1 юни американският президент написа в профила си в социалните мрежи Truth Social, че Иран искрено иска мирно споразумение, което би било от полза, включително за Съединените щати и техните съюзници

Тръмп заяви, че очаква цените на петрола да паднат в близко бъдеще.

„Мисля, че петролът ще падне като камък много скоро, много близко бъдеще“, каза той в интервю за CNBC. Американският лидер увери, че не е загрижен за покачващите се цени на енергията.

По-рано иранската информационна агенция Tasnim съобщи, че Техеран е прекратил комуникациите с Вашингтон в знак на протест срещу ескалацията на Израел в Ливан.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви, че е нанесъл удар с крилати ракети по американско-израелския кораб MSC Sariska в отговор на американските атаки.

„След агресивната атака на американските военни, които са терористична и убиваща деца сила, срещу иранския кораб Lian Star в Оманско море, Корпусът в отговор предприе удар с крилати ракети по MSC Sariska, кораб, принадлежащ на американско-ционисткия враг“, цитира иранската държавна телевизия съобщение на КСИР.

На 30 май Централното командване на САЩ обяви, че американските сили са нанесли ракетен удар Hellfire по Lian Star, товарен кораб на път за иранско пристанище.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    2 2 Отговор
    И да пада петрола, и да не пада, за нас той идва само от Русия. А дали Зеленски ще позволи да дойде е въпрос без отговор! Така че, най вероятно ще останем въобще без горива!

    05:09 02.06.2026

  • 2 Иван

    4 1 Отговор
    Американо-израелския Конгрес, Американо-израелския Държавен Департамент.

    05:10 02.06.2026

  • 3 Симо

    7 1 Отговор
    Докато Израел вършат мизерии споразумение с Иран надали ще има

    05:19 02.06.2026

  • 4 Механик

    4 1 Отговор
    Думите на Тръмпоча да се разбират така:
    "Сакахме да го извадим много голем и корав, ама се оказа, че ни е малък и ЕПИЧНО мек. За това сега бързичко да го скрием, че вече ни се смеят и врабчетата"

    Коментиран от #7

    06:09 02.06.2026

  • 5 Твойте приказки

    2 1 Отговор
    Вече нямат никаква стойност. Сигурно пак лъжеш. Единственото което те касае е печалби от борсите върху човешки жертви и разрушения. А на твоята територия няма война. Целия свят страда за да начешеш егото си . Извратеняк, епенщайски.

    06:19 02.06.2026

  • 6 Мишел

    0 0 Отговор
    Гроздето Военна победа срещу Иран стана много кисело. САЩ нямат победа във война от 1946г.

    06:21 02.06.2026

  • 7 Така е!

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    И, колкото по рано и по бързо приберат гуменият меч, толкова по малко ще им се смеят и ще запазят някакво достойнство! Нещо повече, останалият свят, може да си помисли, че останки на разум все пак съществуват в главите на тръмпаците!🤥

    06:26 02.06.2026