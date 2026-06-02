Тръмп: Мирно споразумение може да е по-добро от военна победа над Иран

Постигането на мирно споразумение между САЩ и Иран може да бъде „дори по-добро от военна победа“ над Техеран, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред ABC News.

Президентът на САЩ нарече задачата за постигане на мир с Иран трудна. Той определи опонента като "наистина голяма страна с огромна враждебност“. И каза, че процесът на преговори е труден както за Техеран, така и за Вашингтон, но САЩ „получават това, от което се нуждаят“.

Относно сроковете за завършване на меморандум за разбирателство относно повторното отваряне на Ормузкия проток, Тръмп заяви, че споразумение може да бъде постигнато още следващата седмица.

Американският лидер добави обаче, че не е съгласен с предишната версия на документа, защото чака „още няколко точки“ да бъдат включени в меморандума.

Сутринта на 1 юни американският президент написа в профила си в социалните мрежи Truth Social, че Иран искрено иска мирно споразумение, което би било от полза, включително за Съединените щати и техните съюзници

Тръмп заяви, че очаква цените на петрола да паднат в близко бъдеще.

„Мисля, че петролът ще падне като камък много скоро, много близко бъдеще“, каза той в интервю за CNBC. Американският лидер увери, че не е загрижен за покачващите се цени на енергията.

По-рано иранската информационна агенция Tasnim съобщи, че Техеран е прекратил комуникациите с Вашингтон в знак на протест срещу ескалацията на Израел в Ливан.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви, че е нанесъл удар с крилати ракети по американско-израелския кораб MSC Sariska в отговор на американските атаки.

„След агресивната атака на американските военни, които са терористична и убиваща деца сила, срещу иранския кораб Lian Star в Оманско море, Корпусът в отговор предприе удар с крилати ракети по MSC Sariska, кораб, принадлежащ на американско-ционисткия враг“, цитира иранската държавна телевизия съобщение на КСИР.

На 30 май Централното командване на САЩ обяви, че американските сили са нанесли ракетен удар Hellfire по Lian Star, товарен кораб на път за иранско пристанище.