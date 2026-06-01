"Томахоук" vs. булдозери! Иранската армия бързо възстановява подземните си ракетни силози

След като САЩ и Израел нанесоха удари със скъпоструващи ракети по подземни ракетни обекти в Иран, Техеран започна да ги разкопава с помощта на обикновена строителна техника, включително булдозери и самосвали. Това пише CNN след анализ на сателитни снимки и консултации с експерти, цитирано от Фокус.

Тимур Кадишев, старши научен сътрудник в Института за изследване на мира и политиката за сигурност към Хамбургския университет, коментира този дисбаланс: "Трябва да използвате изключително сложно и скъпо оръжие, за да нанесете такива щети, докато възстановяването е на много ниско технологично ниво – просто с булдозери“.

Към момента Иран е разкопал достатъчно подземни арсенали, за да може да изстреля голям брой ракети с голям обсег, отбелязва телевизионният канал. По време на военните действия Техеран продължи да разчиства входовете към тунелите въпреки ударите на САЩ и Израел по багерите и булдозерите. Това позволяваше изстрелването на ракети, макар и с по-ниска честота. След обявяването на примирието, което продължава вече повече от седем седмици, разкопките на ракетните тунели са се ускорили. По данни на CNN в 18 подземни обекта Иран вече е отблокирал 50 от общо 69 поразени входа към тунелите.

Според експерти подобни стъпки от страна на Иран подчертават ограниченията на американските и израелските бомбардировки: унищожаването на ракетния потенциал на Техеран чрез удари само по входовете на тунелите е "невъзможно“.

Сам Лер от Центъра за изследвания на неразпространението "Джеймс Мартин“ отбеляза, че Иран ще може "да продължи да изстрелва ракети, докато разполага с пускови установки, дори ако производството им е спряно“, тъй като съществуващите запаси са напълно достатъчни.

Както пише CNN, Иран е възстановил и повредените от бомбардировките пътища към военните си бази: почти всички кратери са засипани, а два участъка са напълно ремонтирани, което се вижда от сателитните снимки.

През първите седмици на конфликта САЩ и Израел се съсредоточиха върху удари по ракетните тунели, което позволи да се ограничи иранският ракетен обстрел, отбелязва медията. Успоредно с това съюзниците се опитаха да прекъснат веригите за доставки чрез удари по заводи за електронни компоненти, съоръжения за производство на гориво и корпуси за ракети.

След началото на примирието през април американският министър на отбраната Пит Хегсет заяви, че Иран ще "изкопае останалите си пускови установки и ракети, без да има възможност да ги замени“ поради разрушената си отбранителна промишленост. Въпреки това анкетираните от CNN експерти смятат, че Техеран все още разполага с около 1000 ракети в подземни складове и че този запас едва ли е пострадал сериозно от въздушните удари.

За това, че Иран е започнал да разчиства пътя към подземните си ракетни бази, CNN писа още в средата на април, позовавайки се на сателитни данни. The Wall Street Journal също съобщи за опасенията на американското разузнаване относно способността на Иран да възстанови подземните си запаси и оцелелите пускови установки. Позовавайки се на свои източници, тогава вестникът потвърди, че Техеран разполага с над 1000 ракети от наличните преди войната около 2500.

В началото на май Пентагонът разкри, че САЩ са похарчили 25 милиарда долара за войната с Иран. В същото време CBS, позовавайки се на американски служители, посочи сума, която е двойно по-голяма – 50 милиарда долара, тъй като военното ведомство не е отчело стойността на повредената техника. През април Financial Times съобщи, че военната кампания на САЩ срещу Иран струва на Вашингтон стотици милиони долари дневно.

Още през март FT отбеляза, че от началото на операцията срещу Иран САЩ са изразходвали запасите си от критично важни боеприпаси, които Вашингтон е натрупвал в продължение на няколко години.