Доналд Тръмп: Мълчанието не е нещо лошо! Нямам информация Техеран да е прекратявал преговорите с нас

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не е чувал от иранска страна Техеран да е прекратявал преговорите с Вашингтон, но добави, че в мълчанието няма нищо лошо и че ще продължи да чака, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Ако трябва да съм откровен, мисля, че разговаряхме твърде много. Мисля, че би било много добре да се замълчи и това може да продължи доста време", каза Тръмп в интервю за американската телевизия "Ен Би Си нюз".

"Това не означава, че ще се задействаме и ще започнем да хвърляме бомби навсякъде... Просто ще помълчим. Ще задържим блокадата", продължи американският лидер.

"Мисля, че мога да почакам толкова, колкото искат. Те губят цяло състояние", каза в заключение Тръмп.

Иранската държавна новинарска агенция Тасним по-рано съобщи, че Иран преустановява обмена на съобщения със САЩ чрез посредници, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху разпореди на своите сили да продължат настъплението си в Ливан. Този ход усложни дипломатическите усилия за прекратяване на войната между Вашингтон и Техеран.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е разговарял днес по телефона с американския президент Доналд Тръмп, съобщиха израелски медии, без да предоставят допълнителни подробности, предаде Ройтерс.

Израелският в. „Джерузалем Пост“ отбелязва, че двамата изглежда са обсъждали възможността за примирие между Израел и ливанската шиитска групировка „Хизбула“. Според вестника това е било съобщено на САЩ от Бейрут.

Тръмп заяви малко след телефонния разговор, който проведе с Нетаняху, че засега Израел няма да изпраща войски в Бейрут, информира Ройтерс.

Ливан, под натиска на Вашингтон, сега води преки преговори с Израел.