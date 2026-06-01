Доналд Тръмп: Мълчанието не е нещо лошо! Нямам информация Техеран да е прекратявал преговорите с нас

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не е чувал от иранска страна Техеран да е прекратявал преговорите с Вашингтон, но добави, че в мълчанието няма нищо лошо и че ще продължи да чака, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Ако трябва да съм откровен, мисля, че разговаряхме твърде много. Мисля, че би било много добре да се замълчи и това може да продължи доста време", каза Тръмп в интервю за американската телевизия "Ен Би Си нюз".
"Това не означава, че ще се задействаме и ще започнем да хвърляме бомби навсякъде... Просто ще помълчим. Ще задържим блокадата", продължи американският лидер.
"Мисля, че мога да почакам толкова, колкото искат. Те губят цяло състояние", каза в заключение Тръмп.
Иранската държавна новинарска агенция Тасним по-рано съобщи, че Иран преустановява обмена на съобщения със САЩ чрез посредници, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху разпореди на своите сили да продължат настъплението си в Ливан. Този ход усложни дипломатическите усилия за прекратяване на войната между Вашингтон и Техеран.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху е разговарял днес по телефона с американския президент Доналд Тръмп, съобщиха израелски медии, без да предоставят допълнителни подробности, предаде Ройтерс.
Израелският в. „Джерузалем Пост“ отбелязва, че двамата изглежда са обсъждали възможността за примирие между Израел и ливанската шиитска групировка „Хизбула“. Според вестника това е било съобщено на САЩ от Бейрут.
Тръмп заяви малко след телефонния разговор, който проведе с Нетаняху, че засега Израел няма да изпраща войски в Бейрут, информира Ройтерс.
Ливан, под натиска на Вашингтон, сега води преки преговори с Израел.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин е определян като най Простият
21:52 01.06.2026
2 Последния Софиянец
21:52 01.06.2026
3 Тръм
Спряха му Оръжията от конгреса
Хахахаххаа
Коментиран от #8
21:53 01.06.2026
4 Мдаа...
Коментиран от #6, #7
21:56 01.06.2026
5 Име
22:02 01.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Баце,
До коментар #3 от "Тръм":От конгреса няма какво да спрат. За шест седмици сащ и иcpahell опукаха джепане събирано десетилетия, а на самолетоносачите им се изпозапалиха пералните и им се запушиха тоалетните. Още шест седмици такава излагация и иранците ще превземат иcpahell с голи ръце, а кубинците сащ щото малоумника тръмп и "приятелчето" му биби ще се окажат с празни складове за оръжие.
Затова и малоумника тръмп циври като малка улична kyчka някой друг да отвори ормуз вместо него.
22:14 01.06.2026