Доналд Тръмп: Мълчанието не е нещо лошо! Нямам информация Техеран да е прекратявал преговорите с нас

1 Юни, 2026 21:40 772 8

Тръмп заяви малко след телефонния разговор, който проведе с Нетаняху, че засега Израел няма да изпраща войски в Бейрут, информира Ройтерс

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не е чувал от иранска страна Техеран да е прекратявал преговорите с Вашингтон, но добави, че в мълчанието няма нищо лошо и че ще продължи да чака, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Ако трябва да съм откровен, мисля, че разговаряхме твърде много. Мисля, че би било много добре да се замълчи и това може да продължи доста време", каза Тръмп в интервю за американската телевизия "Ен Би Си нюз".

"Това не означава, че ще се задействаме и ще започнем да хвърляме бомби навсякъде... Просто ще помълчим. Ще задържим блокадата", продължи американският лидер.

"Мисля, че мога да почакам толкова, колкото искат. Те губят цяло състояние", каза в заключение Тръмп.

Иранската държавна новинарска агенция Тасним по-рано съобщи, че Иран преустановява обмена на съобщения със САЩ чрез посредници, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху разпореди на своите сили да продължат настъплението си в Ливан. Този ход усложни дипломатическите усилия за прекратяване на войната между Вашингтон и Техеран.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е разговарял днес по телефона с американския президент Доналд Тръмп, съобщиха израелски медии, без да предоставят допълнителни подробности, предаде Ройтерс.

Израелският в. „Джерузалем Пост“ отбелязва, че двамата изглежда са обсъждали възможността за примирие между Израел и ливанската шиитска групировка „Хизбула“. Според вестника това е било съобщено на САЩ от Бейрут.

Тръмп заяви малко след телефонния разговор, който проведе с Нетаняху, че засега Израел няма да изпраща войски в Бейрут, информира Ройтерс.

Ливан, под натиска на Вашингтон, сега води преки преговори с Израел.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин е определян като най Простият

    13 6 Отговор
    Диктатор на Русия живял някога

    21:52 01.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    10 5 Отговор
    Мълчанието е злато.По 2 млн такса за кораб в Ормузкият проток.

    21:52 01.06.2026

  • 3 Тръм

    9 6 Отговор
    Малоумника
    Спряха му Оръжията от конгреса

    Хахахаххаа

    Коментиран от #8

    21:53 01.06.2026

  • 4 Мдаа...

    10 6 Отговор
    Инфантилния идиoт тръмп вече не знае къде се намира и на кой господ да се моли. Тия перси крив го направиха от бой. А все си мислех, че сащ са си сила. Пък то един Иран направо ги разката.

    Коментиран от #6, #7

    21:56 01.06.2026

  • 5 Име

    2 4 Отговор
    Приятни сънища!

    22:02 01.06.2026

  • 8 Баце,

    2 7 Отговор

    До коментар #3 от "Тръм":

    От конгреса няма какво да спрат. За шест седмици сащ и иcpahell опукаха джепане събирано десетилетия, а на самолетоносачите им се изпозапалиха пералните и им се запушиха тоалетните. Още шест седмици такава излагация и иранците ще превземат иcpahell с голи ръце, а кубинците сащ щото малоумника тръмп и "приятелчето" му биби ще се окажат с празни складове за оръжие.
    Затова и малоумника тръмп циври като малка улична kyчka някой друг да отвори ормуз вместо него.

    22:14 01.06.2026